Update Hearthstone maakt klimmen in lagere rangen in Ranked Play gemakkelijker

Hearthstone krijgt een update in februari die het stijgen naar de volgende rang eenvoudiger maakt in de Ranked Play-modus. Spelers met lagere rangen hebben voortaan minder sterren nodig om de volgende rang te behalen in de competitieve modus.

Momenteel hebben spelers vijf sterren nodig om een hogere rang te krijgen, ongeacht het niveau waarin zij spelen. De sterren worden verdiend door het winnen van matches, maar spelers kunnen ook sterren kwijtraken door te verliezen. Blizzard meldt dat spelers tussen Rang 50 en Rang 16 voortaan maar drie sterren nodig hebben om verder te kunnen komen. Van Rang 15 tot en met 11 zijn dat vier sterren en voor de laatste tien rangen heeft men vijf sterren nodig.

In februari gaat het nieuwe Ranked Play-seizoen in, dat de gehele maand duurt. Wanneer een nieuw seizoen ingaat, gaat iedere speler altijd vier rangen achteruit. Met de komst van de update betekent dit ook dat 'overblijvende' sterren komen te vervallen.

Een speler met Rang 10 bijvoorbeeld gaat aan het begin van het seizoen terug naar Rang 14 en verliest daarbij een ster. De reden is dat men tussen Rang 15 en Rang 11 nog maar vier sterren nodig heeft om verder te komen, in plaats van vijf sterren. Spelers kunnen niet meer sterren verdienen dan zij nodig hebben voor de volgende rang. Het vervallen van de overblijvende sterren geldt alleen voor het komende seizoen.