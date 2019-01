Deel van 12- en 16nm-chips TSMC is onbruikbaar door slechte kwaliteit fotoresist

TSMC ondervindt yieldproblemen bij zijn chipproductie omdat het een hoeveelheid fotoresist van zijn leverancier kreeg die van slechte kwaliteit was. Het gaat om de 12nm- en 16nm-chipproductie waar onder andere Nvidia, MediaTek en HiSilicon van gebruikmaken.

De yieldproblemen deden zich voor bij TSMC's Fab 14B in het Taiwanese Tainan. Volgens TSMC kreeg het een batch fotoresist van een leverancier waar het bedrijf al jaren mee samenwerkt, die echter van 'aanzienlijk lagere kwaliteit dan eerdere leveringen was'.

Volgens berichten in Taiwanese media, waaronder Business Next, zijn meer dan tienduizend wafers getroffen. Een deel van de geproduceerde chips zou echter nog bruikbaar zijn. TSMC is de betreffende productie gestopt en heeft zijn klanten ingelicht over de productieproblemen, zonder te noemen om welke klanten het gaat. Onder andere Nvidia, MediaTek en HiSilicon zijn afnemers van de productie van Fab 14B.

De kosten die met de problemen gepaard gaan, zijn geen reden voor TSMC om zijn omzetverwachting bij te stellen, schrijft DigiTimes. TSMC krijgt zijn fotoresist aangeleverd door de Japanse bedrijven Shin-Etsu, JSR en Dow Chemical. De fotoresist zorgt voor de fotogevoelige laag die op wafers aangebracht moet worden voor belichting bij het lithografische procedé om chips te maken.