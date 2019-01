Justitie VS klaagt Huawei aan voor stelen bedrijfsgeheimen over robot

De Amerikaanse Justitie heeft Huawei aangeklaagd vanwege het stelen van bedrijfsgeheimen. Medewerkers van Huawei zouden bij T-Mobile in de VS geprobeerd hebben de technologie van een testrobot voor mobiele telefoons te stelen.

De medewerkers van Huawei zouden onder meer foto's hebben gemaakt en een onderdeel hebben meegenomen van Tappy, een testrobot voor mobiele telefoons, meldt de Amerikaanse Justitie. De aanklacht is niet nieuw: T-Mobile maakte de zaak in 2014 bekend met een eigen aanklacht.

Er komen meer aanklachten tegen het Chinese bedrijf, waaronder van de financieel directeur van het bedrijf die vorig jaar gearresteerd werd in Canada. De Verenigde Staten gaat uitlevering vragen van de topvrouw om haar te vervolgen. Daarbij gaat het om fraude en het schenden van regels rond sancties tegen Iran.

De aanklachten komen van twee Grand Jury's, maar in het Amerikaanse rechtssysteem gaat die jury niet over de schuld of onschuld; het gaat alleen over de vraag of er een aanklacht moet komen tegen een bepaald persoon of bedrijf op basis van ernstige strafbare feiten.

De aanklachten tegen Huawei staan officieel los van de verdenkingen van de VS dat Huawei spioneert via netwerkapparatuur. De VS weert daardoor smarphones en apparatuur van Huawei in de VS en spoort bondgenoten, waaronder Nederland en België, ook aan om maatregelen te nemen tegen de Chinese leverancier.