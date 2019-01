Actiegroep Xs4All is in gesprek met grote providers voor oprichting alternatief

De actiegroep Xs4All Moet Blijven is in gesprek met grote providers om te zoeken naar een alternatief voor het KPN-merk, dat op termijn gaat verdwijnen. KPN heeft gezegd dat het besluit om Xs4All op te heffen definitief zal zijn.

Dat alternatief zal vermoedelijk een andere naam moeten krijgen, maar kan wellicht veel van de diensten en de waarden van Xs4All krijgen, zo bleek donderdagavond op een bijeenkomst van de initiatiefnemers in het Amsterdamse Waag Society. Mede-oprichtster van de actiegroep Kirsten Verdel zegt tegen het AD dat de groep komende maanden alternatieve scenario's gaat doorrekenen. "Nu KPN nog lang geen concrete datum heeft, kan dat prima. Mensen moeten hun abonnement nog niet opzeggen." Het gaat de actiegroep om het behoud van de dienstverlening en de waarden van Xs4All.

Het is onbekend wie die grote providers zijn met interesse om een alternatief voor Xs4All te maken. Het KPN-merk heeft ongeveer 220.000 klanten, terwijl ongeveer 47.000 mensen de petitie voor het behoud van de provider hebben getekend. KPN heeft Xs4All in bezit sinds 1998 en Xs4All is sindsdien binnen het concern een relatief zelfstandige provider geweest.

KPN heeft nog niet geregaard op het plan voor een alternatief voor Xs4All-klanten. De provider zei bij de aankondiging dat het van plan is om de dienstverlening van Xs4All op te nemen in het KPN-merk. "We willen de dienstverlening voor al onze klanten juist nog verder verbeteren door de goede eigenschappen van Xs4all voor een bredere groep klanten binnen KPN beschikbaar te maken." Hoe dat in de praktijk eruit zal zien, is nog onbekend. Ook wanneer het merk zal verdwijnen, is nog niet bekend.