KPN legt voornemen om te stoppen met Xs4All voor aan ondernemingsraad

KPN wil toch stoppen met de merknaam Xs4All. Dat blijkt uit een adviesaanvraag die de provider aan de XS4ALL-ondernemingsraad heeft voorgelegd. KPN wil onder andere de klantenservice en de technische afdeling integreren. De OR van Xs4All moet daar nog wel mee akkoord gaan.

In de adviesaanvraag staat dat KPN voor 'een volledige integratie van Xs4All in KPN' wil gaan. KPN kondigde in januari aan dat submerken van het bedrijf zoals Xs4All en Telfort onder 'de merknaam van KPN werden ondergebracht.' De provider heeft nooit expliciet in het openbaar gezegd dat Xs4All zal ophouden te bestaan, maar inmiddels is wel steeds duidelijker wat de plannen van het bedrijf zijn. In de adviesaanvraag staat dat medewerkers op korte termijn naar KPN moeten gaan. Dat gebeurt voor 'het overgrote merendeel van de medewerkers.' Ook wordt de OR van Xs4All opgeheven, schrijft de OR in een persbericht.

"We willen op dit moment nog niet te diep ingaan op de specifieke eisen van KPN vanwege de gevoeligheid", zegt Daan Willems tegen Tweakers. Hij is vicevoorzitter van de OR van Xs4All . "We hebben wel onze zorgen geuit over met name bedrijfseconomische risico's." Willems gaat verder niet in op wat voor risico's dat zijn, maar vermoedelijk gaat het onder meer om het mogelijke verlies van klanten die vertrekken bij het merk.

KPN zegt in een verklaring dat het van plan is de Xs4All-afdelingen commercie, techniek & operatie, klantcontact, en HR samen te voegen met die afdelingen binnen KPN. Met name de integratie van de klantenservice is voor fans van het merk een klap; de helpdesk werd geroemd vanwege zijn kennis op technisch gebied. Wel komen er 'specifieke diensten binnen het KPN-aanbod'. "Zo zal er onder andere een nieuw klantcontactcentrum met een technische helpdesk worden ingericht met experts van Xs4All", schrijft KPN in een verklaring. "Ook zullen er diensten worden ontwikkeld waarbij klanten bijvoorbeeld keuzevrijheid hebben bij de aanschaf van een modem. Xs4All-klanten kunnen hun huidige modem en email-adres behouden."

De OR van Xs4All had in eerdere gesprekken met KPN afgedwongen dat er eerst een adviesaanvraag zou komen. Xs4All is daar woensdag over ingelicht. De OR had eerder al een sensitiviteitsanalyse gedaan en die aan KPN voorgelegd. Daarin stond dat er 'substantiële risico's bestaan die wezenlijke impact op het plan hebben', maar ook daarover wil Willems in verband met de gevoeligheid niets kwijt.

KPN was aanvankelijk van plan Xs4All per 1 augustus 2019 op te heffen, maar het is de vraag of die deadline wordt gehaald. De OR van Xs4All komt 'in de komende weken' met een uitgebreider antwoord. "We hebben nog tijd nodig om een definitief advies en een mening te geven over deze aanvraag", zegt Willems. Hij hoopt dat dat voor het eind van de zomer kan. "De deadline van 1 augustus wordt dus krap." Willems zegt wel dat er 'weinig punten zijn aangepast' naar aanleiding van de risicoanalyse. Het advies dat Xs4All uitbrengt op basis van KPN's aanvraag is niet bindend. Willems: "Maar de bestuurder moet dat advies wel zwaar meewegen, ze kunnen het niet zomaar naast zich neerleggen."

Nadat KPN de beslissing over Xs4All bekend maakte ontstond veel ophef, zowel onder medewerkers als klanten. Die laatste groep verenigde zich in een comité dat een petitie startte waarin het opriep Xs4All te laten bestaan. Die petitie werd meer dan 50.000 keer ondertekend. Daarop besloot KPN in gesprek te gaan met de actievoerders. Later zei KPN naar alternatieven te kijken.