Logitech verkoopt vernieuwde MX518-muis in Benelux voor 60 euro

Logitech maakte enkele maanden geleden bekend dat het de bedrade MX518-muis opnieuw uitbrengt en inmiddels is de verkoop in de Benelux begonnen. De vernieuwde versie van de voorheen populaire muis kost 60 euro.

De MX518 is wat de ergonomie en de vorm betreft niet veranderd ten opzichte van de oorspronkelijke MX518, maar onderhuids zijn er een aantal vernieuwingen doorgevoerd. Ook de zwart-grijze kleurstelling is onveranderd en hetzelfde geldt voor de aanwezige acht knoppen, die overigens programmeerbaar zijn. Volgens Logitech zijn er wel nieuwe materialen gebruikt. De nieuwe versie was overigens al enige tijd te koop voor de Amerikaanse markt. De MX518 is te bestellen via de webshop van Logitech of via de MediaMarkt.

Onderhuids is er wel het nodige veranderd. Zo beschikt de muis over de Hero 16K-sensor, die bijvoorbeeld ook in de G502 Hero zit. Deze sensor heeft een resolutie van 16.000dpi. Toen de oorspronkelijke MX518 in 2005 uitkwam ging dit niet verder dan 1800dpi. Verder krijgt de nieuwe versie een 32bit arm-processor, wat moet leiden tot een reactietijd van 1ms. Ook heeft de MX518 een ingebouwd geheugen waarmee los van de computer profielen en voorkeuren zijn op te slaan.