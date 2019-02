Logitech brengt MX518-muis opnieuw uit met vernieuwde sensor

Logitech gaat de MX518-muis opnieuw uitbrengen. De gamemuis was volgens Logitech in het verleden erg populair en het bedrijf zegt dat het daarom een nieuwe versie gaat uitbrengen. De muis behoudt zijn originele vorm, maar krijgt onder meer een vernieuwde sensor.

Logitech meldt dat de MX518 de Hero 16K-sensor krijgt. Deze zit onder meer ook in de G502 Hero en heeft een resolutie van 16.000dpi. De MX518 had toen hij rond 2005 uitkwam een sensor met een resolutie die niet verder ging dan 1800dpi. PcGamer meldt dat Logitech in 2014 aangaf dat de originele MX518 16,4 miljoen keer is verkocht.

Daarnaast krijgt de muis een 32bit arm-processor, wat moet leiden tot een reactietijd van 1ms. De vernieuwde muis heeft geheugen aan boord, waardoor gebruikers profielen en voorkeuren kunnen opslaan, zonder het daarbij nodig is om software op de computer te installeren.

De vorm is onveranderd en de muis is ook nog altijd bedraad, al zijn er wel nieuwe materialen gebruikt en de MX518 krijgt een 'nightfall'-afwerking. De MX518 heeft acht programmeerbare knoppen en de dpi-instelling kan met een druk op de knop worden aangepast; standaard staat dit op 400, 800, 1600, 3200 en 6400 ingesteld.

De fabrikant meldt nog niet wanneer de vernieuwde MX518 precies wordt uitgebracht. Momenteel kunnen geïnteresseerden alleen een pre-order plaatsen voor 60 dollar.