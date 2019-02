Onderzoek: master password van wachtwoordmanagers is te achterhalen via geheugen

Beveiligingsonderzoekers tonen aan dat het master password van wachtwoordmanagers zoals 1Password en LastPass is te achterhalen. Dat kan met een gerichte aanval op het geheugen van Windows 10-computers.

Het onderzoek van het onafhankelijke Amerikaanse adviesbureau Independent Security Evaluators richt zich op 1Password, KeePass, LastPass en Dashlane voor Windows 10. De onderzoekers keken of de wachtwoordmanagers sporen achterlaten in het geheugen en probeerden zo wachtwoorden te ontcijferen.

Dashlane en KeePass slagen er het beste in om het master password te beschermen. LassPass en twee versies van 1Password doorstonden die test niet. De onderzoekers wisten bij die wachtwoordmanagers het master password te achterhalen via het geheugen. Daarvoor is wel toegang nodig tot de computer en moet de wachtwoordmanager actief zijn; het kan dus enkel met een gerichte aanval.

Tegenover The Washington Post reageren de bedrijven achter de software verschillend. LastPass zegt deze week met een update te komen, Dashlane zegt dat het al een tijdje aan een oplossing werkt, maar dat er beveiligingszorgen zijn met hogere prioriteit. KeePass en 1Password stellen dat het gaat om een aanvaardbaar risico en dat het een bekende beperking is van Windows 10.

Volgens de onderzoeker is het onbekend hoe wijdverspreid deze kennis is bij kwaadwillenden. Er is geen bewijs dat er dergelijke aanvallen zijn uitgevoerd op gebruikers van wachtwoordmanagers.

De onderzoekers concluderen dat wachtwoordmanagers in unlocked state wachtwoorden niet achter zouden moeten laten in het geheugen. Alleen het wachtwoord waar actief naar gekeken wordt tijdens het gebruik moet in het geheugen worden geladen. Ook vinden ze dat het master password niet aanwezig mag zijn in een versleutelde vorm.

Het aantreffen van het master password in het geheugen terwijl de software in locked state verkeert vinden de onderzoekers de meest kwalijke zaak. Ze stellen dan ook dat de beheerders van de wachtwoordmanagers hier werk van moeten maken. Ook wijzen de onderzoekers op de gevaren van keyloggers en stellen ze dat wachtwoordmanagers meer zouden moeten doen om dergelijke kwaadaardige software te ontdekken en te dwarsbomen.