Groningse student aangehouden om identiteitsfraude via keyloggers

Een Groningse student is door de politie aangehouden op verdenking van identiteitsfraude, witwassen en computervredebreuk. De 32-jarige man stal via keyloggers de gegevens van andere studenten op een onderwijsinstelling, die hij gebruikte om via webwinkels aankopen te doen.

Dit maakte de politie op maandag bekend. De politie besloot de zaak te onderzoeken nadat er meer dan twintig meldingen van oplichting teruggeleid konden worden naar hetzelfde ip-adres, dat toebehoorde aan een Groningse onderwijsinstelling. Op de instelling werd de keylogger-hardware gevonden in de usb-poorten van de schoolcomputers. Hiermee konden toetsaanslagen van andere gebruikers worden vastgelegd in een document. De Groningse student kon de toetsaanslagen gebruiken om inloggegevens voor webwinkels te achterhalen. Hij deed met de gegevens aankopen die hij bij studentenflats liet afleveren.

Nadat er een nieuwe bestelling geplaatst werd via het ip-adres, wachtten politieagenten de verdachte bij het afleveradres op en konden ze de man op heterdaad betrappen en aanhouden. De bestellingen werden bij verschillende adressen afgeleverd, maar omdat de brievenbussen in niet beveiligde portieken zaten, kon de man de bestellingen eenvoudig uit de brievenbussen vissen. De woning van de man werd door de politie doorzocht en zijn computer is in beslag genomen.

Volgens de politie is de man inderdaad verantwoordelijk voor het doen van de aankopen met gegevens die hij via de keyloggers heeft verworven. Dit blijkt uit het verhoor en uit de gegevens die op de computer van de student stonden.

De Groninger kocht vooral harde schijven met de gestolen gegevens. Deze verkocht hij online weer door en verdiende hiermee duizenden euro's. De man zou dit hebben gedaan om zijn studieschuld af te lossen. De politie raadt aan openbare computers vóór ieder gebruik te controleren op keyloggers die zich in de usb-poorten bevinden.

De man wordt op woensdag voorgeleid voor de raadkamer waar wordt bepaald of hij blijft vastzitten tot de rechtszaak begint.

