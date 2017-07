'Spotify en Warner zijn dichtbij bereiken van een licentiedeal'

De Zweedse streamingdienst Spotify en Warner Music zouden mogelijk al in september een nieuwe licentiedeal kunnsen sluiten, zo meldt persbureau Reuters op basis van anonieme bronnen. Daarmee zou de laatste stap zijn genomen voordat Spotify de beurs op kan gaan.

Er is al overeenstemming over een gunstigere verdeling van de opbrengsten, aldus de bronnen. Zo zou Spotify willen dat er een gelijke verdeling komt met Warner, dat momenteel een percentage van 55 procent opstrijkt. In ruil voor een gunstigere regeling biedt Spotify aan dat alleen betalende gebruikers gedurende een vastgelegde periode toegang hebben tot bepaalde albums. Een soortgelijke afspraak trof het Zweedse bedrijf onlangs met Universal Music. Er zouden nog wel een aantal belangrijke punten op de onderhandelingstafel liggen.

Reuters schrijft op basis van onderzoek door MIDiA Research dat Spotify vorige maand 53 miljoen betalende gebruikers had. In totaal gaat het om 140 miljoen gebruikers, meldde het bedrijf onlangs. Het bedrijf maakt echter nog steeds verlies. Dat liep in juni op tot 349 miljoen euro. Het bedrijf sloot onlangs ook een overeenkomst met Sony. Spotify is volgens één van de bronnen nog steeds van plan om aan het einde van het jaar of aan het begin van komend jaar een beursgang te wagen. In februari ging het gerucht dat het bedrijf dit uitstelde om betere afspraken met platenlabels te maken.