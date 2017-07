'Spotify sluit licentiedeal met Sony Music'

Muziekdienst Spotify en platenmaatschappij Sony Music zouden tot een licentieovereenkomst gekomen zijn. Door de deal hoeft Spotify onder andere minder royalty's te betalen aan Sony als de dienst betalende gebruikers twee weken voor een release exclusieve toegang geeft.

Bronnen die bekend zijn met de overeenkomst hebben dit aan Billboard verteld. Volgens The Verge treedt de deal onmiddellijk in werking. Verdere details van de deal zijn nog onduidelijk. Billboard claimt dat Spotify door de deal een kleiner deel van de omzet hoeft af te staan aan Sony; 52 procent in plaats van 55 procent. Financial Times meldt ook dat Spotify minder royalty's hoeft te betalen als artiesten ervoor kiezen nieuwe albums twee weken eerder beschikbaar te stellen aan Spotify Premium-gebruikers, die een maandelijks betaald abonnement bij de muziekservice hebben.

Spotify sloot in april al een soortgelijke deal met platenmaatschappij Universal Music. Met de overeenkomst met Sony Music heeft Spotify nu overeenkomsten met twee van 'de grote drie' platenmaatschappijen. Alleen met Warner Music Group wordt nu nog onderhandeld, zegt Billboard. Als Spotify hiermee een licentiedeal afsluit, zou de muziekdienst dichterbij de geplande beursgang komen.

Het aantal Spotify-gebruikers liep in juni op naar 140 miljoen, waarvan 50 miljoen gebruikers een betaald abonnement hebben. Spotify is hiermee veruit de grootste muziekdienst wat betalende gebruikers betreft. Op de tweede plek staat Apple Music, die 27 miljoen betalende gebruikers heeft.