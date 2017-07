Fastfoodketen KFC brengt in China felrode smartphone uit

Fastfoodketen KFC heeft een smartphone uitgebracht. Het heeft met Huawei samengewerkt voor een aangepaste versie van de budgetsmartphone Enjoy 7. Het toestel heeft een felrode behuizing en logo's van zowel KFC als Huawei.

Het hoofd van Colonel Sanders, die ook op elke vestiging van KFC te zien is, prijkt prominent op de achterkant, samen met het logo van Huawei. De KFC-smartphone is een variant op de Enjoy 7 van die fabrikant. Het toestel heeft een 5"-lcd met een resolutie van 1280x720 pixels. Met 294 pixels per inch kunnen mensen die een beetje kippig en dus bijziend zijn wellicht de pixels onderscheiden.

De fastfoodketen heeft niet gekozen voor de snelste soc: de telefoon heeft een Qualcomm Snapdragon 425, met vier Cortex A53-kernen op 1,4GHz en een Adreno 508-gpu. KFC heeft daar 3GB aan lpddr3-geheugen bijgestopt en 32GB aan emmc-opslag, zo blijkt uit de specs.

Samen met de telefoon brengt de restaurantketen K-music uit, een jukeboxdienst waarmee gebruikers van de telefoon bij vierduizend vestigingen muziek kunnen afspelen. De kipgigant brengt de telefoon uit om te vieren dat het dertig jaar aanwezig is in China. Het toestel gaat donderdag in de verkoop voor 1099 yuan, omgerekend bijna zes buckets met 45 hot wings of 141 euro.