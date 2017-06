Huawei brengt budgettelefoon met grote accu in Nederland uit

Huawei brengt de Y7-smartphone uit in Nederland. De telefoon heeft een metalen behuizing, 5,5"-scherm met 1280x720 pixels en heeft een 4000mAh-accu in zijn behuizing van 8,35mm dik. Daarnaast komt de fabrikant met de Y6 2017.

De telefoon meet 15,3x7,6cm en heeft een gewicht van 165 gram. De ips-lcd heeft een diagonaal van 5,5", waarmee de bezels aan de zijkanten uitkomen op bijna 4mm per kant. De screen-to-bezel ratio is ongeveer 71 procent.

Huawei heeft de Y7 uitgerust met Android 7.0 en Emui 5.1. De soc is een Snapdragon 435 van Qualcomm, met acht Cortex A53-processorkernen op maximaal 1,4GHz en een Adreno 504-gpu. Het lpddr3-geheugen heeft een grootte van 2GB, de emmc-opslag bedraagt 16GB en is uitbreidbaar via een microsd-kaart. De microsd-kaart deelt een slot met de tweede simkaart. De Y7 komt eind juli uit voor 199 euro.

Huawei brengt ook de Y6 2017 uit, de opvolger voor de Y6 II Compact. De telefoon heeft een 5"-lcd met een resolutie van 1280x720 pixels. De soc is een MediaTek MT6737T met vier Cotex A53-processorkernen op maximaal 1,4GHz en een Mali T720MP2-gpu van ARM. Het toestel heeft net als de Y7 2GB aan lpddr3-geheugen en 16GB aan emmc-opslag. De telefoon gaat 149 euro kosten.