Huawei brengt metalen budgetsmartphone met vingerafdrukscanner uit in Nederland

Huawei brengt binnenkort de Y6 Pro 2017 uit, een budgetsmartphone met metalen behuizing en vingerafdrukscanner. Het is een variant op de net uitgekomen Y6 2017. De Pro-variant heeft bovendien een nieuwere Android-versie.

De Y6 Pro 2017 draait op Android 7.0 Nougat bij release, terwijl Huawei de Y6 2017 voorzag van Android 6.0 Marshmallow, zegt AndroidPlanet. De telefoon heeft een 5"-lcd met een resolutie van 1280x720 pixels. Het toestel draait op een Qualcomm Snapdragon 425, met vier Cortex A53-processorkernen op 1,4GHz en een Adreno 308-gpu. Het gaat om een soc die inmiddels opvolgers kent in de 430 en 435.

Huawei heeft er 2GB aan lpddr3-geheugen in gestopt, terwijl de telefoon een emmc-opslag heeft ter grootte van 16GB. Aan de achterkant is een 13-megapixelcamera te vinden, voor selfies is er een frontcamera aanwezig met een maximale resolutie van vijf megapixels.

De smartphone meet 14,3x7,1cm en is 8,1mm dik bij een gewicht van 145 gram. De levertijd bij webwinkels staat voor over een maand. De Y6 Pro 2017 zit tussen de goedkopere Y6 en duurdere Y7 in. De adviesprijs is 179 euro.