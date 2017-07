Insider-testers krijgen binnenkort testbuild onaangekondigde Windows 10-versie

Microsoft heeft het mogelijk gemaakt voor gebruikers van de Fast Ring van Windows Insider om binnenkort testbuilds te ontvangen van een nog onaangekondigde volgende versie van Windows 10. Dat kan met een toggle in de instellingen.

Microsoft noemt de functie Skip Ahead en daarmee krijgen testers builds binnen van de Windows-versie na de aankomende Fall/Autumn Creators Update, die dit najaar zal uitkomen. Dat schrijft Microsoft in de Feedback-hub van Windows 10. De aankondiging staat niet openbaar online.

Met Skip Ahead kunnen Fast Ring-testers ervoor kiezen om bij de builds te blijven van de aankomende update of alvast mee te gaan in de builds voor de volgende Windows 10-versie, die Microsoft ontwikkelt onder de codenaam Redstone 4.

Het is voor het eerst dat gebruikers die keuze krijgen. Het is nog onbekend welke functies in de aankomende Windows-versie zullen zitten. Microsoft brengt met de Creators Update en Fall/Autumn Creators Update dit jaar twee grote updates uit, waardoor het waarschijnlijk is dat Redstone 4 volgend jaar verschijnt.

Daarnaast kondigde Microsoft een nieuwe build van Windows 10 aan met daarin de functie om links naar webpagina's te ontvangen vanaf een Android-telefoon. Gebruikers van Chrome of een andere browser op Android kunnen via de Delen-knop in de browser de optie 'Continue on pc' gebruiken, waarna de geopende webpagina in Edge verschijnt. De optie vereist dat gebruikers daarvoor een app installeren op hun Android-telefoon en inloggen met een Microsoft-account.