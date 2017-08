Microsoft brengt testversie Windows 10 S uit voor installatie op elke pc

Microsoft heeft een installer uitgebracht die Windows 10 S op elke pc kan zetten. Daarvoor is wel een Windows 10 Pro- of Enterprise-licentie nodig. Het softwarebedrijf brengt 10 S uit in het Insiders-programma, zodat gebruikers het kunnen testen.

Microsoft heeft de 5,5MB grote installer online gezet met de publicatie van details over de nieuwste Insider-build van Windows 10. De installer vervangt de huidige Windows 10-installatie. Het Redmondse bedrijf bracht 10 S eind juli uit voor ontwikkelaars en nu kunnen voor het eerst consumenten het besturingssysteem proberen.

Windows 10 S is een uitgeklede variant van Windows 10, die alleen apps uit de Windows Store kan draaien. Microsoft richt zich op het gebruik in scholen en andere educatieve instellingen. De software moet op systemen met minder krachtige hardware kunnen draaien en uitgebreide beheeropties krijgen.

Net als de reguliere versie van Windows 10 krijgt de S-versie Insider-previews. Gebruikers kunnen zich daarvoor inschrijven in de instellingen.