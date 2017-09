Microsoft kondigt zakelijke Windows 10 S-laptops aan

Microsoft heeft de eerste vier laptops van derde partijen met Windows 10 S aangekondigd. Het gaat om laptops die bedoeld zijn voor de zakelijke markt, terwijl Microsoft zich tot nu toe richtte op gebruik voor studenten en onderwijsinstellingen.

De laptops met Windows 10 S zijn modellen van HP, Lenovo, Acer en Fujitsu. In oktober komt de HP Stream 14 Pro van HP beschikbaar, voor een bedrag van 275 dollar, omgerekend en met btw is dat 285 euro. In het vierde kwartaal van dit jaar komen ook nog twee modellen van Acer, gevolg door de Lenovo V330 in februari volgend jaar.

Microsoft noemt bij de aankondiging de beheeropties van Windows 10 S, met behulp van Intune en via Azure Active Directory. In een toekomstige update kunnen gebruikers Windows 10 Enterprise-functies zoals Credential Guard, Application Guard en gecentraliseerd beheer van de Store en Cortana toevoegen, belooft het bedrijf.

Het is voor het eerst dat Microsoft Windows 10 S voor zakelijk gebruik naar voren schuift. Bij de aankondiging richtte het bedrijf zich op gebruik door studenten en docenten, iets wat Microsoft nog steeds noemt in zijn faq. Windows 10 S is een versie van het besturingssysteem die op systemen met lage hardware-eisen draait. Het besturingssysteem draait alleen apps uit de Windows Store. Tot 31 maart 2018 kunnen gebruikers zonder verdere kosten overstappen naar W10 Pro.