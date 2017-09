Microsoft brengt Enterprise-editie Windows 10 S in lente 2018 uit

Microsoft introduceert in de lente van volgend jaar 'Windows 10 Enterprise in S mode'. Het gaat hier om een nieuwe versie van Windows 10 S, met de optie voor gebruikers om over te stappen op de volwaardige Windows 10 Enterprise-versie.

Microsoft noemde 'Windows 10 Enterprise in S mode' maandag al kort bij de bekendmaking van nieuwe laptops met Windows 10 S en tijdens een presentatie op zijn Ignite-evenement gaf het bedrijf iets meer details over de nieuwe software, constateerde Neowin.

Microsoft richt zich met de versie op grootzakelijke gebruikers. Net als bij Windows 10 S is er de optie om over te schakelen op de volwaardige Windows 10-versie. Bij Windows 10 S kan dit tot 31 maart 2018 gratis naar Windows 10 Pro; niet bekend is hoe het met de overstap van 'Windows 10 Enterprise in S mode' naar Windows 10 Enterprise zit.

Daarnaast komt er een mogelijkheid voor Windows 10 S om te upgraden naar de Enterprise-versie van Windows 10 S. Windows 10 S is een Windows-variant die alleen apps uit de Store accepteert. In principe is het al mogelijk Windows 10 Enterprise zo te configureren, maar waarschijnlijk heeft Microsoft het OS net als de reguliere S-variant verder uitgekleed. Dit moet onder andere de beveiliging verbeteren en ervoor zorgen dat de software op minder krachtige systemen draait.

Aanvankelijk maakte Microsoft bekend dat het zich met Windows 10 S op de educatieve markt richtte en maandag leek het bedrijf dat uit te breiden naar zogenoemde First Line Workers, oftewel werknemers die als eerste met klanten te maken krijgen, zoals helpdeskmedewerkers. Met de Enterprise-versie is duidelijk dat Microsoft zich met Windows 10 S op een breder gebruik richt.