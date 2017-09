Microsoft presenteert Azure Data Box om tot 100TB fysiek te verplaatsen

Microsoft heeft een opslagkist aangekondigd die klanten kunnen huren om grote hoeveelheden data fysiek te kunnen versturen, om vervolgens in de Azure-clouddienst opgenomen te worden. De Azure Data Box kan 100TB aan data herbergen en weegt zo'n 20kg.

De kist is volgens Microsoft stevig gebouwd, sabotagebestendig en eenvoudig in gebruik. Specifieke details over de hardware geeft het bedrijf niet, maar er zou ongeveer 100TB aan opslagruimte beschikbaar zijn en de data wordt met aes256-encryptie versleuteld. De kist werkt met protocollen als smb en cifs.

Vooralsnog is de Azure Data Box alleen beschikbaar voor Amerikaanse klanten die zich aanmelden voor het previewprogramma. In de komende maanden moet de kist ook in andere landen beschikbaar komen, maar welke dat zijn, zegt Microsoft niet.

Het versturen van zeer grote hoeveelheden data is in veel gevallen fysiek nog altijd sneller dan via internet. Ook Amazon biedt voor zijn AWS-clouddienst datakisten aan, die hebben capaciteiten van 50TB en 80TB. Amazon zet ook een truck in voor het vervoer van data, die container kan tot 100PB over de snelweg vervoeren.

Microsoft heeft de kist al laten testen door het bedrijf Oceaneering International. Dat bedrijf voert inspecties uit in de zee voor de olieindustrie. Robots vergaren daarbij dagelijks meerdere terabytes aan gegevens, maar vanaf het schip is er geen snelle internetverbinding om die data over te zetten. Ook in dergelijke scenario's moet de Azure Data Box uitkomst bieden.