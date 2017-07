Microsoft opent bestelproces voor Azure Stack

Microsoft heeft bekendgemaakt dat het bestelproces voor Azure Stack is gestart. De eerste hardwarepartners zijn begonnen met hun certificeringsproces en kunnen de eerste systemen in september leveren.

Microsoft schrijft dat het daarbij, zoals eerder aangekondigd, gaat om partnerbedrijven Dell EMC, Lenovo en HPE. Systemen van Huawei en Cisco volgen op een later tijdstip. Deze bedrijven kunnen sinds afgelopen maandag bestellingen ontvangen, aldus het Redmondse bedrijf. Er zijn twee mogelijkheden voor deployment van Azure Stack.

De eerste is via de zojuist genoemde geïntegreerde systemen met meerdere productieservers. De tweede mogelijkheid is via de Azure Stack Development Kit. Die is inmiddels te downloaden en stelt een organisatie in staat om alvast te testen op een enkele server. Microsoft heeft bovendien de prijzen gepubliceerd.

Microsoft kondigde Azure Stack in 2015 aan als een manier om een lokale versie van Azure te draaien in een eigen datacenter. Een van de voordelen daarvan zou zijn dat bedrijven applicaties zowel op Azure als Azure Stack kunnen uitbrengen, waardoor instances zowel op servers in eigen beheer als op servers van Microsofts cloudplatform kunnen draaien. Azure en Azure Stack draaien op dezelfde architectuur, en gebruiken dezelfde portaldelen en ontwikkeltools.