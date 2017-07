Star Wars Battlefront II open bèta begint op 6 oktober

Uitgever Electronic Arts heeft bekendgemaakt dat de open bta van Star Wars Battlefront II op 6 oktober begint. Mensen die de game via een pre-order hebben besteld, krijgen op 4 oktober al toegang tot de bta.

De open bèta duurt tot 9 oktober en draait om het multiplayergedeelte van Star Wars Battlefront II. Tijdens de bèta kunnen spelers kiezen voor een gevecht met maximaal veertig spelers dat plaatsvindt in Theed, de hoofdstad van Naboo. Spelers kunnen de rol aannemen van de separatisten met hun robotleger, of in de huid kruipen van clone troopers van de Republiek. Er kan gekozen worden uit vier klassen: assault, heavy, officer of specialist. Ook de 'Star Wars heroes' zullen van de partij zijn. De open bèta is voor de pc, PlayStation 4 en de Xbox One.

Daarnaast kan gekozen worden voor een tweede modus om te testen: Starfighter Assault. Deze modus draait onder meer om luchtduels, waarbij spelers de kans krijgen om allerlei bekende gevechtstoestellen te besturen. Volgens Electronic Arts kunnen spelers deelnemen aan een aanval met gevechtsvliegtuigen, die plaatsvindt in de tijd van de originele trilogie. De Uitgever heeft geen nadere details over deze modus vrijgegeven; die worden bekendgemaakt tijdens de Gamescom-beurs in Keulen, die eind augustus begint.

Star Wars Battlefront II werd in april aangekondigd door Electronic Arts. Naast multiplayergevechten heeft de game, in tegenstelling tot zijn voorganger, ook een singeplayercampagne. De game is in ontwikkeling voor de pc, PlayStation 4 en Xbox One, en verschijnt wereldwijd op 17 november, ruwweg een maand voor de release van de film Star Wars Episode VIII: The Last Jedi. Rond die tijd verschijnt ook een bundelpakket met Star Wars Battlefront II en een PlayStation 4 Pro.