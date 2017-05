Door Julian Huijbregts, maandag 8 mei 2017 09:29, 9 reacties • Feedback

Star Wars Battlefront II krijgt waarschijnlijk een of meer missies die speelbaar zijn in virtual reality. EA heeft daarover nog niets bekendgemaakt, maar Sony plaatste in een PlayStation-nieuwsbrief een logo waarop staat dat de game compatibel is met de PSVR.

Dat Star Wars Battlefront II compatibel is met de PlayStation VR-headset, hoeft niet te betekenen dat de hele game speelbaar is in virtual reality. Voor het eerste deel verscheen een speciale vr-missie als los onderdeel en mogelijk is dat bij de opvolger weer het geval.

Of de eventuele vr-inhoud ook beschikbaar komt voor de pc-versie, voor gebruikers van brillen als de HTC Vive en Oculus Rift, is niet bekend. De vr-missie van het eerste deel is alleen te spelen op de PlayStation VR-headset.

Uitgever Electronic Arts heeft officieel nog niets bekendgemaakt over een vr-missie in Star Wars Battlefront II. Gebruikers van het NeoGaf-forum merkten op dat in de PlayStation-nieuwsbrief getoond wordt dat de game compatibel is met de vr-headset van Sony.

De game, die in tegenstelling tot zijn voorganger wel een singleplayer-campagne krijgt, werd in april aangekondigd. Tijdens de E3, die in juni plaatsvindt, maakt EA meer bekend over de game. Vermoedelijk wordt dan ook de vr-inhoud onthuld.