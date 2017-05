Door Olaf van Miltenburg, maandag 8 mei 2017 08:46, 3 reacties • Feedback

De zorgrobot Amigo van de Technische Universiteit Eindhoven heeft bij de RoboCup German Open in Maagdenburg te tweede plaats behaald. Vorig jaar werd de robot van Tech United nog eerste op het EK, maar het team liep dit jaar achter met de software-ontwikkeling.

De winnaar van de RoboCup German Open was Homer uit Koblenz, maar de Eindhovenaren wisten wel de regerend wereldkampioen ToBi uit Bielefeld te verslaan. Vorig jaar kon TU/e nog met zijn voetbalrobots en zorgrobots deelnemen aan RoboCup European Open 2016. Dit jaar was het officieuze EK voor voetbalrobots de competitie in Portugal, waar Tech United won, terwijl de RoboCup German Open het enige Europese toernooi voor de @Home-competitie voor zorgrobots was.

Bij de competitie moeten robots huishoudelijke opdrachten en zorgtaken uitvoeren, zoals het naar binnen brengen van boodschappen en het vervolgens opruimen in een kast. De zondagochtend van de finale moesten de teamleden van Tech United nog nieuwe functionaliteit programmeren voor Amigo. De beheerder moest iets kunnen aanwijzen en een opdracht of vraag kan stellen over het aangewezen object, zoals: 'Wie is dat?', 'Kan je dit object aangeven?'.

Door een gebrek aan mankracht eerder dit jaar was Amigo niet zo voorbereid als gewenst, waardoor het team niet erg hoge verwachtingen had. Teamleider Matthijs van der Burgh: "We hebben er echt het uiterste uit geperst. We hebben tijdens het toernooi nog nieuwe vaardigheden kunnen implementeren. Amigo kan nu bijvoorbeeld uit zijn camerabeelden de skelethouding van mensen herkennen." Eind juli is het WK in Nagoya, Japan.