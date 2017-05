Door Olaf van Miltenburg, maandag 8 mei 2017 08:20, 11 reacties • Feedback

Samsung blijkt de Galaxy S8 en Galaxy S8+ met zowel ufs 2.0- als ufs 2.1-nand uit te leveren, terwijl aanvankelijk ufs 2.1 als specificatie genoemd werd. Vooralsnog lijken de versies met Exynos-socs over het snellere ufs 2.1 te beschikken.

Oorspronkelijk vermeldde Samsung nadrukkelijk de aanwezigheid van ufs 2.1 op zijn globale Galaxy S8-site, maar inmiddels is die specificatie verwijderd. Onder andere op XDA en Reddit vergelijken bezitters van het toestel hun opslagspecificatie. Vooralsnog lijkt het erop dat alle modellen met Exynos-chips ufs 2.1-geheugen van Samsung zelf hebben en de Galaxy S8+ met Snapdragon 835 ufs 2.1-nand van Toshiba heeft. Daarmee zou de Galaxy S8 met Snapdragon het enige model zijn waarbij ufs 2.0 van Toshiba is aangetroffen. Gebruikers kunnen hun geheugentype identificeren met het commando 'cat /proc/scsi/scsi' in de Terminal Emulator-app, beschrijft XDA.

Ufs 2.1 is met ongeveer 700 tot en met 800MB/s sneller dan ufs 2.0, dat op ongeveer 500 tot en met 600MB/s presteert. In de praktijk zouden gebruikers weinig van dit verschil moeten merken, bij benchmarks komt het wel naar voren. Samsung gebruikt geen emmc in de Galaxy S8, dat wel aanmerkelijk langzamer is.

De bevindingen volgen op vergelijkbare berichten over de Huawei P10. De fabrikant levert het model met ufs 2.0-, ufs 2.1- en emmc 5.1-opslag, zonder dat consumenten vooraf kunnen weten welk geheugen hun toestel heeft. De fabrikant bood zijn verontschuldigingen aan voor de handelwijze. De fabrikant noemde leveringsproblemen als reden voor het gebruik van verschillende soorten flashopslag. Er zijn al maanden nand-tekorten, met hoge prijzen tot gevolg.