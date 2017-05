Door Arnoud Wokke, woensdag 10 mei 2017 21:01, 12 reacties • Feedback

Het scherm van de Samsung Galaxy S8-smartphone is goedkoper te krijgen dan dat van de Galaxy S7 vlak na de release. Dat zeggen reparateurs tegen Motherboard. Door het gebrek aan bezels denken de reparateurs dat ze veel schermen van S8's zullen moeten gaan vervangen.

Reparateurs zeggen tegen Motherboard dat ze rond 200 dollar kwijt zijn voor een vervangend scherm voor de Galaxy S8 en S8+. Dat was voor een scherm uit de Galaxy S7-serie vorig jaar nog rond 300 dollar. Bovendien zullen die prijzen volgens de reparateurs snel gaan dalen.

Vermoedelijk waren de hoge prijzen van vorig jaar te wijten aan tekorten aan de benodigde oledschermen. Vorig jaar was duidelijk dat reparateurs vooral bij de Edge-versie van de S7 slecht aan vervangende displays konden komen. Telefoonverzekeraar SquareTrade noemde bij valtesten de S8 'heel breekbaar', omdat de telefoon bij een val al snel aan alle kanten barst door het gebrek aan bezels.

Samsung bracht de Galaxy S8 vorige maand uit. De telefoon komt in twee versies, die alleen verschillen in schermformaat en accucapaciteit. De S8 heeft een 5,8"-scherm, terwijl de S8+ een 6,2"-display heeft. De oledschermen van beide varianten zijn aan de zijkant gekromd en in de hoeken afgerond.

Terugkijken: videoreview Samsung Galaxy S8