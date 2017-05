Door Julian Huijbregts, maandag 15 mei 2017 12:06, 119 reacties • Feedback

De Samsung Galaxy S8 en S8+ raken eerder beschadigd bij vallen vanaf een hoogte van 80cm dan vergelijkbare smartphones. Dat toont de Franse consumentenbond Que Choisir in een video. De S8-smartphones gaan onder andere sneller stuk dan de Galaxy S7 en iPhone 7.

Het glas van de Galaxy S8-modellen breekt sneller dan bij andere smartphones. Waarschijnlijk komt dat door de dunne schermranden. De valtest wordt uitgevoerd in een valtrommel; een roterend apparaat dat de smartphone op een hard oppervlak laat vallen. Na 50 rotaties, ofwel 100 keer vallen, wordt de schade beoordeeld.

Bij de S8 en S8+ was het scherm na 25 rotaties en 50 keer vallen te veel beschadigd om de test voort te zetten. De consumentenorganisatie heeft de test met nieuwe exemplaren nogmaals uitgevoerd, met hetzelfde resultaat. In dezelfde test raken toestellen als de iPhone 7 en Huawei P9 wel beschadigd, maar dan blijft het bij krassen op de behuizing of op het scherm. De Xperia XZ was licht vervormd bij dezelfde test.

Volgens de Nederlandse Consumentenbond voeren Europese consumentenorganisaties de valtest gezamenlijk uit. De Franse consumentenbond Que Choisir heeft een video van de test online gezet en de Nederlandse organisatie heeft die vertaald. De Consumentenbond stelt dat de meeste van de 110 toestellen die jaarlijks worden getest, de valproef overleven met enkel krassen of kleine deukjes op de hoeken.

Reparateurs gaven vorige week aan dat ze verwachten veel reparaties van S8-schermen uit te moeten gaan voeren, vanwege de dunne schermranden. Daarbij gaven ze aan dat schermen voor de S8 en S8+, met een prijs van zo'n tweehonderd dollar, goedkoper zijn dan die voor de S7-serie. Ook verwachten ze dat de prijzen voor vervangende schermen zullen dalen.