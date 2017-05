Door Arnoud Wokke, maandag 1 mei 2017 07:38, 8 reacties • Feedback

Samsung is begonnen met het uitbrengen van stemcommando's in zijn digitale assistent Bixby op de Galaxy S8. De functie had er met de release van de S8-serie in moeten zitten, maar de fabrikant had iets meer tijd nodig om de functie af te krijgen.

Het eerste land waar de stemcommando's werken is thuisland Zuid-Korea, schrijft ZDNet. Vermoedelijk volgt de release in andere landen en talen snel, al zal Bixby voorlopig niet functioneren in het Nederlands. Vanwege het beperkte aantal sprekers van de Nederlandse taal en de complexiteit van het toevoegen van een taal aan systemen voor spraakherkenning duurt het vaak lang voordat bedrijven Nederlands ondersteunen.

Stemcommando's is de derde werkende toepassing voor Bixby, naast beeldherkenning in de camera en de feed met updates als homescreen. Met Bixby wil Samsung zijn smartphone onderscheiden van de concurrentie en bovendien een dienst toevoegen die op termijn op alle Samsung-apparatuur in huis zou moeten kunnen werken. Er is nog geen sdk beschikbaar om Bixby in andere apparaten te integreren.

Samsung bracht de Galaxy S8 vorige maand uit. De telefoon heeft op de linkerzijkant een knop die gebruikers leidt naar de Bixby-functie. Gebruikers kunnen apps downloaden om de knop een andere functie te geven.

