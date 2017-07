Gerucht: Samsung brengt spraakassistent Bixby Voice dinsdag uit in Amerika

Een gebruiker van Reddit heeft een afbeelding online gezet waarop staat dat Bixby Voice vanaf 18 juli beschikbaar is. Het screenshot, dat gemaakt is bij een Amerikaanse retailer, verwijst ook naar een Bixby Webinar voor verkopers.

Als de informatie in het screenshot klopt, brengt Samsung Bixby Voice komende dinsdag uit in de VS. Om de spraakassistent te activeren op de Galaxy S8 en S8+ moeten deze een software-update krijgen van de providers. Het is dan ook nog de vraag of alle Amerikaanse gebruikers direct Bixby kunnen gebruiken. Of en wanneer de Engelstalige ondersteuning ook in de Benelux beschikbaar komt, is nog niet bekend.

Op dit moment werkt Bixby Voice alleen in het Koreaans. De Engelstalige versie had begin mei beschikbaar moeten zijn, maar die deadline werd niet gehaald. Tegen de Korea Herald zei Samsung onlangs dat het ontwikkelen van Bixby in andere talen meer tijd kost dan verwacht, vanwege een gebrek aan big data.

Samsung voert sinds begin dit jaar een proef uit met de Engelstalige versie van Bixby Voice. Een gebruiker heeft een uitgebreide video op YouTube gezet waarin hij de werking toont. Daaruit blijkt dat het onder andere mogelijk is om de schermresolutie te veranderen, de helderheid in te stellen en de camera op te starten. Alle acties die je met een vinger op het scherm kunt uitvoeren, kunnen ook via spraakbediening gedaan worden.