Politieauto's houden tot eind dit jaar navigatiesysteem met verouderde kaarten

Nederlandse politieauto's maken tot uiterlijk het einde van dit jaar nog gebruik van een navigatiesysteem waarvan de kaarten niet zijn bijgewerkt. Eind 2017 komen er nieuwe kaarten. Nieuwe voertuigen worden al wel geleverd met kaarten die up-to-date zijn.

De minister van Veiligheid en Justitie, Stef Blok, heeft op verzoek van een Kamercommissie in een brief uiteengezet wat de stand van zaken is bij het zogeheten landelijke positiebepalingssysteem van de politie. Uit de brief blijkt dat politieauto's uiterlijk eind dit jaar de beschikking krijgen over nieuwe kaarten, die permanent worden bijgewerkt.

Een ander aanhoudend probleem bij het positiebepalingssysteem is dat het niet optimaal werkt doordat er bij de politie ook andere navigatiesystemen in gebruik zijn. Dat komt doordat de politie voorheen decentraal georganiseerd was en korpsen op basis van eigen inzichten navigatiemiddelen hebben ingekocht. Daardoor is er een versnipperd landschap ontstaan op het gebied van navigatiesystemen.

Deze verschillende systemen worden op den duur allemaal vervangen, maar tot die tijd gaat de politie 'terughoudend om met het onderhoud' van deze systemen. Daardoor zijn deze verouderde systemen gevoelig voor storingen. De afschaffing van het gebruik van verschillende navigatiesystemen verloopt stap voor stap; de implementatie van het landelijke positiebepalingssysteem was daarbij de eerste stap.

Eind mei bleek uit een brief van de politiechef en de voorzitter van de ondernemingsraad van de politie-eenheid Amsterdam dat de politie werd gehinderd door de niet goed werkende navigatieapparatuur in politievoertuigen. Door de problemen zouden agenten onderweg niet goed hun locatie kunnen bepalen, te vaak moeten terugkeren voor een update, geen contact kunnen leggen met de meldkamer en kampen met uitvallende navigatiesystemen. Agenten zouden als oplossing hun eigen smartphone gebruiken om de weg te vinden. Volgens minister Blok zorgen de verouderde kaarten ervoor dat er 'sporadisch' een voertuig verkeerd rijdt.

De problemen met het positiebepalingssysteem spelen al sinds 2016 en zijn dit jaar nog niet opgelost, mede omdat er onvoldoende geld voor beschikbaar is gesteld. Met het positiebepalingssysteem worden navigatiegegevens doorgegeven aan de meldkamer, zodat de positie van de politievoertuigen zichtbaar is. Ook worden via het systeem informatieregisters geraadpleegd en verstuurt de meldkamer via het systeem berichten naar voertuigen van de politie. Via deze berichten weten de agenten in de voertuigen bijvoorbeeld welke andere voertuigen op weg zijn naar de plaats van een delict of noodgeval.