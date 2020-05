Kamerleden willen dat Tweede Kamer digitalisering beter en vaker gaat bespreken

Zeven Nederlandse Tweede Kamerleden van verschillende partijen willen dat de Kamer digitalisering beter en vaker gaat bespreken en wetgeving die ermee te maken heeft beter gaat controleren. Nu heeft de Kamer volgens hen te weinig grip op digitale onderwerpen.

Behalve wetgeving controleren moet de Tweede Kamer kabinetsleden beter kunnen gaan controleren, vermeldt het eindrapport van de zeven Kamerleden. Zij zaten in de Tijdelijke Commissie Digitale Toekomst, die de Kamer vorig jaar had ingesteld om te kijken naar de rol van digitalisering als onderwerp in de Tweede Kamer.

Die tijdelijke commissie heeft ook diverse adviezen om digitalisering beter te kunnen bespreken in de Tweede Kamer. Zo moet er na de volgende Tweede Kamer-verkiezingen een vaste commissie voor Digitale Zaken komen. Die verkiezingen vinden volgend jaar plaats. Deze commissie zou een aanspreekpunt moeten worden voor bedrijven en maatschappelijke organisaties en andere commissies in de Tweede Kamer en andere Kamercommissies moeten adviseren over digitalisering.

De Tweede Kamer kent nu al commissies over veel onderwerpen, waarin specialisten van partijen bij elkaar komen om onderwerpen dieper te bespreken voordat ze in de Tweede Kamer worden besproken of erover wordt gestemd. Een commissie die te maken heeft met digitale zaken is er niet; in plaats daarvan worden digitale onderwerpen besproken bij de desbetreffende commissie, zoals defensie, inlichtingendiensten of economische zaken.

Die nieuwe Kamercommissie zou ook in een vroeg stadium moeten kijken naar Europese regels, zoals de e-privacyverordening. Zo zou Nederland zichzelf beter kunnen informeren over mogelijke gevolgen en in een vroeg stadium meepraten over de exacte inhoud van die regels. Daarnaast moet die commissie een jaarlijkse Kennisagenda gaan samenstellen en daar moet in staan wat de Kamer allemaal te weten moet komen over digitalisering. Het is nog onbekend of het advies daadwerkelijk zal leiden tot een nieuwe Kamercommissie.