KPN kondigt Box 12-modem met wifi 6-ondersteuning aan

KPN heeft de Box 12 aangekondigd, zijn nieuwe modem-routercombinatie. De belangrijkste verbetering ten opzichte van de huidige Experiabox V10 is dat hij de 802.11ax-standard, ofwel wifi 6 ondersteunt.

Daarnaast hebben televisie, telefonie en internet op deze modem allemaal een eigen statusled, zodat duidelijk is of ze allemaal werken, meldt KPN. Bovendien is de modem helemaal gemaakt van gerecyclede materialen.

De modem heeft aan de achterkant uiteraard aansluitingen voor stroom en dsl, en beschikt daarnaast over vier ethernetpoorten voor internet, een wan-poort en twee telefonieaansluitingen. Ook zit er een usb-a-poort op met usb 3.0-snelheid. Dat is ook een upgrade ten opzichte van de usb 2.0-poorten op de huidige Experiabox v10. De modem is van het Franse bedrijf Sagemcom en ondersteunt geen pairbonding.

Als onderdeel van een test hebben 1800 KPN-klanten de nieuwe modem al eerder ontvangen. Als die klaar is, krijgen alle nieuwe klanten met een internetabonnement de Box 12 en zullen bestaande klanten geleidelijk de nieuwe modem krijgen. Een KPN-modem is niet langer verplicht: sinds eind maart hebben klanten een vrije modemkeuze.