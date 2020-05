Wifi Best Buy Guide

Elke tweaker weet dat de beste netwerkverbinding een bekabelde is, maar het is lang niet altijd mogelijk om overal in je huis een ethernetaansluiting beschikbaar te hebben. Een groot deel van de apparaten die we tegenwoordig gebruiken, heeft niet eens een ethernetpoort. Een goed, stabiel wifinetwerk is tegenwoordig de digitale backbone van elk huis. Dat blijkt eens te meer nu velen van ons thuiswerken en plekjes in huis omgetoverd hebben tot thuiskantoor, geregeld een extra slaapkamer of de zolder, en ook daar een stabiele videocall willen kunnen doen.

Daarom hebben we een overzicht gemaakt van de beste routers en meshsystemen van dit moment. We deden dat opnieuw in samenwerking met onze collega’s van Hardware Info, die een lange historie hebben van routers testen. Er zijn natuurlijk ook andere manieren om je wifinetwerk te verbeteren, bijvoorbeeld door het inzetten van wifirepeaters, maar het doorzetten van een toch al niet krachtig signaal op halve kracht heeft niet onze voorkeur. We kijken in deze Router BBG daarom naar twee soorten oplossingen: de losse, krachtige router, voor wie wat kleiner woont en geen signaal nodig heeft dat tot aan de zolder reikt, en meshsystemen, die het dankzij satellietstations en slimme aansturing gemakkelijk maken om een stabiele wifidekking door het hele huis te hebben.

Een verschil dat we daarbij in de regel zien, is dat routers vaak rijker uitgerust zijn, zowel in hardware als software. Denk dan aan meer ethernetpoorten, maar bijvoorbeeld ook aan de mogelijkheid om andere firmware te flashen of een vpn in te stellen. Meshsystemen zijn hard- en softwarwarematig vaak wat eenvoudiger, maar plaatsen daar installatie- en gebruiksgemak tegenover.

Hoewel er voor een paar tientjes al routers te vinden zijn, denken we dat iedereen die zijn door de provider geleverde router vervangt, een flinke stap wil maken. Daarom beginnen we bij de routers met een aanschafprijs van 90 tot 175 euro en kijken we vervolgens naar routers die zo tussen de 175 en 275 euro moeten kosten. Bij de meshsystemen, die vaak wat duurder zijn omdat je verschillende apparaten krijgt, leggen we de grens op zo’n 250 euro. We bekijken daarbij eerst enkele systemen tussen de 130 en 250 euro, waarna we onze blik tot slot richten op drie sets die ruim boven de 300 euro moeten opbrengen.

Voor de aanraders in deze BBG hebben we natuurlijk gekeken naar features, maar vooral naar de behaalde snelheden in onze tests. De gebruikte testopstelling is gebaseerd op de 802.11ac-standaard: wifi 5. Dit is de standaard die in het beste geval ook wordt ondersteund door veruit de meeste apparaten die mensen momenteel thuis hebben staan. Er zijn in deze BBG enkele 802.11ax-aanraders te vinden, die dus als 802.11ac-apparaten zijn getest. Aan een 802.11ax-opstelling, wifi 6, wordt op dit moment hard gewerkt. Daar zul je in de nabije toekomst meer over lezen.