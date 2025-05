Meshwifi Best Buy Guide

In deze Best Buy Guide vind je onze aanraders voor meshkits, sets met accesspoints die zowel routerfuncties als een wifinetwerk met extra ondersteuning voor roaming bieden. We geven advies in twee categorieën: (duurdere) sets met een aparte backhaulradio om het netwerkverkeer te transporteren tussen de satellieten, en sets die daar niet over beschikken en daarom vooralinteressant zijn om te gebruiken met een bedrade aansluiting tussen de verschillende nodes.

Updates 16-04-2025 We hebben het aanbod gecheckt, en dit zijn nog steeds onze aanraders.

De beste sets met dedicated backhaul

Meshsets met een dedicated backhaul hebben een aparte radio om het netwerkverkeer te transporteren tussen de satellieten. Door de aparte radio heeft apparatuur op je netwerk minder last van drukte in een ander segment van je netwerk en zijn snellere verbindingen mogelijk als je via meerdere satellieten verbindt met de router of hoofdnode.

De verbinding tussen de satellieten kan sneller functioneren dan de verbinding die draadloze apparatuur met de satelliet heeft. Dat hangt af van het aantal antennes en de radiospecificaties van de backhaulradio. Clients ondersteunen over het algemeen maximaal twee datastreams, maar de verbinding tussen satellieten onderling kan ondersteuning bieden voor vier of zelfs acht datastreams tegelijk. Dat verdubbelt of verviervoudigt de mogelijke bandbreedte. Een set met ondersteuning voor meerdere streams kan deze ook inzetten voor een beter bereik als de satelliet minder gunstig geplaatst is of de storing op de radioband groot is. Uiteraard gaat dat ten koste van de bandbreedte, maar daar komt stabiliteit voor terug.

Best Buy - Mesh met dedicated backhaul ASUS ZenWiFi AX (XT9) AX7800, 2 stuks, Zwart Wi-Fi 6 (7,8Gbps) • 4-poorts switch Prijs bij publicatie: € 339,- € 315,- bij bol Bekijk alle prijzen Van de sets met toegewezen backhaul die we hebben bekeken, is de ASUS ZenWiFi XT9 de overtuigendste, vooral als we de prijs en prestaties vergelijken met andere sets. De XT9 heeft erg ambitieuze backhaulspecificaties. De satellieten zouden onderling moeten kunnen verbinden met een theoretische snelheid van 4800Mbit/s, maar in onze testopstelling wordt die snelheid bij lange na niet gehaald. Toch weet de XT9 daarmee prestaties neer te zetten die duurdere sets niet nadoen. Het is belangrijk om de satellieten niet al te ver van elkaar te plaatsen, want dat heeft al snel stevige invloed op de kwaliteit van de draadloze backhaulverbinding. De 2,5Gbit/s-aansluiting maakt de set geschikt voor een internetverbinding met een snelheid boven 1Gbit/s. De satelliet beschikt ook over een 2,5Gbit/s-aansluiting, handig voor een NAS of ander netwerkapparaat waarbij doorvoersnelheid van belang is. De software van de XT9 geeft de doorslag, want naast prima specificaties voor de prijs biedt de XT9 ook nog eens een erg fijne webinterface met veel instelopties die de beginner zullen duizelen. Die beginner kan beter gebruikmaken van de smartphoneapplicatie die eenvoudigere mogelijkheden biedt om de set in te stellen en te beheren. Bij ASUS heb je geen abonnementen nodig: de internetbeveiliging en het ouderlijk toezicht zijn gratis te gebruiken en bieden prima opties. Voor zeer uitgebreide mogelijkheden kun je in dit geval beter terecht bij TP-Link en Netgear, maar die vereisen daarvoor wel een abonnement. Lees de volledige review: TP-Link vs. ASUS, Linksys en Netgear - Meshwifisets met of zonder 6GHz

Alternatief - Mesh met dedicated backhaul TP-Link Deco XE75 Pro, 3 pack Wi-Fi 6E (5,4Gbps) • 3-poorts switch Prijs bij publicatie: € 449,- € 332,13 bij bol Bekijk alle prijzen Een alternatief voor de XT9 is de TP-Link Deco XE75 Pro. Deze set is weliswaar wat minder snel, maar heeft een speerpunt in de vorm van een 6GHz-radio. Dat maakt de set zeer geschikt voor situaties met veel drukke naburige netwerken. Doordat de set gebruikmaakt van de 6GHz-band, die veel minder druk bezet is, heb je veel minder last van invloeden van buitenaf. Er zijn echter kanttekeningen, want de set gebruikt alle frequentiebanden voor zijn backhaulverbinding, wat er bij druk netwerkgebruik voor kan zorgen dat clients op alle satellieten daarvan nadeel ondervinden. Vice versa heeft de set bij rustige netwerkomstandigheden meer bandbreedte tot zijn beschikking voor backhaultransport. De 6GHz-radio is dus niet exclusief in gebruik voor de backhaul, wat het voordeel biedt dat deze ook gebruikt kan worden voor het clientnetwerk. De set is eenvoudig door een leek in te stellen; je hoeft niet eens in de gaten te houden of je de kabels in de juiste poort steekt, dat zoekt de Deco-set zelf uit. Enorm installatiegemak dus, maar de insteldiepte is beperkt en zal de geavanceerdere netwerkknutselaar vermoedelijk teleurstellen. Lees de volledige review: TP-Link XE75 Pro - Sneller surfen in drukke wifiomgevingen

De beste sets met gedeelde backhaul

Een meshset met draadloze backhaul biedt een enorm gemak; je plaatst de satellieten op een goede plek in de buurt van een stopcontact en je bent klaar. Toch leveren die sets absoluut niet de beste wifikwaliteit. Vooral als je verder weg van de hoofdnode komt, gaat de snelheid onderuit. Dat is deels op te lossen met dure backhaulradio’s en een goede onderlinge verbinding, maar daarvoor zal je diep in je portemonnee moeten tasten. Het is een veel beter idee om zowel je portemonnee als wifikwaliteit te sparen door de satellieten van een meshset allemaal bedraad aan te sluiten via een bekabeld thuisnetwerk. De backhaulradio en -kwaliteit zijn dan niet meer van belang. Sets zonder zo’n aparte backhaulradio zijn dan ook goed bruikbaar en een stuk goedkoper in aanschaf.

Best Buy - Mesh met gedeelde backhaul TP-Link Deco X50 (3-pack) Wi-Fi 6 (3Gbps) • 3-poorts switch Prijs bij publicatie: € 185,- € 168,47 bij bol Bekijk alle prijzen Onze aanrader in deze categorie is de TP-Link Deco X50. De set biedt goede specificaties voor de aanschafprijs. De radiospecificaties van de X50 zijn goed afgestemd op de clients van de huidige tijd. De 5GHz-verbinding ondersteunt maximaal 2400Mbit/s, wat ook de maximale snelheid is van een moderne wificlient. In de praktijk komt de snelheid echter een stuk lager uit omdat de set begrensd is door de bedrade aansluiting van 1Gbit/s. De set is makkelijk in te stellen met de smartphoneapp, waardoor de kans groot is dat iemand met minder ervaring met internet- en routerinstellingen zonder hulp de set aan de praat krijgt. Dat heeft ook een keerzijde, want voor de echte netwerktweaker zal de instelbaarheid van de set tekortschieten. Dat betekent niet dat de set niet over uitgebreide opties beschikt, want VPN-ondersteuning, ouderlijk toezicht en netwerkbeveiliging zitten er allemaal in, maar zijn niet altijd even uitgebreid instelbaar. Sommige van de uitgebreide opties zijn alleen beschikbaar met een betaald abonnement. Voor basisfunctionaliteit is dat niet nodig, maar als je hier wel gebruik van wilt maken, lopen de totale kosten al snel op tot 6 euro per maand of 55 euro per jaar. Het uitgebreide Deco-assortiment heeft een voordeel als je de set later wilt uitbreiden of upgraden: de satellieten zijn namelijk allemaal compatibel met elkaar. Zo kun je de set uitbreiden met een 6GHz-wifisegment door een Deco XE75 toe te voegen, of zet je een X80-satelliet met 2,5Gbit/s-aansluiting aan het hoofd van het netwerk als de internetaansluiting op een dag meer dan 1Gbit/s doorvoer ondersteunt. Een kanttekening: als je de Deco-satellieten direct op elkaar aansluit, gaat dit altijd goed; doe je het via een losse netwerkswitch, dan is het goed om te kijken of deze compatibel is. Lees de volledige review: Meshwifisets rond 300 euro - Duurder is wel degelijk vaak sneller

Alternatief - Mesh met gedeelde backhaul ASUS ZenWiFi XD5, 3 pack, Wit Wi-Fi 6 (2,976Gbps) • 2-poorts switch Prijs bij publicatie: € 263,30 € 258,99 bij Amazon.nl Bekijk alle prijzen De ZenWiFi XD5 biedt dezelfde specificaties als de Deco X50, maar zal de netwerktweaker waarschijnlijk meer aanspreken doordat de set uitgebreid instelbaar is. Ten opzichte van de Deco presteert de backhaulverbinding minder goed, maar dat is niet van belang als je de set bedraad aansluit. Net als bij de Deco-apparatuur is een ZenWiFi-set later uit te breiden met andere producten uit de ZenWiFi-serie, al is het ZenWiFi-productassortiment minder uitgebreid. Dat geldt vooral voor exotische uitvoeringen zoals met een powerlinebackhaulverbinding of 4G/5G-uplink. Internetbeveiliging en ouderlijk toezicht zitten er uiteraard in, tenminste, de belangrijke basisfuncties. Heb je behoefte aan uitgebreidere functies voor het ouderlijk toezicht, zoals logging en maximale internettijd, dan zul je wel moeten uitwijken naar bijvoorbeeld Netgear of TP-Link. Het voordeel is dat alle functies die de set biedt zonder abonnement toegankelijk zijn. Lees de volledige review: Meshwifisets rond 300 euro - Duurder is wel degelijk vaak sneller

Wel of geen aparte backhaulradio?

Vrijwel altijd is gebrekkige wifikwaliteit de aanleiding om een meshset aan te schaffen, want het aantal sets en verschillende specificaties waar je tegenaan loopt, is talrijk. De belangrijkste scheiding in sets is de aanwezigheid van een aparte backhaulradio. Die radio transporteert het verkeer tussen de verschillende satellieten als ze draadloos zijn opgesteld. Ben je van plan kabels te trekken of heb je al netwerkbekabeling liggen voor de satellieten, dan is een aparte backhaulradio niet belangrijk en kun je het geld dat je daaraan bespaart, inzetten voor een set met betere of snellere clientradio’s.

We hebben onze aanraders daarom opgedeeld in twee categorieën: met en zonder aparte backhaulradio. Binnen die twee categorieën hebben we zowel een goedkoper als een duurder alternatief. Om tot deze selectie te komen, hebben we de afgelopen tijd de populairste meshsets uit onze Pricewatch getest in onze wifitestopstelling, waar we sinds enkele maanden ook meshwifisets mee kunnen testen en met elkaar vergelijken op een objectieve manier. Uit de resultaten van die sets is deze koopgids samengesteld.

De komende tijd zullen we nog veel meer meshsets in die opstelling testen om deze koopgids up-to-date te houden en uit te breiden met meer categorieën.

Hoeveel satellieten?

Veel sets zijn te krijgen in een variant met twee of drie satellieten. Een stelregel over of twee of drie satellieten nodig zijn in een gegeven situatie bestaat niet. Eerst twee satellieten proberen en eventueel later uitbreiden, is natuurlijk het meest logisch, maar kan duur(der) blijken omdat losse uitbreidingsmodules soms tot een hogere totaalprijs leiden dan een set van drie stuks had gekost. In een rustige tot normale wifiomgeving met weinig last van omringende netwerken zou een satelliet per verdieping in een gemiddelde rijtjeswoning voldoende moeten zijn. Meer storing beïnvloedt het bereik naar netwerkapparatuur en het bereik tussen de satellieten onderling, vooral bij het gebruik van een draadloze backhaul. Dat kan betekenen dat meer satellieten nodig zijn voor een goede dekking.

Een overschot aan satellieten bestaat ook. Er is een grens aan de radioruimte die beschikbaar is voor wifinetwerken. Daarbij komt dat je netwerk niet stopt bij de buitenmuur van je huis, en dat van je buren ook niet. De kans dat satellieten elkaar in de weg zitten wordt groter naarmate er meer dichter op elkaar geplaatst zijn, en dat effect wordt alleen maar groter in drukke wifi-omgevingen.

Twee keer 5GHz of één keer 6GHz?

Tot voor kort gebruikten sets met een aparte backhaulradio vrijwel altijd de 5GHz-band voor het netwerk. Om het clientnetwerk daarbij niet te storen, worden daarvoor over het algemeen wifikanalen gebruikt die gedeeld worden met weer- en vliegruigradars: de DFS-band. Als radar wordt gedetecteerd, moet het uitzenden op DFS-kanalen worden gestopt. Dat betekent dat de netwerkverbinding tussen de satellieten dan wegvalt. Sinds enige tijd is de 6GHz-radioband vrijgegeven voor gebruik met wifiapparatuur. Voor drukke wifi-omgevingen biedt dit een kans op verlichting. Signalen op 6GHz zijn onderhevig aan meer verlies, maar de radioband is nu nog niet zo druk in gebruik waardoor de kans op storing minder groot is. Dat maakt het mogelijk om de band te gebruiken voor backhaulverkeer, mits de satellieten onderling niet te ver uit elkaar geplaatst zijn.

Wi-Fi 7?

In deze koopgids missen nu nog sets met Wi-Fi 7-ondersteuning. Dat volgt wanneer onze testopstelling omgebouwd is om deze standaard te ondersteunen en we genoeg sets hebben getest om een goede vergelijking te kunnen maken. De ombouw van de testopstelling zal op korte termijn plaatsvinden. We hebben in deze opstelling al enkele tests uitgevoerd met Wi-Fi 7-apparatuur en we kunnen nu al zeggen dat apparatuur die Wi-Fi 7 ondersteunt, niet altijd een snellere verbinding levert dan Wi-Fi 6E-apparaten. De grote voordelen die de standaard biedt, kun je pas gebruiken als je apparatuur daar optimale ondersteuning voor biedt, en dat is nog niet altijd het geval. We kunnen wat voorbeelden noemen: Multi-Link Operation, ofwel MLO, waarbij meerdere banden worden ingezet, wordt pas sinds kort ondersteund binnen Windows. De goede werking van een Wi-Fi 7-verbinding hangt erg af van de combinatie van de chipsets aan de ontvangende en zendende kant. Sommige telefoons met Wi-Fi 7-ondersteuning, zoals de iPhone 16, hebben een maximale bandbreedte van 160MHz waardoor de verbinding in de praktijk even snel is als bij Wi-Fi 6 en Wi-Fi 6E.

Vooroplopen met een nieuwe standaard heeft een risico. We zien fabrikanten in zo’n geval nog wel eens zoeken naar de beste combinatie van hardware en software, en er komen enigszins experimentele apparaten op de markt met exotische specificaties. Ondersteuning voor zulke lastige apparaten wil nog wel eens snel stagneren.

Op dit moment komen er in rap tempo meshsets en routers op de markt met meer gangbare specificaties voor een gemiddelde prijs, die sets bieden over het algemeen de meeste prestaties voor het geld, aangezien de limieten opzoeken van de Wi-Fi 7 standaard in veel gevallen nog geen optie is.

Wi-Fi 5, 6 of 6E?

Hoewel Wi-Fi 5 een meer dan tien jaar oud protocol is, zien we nog steeds routers en meshkits met Wi-Fi 5 in onze Pricewatch. De prijs is vaak aantrekkelijk, maar de doorvoersnelheid blijft nogal achter in vergelijking met nieuwere standaarden. Dat verschil is zichtbaar in de testresultaten van deze round-up. Daarbij nadert ook het eind van de ondersteuningsperiode, of is deze al bereikt. Dat is ongewenst bij netwerkapparatuur als die ook voor je beveiliging verantwoordelijk is.

Wat hebben we getest in de twee categorieën backhaulconfiguraties?

Shared Backhaul

ASUS ZenWifi XD5

TP- Link Deco X50

TP- Link Deco X50 Pro

TP- Link Deco X50 outdoor

TP- Link Deco M4

Dedicated backhaul

Netgear Orbi RBK852

Netgear Orbi RBK760

ASUS Zenwifi XT9

TP- Link Deco XE75

TP- Link Deco XE75 Pro

Linksys Velop Pro 6E

AVM Fritz!Mesh set