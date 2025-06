Samengevat De TP-Link Deco XE75 Pro is voor de prijs goed uitgerust. Zowel met als zonder clients die 6GHz ondersteunen, kun je met de set gebruikmaken van de voordelen van de 6GHz-radioband. De set is sneller dan de X50 die we eerder bekeken, maar als je de set met een draadloze backhaul gebruikt, blijft de clientdoorvoer achter ten opzichte van de theoretische maximumdoorvoer. De 6GHz-mogelijkheden zijn vooral interessant als je de set draadloos gaat gebruiken in een omgeving die drukbezet is met andere wifinetwerken. De 2,5Gbit/s-aansluiting maakt de XE75 Pro interessant als je een internetverbinding hebt die sneller is dan 1Gbit/s. Om er gebruik van te maken, moet je een goede draadloze verbinding met de hoofdnode maken of je client met een netwerkkabel verbinden. Pluspunten Installatiegemak

Clientdoorvoer op satelliet Instellingsdiepte Getest TP-Link Deco XE75 Pro, 3 pack Prijs bij publicatie: € 369,- Vanaf € 360,- Vergelijk prijzen Bekijk alle uitvoeringen (3)

Vaste lezers van Tweakers zal het niet ontgaan zijn dat we een vernieuwde wifitestopstelling hebben, waarin we nu ook meshapparatuur kunnen testen. Eerder trapten we af met een meshround-up van betaalbare meshapparatuur en bekeken we de eigenschappen van een accesspoint voor buitenshuis. In deze review kijken we naar een van de populairdere meshkits in de Pricewatch van dit moment: de TP-Link XE75. Deze kit is in een normale en Pro-variant verkrijgbaar, waarbij de laatste op elke satelliet een snelle ethernetaansluiting heeft van 2,5Gbit/s.

Het speerpunt van de XE75-meshkit is de 6GHz-radio, die standaard als dedicated backhaul wordt ingezet. Hiermee ontwijk je de veelgebruikte 5GHz- en 2,4GHz-band en scheid je clientverkeer en backhaulverkeer van elkaar, wat voordeel oplevert ten opzichte van sets die geen aparte radio voor de backhaul hebben.



Gebruik je het accesspoint bedraad, dan heb je voor je moderne clients een 6GHz-netwerk ter beschikking dat nog profiteert van weinig interferentie.

We leggen de XE75 Pro het vuur aan de schenen en kijken wat de 6GHz-band toevoegt aan een meshkit in verschillende scenario's. De XE75 Pro is duurder dan de XE75 door de 2,5Gbit/s-aansluiting. Is dit de meerprijs waard?