Door Olaf Weijers

Redacteur

Feedback • 11-07-2024 13:00 151

Duurder is wel degelijk vaak sneller

Meshwifisets rond 300 euro - Round-up

11-07-2024 • 13:00

151

Multipage-opmaak

Introductie

In een artikel dat tegelijk met deze round-up verschijnt, stellen we onze nieuwe meshwifitestopstelling voor, waarin we de eigenschappen van meshapparatuur in allerlei scenario's kunnen meten. We zien de populariteit van meshsets in onze Pricewatch alleen maar stijgen: een goede reden om twee van de populairste meshsets met elkaar en twee andere concurrenten te vergelijken.

We kijken in deze eerste round-up van meshapparatuur naar een aantal meshsets met een prijs van maximaal 300 euro. Hoewel, omdat dit de eerste round-up is waarin we resultaten van onze meshtestopstelling gebruiken, hebben we een beetje gesmokkeld met die keuze. Behalve naar de veelbekeken TP-Link Deco X50 en ASUS ZenWifi XD5, die uit drie toegangspunten bestaan, kijken we naar een set met twee toegangspunten: de Fritz Mesh-set. Daarnaast beoordelen we de duurdere Orbi RBK762, die net als de Fritz Mesh-set drie radiobanden heeft, maar ook een hogere geadverteerde snelheid: AX5400 in plaats van de AX3000-classificatie van de overige sets. Door deze twee sets mee te nemen in de resultaten hopen we een beeld te krijgen van de prestatiewinst die je terugkrijgt als je iets meer uitgeeft. Daarnaast krijgen we zo een mooi overzicht van de software, instellingsmogelijkheden en het installatiegemak van diverse populaire merken.

Van alle meshsets bekijken we de samenstelling van de hardware, de mogelijkheden van de app of webinterface, en de prestaties die we hebben gemeten in verschillende scenario's van onze nieuwe testopstelling.

Overzicht mesh 300

TP-Link Deco X50

Samengevat

De TP-Link Deco X50 biedt een snelle meshverbinding aan clients die direct verbonden zijn met de 'hoofdsatelliet'. De snelheid van clients die verbonden zijn met draadloze satellieten verderop in het netwerk, blijft echter wat achter, ondanks de kwaliteit van de backhaulverbinding. De set deelt de draadloze radio's met het clientnetwerk, wat invloed op de snelheid heeft als het netwerk druk bezet is. De responstijd van de verbinding heeft ook stevig te lijden als je verbonden bent met een satelliet via diverse sprongen op het backhaulnetwerk. De set is eenvoudig aan te sluiten en ook makkelijk in te stellen met de bijgeleverde app. De insteldiepte blijft achter ten opzichte van sommige concurrenten, maar voorkomt daarmee ook dat opties verkeerd ingesteld worden. Als je alle uitgebreide functies wil gebruiken op beveiligings- en ouderlijk toezichtgebied, moet je een abonnement afsluiten die de prijs opdrijft. De Deco-apparaten zijn onderling compatibel en er zijn veel varianten verkrijgbaar die bijvoorbeeld buiten geplaatst kunnen worden.

Pluspunten

  • Gunstige prijs
  • Instelgemak
  • Uitbreidingsmogelijkheden

Minpunten

  • Extra abonnementskosten
  • Geen dedicated backhaulradio
  • Lange responstijd verbinding

Getest

TP-Link Deco X50 (3-pack)

Prijs bij publicatie: € 212,95

Vergelijk prijzen Vanaf € 161,99

Bekijk alle uitvoeringen (4)

Als je de meshsets in onze Pricewatch bekijkt, kun je niet om TP-Link heen. De Deco-productlijn geniet veel populariteit, niet in de laatste plaats doordat er zoveel verschillende uitvoeringen verkrijgbaar zijn. TP-Link heeft voor elk budget een meshset beschikbaar en je kunt je bestaande Deco-opstelling later upgraden met extra Deco-apparaten, die backwards compatible zijn met de rest van de productlijn.

In deze round-up kijken we naar de TP-Link Deco X50, een Wi-Fi 6-meshset die op dit moment van alle Deco-producten in de Pricewatch het populairst is. Daarnaast tonen we in de resultaten de Deco X50-pro en Deco XE75, die we ook in onze meshtestopstelling hebben getest. De X50-pro is gebaseerd op de X50, maar dan met 2,5Gbit/s-ethernetaansluitingen, waardoor de resultaten ten opzichte van de X50 aangeven waar je tegen een begrenzing van de 1Gbit/s-aansluitingen aanloopt. De XE75 beschikt over een 6GHz-radio, die je kunt gebruiken als extra radioband voor clients, maar ook als aparte backhaul. Dat ontlast de radio’s van het clientnetwerk. Voor nog meer context bij de resultaten hebben we een Deco M4-set getest. Deze set is van een oudere wifigeneratie, maar in veel huishoudens te vinden doordat Ziggo hem enige tijd leverde als meshoplossing. Mocht je ook over zo’n set beschikken, dan kun je zien wat een upgrade naar een andere meshset je biedt en of die stap zin heeft.

Hardware

De X50 is zowel als losse satelliet als in een set van drie stuks verkrijgbaar. Zoals bij alle Deco-producten het geval is, is er daarbij geen onderscheid tussen de router en satellieten. Alle drie de satellieten zijn exact gelijk uitgevoerd, wat ook betekent dat er geen ethernetaansluiting als internetaansluiting is gemarkeerd. De installatie is daardoor heel eenvoudig; je zet de apparaten neer op de gewenste locatie, prikt de netwerkkabels erin en de set vindt vanzelf uit welke kabels voor internet en welke voor het interne netwerk zijn.

TP-Link Deco X50TP-Link Deco X50

De drie satellieten zijn erg compact. Op de ASUS ZenWifi XD5 na zijn ze de kleinste in deze round-up. Elke satelliet is uitgevoerd met twee netwerkaansluitingen met een snelheid van 1Gbit/s. Het 5GHz-netwerk ondersteunt een maximumsnelheid van 2402Mbit/s en het 2,4GHz-netwerk heeft een geadverteerde topsnelheid van 574Mbit/s. De set beschikt niet over een derde radio, dus als je deze satellieten inzet zonder bedrade backhaul, zal de draadloze verbinding voor zowel het clientnetwerk als de backhaul worden gebruikt.

De X50-meshset is te combineren met alle andere Deco-producten en er zijn verschillende uitvoeringen te krijgen die gebaseerd zijn op deze 'basisversie'. Zo heb je de X50-Outdoor, die buiten opgesteld kan worden, en de X50PoE, die gevoed kan worden via de ethernetaansluiting. Heb je een dsl-aansluiting, dan kun je de modem direct vervangen door de X50-dsl vooraan in het netwerk te plaatsen en de X50-4G kan via het mobiele netwerk van internet worden voorzien.

Er bestaat ook een X50 Pro, die we binnenkort nader zullen bekijken. Deze is bijna hetzelfde uitgevoerd als de X50, maar voorzien van snellere 2,5Gbit/s-ethernetaansluitingen. Wi-Fi 6 haalt bij goed bereik snelheden die de limiet van de 1Gbit/s-aansluitingen op de X50 overschrijden. De X50 Pro kan deze snelheid door de snellere poorten ook naar de rest van het netwerk of internet faciliteren. Deze uitvoering rekt de limieten van de X50-serie dus nog iets op.

Software

De Deco-apparatuur is zowel via een webinterface als via een smartphoneapp te beheren. Bij wifirouters zie je over het algemeen dat de smartphoneapp een afgeslankte variant is van de webinterface, waarin je minder functionaliteit en instelmogelijkheden terugvindt. In dit geval is dat deels zo. De smartphoneapp biedt een stuk meer instelmogelijkheden dan de webinterface, maar uiteindelijk geldt dat de set maar tot op zekere hoogte instelbaar is en veel van de functies zichzelf automatisch instellen.

Deco mesh appDeco mesh appDeco mesh appDeco mesh appDeco mesh appDeco mesh app

Voor normaal gebruik is dat geen probleem. Het biedt een hoop instelgemak en maakt het bijna onmogelijk om de instellingen van de meshset te verprutsen. Heb je echter wat meer eisen, zoals controle over welk wifikanaal de set gebruikt of de uitzendsterkte van de satellieten, dan zul je voorbij de Deco’s moeten kijken naar bijvoorbeeld AVM of ASUS. Dat betekent niet dat de Deco maar weinig opties biedt, want iptv, vpn, netwerkbeveiliging en ouderlijk toezicht worden ondersteund. In die zin biedt de Deco-productlijn dezelfde functionaliteit als de routers van TP-Link. Voor sommige functies moet wel een abonnement of moeten zelfs verschillende abonnementen worden afgesloten, wat afbreuk doet aan de lage prijs van de set als je die over een langere termijn bekijkt.

ASUS ZenWifi XD5

Samengevat

De ZenWifi XD5 levert prima prestaties. De snelheid van het clientnetwerk is goed en blijft, samen met de responstijd goed als je de satellieten draadloos opstelt. Voor een drukbezet netwerk is draadloos opstellen wel af te raden, want dan kun je negatieve invloed ondervinden van andere draadloze clients, aangezien de satellieten niet voorzien zijn van een exclusieve radio voor de backhaulverbinding. De instelbaarheid van de set is in dit segment onovertroffen. AsusWRT biedt zeer veel controle over de instellingen van de router en het meshnetwerk, waardoor de set een goede keuze is voor tweakers die dat vereisen.

Pluspunten

  • Hoge snelheid
  • Uitgebreide instelbaarheid

Minpunten

  • Geen dedicated backhaulradio
  • Backhaul reageert traag

Getest

ASUS ZenWiFi XD5, 3 pack, Wit

Prijs bij publicatie: € 266,17

Vergelijk prijzen Vanaf € 279,99

Bekijk alle uitvoeringen (3)

ASUS biedt je verschillende mogelijkheden om over een meshnetwerk te beschikken. Bezit je al een router van dit merk, dan kun je deze verbinden met een AiMesh-compatibele router of accesspoint. Dat is ideaal als je je bestaande ASUS-router vervangt door een nieuwer model. Beschik je nog niet over ASUS-hardware en wil je een meshoplossing, dan kom je al snel uit bij de ZenWifi-productlijn. In deze round-up bekijken we de ZenWifi XD5, die de middenweg vormt tussen de XD4 en XD6 uit dezelfde productlijn. De XD5 wordt geleverd in een verpakking van een, twee of drie stuks, waarvan wij twee maal twee stuks hebben gecombineerd. De router en satellieten van deze set zijn, net als bij de Deco-set, allemaal hetzelfde uitgevoerd. Elk apparaat beschikt over twee netwerkaansluitingen waarvan er een is gemarkeerd als aansluiting voor internet en de andere voor het interne netwerk. Uiteindelijk komen de wan-aansluitingen van de satellieten ook beschikbaar voor intern netwerkgebruik, nadat de internetverbinding is ingesteld en de set 'weet' welk apparaat de router is.

ASUS ZenWifi XD5ASUS ZenWifi XD5ASUS ZenWifi XD5

De hardware

De ZenWiFi-nodes zijn compact gebouwd, samen met de Deco X50 zijn de satellieten de kleinste uit deze round-up. Je kunt ze dus makkelijk ergens achter verbergen, maar vol in het zicht aan de muur schroeven is ook een mogelijkheid met de meegeleverde adapter voor wandmontage. Aan de binnenzijde is, ondanks het compacte formaat van de behuizing weinig gepropt. Onder in de behuizing bevinden zich twee pcb’s boven elkaar, die onderling met een connector zijn verbonden. Het onderste pcb bevat de ethernetaansluitingen, wps- en resetknop en voedingsaansluiting. Het bovenste pcb herbergt de chipset, het geheugen, de opslag en de wifiradio’s. In de ruimte boven de pcb’s zitten twee pcb-antennes, geplaatst in een bracket zodat ze altijd juist georiënteerd zijn, ook ten opzichte van de andere satellieten.

De chipset is een Broadcom BCM6756, die een 1,7GHz-Arm-A7 met vier rekenkernen bevat. ASUS heeft de chipset uitgerust met 512MB werkgeheugen en 128MB flashopslag. De BCM6765 ondersteunt 2x2 mimo met twee streams en een maximale bandbreedte van 160MHz op 5GHz. De maximale wifisnelheid bedraagt 600Mbit/s op 2,4GHz en 2400Mbit/s op 5GHz.

De Software

De smartphoneapp van ASUS, ASUSRouter, biedt een makkelijke manier om de set in te stellen en te beheren. Dat is heel fijn als je niet al te veel speciale eisen hebt op netwerkgebied en vooral veel instelgemak wil. De app biedt veel overzicht, zoals realtime data over het bandbreedtegebruik van de internetverbinding, en het interne en draadloze netwerk. Verder zie je welke clients verbonden zijn met het netwerk en kun je daarvoor onder andere een bandbreedtebegrenzing, ouderlijktoezichtprofiel en voorkeur voor een draadloos toegangspunt instellen. Je kunt vanuit de app ook instellingen wijzigen, al zijn de instellingsmogelijkheden in veel gevallen beperkt tot de hoofdzaak. Controle over instellingen die voor veel tweakers belangrijk zijn, ontbreken. Zo ontbreekt controle over IP-adressering van het interne netwerk, IPv6-instellingen voor internet, kanaalinstelling voor het draadloze netwerk, prioriteitsinstellingen voor QOS en ga zo maar door.

Asus Mesh appAsus Mesh appAsus Mesh appAsus Mesh appAsus Mesh app

Gelukkig gebruikt ASUS dezelfde software voor de meshkits als al jaren op de routers te vinden is: AsusWRT. De webinterface biedt veel instellingsmogelijkheden voor een meshset, veel meer dan de Deco- en Orbi-sets bieden. Zo zijn alle ‘professionele’ draadloze instellingen beschikbaar en kun je instellen wanneer clients geforceerd worden om te roamen naar een ander toegangspunt of juist voorkomen dat een client naar een ander toegangspunt kan roamen door dit te blokkeren. Ook alle bovengenoemde instellingsopties die ontbreken in de app, plus nog veel meer kun je vinden. Voor een tweaker biedt deze set meer dan genoeg mogelijkheden om je netwerk en wifi te finetunen.

Netwerkbeveiliging en ouderlijk toezicht wordt ondersteund en laat ASUS regelen door Trend Micro. Er is geen abonnement nodig om de functies te gebruiken, hoewel de werking op sommige vlakken beperkter is dan dezelfde functies van de concurrentie. We hebben de ouderlijktoezichtfuncties van verschillende leveranciers, waaronder AiProtection van ASUS, vergeleken in een eerder artikel.

AVM Fritz Mesh Set

Samengevat

De AVM Fritz Mesh Set is een stabiele, uitgebreid instelbare meshoplossing. De snelheid van de draadloze backhaulverbinding is goed en gegarandeerd doordat deze wordt afgehandeld met een aparte radio. De snelheid van het clientnetwerk is in orde voor clients die direct verbonden zijn met de router, maar laat te wensen over voor clients die verbonden zijn met het 5GHz-netwerk op de extender. FritzOS, de software op de router en extender, is uitgebreid in te stellen. Er zijn talloze extra's, zoals uitgebreid gastennetwerkbeheer, ondersteuning voor decttelefoons en zelfs dectsmarthome. De instellingsdiepte zal de meeste tweakers ook tevreden stellen; de router is op alle punten goed instelbaar. Over het meshnetwerk heb je minder controle als het instelmogelijkheden betreft, maar de installatie en uitbreiding zijn een fluitje van een cent door het indrukken van twee knoppen.

Pluspunten

  • Dedicated backhaulradio
  • Hoge wifisnelheid op router

Minpunten

  • Matige snelheid op extender

Getest

Fritz Fritz!Mesh Set 4060 + 3000 AX

Prijs bij publicatie: € 325,-

Vergelijk prijzen Vanaf € 329,-

Bekijk alle uitvoeringen (4)

Ook AVM biedt al een tijdje de mogelijkheid om je bestaande FritzBox-router uit te breiden met een of meer extenders om zo een meshnetwerk te creëren. Dat is niet uitzonderlijk en kan ook met de routers en accesspoints van bijvoorbeeld ASUS of TP-Link. Uniek is wel dat AVM een satelliet en router samen in een kit verkoopt als meshset. Daarmee is AVM, net als Netgear, wel wat duurder dan de overige deelnemers in deze round-up. De prijs van de set is 333 euro, maar daar krijg je twee draadloze toegangspunten voor. Wil je drie toegansgpunten plaatsen, dan heb je een extra FritzRepeater 3000AX nodig en komt de totaalprijs neer op 465,50 euro.

De Mesh-set die AVM aanbiedt, bestaat uit een combinatie van de FritzBox 4060, die we al eerder in onze wifiroutertest bekeken. Als satelliet wordt de FritzRepeater 3000AX meegeleverd. De wifispecificaties van beide apparaten verschillen dan ook.

Fritz! Mesh setFritz! Mesh setFritz! Mesh setFritz! Mesh set

Hardware

De FritzBox 4060 is uitgerust met een Qualcomm IPQ-8074-chipset met een 2GHz-quadcoreprocessor, 1GB werkgeheugen en 4GB flashopslaggeheugen. De wifiradiochipset bestaat uit de Qualcomm QCN-5024 voor 2,4GHz en twee QCN-5054's voor beide 5GHz-netwerken, die 4x4 mimo en vier spatial streams ondersteunen. De maximale draadloze snelheid komt hierdoor uit op 1200Mbit/s op 2,4GHz en voor beide 5GHz-radio’s op 2400Mbit/s.

De 3000AX is een tribandsatelliet die beschikt over twee 5GHz-radio’s en een 2,4GHz-radio. Een van de 5GHz-radio’s kan gebruikt worden voor de backhaul, hoewel de radio zich niet hiertoe beperkt. Het tweede 5GHz-netwerk blijft ook beschikbaar voor clients. De basis van de 3000AX is de Qualcomm IPQ5018-soc, die twee processorcores met een snelheid van 1GHz bevat. Deze chipset zien we in deze round-up ook terug in de router en satellieten van de Orbi RBK763-meshset. AVM heeft er 512MB werkgeheugen en 128MB flashopslag tegenaan gesoldeerd. Het draadloze netwerk wordt gevormd door twee radiochips: de Qualcomm QCN6024 en de Qualcomm QCN 6102. De eerste kan worden gebruikt als dedicated backhaulradio als de extender draadloos is aangesloten. Deze ondersteunt 4x4 mimo en vier spatial streams met een maximumlinksnelheid van 2400Mbit/s. De QCN6024 met 2x2 mimo-ondersteuning en twee spatial streams verzorgt het clientnetwerk met een maximumsnelheid van 600Mbit/s op 2,4GHz en 1200Mbit/s op 5GHz.

Installatie en software

Het instellen van de set begint met de installatie van de router. Het instellen daarvan kan zowel via de webinterface als via de smartphoneapp van AVM. Die laatste biedt iets meer gemak voor gebruikers zonder veel netwerkkennis, maar voor de tweaker minder instelmogelijkheden. Nadat het instellen voltooid is, koppel je de extender letterlijk met een druk op de knop (op beide units) en is het meshnetwerk gereed voor gebruik. Als je al beschikt over een ingestelde FritzBox, is het dus een fluitje van een cent om je wifinetwerk om te zetten in een meshnetwerk.

Fritz mesh appFritz mesh appFritz mesh appFritz mesh app

De instelmogelijkheden van de FritzBox zijn, zoals we gewend zijn van AVM, op een prima niveau. Alle instellingen die de 4060 als router biedt, blijven bestaan als deze aan het hoofd van een meshnetwerk staat. Aan het meshnetwerk zelf valt minder in te stellen. Dat regelt FritzOS, de software die op de router en satelliet draait, allemaal zelf. Gebruikers die veel eisen van het netwerk en niet graag beperkt worden door de insteldiepte, zullen niet snel teleurgesteld worden door de FritzBox. De router zit bomvol functies voor gastennetwerken, telefonie en zelfs dectsmarthome, zoals ook te lezen is in onze eerdere review van deze router.

Orbi RBK762-meshset

Samengevat

De Netgear Orbi RBK763S biedt je een snel meshnetwerk, maar is de meerprijs ten opzichte van andere meshsets met name waard als je van plan bent de satellieten draadloos op te stellen. Door de dedicated backhaulradio heb je niet zo snel invloed op de verbindingssnelheid als het druk wordt op het netwerk en blijft de snelheid van het clientnetwerk stabiel. De set is goed in te stellen, al gebeurt dat voornamelijk via een smartphoneapp. De webinterface biedt maar weinig opties. Wil je gebruikmaken van uitgebreide netwerkbeveiliging en ouderlijke toezichtsopties, dan loopt dat op den duur wel in de papieren, want daarvoor zul je een of meer abonnementen moeten afsluiten.

Pluspunten

  • Hoge snelheid bij draadloos opstellen
  • Eenvoudige installatie

Minpunten

  • Abonnement nodig voor uitgebreide functies
  • Hoge aanschafprijs

Getest

Netgear Orbi AX5400 Mesh WiFi 6-systeem (RBK763S), 3 stuks

Prijs bij publicatie: € 534,22

Vergelijk prijzen Vanaf € 409,99

Bekijk alle uitvoeringen (3)

Als we naar de Pricewatch kijken, is een meshround-up niet compleet zonder er een meshset uit de Orbi-serie van Netgear in mee te nemen. Deze round-up beperkt zich eigenlijk tot meshsets met een aankoopwaarde rond de 300 euro, maar helaas heeft Netgear geen Orbi-set met drie toegangspunten die binnen die grenzen valt. Sterker nog, de goedkoopste set met twee toegangspunten, de RBK762 met een AX5400 snelheidsclassificatie, komt al een stukje boven het budget van 300 euro.

Ik neem deze Orbi-set alsnog mee in de vergelijking omdat we in deze review voor het eerst meshmeetresultaten presenteren en het daarbij interessant is om te zien wat je terugkrijgt als je meer uitgeeft aan een meshset. De Orbi is dubbel zo duur als de ZenWifi XD5 dus je verwacht dan twee keer zoveel prestaties.

Orbi RBK763Orbi RBK763Orbi RBK763Orbi RBK763

Hardware

De Orbi RBK760-serie beschikt over drie radio’s in elke satelliet. Twee daarvan zijn toegewezen aan het clientnetwerk; de derde is gereserveerd voor de backhaul, waardoor druk clientverkeer niet direct invloed heeft op de backhaulsnelheid. Als je een Orbi-meshkit aanschaft, krijg je een router en, afhankelijk van de uitvoering, een of meer satellieten. De router is anders uitgevoerd dan de satellieten. Hij beschikt over drie 1Gbit/s-ethernetaansluitingen waaronder een aansluiting voor internet. De satellieten zijn uitgevoerd met twee 1Gbit/s-aansluitingen. Die zijn zowel te gebruiken voor een bedrade backhaul als om clients een bedrade verbinding te bieden. De twee poorten maken het makkelijker om de Orbi te plaatsen waar al een bedraad netwerk aanwezig is. Je kunt het bestaande apparaat dan makkelijk ‘doorlussen’ achter op de Orbi.

Aan de binnenzijde is voor router en satelliet dezelfde pcb gebruikt, maar de onderdelen verschillen. Beide zijn gebaseerd op de Qualcomm IPQ5018-soc. Deze is voorzien van een Arm A53 met twee processorcores die functioneren op een snelheid van 1GHz. De soc heeft 1GB werkgeheugen en 4GB flashopslag tot zijn beschikking. Ook de radio’s van de router als satelliet zijn dezelfde. Hiervoor heeft Netgear gekozen voor twee Qualcomm QCN6102-radiochipsets. Een wordt gebruikt voor een dedicated backhaulverbinding, de andere bedient altijd het clientnetwerk. De chip ondersteunt 2x2 MIMO, twee spatial streams en een maximale bandbreedte van 160MHz. Op 2,4GHz bedraagt de maximumsnelheid 600Mbit/s en op 5GHz 2400Mbit/s.

De router beschikt over meer netwerkpoorten. Deze worden aangestuurd door de Qualcomm QCA8337 Switch-chipset, die niet terug te vinden is in de satelliet. De satelliet maakt voor zijn bedrade aansluitingen gebruik van de mogelijkheden die de IPQ5018 biedt.

Beide apparaten zijn voorzien van passieve koeling door een aluminium koelblok dat een groot deel van de behuizing vult. De wifiantennes zijn niet geplakt, maar in een uitsparing in de behuizing vastgeklikt. Een prima ontwerp, want het garandeert dat de positie en oriëntatie altijd hetzelfde zijn tussen de satellieten.

De AX5400-snelheidsaanduiding om de kit is technisch correct. Als je de snelheid van alle radio’s bij elkaar optelt (600+2400+2400Mbit/s) kom je aan de geadverteerde snelheid. Er is echter een nuance; een van de radio’s kan enkel voor backhaulverkeer worden ingezet en is dus nooit beschikbaar voor clients. Bij gebruik van een bedrade backhaul zullen router en satellieten daarom niet beter presteren dan andere sets met een AX3000-snelheidsclassificatie die ook 600+2400Mbit/s aan de draadloze clients bieden. Als je de set draadloos opstelt, komt die 2400Mbit/s wel beschikbaar voor de backhaul, maar dat biedt de clients geen extra bandbreedte. Ten opzichte van sets zonder toegewezen backhaulradio biedt de Orbi wel voordelen. De radiotijd hoeft niet te worden verdeeld tussen clientverkeer en backhaulverkeer. Dat komt de prestaties ten goede, maar dus enkel in een opstelling waarin de satellieten draadloos opgesteld zijn.

Installatie en configuratie

De installatie van de Orbi is erg eenvoudig. De stappen die je volgt om de set in te stellen voor gebruik, zijn vergelijkbaar met die bij de andere fabrikanten in deze round-up. Na het plaatsen van de router en satellieten open je de Orbi-app, die je stap voor stap meeneemt in het instellen van je internetverbinding en de eigenschappen van je wifinetwerk. Hierna voeg je de satellieten toe door ze te starten. Mocht de satelliet zich niet direct toevoegen, dan kan dit geforceerd worden met de Sync-knop.

Zoals gebruikelijk is bij meshkits, verwacht ook Netgear dat je de set instelt en bedient met de Orbi-smartphoneapp. Na de installatie kun je de set via de webinterface vanuit de smartphoneapp monitoren en op enkele eenvoudige punten instellen, maar voor het echte management is de webinterface uitgebreider en biedt meer insteldiepte.

Orbi mesh appOrbi mesh appOrbi mesh appOrbi mesh appOrbi mesh appOrbi mesh appOrbi mesh appOrbi mesh app

De mate waarin de set naar je hand is te zetten, is vergelijkbaar met die van de TP-Link Deco-set. Alle belangrijke opties worden ondersteund, maar voor uitgebreide netwerkbeveiliging en ouderlijk toezicht zul je abonnementen moeten afsluiten. Ook voor de Orbi geldt dus dat de totaalprijs blijft oplopen tijdens het gebruik als je die geavanceerde functies gebruikt. De insteldiepte is toereikend voor de meeste situaties, maar laat te wensen over voor de echte netwerkknutselaar, die beter af is met de Fritz-meshset of de ASUS ZenWifi XD5.

Testresultaten - Backhaul

We hebben alle meshsets die we in deze round-up behandelen, getest in onze nieuwe meshwifitestopstelling. De testscenario's waarvan we de resultaten tonen, bespreken we ook in dat artikel, op deze pagina. Bij de resultaten van de tests zullen we naar het testscenario op die pagina terugverwijzen voor meer informatie over hoe we de meetgegevens hebben verzameld. Naast de sets die we in deze round-up behandelen, hebben we de testresultaten van een oudere meshset opgenomen: de TP-Link Deco M4. Dit is een populair product van de afgelopen jaren en dus in veel huishoudens te vinden, onder andere doordat Ziggo het heeft geleverd als meshoplossing. De testresultaten van de M4 bespreken we niet, maar ze staan er ter referentie.

Backhaultests

In deze scenario’s meten we de datadoorvoer van de draadloze backhaul. Dat is een van de belangrijkste eigenschappen als je satellieten draadloos opstelt, want dat maakt alle clients op de satelliet afhankelijk van de kwaliteit van de backhaulverbinding. Naast de doorvoersnelheid meten we de responstijd die een draadloze hop over de backhaul toevoegt. Die komt boven op de responstijd van de draadloze clientverbinding achter de satelliet. Uitgebreide informatie over deze testscenario's vind je hier.

Doorvoersnelheid - Maximale backhauldoorvoer over een en twee satellieten

In dit scenario testen we de overdrachtsnelheid van de backhaul tussen de satellieten. We meten de snelheid tussen de router en de eerste satelliet, en tussen de router en de tweede satelliet die draadloos verbonden is met de eerste.

Eén hop

  • Downlink
  • Uplink

We zien hier dat in de downlinktests, dus van de router naar de satelliet, de TP-Link Deco X50 en de Netgear Orbi RBK762-meshset het best scoren. De backhaulverbinding wordt bij beide sets eerder begrensd door de bedrade aansluiting dan de draadloze link. De ASUS ZenWifi XD5 biedt met 771Mbit/s iets minder doorvoer dan de rest. De Frits Mesh Set heeft een 2,5Gbit/s-aansluiting aan boord, maar die is voor clients op de mesh niet van levensbelang, want deze router sluit de gelederen van de round-up met een backhauldoorvoer van 623Mbit/s.

In de uplinkrichting, dus van de satelliet naar de router, zien we dat eigenlijk alle sets een fractie minder snel scoren, behalve de Fritz Mesh Set, die in de tegenovergestelde verkeersrichting 175Mbit/s aan doorvoersnelheid verliest.

Twee hops

  • Downlink
  • Uplink

De doorvoer over twee hops toont grote verschillen. De Frits Mesh Set ontbreekt in deze resultaten omdat de set die we bekijken, uit twee apparaten bestaat. Ditmaal vinden we de ZenWifi XD5 aan de top van de resultaten; die presteert marginaal beter dan de Orbi RBK762. De Orbi beschikt dan wel over een aparte backhaulradio in elke satelliet, maar de 'middelste' satelliet zal zijn radiotijd toch moeten verdelen om te communiceren met de twee overige satellieten. Ten opzichte van de ZenWifi XD5 en Deco X50 met de gedeelde radio's zie je in dit scenario maar weinig voordeel in de resultaten. Dat beeld moeten we wel nuanceren, want zonder actieve draadloze clients zijn deze resultaten een beetje vertekend. Zodra er clientverkeer afgehandeld moet worden op de tweede satelliet, zal dat direct invloed hebben op de backhaulsnelheid van de Deco en ZenWifi XD5. Bij de Orbi zal de backhaulsnelheid ondanks clientverkeer overeind blijven.

Doorvoersnelheid - Backhaul Rate vs. range tussen node 2 en 1 (hoofdnode)

  • Downlink - Node 2 ➜ Node 1
  • Uplink - Node 2 ➜ Node 1

Alle sets laten een net, geleidelijk verloop zien van de bandbreedte als de demping oploopt tussen router en satelliet. Een paar sets gooien hoge ogen dankzij hun radioconfiguratie. Toch zie je ook duidelijk dat je de satellieten in de praktijk niet te ver van elkaar moet plaatsen, omdat de snelheid van de backhaulverbindingen zeker na 21dB demping rap wegzakt. Met name de ASUS XD5 en Frits Mesh Set verliezen snelheid als de demping oploopt voorbij dit punt. Toch reikt de Frits Mesh Set, samen met de Orbi RBK762s, het verst. In de uplinkrichting komt hetzelfde beeld naar voren; weer is de XD5 samen met de Fritz niet de snelste en biedt de Fritz opnieuw een lang bereik bij veel demping.

Doorvoersnelheid - Backhaul Rate vs. range tussen node 3 en 2 (satelliet)

  • Downlink - Node 3 ➜| Node 2 ➜ Node 1
  • Uplink - Node 3 ➜| Node 2 ➜ Node 1

Zodra we een 'draadloze sprong' toevoegen, zien we dat de snelheden bij alle sets minimaal halveren. Opvallend is dat de Deco X50 over de hele linie een stuk meer doorvoersnelheid biedt dan de rest. Zeker ten opzichte van de Orbi 762 is dit opvallend. Wel geldt hierbij nogmaals de nuance dat de Deco X50 de backhaul deelt met het clientnetwerk. Deze snelheden worden dus enkel gehaald als de tussenliggende satelliet zijn radiotijd volledig aan het backhaulnetwerk kan wijden.

Doorvoersnelheid - Backhaul Rate vs. range tussen router en verste satelliet (totaalbereik)

  • Downlink - Node 3 ➜| Node 2 ➜| Node 1
  • Uplink - Node 3 ➜| Node 2 ➜| Node 1

Opnieuw zien we de X50 in deze test goed presteren. Over de hele linie weet de set van TP-Link de meeste doorvoer te bieden. Ook hier zien we dat de doorvoersnelheden na 21dB demping stevig in elkaar zakken. Bij 27dB demping, waar alle resultaten samenkomen, is het bergafwaarts voor de Orbi. Bij de eerstvolgende stap in demping laat hij geen resultaten meer noteren. Dat kan een effect zijn van de dedicated backhaulradio. Deze werkt op 5GHz en heeft wellicht geen mogelijkheid om gebruik te maken van de 2,4GHz-radioband als de demping te ver oploopt. De set verliest dan de verbinding, waar de XD5 en X50 nog wel wat datadoorvoer bieden, hoewel je niet al te veel moet eisen van die verbinding. Deze twee slagen er uiteindelijk in om een verbinding tot aan de zwaarste dempingstap te behouden, waarbij de set van ASUS net wat meer bandbreedte weet te leveren.

Testresultaten - Clientnetwerk

Aangepaste resultaten

Update 04-10-2024

Tijdens werkzaamheden aan onze wifitestopstelling bleek dat meshsatellieten maar via één stream met andere nodes konden communiceren, waardoor niet in alle gevallen optimale prestaties behaald werden. We hebben dit probleem in de testopstelling opgelost, waardoor voornamelijk communicatie tussen de tweede en derde client nu betere doorvoerresultaten oplevert. Dit artikel is inmiddels geüpdatet met de nieuwe resultaten. De resultaatbespreking en de conclusie zijn daar waar nodig herzien.

Maximale clientdoorvoer over een, twee en drie hops

In deze test meten we de maximale doorvoer die je kunt halen met een client die verbonden is met het meshnetwerk. We meten de doorvoer direct op de router en via de satellieten over een of twee draadloze backhaulverbindingen.

2,4GHz

  • 2,4GHz - Downlink
  • 2,4GHz - Uplink

De Fritz Mesh-set zet prima resultaten neer op 2,4GHz. Op de router zelf behaalt de client het maximum wat deze radioband aan doorvoer kan leveren. Een sprongetje verder, op node 2, meten we die snelheid ook, met 426Mbit/s doorvoer voor de client. Dat is 1Mbit/s lager dan de resultaten op de 4060-router: nagenoeg perfect en sneller dan alle overige deelnemers.

De TP-Link X50 laat wat doorvoersnelheid liggen op 2,4GHz; op geen van de satellieten worden de maximumprestaties behaald die de radioband realistisch kan leveren. De doorvoersnelheid op de derde satelliet is gelijk aan de snelheid die je op de hoofdnode behaalt, een prima resultaat.

De ZenWiFi XD5 laat de maximale prestaties niet goed meten: de router schakelde de kanaalbreedte om naar 20MHz, waardoor de bandbreedte van het 2,4GHz-netwerk ook halveert. Je zult die kanaalbreedte ook in de praktijk gebruiken, dus problematisch is het gedrag niet; het zorgt enkel voor onvergelijkbare resultaten. De lat ligt minder hoog, maar de set weet de beperkte bandbreedte wel op alle nodes aan te bieden; in dat opzicht zijn de resultaten dus oké.

De Orbi RBK763S behaalt niet de maximale snelheid van de band, maar levert wel op alle drie de nodes dezelfde bandbreedte van zo'n 340Mbit/s. Vergeleken met de FritzBox, die pakweg 425Mbit/s kan leveren, is dat bijna 100Mbit/s minder doorvoer.

De TP-Link Deco M4-set gebruikt een oudere wifistandaard en dat zie je duidelijk in de resultaten. De doorvoer op de derde node is wat beperkt ten opzichte van de eerste twee. De set zal voornamelijk zijn 5GHz-radio inzetten om het verkeer te transporteren over de backhaul. In het laatste scenario over twee backhaulhops moet de middelste satelliet zowel verzenden als ontvangen, wat vermoedelijk de bottleneck is die de verbinding op de derde node beperkt.

5GHz

  • 5GHz - Downlink
  • 5GHz - Uplink

In de maximale doorvoertest op de 5GHz-band verwachten we op node 1 de hoogste doorvoer, aangezien het verkeer niet over een draadloze backhaul getransporteerd hoeft te worden. Een deelnemer blijft een beetje achter: de Fritz Mesh Set. Dat is niet verbazend, want de 5GHz-clientradio van de 4060-router uit deze set ondersteunt maximaal 80MHz-kanaalbreedte. In theorie is dat goed voor 1200Mbit/s, maar doordat er overhead optreedt, haal je in de praktijk wat minder. We meten 916Mbit/s doorvoersnelheid en dat is exact dezelfde snelheid die de 4060-router twee jaar terug liet noteren in een round-up. wat misschien iets zegt over de stabiliteit van het apparaat.

De ASUS ZenWiFi XD5, TP-Link X50 en Netgear Orbi RBK763S bieden meer draadloze doorvoersnelheid dan we kunnen meten. Deze zijn beperkt door de 1Gbit/s ethernetaansluiting en daardoor in de praktijk begrensd op 945Mbit/s.

Op de tweede node worden de verschillen groter. De Netgear Orbi RBK763S blijft onverstoord doorvoer leveren aangezien deze set over een aparte backhaulradio beschikt. Hierdoor kan de satelliet zonder compromis backhaulverkeer en clientverkeer simultaan afhandelen. De andere set met een aparte backhaulradio, de Fritz Mesh Set, laat wel een steekje vallen, met een gehalveerde bandbreedte ten opzichte van de snelheid op de eerste node. De set scoort niet veel sneller dan de ZenWiFi XD5, die door de gedeelde backhaulradio meer dan de helft van de snelheid inlevert. De bandbreedtes die behaald worden doen vermoeden dat beide sets hun backhaul hebben verbonden via de 2,4GHz-radio.

De TP-Link Deco X50 laat een stuk meer snelheid noteren ondanks de gelijke radioconfiguratie: meer dan de helft van de 5GHz-snelheid. Dat doet vermoeden dat deze de backhaulverbinding naast de 5GHz-band ook op de 2,4GHz-band laat opereren, met positieve resultaten.

Ruis

Best Effort - Client op satelliet

  • 2.4GHz
  • 5.0GHz
  • 5.0GHz DFS

De ruistest op 2,4GHz zit een aantal testdeelnemers dwars. Beide TP-Link Deco-sets gebruiken de 2,4GHz voor hun backhaulverbinding en verliezen dus een gedeelte van de doorvoersnelheid. Voor de X50 is dit 190Mbit/s. De FritzBox toont wederom duidelijk dat de backhaul op de 2,4GHz-band functioneert, want de router raakt 160Mbit/s doorvoersnelheid kwijt als we ruis toevoegen op dezelfde radioband. De XD5 verliest met 30Mbit/s nauwelijks doorvoersnelheid en de Orbi RBK763S wordt alleen maar sterker van ruis: die scoort 10Mbit/s meer dan in de normale doorvoertest.

Op 5GHz met ruis op de band voor de clients zien we dat de TP-Link X50 onbereikbaar is geworden, terwijl de overige deelnemers aan de test eigenlijk geen verdere nadelige effecten ondervinden. Bij ruis op het DFS-segment van de band, waarvan backhaulverbindingen vaak gebruikmaken, zien we duidelijk welke sets dat wel en welke dat niet doen. De Orbi RBK763S en X50 hebben allebei aardig last van de ruis: zowel de doorvoersnelheid als de stabiliteit van de verbinding hebben eronder te leiden. Interessant is dat de X50 iets beter presteert dan de Orbi 760 RBK763S, wellicht doordat deze wederom gedeeltelijk terugvalt op de 2,4GHz-band.

Latency

Latency - client ➜ node 1
Modem en router Minimum- / Gemiddelde latency in ms (lager is beter)
ASUS ZenWiFi XD5
3,00 2,04
TP-Link Deco M4
3,00 2,50
TP-Link Deco X50
5,00 2,55
Orbi RBK762
7,00 3,42
FRITZ! Mesh Set 4060 + 3000 AX
5,00 4,24
Latency - client ➜ node 2 ➜ node 1
Modem en router Minimum- / Gemiddelde latency in ms (lager is beter)
ASUS ZenWiFi XD5
6,00 4,24
FRITZ! Mesh Set 4060 + 3000 AX
7,00 4,86
TP-Link Deco M4
9,00 6,20
Orbi RBK762
9,00 6,22
TP-Link Deco X50
11,00 7,58
Latency - client ➜ node 3 ➜ node 2 ➜ node 1
Modem en router Minimum- / Gemiddelde latency in ms (lager is beter)
ASUS ZenWiFi XD5
8,00 4,07
TP-Link Deco M4
12,00 8,30
Orbi RBK762
14,00 8,96
TP-Link Deco X50
19,00 11,24

De responstijd loopt nogal uiteen bij de verschillende sets. Direct op de router zien we bij alle deelnemers dat de reactietijd binnen de perken blijft. De ZenWiFi XD5 scoort het best met gemiddeld 3ms en vertoont zelfs een uitschieter naar 2,04ms. De Deco X50 en Fritz Mesh Set laten 5ms latency noteren. Een stapje verder, op de eerste satelliet, zien we dat die extra draadloze sprong gemiddeld 2ms extra responstijd toevoegt op de Fritz Mesh Set en Orbi RBK763S. De extra sprong voegt op de ZenWiFi XD5 3ms meer vertraging toe, maar door de snelle basisrespons is dit nog steeds het snelste resultaat van de vier. De Deco X50 scoort slechter. Hierbij wordt de responstijd meer dan verdubbeld. Achter in het netwerk, op de derde satelliet, zien we de responstijd die de Deco biedt, weer bijna verdubbelen. Daarmee blijft de set ten opzichte van de ZenWiFi XD5 stevig achter en worden antwoorden gemiddeld 11ms later afgeleverd. De Orbi-set blijft tussen die twee steken met een reactietijd van 14ms.

Testresultaten - Opgenomen vermogen

We hebben het energiegebruik van de meshkits gemeten. Dat doen we apart op de router en op de satelliet, omdat het verbruik van beide kan verschillen door verschillen in functionaliteit. We meten de apparatuur in rust, terwijl ze met elkaar verbonden zijn met een redelijke onderlinge afstand. We observeren het opgenomen vermogen gedurende een minuut en noteren vervolgens het gemiddelde als resultaat.

  • Opgenomen vermogen router
  • Opgenomen vermogen satelliet
Opgenomen vermogen router
Modem en router Gemiddelde vermogen in watt (lager is beter)
ASUS ZenWiFi XD5
4,3
TP-Link Deco M4
5,3
TP-Link Deco X50
6,4
Netgear Orbi RBK760
7,6
AVM FRITZ! Mesh Set
10,0
Opgenomen vermogen satelliet
Modem en router Gemiddelde vermogen in watt (lager is beter)
ASUS ZenWiFi XD5
4,0
TP-Link Deco M4
4,2
TP-Link Deco X50
5,2
AVM FRITZ! Mesh Set
6,2
Netgear Orbi RBK760
6,3

De ZenWifi XD5 is verreweg de zuinigste van alle meshsets in deze vergelijking, met in alle gevallen meer dan één watt verschil. Dat de Orbi en Fritz Mesh set wat minder zuinig zijn dan de rest, is ook niet helemaal onverwacht, aangezien deze wat zwaarder zijn uitgevoerd en over meer radio's beschikken. De FritzBox 4060 verbruikt meer dan we eerder hebben gemeten in onze testopstelling voor wifirouters. Daarbij was de FritzBox niet verbonden met clients, terwijl hij nu in een meshnetwerk is opgenomen, wat een reden kan zijn voor dit verschil.

Van alle deelnemers blijft het verbruik redelijk binnen de perken, ook in vergelijking met 'normale' wifirouters. Als we het grove gemiddelde van een satelliet op 5W bepalen, betaal je voor het energiegebruik van elke meshsatelliet jaarlijks ongeveer 13,39 euro bij een energieprijs van 31 cent per kWh.

Conclusie

In deze round-up bekeken we de TP-Link Deco X50 en ASUS ZenWiFi XD5, de meestbekeken meshsets in de Pricewatch op het moment dat we deze round-up publiceren. Daartegenover hebben we twee meshsets gezet die duurder zijn als je drie toegangspunten aanschaft, maar daarvoor wel meer snelheid beloven: de Netgear Orbi RBK763S en de Fritz Mesh Set.

ASUS ZenWiFi XD5

We beginnen de conclusie met de ZenWiFi XD5, die de Pricewatch-populariteitslijst op dit moment aanvoert. Ten opzichte van de Deco X50 meten we op het backhaulnetwerk van de ZenWiFi XD5 iets minder doorvoersnelheid en ook aan de clientzijde zien we dat ten opzichte van de X50 terug. Het lijkt erop dat de draadloze backhaul van deze set erg snel kiest om op 2,4GHz te opereren. De 5GHz-band blijft dan wel vrij voor clients, maar de totale doorvoersnelheid raakt dan erg beperkt. De responstijd van de verbinding die de set biedt is daarentegen weer uitmuntend. Deze heeft minder te lijden van draadloze backhaulsprongen dan bij de andere sets in de vergelijking.

De installatie van de set is een fluitje van een cent, doordat de satellieten al gekoppeld zijn als ze uit de doos komen. De set is daarna goed in te stellen met de smartphoneapp en zeer diep aan te passen via de webinterface. Kortom, de ZenWiFi XD5 biedt niet de allerbeste prestaties maar is wel de beste optie als je het fijn vindt om je netwerk tot in de kleine details te tweaken, misschien dat daarmee iets van de verloren snelheid terug is te 'tunen'.

TP-Link Deco X50

De Deco X50 wordt niet voor niets veel bekeken in de Pricewatch. De set is wat goedkoper dan de ZenWifi XD5, maar biedt dezelfde specificaties. De snelheid van het backhaulnetwerk is prima en overstijgt die van de ZenWifi XD5 in veel gevallen. De prestaties van het clientnetwerk zijn beter dan die van de XD5. De responstijd van de verbinding is niet om over naar huis te schrijven als je afhankelijk bent van een draadloze backhaul.

De installatie van de set is eenvoudig uit te voeren door iedereen zonder verstand van netwerkapparatuur. De set detecteert automatisch welke kabel internet biedt. Helaas is de set, zeker in vergelijking met de ZenWifi XD5, een stuk minder uitgebreid in te stellen. Er is echter geen gebrek aan functionaliteit, want ondersteuning voor vpn, iptv, ouderlijk toezicht en netwerkbeveiliging zijn allemaal aanwezig. De laatste twee zijn erg uitgebreid en bieden goede functionaliteit. Voor sommige functies moet wel een abonnement worden afgesloten, wat de uiteindelijke kostprijs van de set over de levensduur verhoogt als je die extra opties gaat gebruiken.

AVM Fritz Mesh Set

De Fritz Mesh Set is gebaseerd op een oude bekende: de FritzBox 4060 wordt geleverd in combinatie met de FritzRepeater 3000AX. De set is per satelliet wat duurder dan de Deco en ZenWifi-sets, maar levert daarvoor een zeer uitgebreide router die we eerder al als prima beoordeelden. De meetresultaten tonen dat met name clients op de satelliet wat minder doorvoer krijgen dan bij de andere sets. Er lijkt iets niet goed te gaan met de dedicated backhaulverbinding, die geen gebruik maakt van de gereserveerde radio. Wellicht wordt dit getriggerd door onze wifitest; wij zijn hierover in overleg met AVM.

De instelbaarheid van de set is groot, al geldt dat met name voor de echte routerinstellingen. De instellingen van het meshnetwerk en de extender zijn beperkt en worden voornamelijk door de FritzBox zelf afgesteld. De rest van de opties en instelmogelijkheden kan goed concurreren met die van de ZenWifi XD5, waardoor de set goed geschikt is voor gebruikers die wat meer controle wensen over de mogelijkheden van de router.

Netgear Orbi RBK763S

Ten slotte de Orbi RBK763S: dit is de duurste deelnemer in deze round-up, met een prijs die bijna exact het dubbele is van die van de ZenWifi XD5. Hij scoort vanzelfsprekend erg stevig ten opzichte van de overige deelnemers in de test. We meten de snelheidsvoordelen met name op draadloos verbonden satellieten, wat niet gek is, omdat de set over een dedicated backhaulradio beschikt. Dat zorgt ervoor dat de snelheid die we meten niet veel invloed zal ondervinden van drukte op die satelliet. Ook als je de set met een bedrade backhaul gebruikt, zijn de prestaties goed.

De installatie van de Orbi-set is een kwestie van inschakelen en op de Sync-knop drukken. Ook de rest van de installatie is eenvoudig opgezet en vereist weinig achtergrondkennis. De instelbaarheid is vergelijkbaar met die van de Deco; de Orbi ondersteunt alle belangrijke services en biedt uitgebreide opties voor netwerkbeveiliging en ouderlijk toezicht. Net als bij de Deco-producten vereist Netgear dat voor de uitgebreide mogelijkheden een abonnement wordt afgesloten. De Orbi maakt zijn meerprijs dus met name goed als je vooraf al weet dat je geen bedrade verbinding kunt gebruiken. Dan krijg je daadwerkelijk dubbele snelheid voor een dubbele prijs, maar je moet dan wel bereid zijn om een fiks bedrag te investeren.

Multipage-opmaak

Lees meer

TP-Link Deco X50

vanaf € 79,95

3.5 van 5 sterren

Alles over dit product

TP-Link Deco XE75

vanaf € 129,-

3.5 van 5 sterren

Alles over dit product

TP-Link Deco M4

vanaf € 47,-

4 van 5 sterren

Alles over dit product

Meer snelheid, meer energiegebruik

4 feb 2025

Meer snelheid, meer energiegebruik

TP-Link Deco X60 Review

60
TP-Link Deco X50 (3-pack) Review Productreview door Tostie1987 21
+3 4 van 5 sterren
TP-Link Deco M4 (3-pack) Review Productreview door pclinde 119
+3 4 van 5 sterren
ASUS ZenWiFi XD5

vanaf € 150,65

4.5 van 5 sterren

Alles over dit product

Fritz Fritz!Box 4060

vanaf € 229,-

4.5 van 5 sterren

Alles over dit product

Netgear Orbi Orbi AX5400 Mesh WiFi 6-systeem

vanaf € 285,-

Alles over dit product

Meer producten en artikelen
Modems en routers ASUS Fritz Netgear TP-Link Deco Orbi ZenWiFi Fritz!Box

Reacties (151)

-Moderatie-faq
151
151
73
1
0
60
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
Horatius 11 juli 2024 14:24
@OlafWeijers Misschien een idee om de volgende keer ook te kijken naar hoe lang fabrikanten ondersteuning bieden? En als ze dat niet vermelden inzicht te geven in de geschiedenis van de fabrikant mbt updates.

Immers lag Asus recentelijk nog onder vuur voor het verkopen van apparaten welke zeer binnenkort niet meer ondersteund zouden worden. Dat is in deze tijd van botnets et al echt belachelijk en zou zo maar illegaal kunnen zijn. (Een router zonder security updates is naar mijn mening geen degelijk product waar je recht op hebt).

Ik denk dat deze toevoeging zeer waardevol zou zijn en ook de industrie misschien een juiste zet kan geven.
walterg @Horatius12 juli 2024 07:53
Dit is precies wat ik wilde aankaarten toen ik deze roundup voorbij zag komen.

Ik heb zowel bij mij thuis als bij mijn moeder een Orbi set neergezet die qua prestaties nog steeds perfect is maar al een aantal jaar geen updates meer heeft gehad. Het gaat om Orbi sets die ik in 2019 heb aangeschaft en in 2022 de laatste firmware update hebben gekregen.

Ik ben thuis nu met Ubiquiti aan de slag gegaan, in de hoop dat de updates daar wat langer blijven komen.

Fabrikanten zouden de boel moeten open sourcen als ze geen support meer bieden, want dit is onnodige e-waste of een enorm security risico.
1nsane @walterg12 juli 2024 10:32
Ik denk dat het niet alleen onnodige e-waste is maar bewuste e-waste. Het kost een fabrikant nu eenmaal geld om updates te blijven verzorgen en het levert ze verder niks anders op dan goodwill en een goede naam bij, laten we zeggen, 10% of minder van de consumenten die hier überhaupt op letten zoals wij Tweakers.
Horatius @walterg13 juli 2024 02:01
Voordeel wat ik heb gemerkt bij Ubiquiti is dat de hardware en software vrij gesplits zijn, omdat je dus een externe server hebt draaien en de APs vrij dom zijn is het weinig werk deze te laten werken. Immers zit daar de beveiliging niet, die zit in je software welke op generieke hardware kan draaien waar support veel makkelijker voor is.
watabstract 11 juli 2024 13:25
Ik heb thuis een setje Asus ET8 staan, met wifi 6E dus. Ik koop die rotzooi nooit meer. Met een stuk of 20 wifi apparaten klapt de wifi er regelmatig uit. Ik heb de meest recente firmware erop staan en inmiddels ben ik overgestapt op de Asuswrt firmware maar het probleem blijft. Dus nu heb ik een boel apparaten waaronder een groep met smart lights maar aan een oudere router gehangen die ik nu als access point in gebruik heb. Daardoor valt de wifi op de Asus nog maar 1 keer per week uit ipv 15 keer per dag. Wat een rotzooi.

Ik heb al besloten om dit consumentenspul compleet te negeren. Tzt richt ik thuis het netwerk volledig opnieuw in en dan stap ik over op professioneel spul, waarschijnlijk van Unifi. Kost een boel maar dan heb je tenminste wat.
Klaus_1250 @watabstract11 juli 2024 13:41
Veel Smart / IoT apparatuur heeft baat bij eenvoudigere/oudere WIFI apparatuur, Je kan dan beter gewoon een apart accesspoint hiervoor aanschaffen met 2.4Ghz, 802.11n, WPA1/WPA2, etc. Maakt het ook makkelijk met beveiliging.

Voor normale apparatuur (telefoon, tv, etc) gebruik je dan een modern snel wiifi/mesh systeem, ax of be met WPA3, etc.
watabstract @Klaus_125011 juli 2024 13:48
De 2.4 GHz radio op de ET8 was ook precies zo ingesteld: 20 MHz kanaalbreedte, N only, alle geavanceerde wifi opties uit maar het bleef zeer instabiel. Maar het bizarre is dat het nu dus met een apart access point nog steeds niet 100% stabiel werkt want de wifi van de ET8 klapt er nog steeds af en toe uit. Ik heb nog geprobeerd om de smart lights op een eigen subnet te zetten (achter NAT op die oude router) maar dan kan ik ze vanaf het normale netwerk niet meer bereiken.
Eef1992 @watabstract11 juli 2024 18:21
Ik heb alle "smart"apparaten op één van de 3 instelbare gastnetwerk en op 2,4 GHz zitten op m'n Asus mesh systeem, en dat werkt eigenlijk heel stabiel. Misschien proberen?
watabstract @Eef199211 juli 2024 20:30
Al gedaan. Uiteindelijk gebruikte ik de hele 2,4 GHz radio alleen nog maar voor smart zaken want normale devices hebben die niet nodig maar dat bood dus ook geen uitkomst.
Eef1992 @watabstract12 juli 2024 15:15
Jammer!
satya @Klaus_125011 juli 2024 15:00
De Netgear RBK 753 heeft hier zelfs een apart 3e wifi netwerk voor als je wilt.

Dus hoofdnetwerk 2.4 en 5GHz,
gastnetwerk 2.4 en 5GHz en IoT netwerk 2.4 GHz.
Get!em @Klaus_125011 juli 2024 15:47
De Deco heeft de mogelijkheid een apart IOT netwerk in de lucht te houden, best handig om die apart te houden.

Je krijg dan 4 netwerken:
- Wifi op 2.4 en 5Ghz
- Wifi op 6Ghz
- Gast op 2.4 en 5Ghz
- IoT op 2.4 (en evt 5) Ghz

Verder ook wel apart dat de X50 is genomen. De XE75pro, tripack was ook voor ongeveer dezelfde prijs te koop geweest, en heeft 2,5Gbit poort, 6Ghz backhaul en Wifi6E.

Deco heeft ook gewoon een VPN server en client onboard, iptv-vlan (maar die werkt niet met KPN), en DDNS
mikeoke @Get!em11 juli 2024 20:54
waar had jij de XE75 Pro gezien voor ongeveer dezelfde prijs?
Ik zou die graag willen kopen maar deze zie ik alleen voor de dubbele prijs van de X50

€ 212,-
uitvoering: TP-Link Deco X50 (3-pack)

€ 439,-
uitvoering: TP-Link Deco XE75 Pro, 3 pack
Get!em @mikeoke11 juli 2024 21:29
Ah, mijn reactie kwam vanuit de netgear €549

De xe75pro heeft nooit onder de €400 gestaan, maar op die minimum prijs kon ik hem kopen met een 20% kortingscode voor die shop. Vandaar dat dat overeenkwam met de adviesprijs van de 50 en ver onder de netgear
mikeoke @Get!em12 juli 2024 09:10
en ik dacht dat de test ging om:
Meshwifisets rond 300 euro - Round-up

De Netgear is ook niet rond de 300 euro ;)

Ik heb zelf nu al een paar van de 1e versies van Deco thuis, daarom wil ik de XE75 pro anders zou ik de Fritz! kiezen
Get!em @mikeoke17 juli 2024 17:52
There you go
uitvoering: TP-Link Deco XE75 (3-pack)

311
oef! @watabstract11 juli 2024 16:23
Een netwerk zou er eigenlijk niet uit moeten knallen. Als je AP er 1 keer per week uitknalt en je mesh 15 keer per dag dan lijkt het me dat er ergens anders een probleem zit.

Ethernet kabel vervangen / het ding aan een andere kabel op een andere plek hangen is een moetertje in dit soort gevallen, thuis en in mijn werk heb ik de raarste, ongrijpbare, issues gehad met defecte kabels. Als je er niets aan kunt zien betekent dat helaas niet dat er niets aan de hand is.

Ook heb ik slechte ervaringen met loop detection op switches bij gebruik van een bekabelde backhaul op mesh. Als je bekabelde mesh via switches loopt dan kan zou je kunnen kijken of het uitschakelen van loop detection iets verandert.
watabstract @oef!11 juli 2024 16:30
Ik gebruik na een verhuizing slechts 1 van de 2 routers van de mesh set dus een kabel kan het niet zijn. Alles hangt dus aan 1 node die ook de gateway is.

De problemen zijn pas ontstaan na het toevoegen van slimme lampen. De router heeft simpelweg moeite met een wat groter aantal wifi devices. Maar zelfs met de slimme lampen op een apart AP gaat nog af en toe mis met het AP van de gateway. Ondanks dat de lampen daar dus niet meer rechtstreeks aan hangen. Let op: het gaat om wifi clients die nog wel rechtstreeks aan de Asus hangen die eruit klappen. Dat probleem had ik voorheen dus helemaal niet toen er max een stuk of 10 apparaten verbonden waren. Het lijkt niet alleen een wifi issue te zijn maar ook een DHCP bottleneck. Uiteraard heb ik beide nodes van de set afzonderlijk getest om een hardware probleem uit te sluiten. En ik heb zowel de officiële asuswrt firmware als de Merlin firmware getest. Beide geven hetzelfde probleem.
oef! @watabstract11 juli 2024 16:44
Vaag. Ik heb deze setup: router isp > switch > rest van het huis inclusief de mesh ap's. Aan diezelfde switch hangt een raspi met pihole die ook dhcp server is via de ingebouwde functionaliteit.

Ik heb hier 12 hue lampen aan mijn WiFi hangen en daarnaast nog een stuk of 20 andere devices en dat gaat prima met een goedkopere deco x20 set.
watabstract @oef!11 juli 2024 18:18
Ik heb nog een pi met pi hole erop in de la liggen. Die zal ik ook eens testen als dhcp server. Bedankt voor het idee! Mooi als dat het oplost natuurlijk maar dat neemt niet weg dat het wel vrij absurd is als een dure consumentenrouter hier niet goed mee om blijkt te gaan.
HSA1963 @watabstract12 juli 2024 07:09
Helaas is menig slimme schakelaar/lamp niet zo slim. Ze sturen constant informatie door die niet gebruikt wordt zoals status, verbruik, temperatuur enz zonder bevestiging van ontvangst blijven ze dit herhalen als gevolg een druk 2,4 GHz net zodat je een overbelasting krijgt. Kijk eens hoeveel apparatuur gelijktijdig kunt gebruiken je netwerk.
watabstract @HSA196312 juli 2024 12:05
De 2.4 GHz wordt alleen door de lampen gebruikt. Al de rest zit op de 5 en 6 GHz. Dat die 2.4 GHz vol zit, maakt voor de overige apparaten dus niet zoveel uit. Het gaat nu met een apart access point ook een stuk beter. Ik vermoed eerder dat het een DHCP issue is.
binbash. @watabstract14 juli 2024 11:52
Slimme lampen, sensoren enz via Wifi laten werken is leuk als je er een paar hebt. Zodra je beetje volume gaat draaien wordt dat altijd zeuren. Dat soort apparaten trekken de hele wifi performance omver. Dan is Zigbee, Zwave of Matter een veel beter alternatief.
watabstract @binbash.14 juli 2024 12:37
M'n oude TP-Link router met DD-WRT heeft er anders geen enkel probleem mee. Daarnaast is het niet zo erg dat de wifi 'vervuild' wordt want de lampen zitten op hun eigen smalle kanaal, zonder andere devices ertussen. Het lijkt echt een specifiek probleem op de Asus router te zijn.
ElectroDonker @watabstract11 juli 2024 17:57
Ik heb Asus WRT (Merlin, Gnuton) op mijn XT8 mesh setje gezet en sindsdien loopt het als een zonnetje. Wel jammer dat de standaard Asus firmware zo'n bende is, hoop voor je dat het met een nieuwe versie beter gaat!
denonman1 @watabstract11 juli 2024 22:05
Ik heb de XT8 sinds begin dit jaar. Kom van Netgear af, de laatste twee sets waren Orbi's. Werkte goed, maar de Asus heeft veel (heel veel) meer opties.

Ik heb ook het nodige IoT spul, totaal 50+ client devices via 2,4Ghz, en 2x5Ghz (gebruik de 2e niet als backhaul aangezien ze bedraad gekoppeld zijn en heb dus 2 client netwerken) en ik heb werkelijk waar sinds januari nog géén enkel probleem gehad... Gewoon op de factory-Asus firmware

[Reactie gewijzigd door denonman1 op 22 juli 2024 13:25]

watabstract @denonman112 juli 2024 12:02
Tja.. ik heb alle combinaties inmiddels wel geprobeerd. Wel fijn dat het voor jou goed werkt. Ik ben er beetje klaar mee. Als het met alle geavanceerde wifi settings op de 2.4 GHz radio uitgeschakeld nog steeds niet stabiel is en dat met 2 verschillende firmwares, verschillende kanalen, 2 verschillende routers van dezelfde set (om een hardware issue uit te sluiten) etc dan houdt het een keer op natuurlijk.

Misschien heeft de ET8 wel specifieke problemen die met de XT8 niet voorkomen. Maar het blijft allemaal gokken en een oplossing ligt niet voor de hand. Ik heb er inmiddels wel genoeg tijd in geïnvesteerd. Op termijn stap ik over op professioneel spul.
Mathieu2022 @watabstract11 juli 2024 22:21
Oh wat vervelend ik gebruik al een paar jaar asus spullen in een mesh setup. Ook bij andere mensen (kennisen en fam je kent het wel) installeer ik ook altijd asus juist vanwege de prima prestaties en het feit dat je bijna alle routers van asus kan gebruiken voor het mash. De IoT smart spullen zet ik inderdaad altijd op het gasten netwerk, zodat die Chinezen spullen niet je netwerk over nemen.

Klinkt als een onstabiele radio ofzo wat je hebt. Wel vreemd en irritant zeg!
HellboyFromHell @watabstract14 juli 2024 21:05
laatst de asus pro xt12 gekocht. Nooit meer ergens problemen mee gehad voor mij een dikke aanrader
KucingT 11 juli 2024 13:46
Een tijd geleden heb ik een Fritzbox mesh opstelling thuis geïnstalleerd, inclusief netwerk hardeschijf. Ik ben erg enthousiast geworden over hun product en service.

Een reden voor de aanschaf was hun lange veiligheidsupdates. Weet iemand hoe lang Fritzbox in de praktijk producten ondersteunt?
Ik lees weinig, ook in tests van routers, over het veiligheids/update beleid. Mijn beeld is dat de router een cruciaal punt in je netwerk is qua veiligheid. Ik ben wel benieuwd of ik te voorzichtig ben. Hoe kijken jullie hiernaar?
MalleEppie71 @KucingT11 juli 2024 20:59
Ondersteuning in de praktijk? Het voormalig topmodel 7490 verscheen begin 2014 in de pricewatch en heeft in juni dit jaar nog een update gehad. Ruim 10 jaar dus.

[Reactie gewijzigd door MalleEppie71 op 22 juli 2024 13:25]

Thijs_Rallye @MalleEppie7112 juli 2024 13:14
Dit kan ik bevestigen, heb zelf sinds 2014 een 7490 in gebruik gehad met twee 1750's. Al die devices hebben door de tijd heen regelmatig updates gekregen, en de update naar mesh mogelijkheid was een mooie verassing!

De 7490 is sinds een maand of 3 omgezet naar Mesh repeater omdat ik een 7590 met AX voor een mooie prijs kon krijgen.
Mr. Freeze @KucingT11 juli 2024 14:05
AVM ondersteunt routers echt heel lang, zelfs de 4040 draait op een recente Fritz os. Die router is alweer een jaartje of 8 oud en was niet eens een dure. En het zijn niet enkel beveiligingsupdates, maar ook echt nieuwe functies.
MOmax @KucingT11 juli 2024 14:05
Hoe veilig FritzOS is? Ongeveer zo veilig als Linux is. Zie b.v. deze Bugprove scan:
https://share.eu.bugprove...RTZXKEQKRXNA06XSN0CB5BS0M

Maar over het algemeen is FritzOS goed genoeg beveiligd voor consumenten, maar vooral heel betrouwbaar (echt heel weinig vastlopers) en voorzien van een gebruikersvriendelijke GUI en voorzien van een goede helpdesk (ook telefonisch in het Nederlands).

[Reactie gewijzigd door MOmax op 22 juli 2024 13:25]

winand @KucingT11 juli 2024 15:39
Ik heb een 4040 opgenomen in het mesh netwerk via LAN (draait laatste versi van FritzOS), en ook een nog oudere 1750e repeater.via WLAN. Ook die draait op een redelijk recente versie van FritzOS die mesh ondersteunt.
Couldn't be happier, alles draait super stabiel.
SMGGM @KucingT16 juli 2024 19:33
Fritzbox wordt (vooral in Duitsland) gebruikt als standaard modem bij DSL providers. Dit marktsegment zal van de maker vereisen dat ze deze lang ondersteunen waardoor ze dit gewoon toepassen op heel hun productlijn.

Heb zelf ook een Fritzbox en ook zeer tevreden over. Vooral hun zeer uitgebreide, maar toch eenvoudig te configureren instellingen spraken mij aan, samen met de lange ondersteuning en integratie in Home Assistant.
Ik heb echter een kleine woning, het basis station voldoet prima voor mij. Misschien als ik vanachter in mijn tuin op wifi wil, dat ik een mesh ga nemen. Wel tof dat de optie er is om hem gewoon uit te breiden, als dat toch nodig zou zijn.
RRRobert 11 juli 2024 13:15
Dus je moet in sommige gevallen een abonnement afsluiten om bepaalde instelmogelijkheden te unlocken? Ik had hier op dit vlak nog nooit eerder van gehoord, maar ik vind dit eerlijk gezegd een zorgelijke ontwikkeling. Wat nu als men bijvoorbeeld na een x aantal jaren de support beëindigt?
marsian @RRRobert11 juli 2024 13:28
Het is iets genuanceerder dan dat. Het abonnement is enkel een beveiliging+ pakket. het geeft extra bescherming tegen inbraak, misbruik van iot apparatuur en webbescherming. Niks spectaculairs dus.
RRRobert @marsian11 juli 2024 14:14
Het is iets genuanceerder dan dat. Het abonnement is enkel een beveiliging+ pakket. het geeft extra bescherming tegen inbraak, misbruik van iot apparatuur en webbescherming. Niks spectaculairs dus.
Dank voor de toelichting.

Alleen, ik vind het heel vreemd dat je moet bijbetalen voor bescherming tegen inbraak, misbruik, of wat dan ook. Je koopt tenslotte ook geen auto met schijfremmen, om vervolgens maandelijks bij te betalen voor de abs functionaliteit.
marsian @RRRobert11 juli 2024 14:30
Het is extra, bovenop de standaard bescherming die je van een router mag verwachten.
twkr18526 @marsian11 juli 2024 20:05
Zijn dit niet de functies die standaard op oudere modellen zaten? Die dingen zitten standaard op m’n hele oude TP-Link Deco M5. Het is een oudere set, maar doet het nog heel goed. Ik zie nog geen goede redenen om die (nu) te vervangen voor een nieuwere set. Ben al wel enige tijd aan het oriënteren.
HKS-Skyline
@RRRobert11 juli 2024 14:30
Dat is een slechte vergelijking aangezien ABS sinds 2004 wettelijk verplicht is op nieuwe autos. Maargoed, in dit geval gaat het enkel om extra ouderlijk toezicht functies (basis zoals instelbare tijden en schadelijke content filtering zit er gewoon bij in en kost niet extra) en ingebouwde antivirus, iets waar heel veel mensen toch niet op zitten te wachten en wat de meeste routers sowieso niet hebben. Het is dus niet alsof je iets misloopt.
Raymond Deen @HKS-Skyline11 juli 2024 18:29
Beter voorbeeld zou het automatisch groot licht zijn dat je per maand kunt kopen of in één keer afkopen bij een vw golf van 50k. Maar inderdaad zorgelijk.
WillySis @RRRobert11 juli 2024 17:50
Tesla laat je toch ook al jaren bijbetalen voor extra functies?
TheGabeMan @RRRobert11 juli 2024 20:36
[...]
Dank voor de toelichting.

Alleen, ik vind het heel vreemd dat je moet bijbetalen voor bescherming tegen inbraak, misbruik, of wat dan ook. Je koopt tenslotte ook geen auto met schijfremmen, om vervolgens maandelijks bij te betalen voor de abs functionaliteit.
Nou zo heel ver zitten we er niet van af. Idd nog niet ABS of airbag, maar bij mijn BMW kreeg ik steeds bij het aanzetten van grootlicht een melding op t scherm of ik niet voor 250 euro de optie wilde kopen om automatisch groot licht te gebruiken.
Boeshnl @RRRobert13 juli 2024 00:38
Ben niet anders gewend met enterprise spullen. Wel jammer dat nu ook de consumenten spullen de Sjaak zijn met dit soort constructies.
Mit-46 @RRRobert11 juli 2024 13:17
Ja dat is een beetje de nieuwe standaard heb ik het idee. Kijk naar Flitsmeister.

Net zoals dat SaaS tegenwoordig de standaard is of betaalde DLC bij games.

De tijden dat je gewoon kan verwachten dat je krijgt waarvoor je betaalt zijn niet meer.

Zeer niet consumentvriendelijke ontwikkelingen.
roelfp @Mit-4611 juli 2024 13:38
Je krijgt wel waar je voor betaalt. Wil je meer, dan kun je dat krijgen door extra te betalen, maar je hoeft dan niet opnieuw nieuwe hardware te installeren. Kan gewoon softwarematig geregeld worden binnen je bestaande hardware.
_Dune_ Moderator OeB @Mit-4611 juli 2024 13:28
Je vergeet nog een grote, steeds meer automerken doen het ook... een abonnement moeten afsluiten om de stoelverwarming te kunnen gebruiken bijvoorbeeld. Eerst waren het merken zoals BMW, Tesla, maar inmiddels beginnen merken zoals Peugeot er ookal mee. Ik ben benieuwd wie dit als eerste hacked. :)

[Reactie gewijzigd door _Dune_ op 22 juli 2024 13:25]

Nico Klus @_Dune_11 juli 2024 13:41
Daar zijn ze gelukkig inmiddels weer op teruggekomen
GigaHenk @RRRobert11 juli 2024 15:50
Waarom zou dit een zorgelijke ontwikkeling zijn. De leus van de belangrijkste heren/dames in de wereld is al een tijdje; Je will own nothing, and you will be happy. Dus geen bezit, maar enkel leasen van spullen en diensten. Er voor betalen als je het nodig hebt, onder het mom dat dit groener en duurzamer is.
Denk dat Spotify, Cloud gaming en leen autos/fietsen/brommers daar een voorzetje van zijn.

Of de wereld er ook zo uit gaat zien.... uiteindelijk stemt de burger met zijn portemonnee. Wat ik wel zie en om me heen hoor is dat de massa erg gevoelig is voor "gemak" en weggeven van verantwoordelijkheden. want wie wil er nou "gezeur" en niet de schuld van issues afschuiven op een ander........
Thijs_Rallye @GigaHenk12 juli 2024 13:28
De burger stemt met zijn portomonnee. Klopt helemaal, daarom zijn ze druk doende die CBDC er doorheen te drukken. Ben je dat stukje vrijheid ook meteen kwijt.

[Reactie gewijzigd door Thijs_Rallye op 22 juli 2024 13:25]

GigaHenk @Thijs_Rallye12 juli 2024 15:51
Tot op heden is CBDC in Nigeria, China en geloof ik Venezuela geen succes geworden. Op de vraag welk probleem de Euro CBDC op zou lossen is geloof ik ook nog geen officieel antwoord gekomen.
Geschiedenis leert dat centralisatie van macht niet goed uitpakt voor burgers. Hopelijk leren ze die les .....
Fishbeast 11 juli 2024 13:13
Ik vind het een gemis dat producten van Ubiquiti niet opgenomen zijn in de review, zeker gezien de prijsrange. Is daar een specifieke reden voor?
KWOAD @Fishbeast11 juli 2024 13:34
Mijn vermoeden is dat voor een router plus wat accesspoints je niet voor 300 euro rondkomt bij Ubiquiti. De doelgroep van deze review is een andere dan de Tweakers die een professioneel Ubiquitinetwerk willen opzetten.
Fishbeast @KWOAD11 juli 2024 13:52
Ergens volg ik dat argument wel, maar vind het wel vreemd dat er dan een netgear set van €500+ euro naast gezet wordt...
HKS-Skyline
@Fishbeast11 juli 2024 14:44
Deze producten zijn gericht op een totaal andere markt dan ubiquiti. Echter is de orbi wel echt appels met peren vergelijken. De set is meer dan 2x zo duur dan die deco set. Ja geen wonder dat hij sneller is. Zet je die tegenover gelijk geprijsde modellen van de andere fabrikanten dan is het beeld ineens heel anders.
Je vergelijkt een porsche taycan toch ook niet met een kia niro? Ja ze zijn allebij elektrisch en hebben 4 wielen, de taycan is 2x zo duur.... goh wie had nou verwacht dat hij sneller is?
Gwaihir @HKS-Skyline11 juli 2024 16:14
2x zo duur, maar wel allemaal 'n wit kastje met WiFi. Bij die Taycan vs. Niro zie je het verschil er - vind ik - een stuk makkelijker vanaf én is een proefrit vrij gebruikelijk. En dan nog zou ik range testen van beide willen zien alvorens een elektrische auto te kopen. Dus ja, ik kan het zeer waarderen dat Tweakers het verschil waar je voor betaald 'ns concreet 'waarneembaar' maakt.

En dan mis ik ook Ubiquity; dat heb ik hier ook omdat het op het forum al snel als de 'gewoon geen gezzz' wifi wordt neergezet. Ik zou best 'ns willen zien in zulke metingen wat voor waar voor m'n geld ik dan heb. (Want er zijn echt nog steeds wel plaatsen in en om het huis met wat mindere tot geen wifi.)
HKS-Skyline
@Gwaihir11 juli 2024 17:19
Het zijn allemaal witte kastjes die net als auto's flink van elkaar verschillen, maar iemand die een kia niro op het oog heeft gaat niet ineens een taycan kopen, zo is een set van onder de 300 euro met een ruim 2x zo dure mesh set vergelijken niet erg nuttig. Het is wellicht handig om de resultaten in de grafiekjes te hebben staan zodat je weet wat er mogelijk is, maar hier worden ze uitgebreid met elkaar vergeleken, en dat geeft een vertekend beeld van de review.

Verder zullen ze ook vast wel ubiqiuti apparatuur en andere (klein) zakelijke access points gaan testen, maar een review over mesh sets tot 300 euro is niet de categorie waarin je een ubiquiti setup hoeft te verwachten. Klagen dat deze niet in de review is meegenomen is dan ook nogal zinloos. Ook is de vraag hoeveel nut een review van een ubiquiti access point of welk ander zakelijk access point dan ook is. Die zijn allemaal gericht op grotere hoeveelheden clients en dat kan je met de setup van tweakers niet testen. Zo kan een ubiquiti ap vergelijkbaar presteren tov. bijvoorbeeld een aruba of ruckus, maar zodra er 20 of zelfs 50 clients aan hangen kunnen die prestaties weer compleet anders zijn. Ubiquiti gebruikt "budget" chipsets in zijn goedkopere AP's, deze prestaties liggen bij intensiever gebruik aanzienlijk lager dan de qualcom chipsets in andere AP's, ook is het afhankelijk van het type controller dat je gebruikt. Gebruik je een simpele hardware controller? Of gebruik je een cloud dienst met AI voor het berekenen van optimale routing en load balancing? Dit is allemaal van invloed en maakt het schrijven van een fatsoenlijke review bijna onmogelijk. Met een handje vol clients ga je het verschil niet ontdekken. Ik denk ook dat een review voor de ubiquiti fanboys niets uit zal maken, of het nou goed is of niet, ze kopen het toch wel, net als dat een iphone review ook meer een formaliteit is.
KWOAD @Fishbeast11 juli 2024 14:32
Goed punt, voor dat bedrag heb je een prima router met minimaal 2 accesspoints van Ubiquiti voor.
Blacklight447 @KWOAD11 juli 2024 13:46
Ubiquity heeft ook gewoon een consumenten mesh set: uitvoering: Amplifi High Density WiFi System (2 mesh points)

Heb deze een tijdje terug bij mijn ouders neergezet en hij werkt prima.

[Reactie gewijzigd door Blacklight447 op 22 juli 2024 13:25]

oef! @Blacklight44711 juli 2024 14:28
8 jaar op de markt, WiFi 5 en AC. En dat voor de "schappelijke" prijs van €360,-

Het zou niet mijn keuze zijn.
Blacklight447 @oef!11 juli 2024 15:04
Oh dat er niet van, deze heb ik 6 jaar geleden voor ze gekocht toen dat hele mesh gebeuren nog nieuw was. Maar het punt was dat ook Ubiquity niet proffesionele hardware had met mesh ondersteuning in deze prijs klasse.
MadMarky @Fishbeast11 juli 2024 16:50
Wat ik een groot nadeel vind van Ubiquity is de enorme en compleet onoverzichtelijke range aan producten die ze aanbieden. Ik krijg het idee dat je eerst een cursus van een dag mag gaan volgen voordat je weet welke producten je zou kunnen gebruiken voor een simpele mesh setup zoals in deze test.
En al heb je op hun site iets leuks bij elkaar geklikt dan is het nog compleet onduidelijk of je satellieten hebt die een draadloze backhaul ondersteunen (en met welke snelheid), of stiekem tóch een netwerkkabel (natuurlijk met PoE) nodig hebben.
Leuk spul voor professionele installaties maar de gewone consument heeft bij hun niets te zoeken IMHO.
Commendatore @Fishbeast11 juli 2024 14:39
En HPE/Aruba Instant On.
laurens0619
@Fishbeast11 juli 2024 20:32
De amplifi is stokoud en de unifi lijn is geen mesh set (alhoewel ze wel kunnen meshen). Dat laatste was miss wel interessant om te analyseren maar tegelijk vind ik dat je unifi bedraad hoort te gebruiken
Patriek 11 juli 2024 13:18
Wat ik zelf ook wel belangrijk vind; het uiterlijk en vooral het formaat van die nodes. Zo ben ik erg blij met mijn Asus ZenWiFi AX Mini, die bewijst dat het allemaal best in een kleinere verpakking kan passen. Ook heb je bij Asus daarbij nog de keuze tussen zwarte of witte nodes, waar andere merken enkel wit bieden.
Kevinns @Patriek11 juli 2024 13:33
Helemaal mee eens. Dat was voor mij een van de redenen om voor Unifi APs te gaan. Deze kan je onopvallend aan de muur hangen, met alleen een ethernetkabel ernaar toe. Super strak weg te werken.

Meerdere van die losstaande joekels in huis vind ik maar niks...
binbash. @Kevinns14 juli 2024 11:55
Ja, exact. Ik had drie van die ASUS RT68U Probeer die is subtiel weg te werken. Dat waren halve ruimte schepen 8)7 :)
punishedbrains @Patriek11 juli 2024 13:51
Kan mee tellen, maar gezien het gezever in het verleden met wifi oplossingen kies ik veeeeeel liever voor wat het daadwerkelijk zou moeten doen.
Jefrey Lijffijt 11 juli 2024 13:25
De Asus ZenWifi AX heeft wel een dedicated backhaul en 2.5G LAN. Iets duurder, maar volgens mij veel sneller, zeker als je internet 1 Gbps of sneller is, anders is de LAN straks de bottleneck.
MadMarky @Jefrey Lijffijt11 juli 2024 14:34
Ik moet de eerste set nog tegen komen waar je met een client daadwerkelijk 1Gbps via een draadloze satelliet haalt, dus over de backhaul.

[Reactie gewijzigd door MadMarky op 22 juli 2024 13:25]

blueline @MadMarky11 juli 2024 15:21
Ik haal rond de 900Mbps via draadloos. Deco X50 (backhaul bekabeld) :P
MadMarky @blueline11 juli 2024 16:35
Dat is dus precies de situatie die ik niet bedoel
Get!em @MadMarky11 juli 2024 17:36
XE75pro satelliet verbonden met 6Ghz backhaul ging met iphone SE2020 verbonden op de 5Ghz op speedtest tot 600Mbps.
Jefrey Lijffijt @MadMarky11 juli 2024 21:23
Ik haal op mijn laptop via twee AX APs (wireless backhaul) rond de 800mbps op Speedtest.net, internet via Telenet. Dat is echter dubbel zoveel als via mijn vorige redelijk goede wifi-5 setup (Netgear R7800 en EX7500).

De afstand voor de wireless backhaul is precies wat moeilijk, daarom ben ik ook erin gedoken of wifi-6e iets zou bieden en dat ging het duidelijk helemaal niet doen in een redelijk veelvoorkomende situatie zoals de mijne. Zonder de extra hop (dus in de buurt van de primaire AP) haal ik meestal evengoed maar 866 mbps omdat de wifi vrijwel nooit de hele kanaalbreedte kan gebruiken, gewoon te veel ruis (zonder andere wifinetwerken; vrijstaande woning).
Frankster @Jefrey Lijffijt13 juli 2024 11:04
Heb hier 3 keer een Zenwifi XT8 hangen, maar heb daar van ellende voor IOT devices maar een extra AP achter gehangen, want zodra het aantal verbonden devices per AP zo tegen de 20 aankwam stortte de internetsnelheid behoorlijk in (van 800 Mbps naar 200 Mbps). Overigens is dit met bekabelde backhaul.
The_Woesh 11 juli 2024 13:10
Voor een normaal huishouden vind ik het best prijzig.

Ik heb voor voor de bovenverdieping onlangs een Ubiquiti UniFi U7 Pro gekocht. Dat was een verbetering van de KPN super wifi die ik boven had. Beneden heb ik de KPN router + nog een super wifi. In een redelijk grote vrijstaande woning prima bereik. Ook buiten bereik voor de auto en laadpaal is goed
Gezien ik alles van KPN gratis kreeg zijn mijn enige kosten de Ubiquiti router a 180 euro.

Het voordeel van betere acces point roaming met mesh is beperkt, Behalve de mobiele telefoon zijn nagenoeg alle andere clients aardig honkvast en ook op mobiel ren je niet gamend door het huis.
Tortelli @The_Woesh11 juli 2024 13:31
Dit prijzig noemen en een U7 pro kopen van €200 voor 1 AP? ;) (die ook nog eens 2,5Gbt ondersteund, iets waar bijna niemand een geschikte PoE switch voor heeft)

Super goedkoop zijn dit soort oplossingen niet, maar denk dat het voor de leek wel een prima deal is. Bedraad daar waar mogelijk en anders een mesh oplossing gebruiken.

(ik heb zelf een complete unifi oplossing draaien in huis, daarvoor ben je al snel een €800-1000 kwijt met in mijn geval 6 AP's en een 24 poort switch). Technisch een stuk mooier maar iets wat de gemiddelde leek niet draaiende krijgt (en er meestal ook niet voorover heeft).

[Reactie gewijzigd door Tortelli op 22 juli 2024 13:25]

sworpie @Tortelli11 juli 2024 13:46
Wat is daar je use case voor als ik vragen mag? Ik neem aan dat voor streamen en gamen en oplossing als uit het artikel voor de meesten zou volstaan.
punishedbrains @sworpie11 juli 2024 13:50
Zal wel meer kantoor aan huis zijn dan. Hoewel ik zelf een simpele homelab setup heb en graag 2.5 Gb punten zou willen hebben, ik bekabel altijd de mesh punten ook. 2.5x sneller kopieren van opslag naar computer boven enzo is wel lekker.
Tortelli @punishedbrains11 juli 2024 15:41
Heb zelf een 10Gbit switch draaien, vooral voor de NAS en desktop (en omdat het kan ;)) alleen kan die geen PoE. Kortom > 1Gbit kan ik momenteel niet met de huidige switches.
Tortelli @sworpie11 juli 2024 15:39
AP per verdieping, 1 in de garage om de warmtepomp connectie te laten maken (ontvangst van de AP in de keuken naar berging/bijkeuken/garage is te slecht anders). Zo komen we op 4. Nog 2 in bijgebouw (veranda / tuinhuis met hetzelfde signaal issue ivm aluminium in isolatie) en je komt op 6 AP's uit :D.

2 camera's, nog een 10Gbit switch. Minimaal 2 netwerkaansluitingen per slaapkamer, 4 op kantoor, 6 bij de tv, 4 in veranda/tuinhuis zo kom je op ~30 patchpoints in een woning! Bovenstaande lukt je bijna alleen bij nieuwbouw of grote verbouwing natuurlijk.

[Reactie gewijzigd door Tortelli op 22 juli 2024 13:25]

Sliderhome @The_Woesh11 juli 2024 13:50
@The_Woesh

Ik ben terug gegaan van de Ubiquiti UniFi U7 Pro, geen ontvangst verschil in vergelijk met de Superwifi2.0 van KPN.

En de Superwifi2.0 gebruikt ook maar de helft van het vermogen.
Superwifi2.0: 5 tot 6 watt.
Ubiquiti UniFi U7 Pro: 9 tot 13 watt (dingen worden ook zeer warm).

[Reactie gewijzigd door Sliderhome op 22 juli 2024 13:25]

Tortelli @Sliderhome11 juli 2024 15:44
Mijn ervaring is dat je beter meer goedkopere punten kunt gebruiken in 99% van de gevallen. Ik heb een aantal U6 lites die echt prima functioneren. Ze zijn meer dan snel zat (600-700Mbit) en zijn relatief zuinig.
De U6 lites zitten rond de 4,5 watt, de 6 Pro rond de 8.
svideo 11 juli 2024 14:15
Ik zou graag meer willen weten over de resultaten van de fritz als die bekabeld is aan gesloten. Wifi via wifi ga ik niet aan beginnen. Ik heb overal ethernet liggen.
winand @svideo11 juli 2024 15:34
Ik heb een 4060 als main router en vanaf daar en LAN kabel naar boven, naar een Fritzbox! 4040. (3 tientjes op Marktplaats!)
Op die router gebruk ik alle LAN poorten op volle snelheid.
De wifi van de 4040 zit in het mesh netwerk.
Het werkt echt heel stabiel allemaal, ben er echt heel erg blij mee!

Misschien heb je nog iets aan mijn meer uitgebreide post hier beneden..
svideo @winand11 juli 2024 18:11
Dank je, die andere post hebt ik ook gelezen.
+1
Bierkameel 11 juli 2024 14:34
Dat Fritz spul werkt belachelijk goed, ik heb jaren duur Unifi spul gehad maar nu een Fritz 4060 met 2 3000AX's mesh points, ik had ze eerst via de wifi backhaul aangesloten en haalde volle gigabit in een 36 meter diepe achtertuin.
Nu heb ik ze uiteindelijk via kabels aangesloten en het werkt erg mooi dat de 4060 de master is en de andere AP's de settings overnemen.
MOmax @Bierkameel11 juli 2024 14:47
Okee, dat lees je niet vaak... Unifi is hier op t.net toch de golden standard krijg je het gevoel, maar ik zit nu eenmaal al jaren in het Fritz eco-systeem dus ik weet niet beter. Ik gebruik zelf een 5530 i.c.m. 4 APs: 3 over ethernet (1200, 1260e, 3000) en één over powerline (1260e) voor diep in de tuin.
Toch leuk om je mening te lezen over je Fritz-set. Zijn er nog bepaalde instellingen die je mist in 't FritzOS die je eerder wel had?

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.