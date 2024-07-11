Introductie

In een artikel dat tegelijk met deze round-up verschijnt, stellen we onze nieuwe meshwifitestopstelling voor, waarin we de eigenschappen van meshapparatuur in allerlei scenario's kunnen meten. We zien de populariteit van meshsets in onze Pricewatch alleen maar stijgen: een goede reden om twee van de populairste meshsets met elkaar en twee andere concurrenten te vergelijken. We kijken in deze eerste round-up van meshapparatuur naar een aantal meshsets met een prijs van maximaal 300 euro. Hoewel, omdat dit de eerste round-up is waarin we resultaten van onze meshtestopstelling gebruiken, hebben we een beetje gesmokkeld met die keuze. Behalve naar de veelbekeken TP-Link Deco X50 en ASUS ZenWifi XD5, die uit drie toegangspunten bestaan, kijken we naar een set met twee toegangspunten: de Fritz Mesh-set. Daarnaast beoordelen we de duurdere Orbi RBK762, die net als de Fritz Mesh-set drie radiobanden heeft, maar ook een hogere geadverteerde snelheid: AX5400 in plaats van de AX3000-classificatie van de overige sets. Door deze twee sets mee te nemen in de resultaten hopen we een beeld te krijgen van de prestatiewinst die je terugkrijgt als je iets meer uitgeeft. Daarnaast krijgen we zo een mooi overzicht van de software, instellingsmogelijkheden en het installatiegemak van diverse populaire merken. Van alle meshsets bekijken we de samenstelling van de hardware, de mogelijkheden van de app of webinterface, en de prestaties die we hebben gemeten in verschillende scenario's van onze nieuwe testopstelling.

TP-Link Deco X50

Samengevat De TP-Link Deco X50 biedt een snelle meshverbinding aan clients die direct verbonden zijn met de 'hoofdsatelliet'. De snelheid van clients die verbonden zijn met draadloze satellieten verderop in het netwerk, blijft echter wat achter, ondanks de kwaliteit van de backhaulverbinding. De set deelt de draadloze radio's met het clientnetwerk, wat invloed op de snelheid heeft als het netwerk druk bezet is. De responstijd van de verbinding heeft ook stevig te lijden als je verbonden bent met een satelliet via diverse sprongen op het backhaulnetwerk. De set is eenvoudig aan te sluiten en ook makkelijk in te stellen met de bijgeleverde app. De insteldiepte blijft achter ten opzichte van sommige concurrenten, maar voorkomt daarmee ook dat opties verkeerd ingesteld worden. Als je alle uitgebreide functies wil gebruiken op beveiligings- en ouderlijk toezichtgebied, moet je een abonnement afsluiten die de prijs opdrijft. De Deco-apparaten zijn onderling compatibel en er zijn veel varianten verkrijgbaar die bijvoorbeeld buiten geplaatst kunnen worden. Pluspunten Gunstige prijs

Instelgemak

Uitbreidingsmogelijkheden Minpunten Extra abonnementskosten

Geen dedicated backhaulradio

Lange responstijd verbinding Getest TP-Link Deco X50 (3-pack) Prijs bij publicatie: € 212,95 Vergelijk prijzen Vanaf € 161,99 Bekijk alle uitvoeringen (4) Als je de meshsets in onze Pricewatch bekijkt, kun je niet om TP-Link heen. De Deco-productlijn geniet veel populariteit, niet in de laatste plaats doordat er zoveel verschillende uitvoeringen verkrijgbaar zijn. TP-Link heeft voor elk budget een meshset beschikbaar en je kunt je bestaande Deco-opstelling later upgraden met extra Deco-apparaten, die backwards compatible zijn met de rest van de productlijn. In deze round-up kijken we naar de TP-Link Deco X50, een Wi-Fi 6-meshset die op dit moment van alle Deco-producten in de Pricewatch het populairst is. Daarnaast tonen we in de resultaten de Deco X50-pro en Deco XE75, die we ook in onze meshtestopstelling hebben getest. De X50-pro is gebaseerd op de X50, maar dan met 2,5Gbit/s-ethernetaansluitingen, waardoor de resultaten ten opzichte van de X50 aangeven waar je tegen een begrenzing van de 1Gbit/s-aansluitingen aanloopt. De XE75 beschikt over een 6GHz-radio, die je kunt gebruiken als extra radioband voor clients, maar ook als aparte backhaul. Dat ontlast de radio’s van het clientnetwerk. Voor nog meer context bij de resultaten hebben we een Deco M4-set getest. Deze set is van een oudere wifigeneratie, maar in veel huishoudens te vinden doordat Ziggo hem enige tijd leverde als meshoplossing. Mocht je ook over zo’n set beschikken, dan kun je zien wat een upgrade naar een andere meshset je biedt en of die stap zin heeft. Hardware De X50 is zowel als losse satelliet als in een set van drie stuks verkrijgbaar. Zoals bij alle Deco-producten het geval is, is er daarbij geen onderscheid tussen de router en satellieten. Alle drie de satellieten zijn exact gelijk uitgevoerd, wat ook betekent dat er geen ethernetaansluiting als internetaansluiting is gemarkeerd. De installatie is daardoor heel eenvoudig; je zet de apparaten neer op de gewenste locatie, prikt de netwerkkabels erin en de set vindt vanzelf uit welke kabels voor internet en welke voor het interne netwerk zijn. De drie satellieten zijn erg compact. Op de ASUS ZenWifi XD5 na zijn ze de kleinste in deze round-up. Elke satelliet is uitgevoerd met twee netwerkaansluitingen met een snelheid van 1Gbit/s. Het 5GHz-netwerk ondersteunt een maximumsnelheid van 2402Mbit/s en het 2,4GHz-netwerk heeft een geadverteerde topsnelheid van 574Mbit/s. De set beschikt niet over een derde radio, dus als je deze satellieten inzet zonder bedrade backhaul, zal de draadloze verbinding voor zowel het clientnetwerk als de backhaul worden gebruikt. De X50-meshset is te combineren met alle andere Deco-producten en er zijn verschillende uitvoeringen te krijgen die gebaseerd zijn op deze 'basisversie'. Zo heb je de X50-Outdoor, die buiten opgesteld kan worden, en de X50PoE, die gevoed kan worden via de ethernetaansluiting. Heb je een dsl-aansluiting, dan kun je de modem direct vervangen door de X50-dsl vooraan in het netwerk te plaatsen en de X50-4G kan via het mobiele netwerk van internet worden voorzien. Er bestaat ook een X50 Pro, die we binnenkort nader zullen bekijken. Deze is bijna hetzelfde uitgevoerd als de X50, maar voorzien van snellere 2,5Gbit/s-ethernetaansluitingen. Wi-Fi 6 haalt bij goed bereik snelheden die de limiet van de 1Gbit/s-aansluitingen op de X50 overschrijden. De X50 Pro kan deze snelheid door de snellere poorten ook naar de rest van het netwerk of internet faciliteren. Deze uitvoering rekt de limieten van de X50-serie dus nog iets op. Software De Deco-apparatuur is zowel via een webinterface als via een smartphoneapp te beheren. Bij wifirouters zie je over het algemeen dat de smartphoneapp een afgeslankte variant is van de webinterface, waarin je minder functionaliteit en instelmogelijkheden terugvindt. In dit geval is dat deels zo. De smartphoneapp biedt een stuk meer instelmogelijkheden dan de webinterface, maar uiteindelijk geldt dat de set maar tot op zekere hoogte instelbaar is en veel van de functies zichzelf automatisch instellen. Voor normaal gebruik is dat geen probleem. Het biedt een hoop instelgemak en maakt het bijna onmogelijk om de instellingen van de meshset te verprutsen. Heb je echter wat meer eisen, zoals controle over welk wifikanaal de set gebruikt of de uitzendsterkte van de satellieten, dan zul je voorbij de Deco’s moeten kijken naar bijvoorbeeld AVM of ASUS. Dat betekent niet dat de Deco maar weinig opties biedt, want iptv, vpn, netwerkbeveiliging en ouderlijk toezicht worden ondersteund. In die zin biedt de Deco-productlijn dezelfde functionaliteit als de routers van TP-Link. Voor sommige functies moet wel een abonnement of moeten zelfs verschillende abonnementen worden afgesloten, wat afbreuk doet aan de lage prijs van de set als je die over een langere termijn bekijkt.

ASUS ZenWifi XD5

Samengevat De ZenWifi XD5 levert prima prestaties. De snelheid van het clientnetwerk is goed en blijft, samen met de responstijd goed als je de satellieten draadloos opstelt. Voor een drukbezet netwerk is draadloos opstellen wel af te raden, want dan kun je negatieve invloed ondervinden van andere draadloze clients, aangezien de satellieten niet voorzien zijn van een exclusieve radio voor de backhaulverbinding. De instelbaarheid van de set is in dit segment onovertroffen. AsusWRT biedt zeer veel controle over de instellingen van de router en het meshnetwerk, waardoor de set een goede keuze is voor tweakers die dat vereisen. Pluspunten Hoge snelheid

Uitgebreide instelbaarheid Minpunten Geen dedicated backhaulradio

Backhaul reageert traag Getest ASUS ZenWiFi XD5, 3 pack, Wit Prijs bij publicatie: € 266,17 Vergelijk prijzen Vanaf € 279,99 Bekijk alle uitvoeringen (3) ASUS biedt je verschillende mogelijkheden om over een meshnetwerk te beschikken. Bezit je al een router van dit merk, dan kun je deze verbinden met een AiMesh-compatibele router of accesspoint. Dat is ideaal als je je bestaande ASUS-router vervangt door een nieuwer model. Beschik je nog niet over ASUS-hardware en wil je een meshoplossing, dan kom je al snel uit bij de ZenWifi-productlijn. In deze round-up bekijken we de ZenWifi XD5, die de middenweg vormt tussen de XD4 en XD6 uit dezelfde productlijn. De XD5 wordt geleverd in een verpakking van een, twee of drie stuks, waarvan wij twee maal twee stuks hebben gecombineerd. De router en satellieten van deze set zijn, net als bij de Deco-set, allemaal hetzelfde uitgevoerd. Elk apparaat beschikt over twee netwerkaansluitingen waarvan er een is gemarkeerd als aansluiting voor internet en de andere voor het interne netwerk. Uiteindelijk komen de wan-aansluitingen van de satellieten ook beschikbaar voor intern netwerkgebruik, nadat de internetverbinding is ingesteld en de set 'weet' welk apparaat de router is. De hardware De ZenWiFi-nodes zijn compact gebouwd, samen met de Deco X50 zijn de satellieten de kleinste uit deze round-up. Je kunt ze dus makkelijk ergens achter verbergen, maar vol in het zicht aan de muur schroeven is ook een mogelijkheid met de meegeleverde adapter voor wandmontage. Aan de binnenzijde is, ondanks het compacte formaat van de behuizing weinig gepropt. Onder in de behuizing bevinden zich twee pcb’s boven elkaar, die onderling met een connector zijn verbonden. Het onderste pcb bevat de ethernetaansluitingen, wps- en resetknop en voedingsaansluiting. Het bovenste pcb herbergt de chipset, het geheugen, de opslag en de wifiradio’s. In de ruimte boven de pcb’s zitten twee pcb-antennes, geplaatst in een bracket zodat ze altijd juist georiënteerd zijn, ook ten opzichte van de andere satellieten. De chipset is een Broadcom BCM6756, die een 1,7GHz-Arm-A7 met vier rekenkernen bevat. ASUS heeft de chipset uitgerust met 512MB werkgeheugen en 128MB flashopslag. De BCM6765 ondersteunt 2x2 mimo met twee streams en een maximale bandbreedte van 160MHz op 5GHz. De maximale wifisnelheid bedraagt 600Mbit/s op 2,4GHz en 2400Mbit/s op 5GHz. De Software De smartphoneapp van ASUS, ASUSRouter, biedt een makkelijke manier om de set in te stellen en te beheren. Dat is heel fijn als je niet al te veel speciale eisen hebt op netwerkgebied en vooral veel instelgemak wil. De app biedt veel overzicht, zoals realtime data over het bandbreedtegebruik van de internetverbinding, en het interne en draadloze netwerk. Verder zie je welke clients verbonden zijn met het netwerk en kun je daarvoor onder andere een bandbreedtebegrenzing, ouderlijktoezichtprofiel en voorkeur voor een draadloos toegangspunt instellen. Je kunt vanuit de app ook instellingen wijzigen, al zijn de instellingsmogelijkheden in veel gevallen beperkt tot de hoofdzaak. Controle over instellingen die voor veel tweakers belangrijk zijn, ontbreken. Zo ontbreekt controle over IP-adressering van het interne netwerk, IPv6-instellingen voor internet, kanaalinstelling voor het draadloze netwerk, prioriteitsinstellingen voor QOS en ga zo maar door. Gelukkig gebruikt ASUS dezelfde software voor de meshkits als al jaren op de routers te vinden is: AsusWRT. De webinterface biedt veel instellingsmogelijkheden voor een meshset, veel meer dan de Deco- en Orbi-sets bieden. Zo zijn alle ‘professionele’ draadloze instellingen beschikbaar en kun je instellen wanneer clients geforceerd worden om te roamen naar een ander toegangspunt of juist voorkomen dat een client naar een ander toegangspunt kan roamen door dit te blokkeren. Ook alle bovengenoemde instellingsopties die ontbreken in de app, plus nog veel meer kun je vinden. Voor een tweaker biedt deze set meer dan genoeg mogelijkheden om je netwerk en wifi te finetunen. Netwerkbeveiliging en ouderlijk toezicht wordt ondersteund en laat ASUS regelen door Trend Micro. Er is geen abonnement nodig om de functies te gebruiken, hoewel de werking op sommige vlakken beperkter is dan dezelfde functies van de concurrentie. We hebben de ouderlijktoezichtfuncties van verschillende leveranciers, waaronder AiProtection van ASUS, vergeleken in een eerder artikel.

AVM Fritz Mesh Set

Samengevat De AVM Fritz Mesh Set is een stabiele, uitgebreid instelbare meshoplossing. De snelheid van de draadloze backhaulverbinding is goed en gegarandeerd doordat deze wordt afgehandeld met een aparte radio. De snelheid van het clientnetwerk is in orde voor clients die direct verbonden zijn met de router, maar laat te wensen over voor clients die verbonden zijn met het 5GHz-netwerk op de extender. FritzOS, de software op de router en extender, is uitgebreid in te stellen. Er zijn talloze extra's, zoals uitgebreid gastennetwerkbeheer, ondersteuning voor decttelefoons en zelfs dectsmarthome. De instellingsdiepte zal de meeste tweakers ook tevreden stellen; de router is op alle punten goed instelbaar. Over het meshnetwerk heb je minder controle als het instelmogelijkheden betreft, maar de installatie en uitbreiding zijn een fluitje van een cent door het indrukken van twee knoppen. Pluspunten Dedicated backhaulradio

Hoge wifisnelheid op router Minpunten Matige snelheid op extender Getest Fritz Fritz!Mesh Set 4060 + 3000 AX Prijs bij publicatie: € 325,- Vergelijk prijzen Vanaf € 329,- Bekijk alle uitvoeringen (4) Ook AVM biedt al een tijdje de mogelijkheid om je bestaande FritzBox-router uit te breiden met een of meer extenders om zo een meshnetwerk te creëren. Dat is niet uitzonderlijk en kan ook met de routers en accesspoints van bijvoorbeeld ASUS of TP-Link. Uniek is wel dat AVM een satelliet en router samen in een kit verkoopt als meshset. Daarmee is AVM, net als Netgear, wel wat duurder dan de overige deelnemers in deze round-up. De prijs van de set is 333 euro, maar daar krijg je twee draadloze toegangspunten voor. Wil je drie toegansgpunten plaatsen, dan heb je een extra FritzRepeater 3000AX nodig en komt de totaalprijs neer op 465,50 euro. De Mesh-set die AVM aanbiedt, bestaat uit een combinatie van de FritzBox 4060, die we al eerder in onze wifiroutertest bekeken. Als satelliet wordt de FritzRepeater 3000AX meegeleverd. De wifispecificaties van beide apparaten verschillen dan ook. Hardware De FritzBox 4060 is uitgerust met een Qualcomm IPQ-8074-chipset met een 2GHz-quadcoreprocessor, 1GB werkgeheugen en 4GB flashopslaggeheugen. De wifiradiochipset bestaat uit de Qualcomm QCN-5024 voor 2,4GHz en twee QCN-5054's voor beide 5GHz-netwerken, die 4x4 mimo en vier spatial streams ondersteunen. De maximale draadloze snelheid komt hierdoor uit op 1200Mbit/s op 2,4GHz en voor beide 5GHz-radio’s op 2400Mbit/s. De 3000AX is een tribandsatelliet die beschikt over twee 5GHz-radio’s en een 2,4GHz-radio. Een van de 5GHz-radio’s kan gebruikt worden voor de backhaul, hoewel de radio zich niet hiertoe beperkt. Het tweede 5GHz-netwerk blijft ook beschikbaar voor clients. De basis van de 3000AX is de Qualcomm IPQ5018-soc, die twee processorcores met een snelheid van 1GHz bevat. Deze chipset zien we in deze round-up ook terug in de router en satellieten van de Orbi RBK763-meshset. AVM heeft er 512MB werkgeheugen en 128MB flashopslag tegenaan gesoldeerd. Het draadloze netwerk wordt gevormd door twee radiochips: de Qualcomm QCN6024 en de Qualcomm QCN 6102. De eerste kan worden gebruikt als dedicated backhaulradio als de extender draadloos is aangesloten. Deze ondersteunt 4x4 mimo en vier spatial streams met een maximumlinksnelheid van 2400Mbit/s. De QCN6024 met 2x2 mimo-ondersteuning en twee spatial streams verzorgt het clientnetwerk met een maximumsnelheid van 600Mbit/s op 2,4GHz en 1200Mbit/s op 5GHz. Installatie en software Het instellen van de set begint met de installatie van de router. Het instellen daarvan kan zowel via de webinterface als via de smartphoneapp van AVM. Die laatste biedt iets meer gemak voor gebruikers zonder veel netwerkkennis, maar voor de tweaker minder instelmogelijkheden. Nadat het instellen voltooid is, koppel je de extender letterlijk met een druk op de knop (op beide units) en is het meshnetwerk gereed voor gebruik. Als je al beschikt over een ingestelde FritzBox, is het dus een fluitje van een cent om je wifinetwerk om te zetten in een meshnetwerk. De instelmogelijkheden van de FritzBox zijn, zoals we gewend zijn van AVM, op een prima niveau. Alle instellingen die de 4060 als router biedt, blijven bestaan als deze aan het hoofd van een meshnetwerk staat. Aan het meshnetwerk zelf valt minder in te stellen. Dat regelt FritzOS, de software die op de router en satelliet draait, allemaal zelf. Gebruikers die veel eisen van het netwerk en niet graag beperkt worden door de insteldiepte, zullen niet snel teleurgesteld worden door de FritzBox. De router zit bomvol functies voor gastennetwerken, telefonie en zelfs dectsmarthome, zoals ook te lezen is in onze eerdere review van deze router.

Orbi RBK762-meshset

Samengevat De Netgear Orbi RBK763S biedt je een snel meshnetwerk, maar is de meerprijs ten opzichte van andere meshsets met name waard als je van plan bent de satellieten draadloos op te stellen. Door de dedicated backhaulradio heb je niet zo snel invloed op de verbindingssnelheid als het druk wordt op het netwerk en blijft de snelheid van het clientnetwerk stabiel. De set is goed in te stellen, al gebeurt dat voornamelijk via een smartphoneapp. De webinterface biedt maar weinig opties. Wil je gebruikmaken van uitgebreide netwerkbeveiliging en ouderlijke toezichtsopties, dan loopt dat op den duur wel in de papieren, want daarvoor zul je een of meer abonnementen moeten afsluiten. Pluspunten Hoge snelheid bij draadloos opstellen

Eenvoudige installatie Minpunten Abonnement nodig voor uitgebreide functies

Hoge aanschafprijs Getest Netgear Orbi AX5400 Mesh WiFi 6-systeem (RBK763S), 3 stuks Prijs bij publicatie: € 534,22 Vergelijk prijzen Vanaf € 409,99 Bekijk alle uitvoeringen (3) Als we naar de Pricewatch kijken, is een meshround-up niet compleet zonder er een meshset uit de Orbi-serie van Netgear in mee te nemen. Deze round-up beperkt zich eigenlijk tot meshsets met een aankoopwaarde rond de 300 euro, maar helaas heeft Netgear geen Orbi-set met drie toegangspunten die binnen die grenzen valt. Sterker nog, de goedkoopste set met twee toegangspunten, de RBK762 met een AX5400 snelheidsclassificatie, komt al een stukje boven het budget van 300 euro. Ik neem deze Orbi-set alsnog mee in de vergelijking omdat we in deze review voor het eerst meshmeetresultaten presenteren en het daarbij interessant is om te zien wat je terugkrijgt als je meer uitgeeft aan een meshset. De Orbi is dubbel zo duur als de ZenWifi XD5 dus je verwacht dan twee keer zoveel prestaties. Hardware De Orbi RBK760-serie beschikt over drie radio’s in elke satelliet. Twee daarvan zijn toegewezen aan het clientnetwerk; de derde is gereserveerd voor de backhaul, waardoor druk clientverkeer niet direct invloed heeft op de backhaulsnelheid. Als je een Orbi-meshkit aanschaft, krijg je een router en, afhankelijk van de uitvoering, een of meer satellieten. De router is anders uitgevoerd dan de satellieten. Hij beschikt over drie 1Gbit/s-ethernetaansluitingen waaronder een aansluiting voor internet. De satellieten zijn uitgevoerd met twee 1Gbit/s-aansluitingen. Die zijn zowel te gebruiken voor een bedrade backhaul als om clients een bedrade verbinding te bieden. De twee poorten maken het makkelijker om de Orbi te plaatsen waar al een bedraad netwerk aanwezig is. Je kunt het bestaande apparaat dan makkelijk ‘doorlussen’ achter op de Orbi. Aan de binnenzijde is voor router en satelliet dezelfde pcb gebruikt, maar de onderdelen verschillen. Beide zijn gebaseerd op de Qualcomm IPQ5018-soc. Deze is voorzien van een Arm A53 met twee processorcores die functioneren op een snelheid van 1GHz. De soc heeft 1GB werkgeheugen en 4GB flashopslag tot zijn beschikking. Ook de radio’s van de router als satelliet zijn dezelfde. Hiervoor heeft Netgear gekozen voor twee Qualcomm QCN6102-radiochipsets. Een wordt gebruikt voor een dedicated backhaulverbinding, de andere bedient altijd het clientnetwerk. De chip ondersteunt 2x2 MIMO, twee spatial streams en een maximale bandbreedte van 160MHz. Op 2,4GHz bedraagt de maximumsnelheid 600Mbit/s en op 5GHz 2400Mbit/s. De router beschikt over meer netwerkpoorten. Deze worden aangestuurd door de Qualcomm QCA8337 Switch-chipset, die niet terug te vinden is in de satelliet. De satelliet maakt voor zijn bedrade aansluitingen gebruik van de mogelijkheden die de IPQ5018 biedt. Beide apparaten zijn voorzien van passieve koeling door een aluminium koelblok dat een groot deel van de behuizing vult. De wifiantennes zijn niet geplakt, maar in een uitsparing in de behuizing vastgeklikt. Een prima ontwerp, want het garandeert dat de positie en oriëntatie altijd hetzelfde zijn tussen de satellieten. De AX5400-snelheidsaanduiding om de kit is technisch correct. Als je de snelheid van alle radio’s bij elkaar optelt (600+2400+2400Mbit/s) kom je aan de geadverteerde snelheid. Er is echter een nuance; een van de radio’s kan enkel voor backhaulverkeer worden ingezet en is dus nooit beschikbaar voor clients. Bij gebruik van een bedrade backhaul zullen router en satellieten daarom niet beter presteren dan andere sets met een AX3000-snelheidsclassificatie die ook 600+2400Mbit/s aan de draadloze clients bieden. Als je de set draadloos opstelt, komt die 2400Mbit/s wel beschikbaar voor de backhaul, maar dat biedt de clients geen extra bandbreedte. Ten opzichte van sets zonder toegewezen backhaulradio biedt de Orbi wel voordelen. De radiotijd hoeft niet te worden verdeeld tussen clientverkeer en backhaulverkeer. Dat komt de prestaties ten goede, maar dus enkel in een opstelling waarin de satellieten draadloos opgesteld zijn. Installatie en configuratie De installatie van de Orbi is erg eenvoudig. De stappen die je volgt om de set in te stellen voor gebruik, zijn vergelijkbaar met die bij de andere fabrikanten in deze round-up. Na het plaatsen van de router en satellieten open je de Orbi-app, die je stap voor stap meeneemt in het instellen van je internetverbinding en de eigenschappen van je wifinetwerk. Hierna voeg je de satellieten toe door ze te starten. Mocht de satelliet zich niet direct toevoegen, dan kan dit geforceerd worden met de Sync-knop. Zoals gebruikelijk is bij meshkits, verwacht ook Netgear dat je de set instelt en bedient met de Orbi-smartphoneapp. Na de installatie kun je de set via de webinterface vanuit de smartphoneapp monitoren en op enkele eenvoudige punten instellen, maar voor het echte management is de webinterface uitgebreider en biedt meer insteldiepte. De mate waarin de set naar je hand is te zetten, is vergelijkbaar met die van de TP-Link Deco-set. Alle belangrijke opties worden ondersteund, maar voor uitgebreide netwerkbeveiliging en ouderlijk toezicht zul je abonnementen moeten afsluiten. Ook voor de Orbi geldt dus dat de totaalprijs blijft oplopen tijdens het gebruik als je die geavanceerde functies gebruikt. De insteldiepte is toereikend voor de meeste situaties, maar laat te wensen over voor de echte netwerkknutselaar, die beter af is met de Fritz-meshset of de ASUS ZenWifi XD5.

Testresultaten - Backhaul

We hebben alle meshsets die we in deze round-up behandelen, getest in onze nieuwe meshwifitestopstelling. De testscenario's waarvan we de resultaten tonen, bespreken we ook in dat artikel, op deze pagina. Bij de resultaten van de tests zullen we naar het testscenario op die pagina terugverwijzen voor meer informatie over hoe we de meetgegevens hebben verzameld. Naast de sets die we in deze round-up behandelen, hebben we de testresultaten van een oudere meshset opgenomen: de TP-Link Deco M4. Dit is een populair product van de afgelopen jaren en dus in veel huishoudens te vinden, onder andere doordat Ziggo het heeft geleverd als meshoplossing. De testresultaten van de M4 bespreken we niet, maar ze staan er ter referentie. Backhaultests In deze scenario’s meten we de datadoorvoer van de draadloze backhaul. Dat is een van de belangrijkste eigenschappen als je satellieten draadloos opstelt, want dat maakt alle clients op de satelliet afhankelijk van de kwaliteit van de backhaulverbinding. Naast de doorvoersnelheid meten we de responstijd die een draadloze hop over de backhaul toevoegt. Die komt boven op de responstijd van de draadloze clientverbinding achter de satelliet. Uitgebreide informatie over deze testscenario's vind je hier. Doorvoersnelheid - Maximale backhauldoorvoer over een en twee satellieten In dit scenario testen we de overdrachtsnelheid van de backhaul tussen de satellieten. We meten de snelheid tussen de router en de eerste satelliet, en tussen de router en de tweede satelliet die draadloos verbonden is met de eerste. Eén hop We zien hier dat in de downlinktests, dus van de router naar de satelliet, de TP-Link Deco X50 en de Netgear Orbi RBK762-meshset het best scoren. De backhaulverbinding wordt bij beide sets eerder begrensd door de bedrade aansluiting dan de draadloze link. De ASUS ZenWifi XD5 biedt met 771Mbit/s iets minder doorvoer dan de rest. De Frits Mesh Set heeft een 2,5Gbit/s-aansluiting aan boord, maar die is voor clients op de mesh niet van levensbelang, want deze router sluit de gelederen van de round-up met een backhauldoorvoer van 623Mbit/s. In de uplinkrichting, dus van de satelliet naar de router, zien we dat eigenlijk alle sets een fractie minder snel scoren, behalve de Fritz Mesh Set, die in de tegenovergestelde verkeersrichting 175Mbit/s aan doorvoersnelheid verliest. Twee hops De doorvoer over twee hops toont grote verschillen. De Frits Mesh Set ontbreekt in deze resultaten omdat de set die we bekijken, uit twee apparaten bestaat. Ditmaal vinden we de ZenWifi XD5 aan de top van de resultaten; die presteert marginaal beter dan de Orbi RBK762. De Orbi beschikt dan wel over een aparte backhaulradio in elke satelliet, maar de 'middelste' satelliet zal zijn radiotijd toch moeten verdelen om te communiceren met de twee overige satellieten. Ten opzichte van de ZenWifi XD5 en Deco X50 met de gedeelde radio's zie je in dit scenario maar weinig voordeel in de resultaten. Dat beeld moeten we wel nuanceren, want zonder actieve draadloze clients zijn deze resultaten een beetje vertekend. Zodra er clientverkeer afgehandeld moet worden op de tweede satelliet, zal dat direct invloed hebben op de backhaulsnelheid van de Deco en ZenWifi XD5. Bij de Orbi zal de backhaulsnelheid ondanks clientverkeer overeind blijven. Doorvoersnelheid - Backhaul Rate vs. range tussen node 2 en 1 (hoofdnode) Alle sets laten een net, geleidelijk verloop zien van de bandbreedte als de demping oploopt tussen router en satelliet. Een paar sets gooien hoge ogen dankzij hun radioconfiguratie. Toch zie je ook duidelijk dat je de satellieten in de praktijk niet te ver van elkaar moet plaatsen, omdat de snelheid van de backhaulverbindingen zeker na 21dB demping rap wegzakt. Met name de ASUS XD5 en Frits Mesh Set verliezen snelheid als de demping oploopt voorbij dit punt. Toch reikt de Frits Mesh Set, samen met de Orbi RBK762s, het verst. In de uplinkrichting komt hetzelfde beeld naar voren; weer is de XD5 samen met de Fritz niet de snelste en biedt de Fritz opnieuw een lang bereik bij veel demping. Doorvoersnelheid - Backhaul Rate vs. range tussen node 3 en 2 (satelliet) Zodra we een 'draadloze sprong' toevoegen, zien we dat de snelheden bij alle sets minimaal halveren. Opvallend is dat de Deco X50 over de hele linie een stuk meer doorvoersnelheid biedt dan de rest. Zeker ten opzichte van de Orbi 762 is dit opvallend. Wel geldt hierbij nogmaals de nuance dat de Deco X50 de backhaul deelt met het clientnetwerk. Deze snelheden worden dus enkel gehaald als de tussenliggende satelliet zijn radiotijd volledig aan het backhaulnetwerk kan wijden. Doorvoersnelheid - Backhaul Rate vs. range tussen router en verste satelliet (totaalbereik) Opnieuw zien we de X50 in deze test goed presteren. Over de hele linie weet de set van TP-Link de meeste doorvoer te bieden. Ook hier zien we dat de doorvoersnelheden na 21dB demping stevig in elkaar zakken. Bij 27dB demping, waar alle resultaten samenkomen, is het bergafwaarts voor de Orbi. Bij de eerstvolgende stap in demping laat hij geen resultaten meer noteren. Dat kan een effect zijn van de dedicated backhaulradio. Deze werkt op 5GHz en heeft wellicht geen mogelijkheid om gebruik te maken van de 2,4GHz-radioband als de demping te ver oploopt. De set verliest dan de verbinding, waar de XD5 en X50 nog wel wat datadoorvoer bieden, hoewel je niet al te veel moet eisen van die verbinding. Deze twee slagen er uiteindelijk in om een verbinding tot aan de zwaarste dempingstap te behouden, waarbij de set van ASUS net wat meer bandbreedte weet te leveren.

Testresultaten - Clientnetwerk

Aangepaste resultaten Update 04-10-2024 Tijdens werkzaamheden aan onze wifitestopstelling bleek dat meshsatellieten maar via één stream met andere nodes konden communiceren, waardoor niet in alle gevallen optimale prestaties behaald werden. We hebben dit probleem in de testopstelling opgelost, waardoor voornamelijk communicatie tussen de tweede en derde client nu betere doorvoerresultaten oplevert. Dit artikel is inmiddels geüpdatet met de nieuwe resultaten. De resultaatbespreking en de conclusie zijn daar waar nodig herzien. Maximale clientdoorvoer over een, twee en drie hops In deze test meten we de maximale doorvoer die je kunt halen met een client die verbonden is met het meshnetwerk. We meten de doorvoer direct op de router en via de satellieten over een of twee draadloze backhaulverbindingen. 2,4GHz De Fritz Mesh-set zet prima resultaten neer op 2,4GHz. Op de router zelf behaalt de client het maximum wat deze radioband aan doorvoer kan leveren. Een sprongetje verder, op node 2, meten we die snelheid ook, met 426Mbit/s doorvoer voor de client. Dat is 1Mbit/s lager dan de resultaten op de 4060-router: nagenoeg perfect en sneller dan alle overige deelnemers.



De TP-Link X50 laat wat doorvoersnelheid liggen op 2,4GHz; op geen van de satellieten worden de maximumprestaties behaald die de radioband realistisch kan leveren. De doorvoersnelheid op de derde satelliet is gelijk aan de snelheid die je op de hoofdnode behaalt, een prima resultaat. De ZenWiFi XD5 laat de maximale prestaties niet goed meten: de router schakelde de kanaalbreedte om naar 20MHz, waardoor de bandbreedte van het 2,4GHz-netwerk ook halveert. Je zult die kanaalbreedte ook in de praktijk gebruiken, dus problematisch is het gedrag niet; het zorgt enkel voor onvergelijkbare resultaten. De lat ligt minder hoog, maar de set weet de beperkte bandbreedte wel op alle nodes aan te bieden; in dat opzicht zijn de resultaten dus oké. De Orbi RBK763S behaalt niet de maximale snelheid van de band, maar levert wel op alle drie de nodes dezelfde bandbreedte van zo'n 340Mbit/s. Vergeleken met de FritzBox, die pakweg 425Mbit/s kan leveren, is dat bijna 100Mbit/s minder doorvoer. De TP-Link Deco M4-set gebruikt een oudere wifistandaard en dat zie je duidelijk in de resultaten. De doorvoer op de derde node is wat beperkt ten opzichte van de eerste twee. De set zal voornamelijk zijn 5GHz-radio inzetten om het verkeer te transporteren over de backhaul. In het laatste scenario over twee backhaulhops moet de middelste satelliet zowel verzenden als ontvangen, wat vermoedelijk de bottleneck is die de verbinding op de derde node beperkt. 5GHz In de maximale doorvoertest op de 5GHz-band verwachten we op node 1 de hoogste doorvoer, aangezien het verkeer niet over een draadloze backhaul getransporteerd hoeft te worden. Een deelnemer blijft een beetje achter: de Fritz Mesh Set. Dat is niet verbazend, want de 5GHz-clientradio van de 4060-router uit deze set ondersteunt maximaal 80MHz-kanaalbreedte. In theorie is dat goed voor 1200Mbit/s, maar doordat er overhead optreedt, haal je in de praktijk wat minder. We meten 916Mbit/s doorvoersnelheid en dat is exact dezelfde snelheid die de 4060-router twee jaar terug liet noteren in een round-up. wat misschien iets zegt over de stabiliteit van het apparaat. De ASUS ZenWiFi XD5, TP-Link X50 en Netgear Orbi RBK763S bieden meer draadloze doorvoersnelheid dan we kunnen meten. Deze zijn beperkt door de 1Gbit/s ethernetaansluiting en daardoor in de praktijk begrensd op 945Mbit/s. Op de tweede node worden de verschillen groter. De Netgear Orbi RBK763S blijft onverstoord doorvoer leveren aangezien deze set over een aparte backhaulradio beschikt. Hierdoor kan de satelliet zonder compromis backhaulverkeer en clientverkeer simultaan afhandelen. De andere set met een aparte backhaulradio, de Fritz Mesh Set, laat wel een steekje vallen, met een gehalveerde bandbreedte ten opzichte van de snelheid op de eerste node. De set scoort niet veel sneller dan de ZenWiFi XD5, die door de gedeelde backhaulradio meer dan de helft van de snelheid inlevert. De bandbreedtes die behaald worden doen vermoeden dat beide sets hun backhaul hebben verbonden via de 2,4GHz-radio. De TP-Link Deco X50 laat een stuk meer snelheid noteren ondanks de gelijke radioconfiguratie: meer dan de helft van de 5GHz-snelheid. Dat doet vermoeden dat deze de backhaulverbinding naast de 5GHz-band ook op de 2,4GHz-band laat opereren, met positieve resultaten. Ruis Best Effort - Client op satelliet De ruistest op 2,4GHz zit een aantal testdeelnemers dwars. Beide TP-Link Deco-sets gebruiken de 2,4GHz voor hun backhaulverbinding en verliezen dus een gedeelte van de doorvoersnelheid. Voor de X50 is dit 190Mbit/s. De FritzBox toont wederom duidelijk dat de backhaul op de 2,4GHz-band functioneert, want de router raakt 160Mbit/s doorvoersnelheid kwijt als we ruis toevoegen op dezelfde radioband. De XD5 verliest met 30Mbit/s nauwelijks doorvoersnelheid en de Orbi RBK763S wordt alleen maar sterker van ruis: die scoort 10Mbit/s meer dan in de normale doorvoertest. Op 5GHz met ruis op de band voor de clients zien we dat de TP-Link X50 onbereikbaar is geworden, terwijl de overige deelnemers aan de test eigenlijk geen verdere nadelige effecten ondervinden. Bij ruis op het DFS-segment van de band, waarvan backhaulverbindingen vaak gebruikmaken, zien we duidelijk welke sets dat wel en welke dat niet doen. De Orbi RBK763S en X50 hebben allebei aardig last van de ruis: zowel de doorvoersnelheid als de stabiliteit van de verbinding hebben eronder te leiden. Interessant is dat de X50 iets beter presteert dan de Orbi 760 RBK763S, wellicht doordat deze wederom gedeeltelijk terugvalt op de 2,4GHz-band. Latency De responstijd loopt nogal uiteen bij de verschillende sets. Direct op de router zien we bij alle deelnemers dat de reactietijd binnen de perken blijft. De ZenWiFi XD5 scoort het best met gemiddeld 3ms en vertoont zelfs een uitschieter naar 2,04ms. De Deco X50 en Fritz Mesh Set laten 5ms latency noteren. Een stapje verder, op de eerste satelliet, zien we dat die extra draadloze sprong gemiddeld 2ms extra responstijd toevoegt op de Fritz Mesh Set en Orbi RBK763S. De extra sprong voegt op de ZenWiFi XD5 3ms meer vertraging toe, maar door de snelle basisrespons is dit nog steeds het snelste resultaat van de vier. De Deco X50 scoort slechter. Hierbij wordt de responstijd meer dan verdubbeld. Achter in het netwerk, op de derde satelliet, zien we de responstijd die de Deco biedt, weer bijna verdubbelen. Daarmee blijft de set ten opzichte van de ZenWiFi XD5 stevig achter en worden antwoorden gemiddeld 11ms later afgeleverd. De Orbi-set blijft tussen die twee steken met een reactietijd van 14ms.

Testresultaten - Opgenomen vermogen

We hebben het energiegebruik van de meshkits gemeten. Dat doen we apart op de router en op de satelliet, omdat het verbruik van beide kan verschillen door verschillen in functionaliteit. We meten de apparatuur in rust, terwijl ze met elkaar verbonden zijn met een redelijke onderlinge afstand. We observeren het opgenomen vermogen gedurende een minuut en noteren vervolgens het gemiddelde als resultaat. De ZenWifi XD5 is verreweg de zuinigste van alle meshsets in deze vergelijking, met in alle gevallen meer dan één watt verschil. Dat de Orbi en Fritz Mesh set wat minder zuinig zijn dan de rest, is ook niet helemaal onverwacht, aangezien deze wat zwaarder zijn uitgevoerd en over meer radio's beschikken. De FritzBox 4060 verbruikt meer dan we eerder hebben gemeten in onze testopstelling voor wifirouters. Daarbij was de FritzBox niet verbonden met clients, terwijl hij nu in een meshnetwerk is opgenomen, wat een reden kan zijn voor dit verschil. Van alle deelnemers blijft het verbruik redelijk binnen de perken, ook in vergelijking met 'normale' wifirouters. Als we het grove gemiddelde van een satelliet op 5W bepalen, betaal je voor het energiegebruik van elke meshsatelliet jaarlijks ongeveer 13,39 euro bij een energieprijs van 31 cent per kWh.

Conclusie