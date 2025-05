Surfen met filters

Internet biedt een schat aan informatie, maar staat ook vol met inhoud die niet geschikt is voor jonge kinderen. Om nieuwsgierige kinderogen te beschermen, bieden bijna alle fabrikanten van routers een oplossing om het internet te filteren. In sommige gevallen zijn deze oplossingen gratis en worden ze meegeleverd met de router. In andere gevallen moet je betalen voor de (geavanceerde) functies.

In dit artikel vergelijken we de ouderlijktoezichtsfuncties van een aantal populaire routermerken. Bij sommige merken is deze functionaliteit gratis, terwijl je bij andere moet betalen. Loont het om een abonnement af te sluiten of is het beter om een router aan te schaffen die uitgebreide functionaliteit gratis levert? Is de kwaliteit van een gratis filter onvergelijkbaar met die van een betaald filter?

Wat bieden de merken?

We hebben een selectie gemaakt van routers van ASUS, AVM (FritzBox), TP-Link, Netgear en Ubiquiti (UniFi) waarvan we de blokkadefunctionaliteit bekijken en testen. Op Ubiquiti na gebruiken de routers een externe partij voor hun blokkadefunctionaliteit, al vereist dat voor de FritzBox een trucje en voor andere routers een abonnement. Die abonnementen ontgrendelen vaak meer functionaliteit, waarbij je je in sommige gevallen kunt afvragen hoe nuttig die extra functies zijn. Ook de abonnementskosten kunnen aardig oplopen: in het geval van Netgear, de duurste, kost de blokkadefunctie je 69,99 euro per jaar, boven op de aanschafprijs van de router.

ASUS

ASUS biedt op al zijn routers standaard AiProtection Classic, een service die zowel beveiligingsfuncties als ouderlijk toezicht toevoegt. AiProtection komt ook in een Pro-versie die boven op de standaardfunctionaliteit een activiteitsdashboard, een ips-firewall en contentfiltering toevoegt. AiProtection Pro werkt alleen op routers die daar krachtig genoeg voor zijn, maar net als bij AiProtection Classic hoef je geen abonnement af te sluiten en blijft de software, als het goed is, net zo lang werken als je router. AiProtection biedt geen specifiek dashboard om het ouderlijke toezicht te monitoren, maar de routers bieden wel standaard een dashboard voor het netwerkverkeer waar het verkeer van clients per service wordt uitgesplitst.

AVM

Bij de FritzBox van AVM werkt de internetblokkade net even anders. Als de locatie van de router niet is ingesteld op Duitsland, dan is er geen externe blokkadelijst beschikbaar en kun je alleen handmatig 500 websites invoeren om te blokkeren. Als je de locatie verandert naar Duits grondgebied, dan komt de zogenaamde BPjM-module beschikbaar. Dit is een blokkadelijst die wordt verzorgd door de Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz. Gelukkig kun je de taal van de router onafhankelijk van de locatie instellen, maar alsnog is dit niet ideaal. Een verkeerde landinstelling kan invloed hebben op voorinstellingen voor IPTV, dsl- en glasvezelverbindingen, maar misschien nog belangrijker: telefonie die via de FritzBox loopt verstoren.

TP-Link

TP-Link biedt op dit moment twee abonnementservices aan, afhankelijk van de router die je bezit: HomeCare en HomeShield. De eerste service bestaat al een tijd en wordt, net als ASUS’ AiProtect, verzorgd door Trend Micro. Oorspronkelijk zou de functionaliteit die de service levert op termijn betaald moeten worden door gebruikers, maar uiteindelijk is de functionaliteit gratis gebleven voor deze apparaten. Nieuwere apparatuur wordt geleverd met HomeShield. Deze functionaliteit werd voorheen geleverd door Avira, maar is een jaar geleden vernieuwd onder de motorkap en wordt nu verzorgd door Norton. Er wordt nog wat gesleuteld, want sommige functionaliteiten worden nog uitgerold in de toekomst. HomeShield levert basisfunctionaliteit voor het ouderlijke toezicht, zoals een blokkadelijst en bedtijdfunctie, maar geavanceerde functies vereisen een abonnement. Het verschil met HomeCare zit vooral in de aandacht voor iot-apparatuur. Deze wordt periodiek gescand op kwetsbaarheden en extra gemonitord op bekend kwaadaardig gedrag. Om de ouderlijktoezichtfuncties te beheren, kun je alleen TP-Links smartphoneapp Tether gebruiken en is een TP-Link-account vereist. Via de browser zijn de instellingen onbereikbaar.

Netgear

Netgear heeft zijn extra functionaliteit verdeeld over twee abonnementen. Voor het ouderlijke toezicht is dat Smart Parental Controls, verzorgd door Disney's Circle. Extra netwerkbeveiligingsfuncties worden

geleverd door de Armor-dienst, in samenwerking met Bitdefender. De abonnementen moet je afzonderlijk afsluiten en vereisen een Netgear-account; voor het ouderlijke toezicht kan dat per maand of per jaar, terwijl het Armor-abonnement per jaar loopt. Smart Parental Controls zijn niet beschikbaar op elke router in het assortiment. Netgear levert ook een smartphoneapplicatie die telefoons ook buiten je eigen wifinetwerk van gefilterd internet voorziet en de activiteiten erop bijhoudt.

Ubiquiti

Bij UniFi zijn er geen abonnementen, maar ook geen ouderlijktoezichtwizards en -apps. Dat betekent niet dat de functionaliteit ontbreekt, want de netwerkbeveiligingsfuncties bieden advertentie- en inhoudsfiltering aan. Daarnaast kun je verkeer van netwerkapplicaties en zowel losse websites als hele werelddelen blokkeren. Het zo instellen van de filters dat specifieke clients wel en andere niet gefilterd worden, is wat ingewikkelder dan bij andere routers in deze vergelijking: deze moeten zich op een eigen vlan bevinden. Blokkades in de firewall zijn niet op schema te schakelen, maar de (gast)wifi-ssid's wel. Dit kan helpen om bed- en studietijden te forceren, maar dan enkel voor draadloze apparatuur.

ASUS TP-Link HomeCare TP-Link HomeShield Netgear Smart Parental Controls AVM UniFi Losse URL-blokkade ✅ ✅ ✅* ✅ ✅ ✅ Blokkadelijstondersteuning (lijst plakken) ❌ ❌ ❌ ❌ ✅ ✅*2 Adblock ❌ ❌ ✅* ❌ ❌ ✅ Malwaredetectie ✅ ✅ ✅* ✅*3 ❌ ✅ Geïnfecteerde apparatuur (antivirus) ❌ ✅ ✅* ✅*3 ❌ ❌ Apparatuurscan ❌ ❌ ✅* ✅*3 ❌ ❌ Ips-firewall ✅*4 ✅ ✅* ✅*3 ❌ ✅ Internetblokkade (tijdschema) ✅ ✅ ✅* ✅* ✅ ❌ Internetblokkade (tijdslimiet) ❌ ✅ ✅* ✅* ❌ ❌ Internetblokkade (handmatig) ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ Nsfw-blokkade ✅ ✅ ✅ ✅* ❌*5 ✅ Socialmediablokkade ✅ ✅ ✅ ✅* ❌ ❌ Kwaadaardige sites ✅ ✅ ✅ ✅* ❌*5 ✅ Gokblokkade ✅ ✅ ✅ ✅* ❌ ❌ Downloadblokkade ✅ ✅ ✅ ✅* ❌ ❌ (Web)gamesblokkade ✅ ✅ ✅ ✅* ❌ ❌ Chatblokkade ✅ ✅ ✅ ✅* ❌ ❌ Videostreamingblokkade ✅ ✅ ✅ ✅* ❌ ❌ Smartphoneapp met filter ❌ ❌ ✅* ✅* ❌ ❌ Google/YouTube SafeSearch ❌ ❌ ✅ ✅* ❌ ✅ Netwerkdienstblokkade ✅ ✅ ❌ ✅ ✅ ✅ QOS per apparaat ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ QOS per applicatie ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ Persoonsprofiel ❌ ✅ ✅ ✅ ✅ ❌ Apparaatprofiel ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ Uitgebreide logboeken ❌ ❌ ✅ ✅* ❌ ✅ Overzichtspagina activiteit ❌ ❌ ✅ ✅* ❌ ❌ Maandelijkse/jaarlijkse kosten Meegeleverd Meegeleverd € 6 / € 55 € 7,99 /

€ 69,99 Meegeleverd Meegeleverd Verzorgd door: Trend Micro Trend Micro Norton Disney / Bitdefender Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz Ubiquiti

* Enkel bij abonnement

*2 Edgerouter met 3e partij

*3 Enkel bij Netgear Armor (€99/jaar)

*4 Enkel op ondersteunde routers

*5 Enkel indien regio is ingesteld op Duitsland

Webfiltering

Je kunt webfiltering op verschillende manieren toepassen, maar consumentenrouters gebruiken doorgaans DNS-blokkades. Zodra een client een verboden website wil bezoeken, doet deze een DNS-aanvraag om het IP-adres van de website te achterhalen. De router controleert dit DNS-verzoek tegen de blokkadelijst en kan bij een match kiezen om zijn IP-adres te serveren met een blokkadepagina. Dit is een efficiënte methode om internetverkeer te filteren zonder dat elk pakket geïnspecteerd hoeft te worden, zoals bij een dpi-firewall. Echter, zelfs met geavanceerde technieken zoals ARP-spoofing, die filters gebruiken om DNS-verkeer te kunnen inspecteren, is deze methode niet feilloos.

Privacymaatregelen van netwerkclients maken het monitoren van DNS- en internetverkeer steeds moeilijker. De client kan gebruikmaken van een andere DNS-server door zijn DNS-verkeer te versleutelen via DNS-over-Https of DNS-over-TLS. Hier gaan alle routers die we hebben getest nog goed mee om en vangen de versleutelde verzoeken af. Een client kan ook een vpn-server of Tor-browser gebruiken waarmee al het internetverkeer versleuteld de router passeert. Geen van de routers in onze test weet dit te blokkeren. Een andere uitdaging zijn macadressen. Het serienummer waaraan de router een apparaat kan herkennen, ligt niet altijd vast. Je kunt een macadres eenvoudig veranderen of het verandert zelfs ongemerkt, zoals smartphones vaak al automatisch doen voor je privacy.

Een andere uitdaging vormt de enorme hoeveelheid websites met expliciete of kwaadaardige inhoud; de grotere blokkadelijsten bevatten honderdduizenden websites. Om voor elke DNS-aanvraag een lijst van dergelijke grootte af te speuren vraagt veel van een router en beïnvloedt de responstijd van je verbinding. Een oplossing die de geteste routers hiervoor gebruiken, is om die verzoeken door te sturen naar een externe DNS-server met filterfunctionaliteit. Het zware werk vindt dan plaats bij een derde partij, maar je deelt daarmee wel veel privacygevoelige informatie. Betaalde filterservices werken doorgaans op deze manier.

Als je router geen (afdoende) filterfunctionaliteit biedt, kun je gebruikmaken van een gefilterde DNS-service zoals die van Cloudflare. De DNS-server 1.1.1.2 filtert bekende kwaadaardige sites en 1.1.1.3 filtert daarbovenop nog nsfw-websites.

Filtertest

Om de webfilterfunctionaliteit van de routers te testen, heb ik een script in Python geschreven dat de complete oisd-nsfw-blokkadelijst afloopt en de websites probeert te openen. De lijst van oisd is een combinatie van verschillende blokkadelijsten en bevat ongeveer 395.000 sites. De filters hebben we hierbij ingesteld op de strengste instellingen.

Een uitdaging bij het testen is dat niet elke router het verkeer op dezelfde manier stopt. De FritzBox presenteert een blokkadepagina met een 403-foutcode die je makkelijk uit de resultaten kunt filteren. De routers van ASUS presenteren ook een blokkadepagina, maar zonder HTTP-foutmelding, wat betekent dat het script de inhoud van het antwoord moet analyseren op kenmerken van deze blokkadepagina en header. TP-Link, Netgear en UniFi blokkeren de gehele verbinding, waardoor geen onderscheid gemaakt kan worden tussen websites die niet werken of geblokkeerd worden. De uitslag van deze routers is iets minder zeker doordat we de lijst hebben gedistilleerd door de onbereikbare websites te vergelijken met een run zonder blokkades, wat niet uitsluit dat een website die geblokkeerd had kunnen worden, toevallig onbereikbaar was tijdens de ongeblokkeerde run.

ASUS TP-Link Netgear AVM FritzBox UniFi 37,8% 46,0% 16,6% 3,7% 55,3%

Percentage geblokkeerde websites ten opzichte van de totale lijst

ASUS

ASUS levert een prima filter, maar de werking laat te wensen over. De blokkadepagina was op veel HTTP-verbindingen te bespeuren, maar zodra de verbinding naar de website versleuteld werd door de site te bezoeken via Https, faalde de blokkade in veel gevallen en liet de pagina gewoon door. Dat is jammer, want aan de filterlijst zelf lijkt aandacht te zijn besteed en deze scoort de derde plek. Het tijdmanagement werkt prima; dat blokkeert wel alle internetverkeer. Geavanceerde mogelijkheden die andere deelnemers bieden, ontbreken. ASUS biedt geen profielen met meerdere gekoppelde apparaten of een dashboard om de activiteit en de totale tijd die kinderen op internet doorbrengen, te monitoren. De dashboardfunctie wordt wel enigszins opgevangen door de trafficmonitorfunctie die van elke client het internetgebruik bijhoudt en uitsplitst naar verschillende services zoals YouTube, Netflix en socialmediasites.

AVM

Het filter van de FritzBox functioneert beter; deze blokkeert in alle gevallen ook de versleutelde Https-verbinding naar de pagina. Het is ook positief dat verbindingen direct naar een IP-adres, die DNS omzeilen, worden geblokkeerd zodra het webfilter actief is. Zoals eerder vermeld, ben je beperkt tot een eigen blokkadelijst van 500 regels, tenzij je de locatie op Duitsland instelt.​​​​​​ Die lijst blokkeert alle 'bekende' websites, maar vergeleken met de overige deelnemers, is het aantal blokkades vrij klein. Ook de instellingsmogelijkheden zijn beperkt; je kunt wel enkele regels instellen om een gebruiker te beteugelen, maar een uitgebreid dashboard met gebruiksstatistieken ontbreekt.

TP-Link

De TP-Link-router doet in de webinterface wat kaal aan op instellingengebied en verwijst je door naar de smartphoneapp. Die is mooi vormgegeven en biedt wel een hoop functies, al is een deel daarvan alleen beschikbaar met een betaald abonnement. Je ziet wel eens dat de gratis functies mank worden gemaakt, om je een duwtje te geven om te betalen maar dat valt mee; met de basisfuncties kun je aardig uit de voeten en de blokkadelijst, die ook bij die basisfuncties hoort, is zeer uitgebreid. De betaalde functies beperken zich tot langere geschiedenis, aangepaste bedtijden per dag, instelbare internettijdslimieten en een tijdschema voor internetblokkade.

Netgear

Netgear is de enige deelnemer waarbij alle ouderlijktoezichtfuncties achter een betaalmuur zijn geplaatst. Je mag van de functies dus meer verwachten dan de gratis varianten van de concurrenten; tot op zekere hoogte wordt dat ook geleverd. De functies zijn vergelijkbaar met TP-Link: bedtijden, tijdslimieten, uitgebreide inzage in de gebruiksgeschiedenis zijn allemaal beschikbaar en het bedieningsgemak is groot. Het aantal websites dat de router wist te blokkeren blijft sterk achter ten opzichte van andere deelnemers. Net als bij de FritzBox is er een nuance dat de grote spelers op nsfw-gebied wel geblokkeerd worden, maar ik had betere resultaten verwacht voor het duurste abonnement in de test.

Ubiquiti

UniFi's blokkadefunctionaliteit blijkt een stille kracht. Ondanks dat de filterfuncties van de router niet aangeduid worden als ouderlijk toezicht, blokkeert de router het grootste aantal nsfw-sites uit de lijst. Dat gaat niet helemaal zonder slag of stoot, want de Dream Router die we hebben ingezet voor deze test werd aanmerkelijk trager van al die verkeersanalyse. Het testscript doorlopen op de Dream Router nam dertien uur in beslag ten opzichte van vier tot zes uur bij de overige deelnemers. De blokkadeprestaties maken het toch niet de ultieme ouderlijktoezichtrouter, want bepaalde functies zoals bedtijden, exacte webgeschiedenis en internettijdslimieten ontbreken of moet je via een omweg instellen. Sommige toezichtfuncties kan een tweaker via bijvoorbeeld de gastennetwerkfuncties nog wel naar zijn hand zetten, maar de overige deelnemers uit dit artikel bieden op dit gebied een stuk meer gebruiksgemak.

Conclusie

Moet je maandelijks betalen voor goed ouderlijk toezicht? Daar lijkt het, afhankelijk van de eisen, niet op. De gratis functionaliteit van bijna alle deelnemers is heel fatsoenlijk en een abonnement voegt vaak enkel meer (automatisch) bedieningsgemak en historisch inzicht toe. Een uitgebreidere blokkadelijst hangt niet af van een abonnement zoals de testresultaten uitwijzen. Sterker nog: Netgear heeft het duurste abonnement, maar liet in de test meer sites door dan de gratis alternatieven van de overige deelnemers.

Natuurlijk is er een nuance: de 'bekende' websites worden door alle routers geblokkeerd en de lijst waarmee we hebben getest bevat ook een boel obscure websites die nooit direct zullen worden bezocht, maar wel inhoud leveren aan andere websites. Foute websites die je direct opzoekt zullen dus geblokkeerd worden, maar expliciete advertenties op een niet-nsfw-site kunnen er sneller doorheen glippen bij een beperkt filter.

Gebruiksgemak komt ook niet altijd met een prijs: de blokkadepagina van de FritzBox en ASUS zijn fijn om je te laten weten dat je tegen een filter aanloopt en zijn een stuk duidelijker dan de overige deelnemers die de verbinding blokkeren zonder melding. TP-Link biedt uiteindelijk de beste oplossing voor ouderlijk toezicht: de blokkadelijst is uitgebreid, en de basisfunctionaliteit zonder abonnement uitgebreider dan andere deelnemers bieden. Doe je dat wel, dan krijg je daarbij ook uitgebreide netwerkbeveiliging. UniFi blokkeert meer maar levert weinig instellingsgemak en het filteren heeft invloed op de reactiesnelheid van de verbinding.

Belangrijk is vooral om te beseffen dat ondanks alle mooie functionaliteit, ouderlijk toezicht op routers altijd beperkingen heeft, met name als je er een technisch vaardig kind tegenover zet. Een andere DNS-server instellen op je apparaat wordt wel afgevangen maar tegen een vpn-verbinding is geen enkel filter bestand en die kan dan ook, afhankelijk van de gebruikte techniek, moeilijk geblokkeerd worden. Ouderlijk toezicht is uiteindelijk een hulpmiddel en niets meer dan dat.