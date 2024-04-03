Ubiquiti introduceert UXG Max-router met 2,5Gbit/s-poorten voor 223 euro

Ubiquiti heeft de UXG Max-router aangekondigd. Het apparaat, door Ubiquiti ook Gateway Max genoemd, ondersteunt een maximale throughput van 2,5Gbit/s en heeft vier 2,5Gbit/s-lan-poorten. Het product is een uitgebreide versie van de Gateway Lite, die afgelopen november verscheen.

De UXG Max heeft naast de vier 2,5Gbit/s-lan-poorten een 2,5Gbit/s-wan-poort. Het product heeft een quadcore-Arm Cortex-A53-cpu en 2GB DDR4-geheugen, waarmee deze router ook krachtiger is dan de UXG Lite. De UXG Max heeft afmetingen van 141,8x127,6x30mm en weegt 520g. Overigens is de maximale snelheid bij gebruik van ids- of ips-threatdetection 1,5Gbit/s.

Net als de UXG Lite heeft de gateway geen ingebouwde UniFi-controller, waardoor het apparaat aangestuurd moet worden via UniFi Network. Dit kan met een losse Cloud Key, een Hosting-abonnement, of door de Network-applicatie lokaal te draaien. De router heeft ook geen ingebouwde wifi.

Het apparaat heeft een USB-C-stroomaansluiting en een maximaal verbruik van 9,6W. De Gateway Max is nu te koop voor 222,64 euro, inclusief btw.

Ubiquiti UXG MaxUbiquiti UXG Max

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 03-04-2024 09:04
199 • submitter: PeacekeeperNL

03-04-2024 • 09:04

199

Submitter: PeacekeeperNL

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Ubiquiti UniFi Gateway Max

vanaf € 203,90

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Reacties (199)

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slijkie 3 april 2024 09:07
Net als de UXG Lite heeft de gateway geen ingebouwde UniFi-controller, waardoor het apparaat aangestuurd moet worden via UniFi Network. Dit kan met een losse Cloud Key, een Hosting-abonnement, of door de Network-applicatie lokaal te draaien.
Dit maakt het toch wel duur en vervelend, kunnen ze beter gewoon een dumb-switch uitbrengen. Naar mijn mening althans.

Plus Ubiquiti maakt het naar mijn mening onnodig ingewikkeld met de naamvoering. 'XG' stond voor mij steeds als 10G, en nu is dit dus een 2,5G apparaat, wat in mijn optiek niet de 'XG' benaming hoort de dragen.

[Reactie gewijzigd door slijkie op 22 juli 2024 13:36]

latka @slijkie3 april 2024 09:10
Domme 2.5gbe switches heb je voor een paar tientjes. Dit is een router die per definitie meer instellingen heeft. Dat Unifi het zo doet past wel in het portfolio maar is wat mij betreft daardoor inderdaad nauwelijks interressant.
sander6 @latka3 april 2024 09:43
Een paar tientjes? Heb je een linkje? :)
kh65 @sander63 april 2024 09:47
https://www.aliexpress.co..._suggest.2.650c76dbRuWAvh
Genoeg te vinden ronde de 30-40 euro.
[Yellow] @kh653 april 2024 11:18
Slechte tip. Misschien dat de netwerkpoorten 2.5gbps halen, maar of die de daadwerkelijke doorvoersnelheid gaan halen is nog maar zeer de vraag.
Het is niet voor niets dat Netgear, TP-Link en anderen duurder zijn.

Je kunt je bovendien afvragen of je werkelijke de aller,aller goedkoopste apparatuur in het hart van je netwerk wilt installeren...
latka @[Yellow]3 april 2024 11:36
Zucht. Lees bijv. Servethehome die die dingen allemaal test en schroef dan je tp-link open dan zie je ongeveer dezelfde hardware. De hardware kost vrijwel niets, marketing en support wel. Maar dat hebben ze niet
twkr18526 @[Yellow]3 april 2024 12:48
Het is niet voor niets dat Netgear, TP-Link en anderen duurder zijn.
Is dit duur? TP-link switch voor €10. Het is weliswaar iets minder snel, maar lees er goede ervaringen over. Dat is toch een prima prijs/kwaliteit verhouding voor de meeste huishoudens?
Muna34 @twkr185263 april 2024 12:55
Dit model haalt geen 2.5Gbps? Dus leuk dat je een linkje plaatst maar dat heeft weinig met de discussie te maken imo.
twkr18526 @Muna343 april 2024 14:52
Dat gaf ik toch aan dat het weliswaar minder snel is? De aliexpress link hierboven gaf switches aan, en als je echt een simpele switch alleen nodig hebt en over goedkope opties hebt, is dat toch een optie?
BHQ @twkr185263 april 2024 17:04
Het ging specifiek over 2.5GBASE-T switches. Die zijn toch echt wel wat duurder.
killerbie @twkr185263 april 2024 15:08
ik ben er zo 3 gekocht toen ik het in de winkelrekken zag liggen
wim1928 @twkr185263 april 2024 15:35
Deze van Action doen het goed
Robkazoe @kh653 april 2024 11:13
Hoewel dit een valide optie is, wil ik hier wel een paar kanttekeningen bij plaatsen:
1. Je haalt netwerkapparatuur uit China die maar al te graag meekijkt met je netwerkactiviteiten. Hoe weet je dat hier niet mee gerommeld is en al je data rechtstreeks naar China wordt gestuurd?
2. Het apparaat is niet gekeurd in Europa door de betreffende instanties. Mocht ie ooit doorbranden en je huis in as opgaan, dan heb je een nog groter probleem.
3. Haalt ie de 2,5Gbit wel? Of hebben ze er hele goedkope chips in geknald die voor geen meter performen.

Het is niet voor niets dat de prijzen 50% lager liggen. Goedkoop kan ook duurkoop worden.
latka @Robkazoe3 april 2024 11:35
Ze zijn allemaal.flink getest door servethehome en het is allemaal ongeveer hetzelfde qua opzet: een of twee realtek chips op een print. Ze halen allemaal de 2.5gbe op alle poorten tegelijk en terug naar netwerk school als je je denk dat switches op l2 alles doorzetten naar China. Die realteks zitten ook op Unifi en netgear spul dus zal het wel goed genoeg zijn denk ik zo.

Qua doorbranden. Het is 5v spul ofzo. Als je het niet vertrouwt hang je er een andere adapter aan.
SpiceWorm @latka3 april 2024 14:38
Het is een layer 2 switch maar het apparaat heeft gewoon Layer 3 access. Dat is dezelfde fysieke connector en een layer 2 switch kan dus gewoon naar huis bellen op layer 3 (ip).

Met obscure aliexpress switches zeker mogelijk, TP link zet haar naam op het spel als ze dat zouden doen dus die zal dat niet flikken.

Voor die 40$ die je kan uitsparen...

[Reactie gewijzigd door SpiceWorm op 22 juli 2024 13:36]

vrow @SpiceWorm3 april 2024 16:17
Gewoon de switch inpakken in aluminiumfolie, dan weet je zeker dat Xi er (niet) bij kan.
curkey @vrow3 april 2024 19:34
Gaat niet helpen als de signalen over ethernet gaan.
latka @SpiceWorm3 april 2024 21:31
Het is zeer theoretisch en zover ik weet nog nooit aangetoond. Met dit argument zou je ook geen PC met een netwerk kaart/chip moeten hebben want die kunnen nog veel meer (die switch ziet allemaal https waar niks mee kan) en de bulk komt ook uit azie (en Taiwan zit al een Xi puppet....). Ik zeg niet dat een state-level actor dit niet zou kunnen of willen doen, maar heel breed overal zomaar switches neerzetten met backdoor zonder dat het opvalt gooi ik tot nader bericht op de FUD hoop.
SpiceWorm @latka4 april 2024 00:30
Zover nog nooit aangetoond? Cisco anyone?

Anyways het kan gewoon een kleine seller zijn die switches aanpast, verkoopt voor een lage prijs en de slachtoffers wel op allerlei manieren ondermijnt. https naar http verkeer omleiden etc. Er zijn mofo's genoeg in de wereld. Je moet er maar zin in hebben.

Jij bent misschien in staat om het ding helemaal door te lichten, maar hoeveel tijd ben je daarmee kwijt? Helemaal als je de firmware wil bekijken... En dan nog, wat als het backdoortje na een maand plots actief wordt? En je lokale (vertrouwde) netwerk gaat scannen? En voorzichtig wat attacks probeert?
latka @SpiceWorm4 april 2024 09:42
Met die houding wordt het nog lastig om een netwerk te maken als Chinezen en Cisco niet kunnen....
SpiceWorm @latka4 april 2024 14:33
Dat zeg ik nergens. Reageer alleen op je bewering dat het nog nooit aangetoond is dat netwerkapparatuur naar huis belt.

Mijn modem is zelfs chinees. Door kpn geleverd. Dus ik kan helemaal niet zien wat hij allemaal op de lijn zet.
Maar ik vertrouw dat KPN zijn werk doet en geen modem met backdoor levert.
Lorenzo. @Robkazoe3 april 2024 12:47
Komen niet alle routers uit China?
Stoney3K @Robkazoe3 april 2024 12:56
Hoewel dit een valide optie is, wil ik hier wel een paar kanttekeningen bij plaatsen:
1. Je haalt netwerkapparatuur uit China die maar al te graag meekijkt met je netwerkactiviteiten. Hoe weet je dat hier niet mee gerommeld is en al je data rechtstreeks naar China wordt gestuurd?
Omdat je op je eigen hardware elk Ethernet-frame zou kunnen sniffen als je dat wil en daaruit kan concluderen dat er geen vreemde data naar China vertrekt, als die niet op de kabel wordt gezet.

Als het één of ander super-geheime radio chip zou zijn dan heb je namelijk nog altijd een ander uiteinde nodig, en radio-signalen zijn al helemaal makkelijk af te vangen.
uiltje @Stoney3K3 april 2024 14:40
Buiten dat, ze gebruiken standaard chips die niet kunnen sniffen. Die andere zijn veel duurder. Tenslotte: er zit geen admin interface op. Ten derde: dit zou je meteen merken, als je een speedtest doet gaat de data transfer er meteen op achteruit. Zo veel redenen...
vrow @uiltje3 april 2024 16:19
Nee, want het is zo gemaakt dat als je een speedtest doet, dat hij dan die data niet doorstuurt.
Hij doorziet gewoon de test.
En dat geldt ook voor de sniffer.
Als je een extra sniffer of switch met port monitoring aansluit om te checken, dan houdt hij direct op met data naar China sturen. Hij slaat het dan op op een SD-Kaartje en als jij ligt te slapen, doet hij dat kaartje gauw op de bus!
ari2asem @Robkazoe3 april 2024 20:45
https://www.servethehome....k-trendnet-zyxel-tp-link/
downtime @Robkazoe3 april 2024 11:46
Dat herinnert me aan mijn oude Fritz modem. Wel gigabit poorten maar de CPU in het ding kon niet meer dan 300Mbit aan. Wat een troep was dat.
player-x @downtime3 april 2024 15:00
Fritz modem zijn doorsnee geen troep, daarnaast, had je dan een 300Mbit poortje op de modem gewild. :+
downtime @player-x3 april 2024 15:12
Op een apparaat met 4 gigabit poorten verwacht ik een CPU die tenminste 1 gigabit continu kan afhandelen. Idealiter meer maar ik snap dat consumenten zelden 4 apparaten op gigabit snelheden met elkaar laten praten.
OruBLMsFrl @downtime3 april 2024 15:36
Misschien wat je ergens zou willen, maar zou niet heel logisch zijn ergens. Als elke router met een gigabit poort minstens een gigabit kan verwerken met allemaal snufjes actief, dan kan diezelfde router ook wel meerdere gigabits aan zonder snufjes. En als je vdsl 200-300 Mbps maximaal kan, waarom zou je daar dan allemaal voor willen betalen aan heel veel extra processorkracht die je niet nodig hebt? Terwijl een 100 Mbps netwerkpoort je internetsnelheid van zichzelf al met een factor 2-3 zou beperken.
Ofwel: port speed zit standaard een categorie hoger dan wat de cpu maximaal aan kan, dan kun je genoegen nemen met een apparaat op basis van throughput, niet alles is wire speed... als je naar sommige high end routers kijkt denk je soms gelukkig is niet alles wire speed ;)
SpoekGTi @Robkazoe3 april 2024 12:17
Op je 1ste. Wie zegt dat onze Amerikaanse 'vrienden' dit niet doen? Ik vind dat altijd zon non-argument. Ga je ook een iPhone laten liggen omdat hij in China wordt gebouwd?
Summzashi @SpoekGTi3 april 2024 12:51
Het enige non-argument hier is je stropop.
Jerie @kh653 april 2024 21:30
TP-Link, hahaha. Grapjas. Hun WLAN APs waarschijnlijk nog steeds kwetsbaar voor KRACK. Heb ze er jaren geleden op gewezen. 'Gaan we oplossen.' Nooit meer iets mee gebeurd. En wees eens eerlijk, je weet best waarom dat is hé?
engessa @sander63 april 2024 09:53
Serve the Home heeft een roundup die ze vaak bijwerken: https://www.servethehome....k-trendnet-zyxel-tp-link/
Op hun Youtubekanaal staan ook korte reviews. En zoals kh65 aangeeft: veel van die switches kun je op aliexpress goedkoop vinden maar die missen vaak de nodige keuringen en stickers waardoor ze niet in Europa of de VS verkocht mogen worden. Zo heeft TP-Link een hele lijn met switches die hier niet te krijgen zijn maar enkel in China. Of dat erg is en of dat de lagere prijs waard is moet je zelf bepalen.

[Reactie gewijzigd door engessa op 22 juli 2024 13:36]

vrow @engessa3 april 2024 18:44
Als een apparaat geen CE-keurmerk heeft, kan het bij de douane in beslag genomen worden. Of dat erg is, moet je zelf bepalen :+
[Yellow] @engessa3 april 2024 22:20
En ook servethehome.com heeft geen enkele 'die een paar tientjes kost' in de aangeraden switches lijst staan. Zijn toch allemaal meer richting de $100

[Reactie gewijzigd door [Yellow] op 22 juli 2024 13:36]

acizane80 @slijkie3 april 2024 09:11
ik heb de indruk dat ze hier ook verwijzen naar 10G maar dan 4x2.5=10
wat op zich niet helemaal correct is, maar wel al vaker gedaan wordt
Richo999 @acizane803 april 2024 09:40
Backplane is max 2,5 gbe heb dus lijkt me niet.
david-v @slijkie3 april 2024 09:17
Dat is niet hetzelfde (switch/router). Ik heb nu de USG waarmee ik het glasvezel apparaat van Odido (huawei kastje) vervang en daarna een switch voor alle APs en andere apparaten die een directe netwerkkabel hebben. Ik heb alle 8 poorten nodig van de switch, de UXG komt dan wat poorten tekort voor mijn opstelling. Prima te beheren met een cloud key. Het kost wat, maar dan heb je ook wat ;)

edit:en de UXG heeft geen PoE voor zover ik kan zien dus de switch zou ik zelf hoe dan ook aanschaffen. Scheelt een hoop kabels en adapters in de meterkast.

[Reactie gewijzigd door david-v op 22 juli 2024 13:36]

OMEGA_ReD @david-v3 april 2024 09:41
Heb je de glasvezel direct aangesloten op je USG met een SFP+ module? Welke module heb je hiervoor gebruikt?
david-v @OMEGA_ReD3 april 2024 10:17
Je hebt het kleine kastje waar de glasvezel in gaat, dat blijft. Maar de netwerkkabel uit dat kastje gaat direct de USG in. VLAN Id op de USG aanpassen naar 300 (bij Odido) en het werkt. Als je ook tv/telefonie hebt moet je ook nog wat doen dacht ik, maar dat kan je op internet terugvinden.
SgtElPotato @david-v3 april 2024 10:27
Ja de mediaconverter bedoel je, die moet je bij sommige providers los aanschaffen. Ik heb bij Freedom gewoon een glasvezel router gekregen waar het glas direct in gaat.
cmegens @david-v3 april 2024 11:47
Nee hoor, dat kleine kastje heb ik ook weg gehaald. De glasvezel gaat bij mij rechtstreeks in de USG pro.
david-v @cmegens3 april 2024 12:05
Ik heb de "poor man" USG, niet de pro, dus helaas geen SFP poort ;)
Dr Pro @OMEGA_ReD3 april 2024 10:27
Ik heb de SFP module van (toenmalig) T-Mobile zelf gebruikt.
Word prima geaccepteerd door m'n USG Pro 4 en daarvoor door de 8 poorts 150W switch.
ocf81 @slijkie3 april 2024 09:12
Plus Ubiquiti maakt het naar mijn mening onnodig ingewikkeld met de naamvoering. 'XG' stond voor mij steeds als 10G, en nu is dit dus een 2,5G apparaat, wat in mijn optiek niet de 'XG' benaming hoort de dragen.
Ja, dit dus. Wel jammer dat ze in hun uitvoering zo inconsistent zijn gebleken. Ook qua ondersteuning van zaken als camera's en in het lang aanhouden van productlijnen is Ubuquiti tegenwoordig veel minder sterk dan vroeger.
Muna34 @ocf813 april 2024 13:02
Ik kan me hier ook wel in vinden. Heb mijn hele huis vol hangen met Ubiquiti en consumenten support is altijd een hekel punt gebleken. Nu heb ik hier niet vaak gebruik van hoeven maken maar weet uit eigen- en vrienden ervaring dat ze dit altijd op een laag pitje hadden staan.

Een keer voor de UDMP, waarbij de SFP+ poorten niet lekker werkten en een firmware update nodig was. Dit duurde toen echt iets van 4-5 maanden voordat er eindelijk iemand over de brug kwam met een fix.

Zo heb ik, samen met vele, een deurbel met een broos plastic knopje wat stuk is. En hier doet Ubiquiti gewoon heel vervelend over in de support. Mijn deurbel ligt dus een paar maanden buiten garantie en dan is het pech hebben. Terwijl dit overduidelijk een productiefout is. Ze hebben hier een knop ingezet van plastic die niet UV bestendig is.

[Reactie gewijzigd door Muna34 op 22 juli 2024 13:36]

MiesvanderLippe @slijkie3 april 2024 09:14
Vind je het niet overduidelijk dat Ubiquity hard op zoek is naar manieren om geld te (blijven) verdienen? Vergelijkbare routers hebben bijvoorbeeld ook gewoon SFP+. De reden om geen controller in te bouwen is omdat een deel van de mensen dan hun cloud controller afnemen. Sterker, het inloggen op een self-hosted controller zit naar mijns inziens best wel verstopt in de huidige versies.
GewoonWatSpulle @MiesvanderLippe3 april 2024 10:23
Hoe is de self-hosted controller verstopt, op een Dream Machine is het toch gewoon https://192.168.2.1 of welke ip-range je dan ook ingesteld hebt?
RobertMe
@slijkie3 april 2024 09:21
[...]


Dit maakt het toch wel duur en vervelend, kunnen ze beter gewoon een dumb-switch uitbrengen. Naar mijn mening althans.
Het is nog steeds een router, en geen switch, dus zonder controller is het nog steeds geen domme switch. Daarnaast is het afhankelijk van de use case of je wel of geen ingebouwde controller wilt hebben. Dit apparaat zal ook wel gretig aftrek gaan vinden bij bedrijven die netwerken opzetten bij bedrijven / MKB. En die zullen een voorkeur hebben om één controller te hebben waarin alle klant omgevingen zitten. En voor thuisgebruik waarbij je de controller mogelijk wel geïntegreerd wilt hebben heb je de keuze uit de UCG Ultra, UX, UDR, UDM, UDM Pro en UDM SE.
Daarnaast betekent het draaien van extra software op de router ook weer dat er een (klein) extra security risico is.

En als je 2,5Gbit/s (+) wilt en een ingebouwde controller en iets "nieuws" komt er wellicht ook nog wel een "echte" 2,5Gbit/s variant van de UCG Ultra? Immers had ook niemand zien aankomen dat de UXG Lite, nu, 5 maanden na introductie, ook alweer een 2,5Gbit/s variant zou krijgen.
Plus Ubiquiti maakt het naar mijn mening onnodig ingewikkeld met de naamvoering. 'XG' stond voor mij steeds als 10G, en nu is dit dus een 2,5G apparaat, wat in mijn optiek niet de 'XG' benaming hoort de dragen.
De X hebben ze volgens mij geïntroduceerd als neXt-gen? Het eerste/enige "X" apparaat was bij mijn weten de "UXG", UniFi neXt-gen Gateway. En dat was qua hardware een ripoff van de UDM Pro, alleen dan zonder HDD tray en zonder "software" (geen Network Controller, geen Protect, geen Access, geen Talk, die wel op de UDM Pro kunnen). En die UXG hebben ze toen alleen geïntroduceerd om de zakelijke markt tegemoet te komen omdat die een standalone gateway (/router) wilden die ze in een eigen (beheer)omgeving / controller konden opnemen.
En met de UXG Lite die ze in november hebben geïntroduceerd hebben ze natuurlijk al iets met "UXG" uitgebracht met geen 10Gbit/s, want alleen 1Gbit/s.
Killing Time @slijkie3 april 2024 09:34
Dat hier geen controller ingebouwd zit kan juist een voordeel zijn als je meerdere locaties hebt.
Één controller op je hoofdlocatie, en elke kleinere vestiging krijgt dan zo’n ding die verbinding maakt met de hoofdlocatie.

Naar mijn idee zou het veel logischer zijn om gewoon een Cloud Gateway de mogelijkheid te geven om als ‘slave’ van een andere controller te werken, maar voorlopig heb je daar dus nog wel andere hardware voor nodig.
The Lord @slijkie3 april 2024 09:48
Persoonlijk geef ik de voorkeur aan de losse controller software.

Maar waarom ze het niet simpelweg op de routers aanbieden als 'extra' in te schakelen software optie snap ik niet zo goed. Dat zou het een stuk simpeler maken. Bij MikroTik zit bijvoorbeeld 'alles' in de software; niet zo een fancy interface alleen.

Wat ik vervelender vindt is de brakke VPN implementatie van die dingen. Waarom bijvoorbeeld ook de UXG Lite niet verder komt dan pakweg 25Mbps IPsec verkeer zit stomweg in slechte (bewust?) software van de router. De hardware ondersteunt hardware IPsec acceleratie, maar gebruikt het blijkbaar niet.

Bij MikroTik hoef je alleen de documentatie van de hardware er op na te slaan om te zien wat de maximum VPN throughput ongeveer zal zijn. Dat is bij Ubiquiti vaak heel ver zoeken (op internet naar goede tests).
ViperXL75 @The Lord8 april 2024 10:06
Helemaal mee eens met dat VPN verhaal.
Ik heb al jaren de USG en zit sterk te overwegen om domweg een oude MidiTower case die ik heb te gaan vullen met wat 2de hands hardware en dan PFsense of zo te draaien.


Hopelijk zal iemand deze Router kopen en daar VPN throughput te testen bij reviews.

Ik zit alleen mezelf af te vragen waarom het als Router benoems wordt terwijl dit ding IPS en IDS kan doen.
Dan is ie toch een Firewall?
MoonRaven @slijkie3 april 2024 09:57
Een simpele switch heeft echter geen firewall o.i.d., dat heeft deze wel. Dat gecombineerd met 1 WAN en 3 LAN/2 WAN en 2 LAN op allemaal 2.5 gbit/s maakt dit toch een interessante upgrade voor mijn USG.
moppentappers @slijkie3 april 2024 10:26
Ik ben er juist heel blij mee dat je deze kan koppelen aan een eigen Unifi controller, nu kunnen we eindelijk de USG 3P gaan vervangen.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @slijkie3 april 2024 10:44
Ik vermoed dat er bij Ubiquiti klanten weinig behoefte is aan een dumb switch. Je koopt dit soort apparatuur doorgaans wanneer je meer wilt zoals VLAN support en een mogelijkheid om het centraal te beheren en te monitoren.
lenwar @slijkie3 april 2024 11:25
Ubiquiti vertaalt UXG naar Unifi neXt Generation. Ik had persoonlijk UXG nooit naar 10 Gbit vertaald, maar nu je het zo schrijft snap ik je wel :).

Ik heb persoonlijk de Unifi software op een pi draaien. Dat is aanzienlijk goedkoper dan zo'n losse Cloud Key. Voor mij is het dan ook prima dat ze hun nieuwere hardware niet voorzien van een ingebouwde Cloud Key.
Ik ben recentelijkelijk gesidegrade van een USG(3) naar een UXG-Lite. Ik heb er gemengde gevoelens over, overigens.

De USG was op basis van (een fork van) Vy(atta)OS. De UXG-Lite is UnifiOS. VyOS was veel uitgebreider/flexibeler dan UnifiOS. De UXG-Lite is uiteraard aanzienlijk sneller, maar functioneel is het wel echt een downgrade. (aldoende noem ik het maar een sidegrade ;) ). Uiteraard is de beperking in functionaliteit primair door de Unifi Network Application web interface. De hardware zelf kan wel gewoon alles natuurlijk, maar dan moet je het in native Linux-achtige zaken gaan doen, wat de betrouwbaarheid niet ten goede komt in combinatie met het beheer via de web interface.
TBKruit @slijkie3 april 2024 11:26
Beetje flauw, maar misschien refereren ze wel naar 4x2,5G, dat maakt dan toch weer 10.
Er zijn maar weinig bedrijven die een goeie naamgevingsconventie volhouden.
Misschien is Seat het beste voorbeeld, je rijdt altijd in een Spaanse stad, telkens een nieuwe, maar ook daar komen er allemaal losse achtervoegsels.
Telefoons en televisies zijn misschien wel het allerergst.

Benaming van producten is een vak apart.
maevian @slijkie3 april 2024 13:11
Hangt ervan af, voor een thuis situatie misschien wel.
Maar als je al een server hebt staan kan je de unifi network application ook gewoon in een docker container draaien.
vinkjb @slijkie3 april 2024 13:41
X2v
Jerie @slijkie3 april 2024 21:25
Dit maakt het toch wel duur en vervelend, kunnen ze beter gewoon een dumb-switch uitbrengen. Naar mijn mening althans.
Nee hoor, dit kun je zo in een Docker container draaien. Waarschijnlijk zelfs op die machine zelf.
Rob Coops @slijkie3 april 2024 23:26
Dat hangt er een beetje van af wat je wil doen met je netwerk...

Ik gebruik toevallig Ubiquity hardware voor mijn netwerk, en dat kost natuurlijk wel wat meer maar net als met Apple hardware als je eenmaal een of meer van die dingen in huis hebt is het erg moeilijk om er mee te stoppen en passen andere apparaten een stuk minder goed in het geheel.

Dit is een leuke router als je bijvoorbeeld een klein thuis lab wilt draaien met een aantal netwerken die maximaal 2.5Gb verbindingen nodig hebben.

Het mooie van Ubiquity hardware is dat het allemaal binnen een eco systeem valt en je met een hele nette UI vrijwel alles wat de gemiddelde gebruiker nodig heeft kan instellen en aanpassen. Het is wat dat betreft echt een erg goede oplossing ook voor mensen die weinig kennis hebben van netwerken omdat de UI ze echt bij de hand neemt en overal een vrij goede uitleg bij te vinden is.

De andere doelgroep buiten de hobbyisten is simpel weg de veel al mkb klanten die even snel een vlotte router nodig hebben met een paar porten. Twee honderd euro is niet erg veel geld als je je bedenkt dat je na aanschaf binnen een paar minuten het ding in je netwerk hebt hangen en er mee aan de slag kunt. Dat is zeker niet altijd het geval met netwerk routers die willen nog wel eens wat configuratie vereisen. En zeker voor kleinere bedrijven is tijd toch echt geld en is voor een paar honderd euro even snel dat netwerk gebeuren weer op orde krijgen echt geen probleem.
SgtElPotato @slijkie11 april 2024 10:28
Ik ben het helemaal eens met de naamvoering, dat wordt er niet echt duidelijk op. Ook jammer dat er geen SFP(+) aansluiting is..

Echter het geen ingebouwde controller hebben vind ik wel een pluspunt. Ik host mijn eigen controller en heb (voor nu) alleen locaties met verschillende AP's erin hangen. Als ik op de locaties waar het ooit nodig gaat zijn gewoon de gateways toe kan voegen en kan adopten in mijn eigen controller is het beheren makkelijker. Daarnaast heb je natuurlijk meer mogelijkheden en opties dan een 'dumb-switch' zoals IDS / IPS / VPN etc.

De Gateway Ultra met Controller is een betere oplossing voor de huis tuin en keuken gebruiker omdat daar alles lokaal op draait (met mate aangezien dat niet super snel lijkt te zijn).
AltijdHetzelfde @slijkie3 april 2024 09:46
Een abo betalen om je netwerk te kunnen gebruiken..... Dit klinkt als de apple onder de netwerkspullen.
iDEOwen @AltijdHetzelfde3 april 2024 09:58
Een abo betalen om je netwerk te kunnen gebruiken..... Dit klinkt als de apple onder de netwerkspullen.
Want je moet een abo hebben om de iPhone/Mac/iPad/AppleTV/AppleWatch te kunnen gebruiken?
AltijdHetzelfde @iDEOwen3 april 2024 10:34
iPhone/Mac/iPad/AppleTV/AppleWatch
AppleTV zeker wel, tenminste, toen ik ooit een iphone had, kreeg ik de eerste maand gratis, maar alles wat ik wilde proberen vroeg om extra geld.
Dus, je moet een abo betalen en dan nog meer. :+
lanarhoades @AltijdHetzelfde3 april 2024 10:56
AppleTV is de mediabox, die kan je zonder abo gebruiken om bijvoorbeeld YouTube of NOS te kijken. Waar jij op doelt is AppleTV+
AltijdHetzelfde @lanarhoades3 april 2024 11:02
Ahhh, dan is de benaming van apple zeer onduidelijk, mijn excuses. Vond het wel bijzonder een bijzonder concept, dat appletv+.
Cowamundo @AltijdHetzelfde3 april 2024 11:01
iDEOwen bedoelt het fysieke kastje AppleTV, niet de content dienst ala netflix etc. Onhandige naam keuze…
AltijdHetzelfde @Cowamundo3 april 2024 11:03
Dank, dat had ik inmiddels begrepen. Onhandige benaming van apple, maar ach, ook rare concept van betalen in die dienst.
badnews.nl @AltijdHetzelfde3 april 2024 10:58
AppleTV werkt zonder abonnement, jij hebt het over de streaming dienst TV/Apple TV+

Het apparaat werkt echt wel zonder abonnement…
Strebor @AltijdHetzelfde3 april 2024 09:59
Ubiquity is opgericht door ex Apple medewerkers.

Je hoeft helemaal geen abonnement te nemen. Je kunt ook je eigen netwerk controller draaien. Op een eigen machine of op een Unifi Cloud Key.
VittunWasted @Strebor3 april 2024 10:24
Je hoeft helemaal geen abonnement te nemen. Je kunt ook je eigen netwerk controller draaien. Op een eigen machine of op een Unifi Cloud Key.
Dat is ook leuk, moet je speciaal een VM of een "computer" laten draaien om je router te beheren. Werkt die zelfs zonder de controller eens de instellingen zijn gedaan?
En over een paar jaar kan je die controller software niet meer vinden en heb je ook een leuke baksteen staan. Het is amper beter dan cloud afhankelijk zijn... Klonk eerst leuk as apparaat gezien er eigenlijk niet veel routers zijn met 2,5Gb aan de netwerk zijde, maar gezien al de controller/cloud beperkingen is er geen haar op mijn hoofd die eraan denkt om zo'n spul in huis te halen....
Strebor @VittunWasted3 april 2024 10:33
Unifi heeft zich inmiddels wel bewezen wat betreft het in leven houden van de controller software en het aanbieden van firmwares voor hun hardware (ook na vele jaren). Verdiep je er eens in zou ik zeggen. Unifi levert erg veel WIFI access points en er zijn genoeg integrators die juist voor Unifi kiezen, juist vanwege de Controller software, die je centraal voor alle klanten kunt beheren.

En al zouden ze ermee stoppen (kans acht ik erg laag), en zit je met een product zonder nieuwere controller. Dan is dat effectief hetzelfde als een oude router die geen firmware/software updates krijgt (en daar zijn er erg veel van).

[Reactie gewijzigd door Strebor op 22 juli 2024 13:36]

VittunWasted @Strebor3 april 2024 12:34
En al zouden ze ermee stoppen (kans acht ik erg laag), en zit je met een product zonder nieuwere controller. Dan is dat effectief hetzelfde als een oude router die geen firmware/software updates krijgt (en daar zijn er erg veel van).
Zonder controller kan je dus blijkbaar niets instellen, en is je router dus onbruikbaar indien je situatie veranderd en Unifi om de één of andere reden de controller software niet meer beschikbaar maakt. Bij een router met oude firmware kan je je instellingen nog altijd aanpassen. En kan je die dus nog gebruiken mocht er iets veranderen (ofdat het verstandig is, is een andere discussie) Niet helemaal hetzelfde dus.
Strebor @VittunWasted3 april 2024 12:48
Je ziet iets te veel beren op de weg in dit geval.

Je kunt de controller altijd lokaal draaien. Ook als ze de hele cloud infra zouden weghalen of als deze plat ligt. Je kunt backups van een cloud controller (en die maak je natuurlijk en die bewaar je elders) ook lokaal installeren.
SlasZ @VittunWasted3 april 2024 16:02
Toch wel, je kan ssh-en naar je router en alle config (en soms zelfs meer dan in de controller) aanpassen. Althans dat was zo voor de USG-Pro 4, geen idee of dit met de UDM & UXG ook mogelijk is.
Is soms een lifesaver als je netwerk plat ligt door je eigen fout en je niet meer bij de controller kan.

Dit is uiteraard niets voor een leek, je moet er wel wat research voor doen en kennis hebben van netwerken.

[Reactie gewijzigd door SlasZ op 22 juli 2024 13:36]

jswinkels @VittunWasted3 april 2024 10:42
Je kunt de controller software ook gewoon op een computer / laptop installeren. Nadeel daarvan is dat je de instellingen alleen via die computer kan doen. Voordat ik een UDR had, had ik de controller software op een Raspberry PI draaien (samen met een pihole). Werkte perfect.

Ik vind het juist heel goed dat ze de software los trekken van de hardware. Je hebt daarmee zelf veel vrijheid om te bepalen wat je wil.
Dubbeldrank @VittunWasted3 april 2024 10:44
Ja, je hoeft de controller niet permanent actief te laten draaien. Je kan hem ook lokaal op je computer draaien om de instellingen te doen, na de provisioning van de apparaten kan je de controller weer afsluiten en alles blijft draaien.

Dit is ook niet iets voor de gemiddelde consument maar voor een prosumer. De controller is niet gelimiteerd aan één locatie, je kan er een zeer uitgebreid netwerk in onderhouden op meerder locaties. Voordat je uitspraken doet waar je geen kennis van hebt is het misschien handiger om je in te lezen.
johnbetonschaar @VittunWasted3 april 2024 11:09
maar gezien al de controller/cloud beperkingen is er geen haar op mijn hoofd die eraan denkt om zo'n spul in huis te halen....
Dan ben jij duidelijk niet de doelgroep voor Ubiquiti want dat is letterlijk hun USP: netwerk spullen die je centraal kunt beheren en benaderen via een controller (hetzij self-hosted, hetzij lokaal, hetzij via hun cloud services). :+
leonbong @VittunWasted3 april 2024 11:37
De controller heb je alleen nodig voor het instellen van de apparatuur. Die hoeft daarna niet actief te zijn dus je kan ook een PC geïnstalleerde controller gebruiken.
Uitgezonderd voor wat hele specifieke functies daarvoor is altijd een actieve controller nodig.

Daarnaast kan je meerdere door internet van elkaar gescheiden locaties met één controller beheren.
vrow @leonbong3 april 2024 18:57
Ik raad je niet aan de controller uit te zetten na de configuratie. Koop dan gewoon een ander merk zonder controller….
Want zet je je controller uit, dan mis je sowieso alle statistieken en inzicht in je netwerk.
leonbong @vrow3 april 2024 19:10
Ik heb een actieve controller maar hoe vaak kijk je als consument nou daadwerkelijk naar de statistieken.

Eigenlijk nooit!
vrow @leonbong3 april 2024 22:03
Heb je ook een Unifi router of alleen access points en switches?
leonbong @vrow5 april 2024 04:46
Ja
vrow @leonbong5 april 2024 12:00
Ja, ik ook.
Maar dan vind ik die stats toch wel interessant hoor.
Ik vind het leuk om te kijken hoeveel verkeer er nu weer is opgegaan aan Netflix.
Nee, daar heb je niks aan. Maar ja, er zijn zoveel dingen waar je niks aan hebt :-)

Dus ik vind het wel fijn als de controller altijd bereikbaar is.
Ook krijg je beveiligingsmeldingen (van IDS/IPS) via de controller, meldingen over rogue-apparaten, dubbele IP-adressen. Gegevens over apparaten die roamen van het ene naar het andere AP, noem alles maar op.
Je hoeft daar niet 24/7 naar te zitten kijken, maar je AP houdt deze info niet in het geheugen vast ofzo. Dus je controller moet wel online zijn.
Strebor @AltijdHetzelfde3 april 2024 10:50
Nul sarcasme hier.

Veel Unifi gebruikers hebben ook managed switches en access points, allemaal in beheer onder die controller. Mijn huis hangt er vol mee. Heel blij dat ik dat vanuit een enkele omgeving allemaal kan beheren, updaten, backupen en monitoren. Zelfs met een app op de iPhone. Ja, dat vind ik het meer dan waard. Prima als jij dat het niet waard vindt, en blijft gebruikmaken van de router van je provider (die technisch gezien op jouw thuisnetwerk kan meekijken, nee dank je) of van netwerkapparatuur die lastig of niet te updaten is.
AltijdHetzelfde @Strebor3 april 2024 10:54
Je kan ook gewoon je eigen routertje kopen en dan openwrt erop draaien.
Dat heb ik dus, en ik vraag mij altijd af wat voor grote huizen mensen hebben. Ik zelf heb al een groot huis, 2 onder 1 kap met een lap grond, en heb niet 100 extra access points nodig.
Of is dat unifi spul gewoon wat zwakjes?
Andros @AltijdHetzelfde3 april 2024 10:58
Nieuwbouw heeft veel isolatie en veel hangt ook af van hoeveelheid buren, of je huis een houtskelet, metaal of beton heeft. Ik ben al in bunkers geweest waar elke kamer een AP'tje nodig had omdat wifi anders gewoon echt niet ging.
AltijdHetzelfde @Andros3 april 2024 11:00
Mijn woning is maar een jaartje of 20 oud, totaal geïsoleerd. Ik vind het altijd bijzonder. Maar misschien ligt het ook aan mij, ik zit niet in de tuin hele blurays te downloaden op mijn telefoon, dat kan het ook zijn hoor.
xirixiz @AltijdHetzelfde24 april 2024 15:54
Ik heb 9 AP's. Nieuwbouw, vrijstaande woning. De woning is dermate geisoleerd dat de snelheid/kwaliteit van de wifi echt beroerd was. Je kan een oudere woning goed isoleren, maar toch is dat niet te vergelijken met nieuwbouw is mijn ervaring. Zelfs met een AP tegen het raam geplakt aan de tuinkant (triple glas), heb ik in de tuin nauwelijks fatsoenlijke wifi. Het ligt echt niet aan het spul van Unifi, wat in ons vorige huis (2013) had ik aan een tweetal eenvoudige AP's genoeg (voor zowel de woning als de tuin), en zodra ik in een grote ruimte 1 AP plaats, dan werkt het super.... zolang er maar geen ramen en/of muren tussen zitten dus.

Draadloos draai ik volledig op Unifi, maar voor mijn router gerbuik ik OpenWRT. Ik kom van een USG3 en ERX af, maar die waren niet krachtig genoeg met wat geavanceerdere settings om bufferbloat te vookomen. Buiten dat ben ik zeer te spreken over Unifi. Ik ben alleen bang dat deze UXG-Max niet (meer) de flexibiliteit kan bieden die ik zoek.
Strebor @AltijdHetzelfde3 april 2024 11:03
Dat ene routertje, met openWRT erop, is bij lange na niet genoeg voor at ik thuis doe of voor het formaat en bouwmateriaal van mijn huis. Ik heb een werklab thuis, met eigen netwerk, VLANs en VPN tunnel naar mijn kantoor, you name it. Meerdere AP's verspreid door het hele huis. Heel blij dat Unifi dit allemaal mogelijk maakt en goed te beheren. Maar goed. Dat het voor jou te veel is, prima. Voor mij is het super. Met een 2e hands auto kun je prima van A naar B. Ook met een Maybach. Het is maar net wat het je waard is.
AltijdHetzelfde @Strebor3 april 2024 11:27
Alles wat je opnoemt, behalve de APs misschien, kan je via openwrt.
Maar ik probeer dan ook zo min mogelijk over wifi te doen, dat is gewoon een protocol ontwikkeld voor het moment dat je niet bedraad kan, dus eigenlijk een backup die minderwaardig is.
JayPe @AltijdHetzelfde3 april 2024 12:38
Ja, want bedraad met je smartphone in de tuin zitten,. dat is de standaard, toch? :+

Ik heb thuis veel wat een vaste plek heeft bedraad aangesloten, tuurlijk, zoals het heurt.

Maar daarnaast zijn er genoeg Wifi connected devices, welke in mijn kleine stulpje prima via wifi contact hebben, van kelder tot zolder, van bijkeuken tot tuin. Via 2,4 Ghz (groot bereik, langzaam) of via 5 Ghz (klein bereik, grotere bandbreedte). Dat laatste overigens, ligt niet aan Unifi, maar aan de frequentie/techniek. Problemen met roaming van het ene naar het andere AP heb ik met m'n 3 Unifi schoteltjes nog nooit last van gehad, daarvóór was het drama met extenders, extra AP's of boosters.
uiltje @AltijdHetzelfde3 april 2024 14:45
Dat begint met de snelheden van tegenwoordig snel achterhaald te worden. Ik gebruik ook veel liever bedraad vanwege de mogelijke storingen en lage latency, maar qua snelheid is WiFi al snel meest logische keus tegenwoordig.
johnbetonschaar @AltijdHetzelfde3 april 2024 11:14
Op elke verdieping een AP, eentje in de tuin, en een stuk of 5 switches door het hele huis heen om alles bekabeld aan te leggen. En zo groot is mijn huis niet.

Ja je kunt ook met 1 AP in de meterkast proberen Wifi door je hele huis te krijgen en nergens kabels leggen, en dan heb je overal een ruk signaal vanwege alle beton en ijzerwerk in de vloeren, al helemaal als je 5 of 6 Ghz wil gebruiken.
AltijdHetzelfde @johnbetonschaar3 april 2024 11:29
Switches moeten alleen doorvoeren, daar zijn geen updates voor nodig.

Wifi is gewoon een inferieur product en moet meer als een laatste oplossing worden gezien, anders kan je net zo goed ook al je elektra via inductie doen zoals Tesla ook wilde.

Maar zoals ik eerder aangaf, ik zit niet in de tuin hele blurays te downloaden, misschien komt het daarom dat het niet zo erg is dat er een wat zwakker 2,4 GHz signaaltje in de tuin is.
johnbetonschaar @AltijdHetzelfde3 april 2024 11:42
Want alle telefoons en tablets en laptops in huis moeten ook via ethernet aangesloten worden? Geen van mijn AP's gebruiken 2.4Ghz omdat 5Ghz of 6Ghz gewoon veel en veel beter werkt, alleen dan kom je inderdaad niet achter in de tuin en daar wil ik in de zomer ook wel eens een video'tje streamen of op de laptop werken, is dat een rare toepassing dan?

En hoezo hebben switches geen updates of beheer nodig? Hoe wil jij VLAN's of PoE settings of QoS of port separation etc configureren? Die Unifi switches hebben letterlijk 10-tallen nuttige functies die configuratie nodig hebben, best wel handig hoor als je niet 5x op elke switch in hoeft te loggen om op een gare Ali Express switch web interface elke setting apart handmatig door te voeren en te hopen dat je nergens een fout maakt. Of wanneer je het netwerk verkeer door je switches wil monitoren om mogelijke bottlenecks of flooding te detecteren, hoe wil jij dat doen met een hele vloot domme switches?

Ik snap echt niet waarom je zo nodig over dit soort netwerk spullen moet lopen trollen hier alleen maar omdat je er zelf geen nut in ziet, want het nut is er wel degelijk. Zelfs het prijs argument dat je probeert te maken is gewoon zwaar geforceerd, want zo duur zijn die Unifi spullen niet als je een simpele opstelling wil die vergelijkbaar is met wat jij nu hebt. Koop een router + 1 AP uit de LITE serie en je bent in totaal net over de 200 euro kwijt, de controller is gratis. Echt super extreem allemaal 8)7

[Reactie gewijzigd door johnbetonschaar op 22 juli 2024 13:36]

Strebor @AltijdHetzelfde3 april 2024 12:45
Switches moeten alleen doorvoeren, daar zijn geen updates voor nodig.
Jouw bochten zijn wel erg kort.
Managed switches, zoals die van Unifi, kunnen zoveel meer dan dom doorvoeren:
  • VLANs met gescheiden verkeer per poort instelbaar
  • Inter-VLAN routing
  • Acces Control Lists, bijvoorbeeld op MAC adres
  • Bonded interfaces, slimme loop detectie en fall back bij uitval van een link
  • Power over Ethernet (bijvoorbeeld naar beveiligingscamera's)
  • Statistieken, status, monitoring en alerts
  • En na elke update nog veel meer
Wifi en bedraad hebben beiden hun voor en nadelen. Sommige apparaten wil je juist niet bedraad hebben. Mijn grasmaaier en robotstofzuigers bijvoorbeeld, zie ik liever niet met kabels rondrijden. Maar ik wil wel dat ze overal goed bereik hebben. En soms, wil ik ook niet op mijn werkplek thuis, een zeer snel en goed WIFI bereik hebben op mijn werklaptop, die op een aparte WIFI VLAN zit.

Allemaal zaken die met Unifi zeer goed een eenvoudig uitgerold kunnen worden. Maar blijf lekker trollen joh.
Cergorach @johnbetonschaar3 april 2024 11:29
Ik heb een degelijke AP op de eerste op de overloop, redelijk tot goed wifi door het hele huis. Echter gaat er imho niets boven een vaste verbinding en hebben alle belangrijke devices dan ook een vaste internet verbinding...
johnbetonschaar @Cergorach3 april 2024 11:54
Ik heb een degelijke AP op de eerste op de overloop, redelijk tot goed wifi door het hele huis.
Alle vloeren in mijn huis zijn beton met vlechtwerk staal en vloerverwarming erin, daar komt een 5Ghz signaal nooit het hele huis mee door. Misschien een zwak/matig 2.4 Ghz signaal met een bandbreedte van niks en interferentie van de buren...
Echter gaat er imho niets boven een vaste verbinding en hebben alle belangrijke devices dan ook een vaste internet verbinding...
Dat is nu juist het mooie van een AP op elke verdieping zetten, dan is het verschil tussen Wifi en bekabeld zo goed als niks voor normaal gebruik, Wifi 6 clients halen hier tegen de 800Mbps op elke verdieping (met wired backhaul vanaf de AP's natuurlijk).

Dat is natuurlijk duurder dan een enkele AP/router in huis zetten, en het is in feite een luxe probleem want ja met trage Wifi in huis is ook best te leven, maar dat geldt voor bijna alle technologie. Het grootste deel van dit soort spullen kan zo 10 jaar of langer mee met hooguit een keer de meest gebruikte AP upgraden, dus zo veel zin heeft het ook helemaal niet om daar heel krampachtig op te gaan zitten bezuinigen.
mutsje @AltijdHetzelfde3 april 2024 13:09
collega van mij zit in nieuwbous huis, maakt niet uit wat voor AP je plaatst op begane grond. Zodra hij trap op loopt en op 1e verdieping staat heeft hij geen wifi meer. Mijn eigen woning uit jaren 70 heeft 2 ap's 1 in meterkast en een op zolder wat meer dan voldoende is. De ene in de meterkast zou het ook af kunnen, en ja is ubiquiti :+
toxict @AltijdHetzelfde3 april 2024 11:08
De oprichter van Ubiquiti is eem ex-apple employee...

https://www.forbes.com/profile/robert-pera/
AltijdHetzelfde @toxict3 april 2024 11:25
Verklaard een hoop.
dr.cody @AltijdHetzelfde3 april 2024 17:14
Dan ken jij Kerio en Cisco zeker nog niet.
Andros @AltijdHetzelfde3 april 2024 09:57
Apple is al enige tijd gestopt met netwerkapparatuur. De lui die daar werkten werken nu bij Unify, je merkt dat ook aan het ontwerp van dit ding en het feit dat ze geen optie geven voor een ingebouwde GUI maar alles via de controller willen blijven doen. Apple's routers werkten ook zo, het feit alleen al dat ze niet eens een keuze bieden hoe je het wil beheren zorgt er al voor dat ik weinig van Unify moet hebben.
Andros @AltijdHetzelfde3 april 2024 10:56
Ik snap je punt wel, jij begrijpt blijkbaar niet wat een vrije markt is. Ubiquiti is moeilijk een monopolist te noemen, er is zat netwerkapparatuur te koop. Als je hun prijs te hoog vind koop je het niet en plaats je iets anders. Blijkbaar betalen sommigen wel de prijs die zij voor hun spul vragen, dan is er toch geen probleem?
Killing Time @AltijdHetzelfde3 april 2024 10:48
Jij bent niet zo heel erg thuis in enterprise netwerkapparatuur of wel?
Platformen die gebouwd zijn op schaalbaarheid hebben bijna altijd losse controller-software om alle onderdelen te beheren. Dat is bij bijvoorbeeld Cisco niet anders.
Bij Ubiquity kan dat op een paar manieren:
-Je draait die software zelf (op een server of vm)
-Je draait die software op dedicated hardware (Ubiquity Cloud Key)
-Je koopt hardware die gemaakt is om ook als controller te dienen (De Cloud Gateways of Dream Machine)
-Je abonneert je op een cloud-controller
Een abo is dus helemaal niet nodig, maar gewoon een van de opties voor het geval je zelf geen zin hebt om een controller op te zetten.
Cowamundo @AltijdHetzelfde3 april 2024 11:07
Zoals al vaker is aangegeven kun je de controller gewoon gratis downloaden en op je thuis pc installeren. Hierna de boel configureren en klaar. Als je later wat wilt wijzigen alleen even de controller opstarten, wijzigingen doorvoeren en weer afsluiten.

In een Enterprise omgeving wil je er gewoon altijd bij kunnen en zul je de controller dus altijd ergens op dedicated hardware hebben draaien.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @AltijdHetzelfde3 april 2024 10:58
Het werkt ook gewoon en nee, consumentenspul geeft geen betere ervaring. Zoals @Killing Time al aangeeft kan je ook gewoon kiezen voor een device met een geïntegreerde controller zoals een Dream Machine Pro. Er is keuze en flexibiliteit.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @AltijdHetzelfde3 april 2024 11:13
Dit is dan ook geen simpele (dumb) switch maar een managed (edge) device met extra zaken als een firewall en IPS / IDS waarbij het device integreert in een complete Ubiquiti setup. Je kiest dit soort switches doorgaans wanneer je al Ubiquiti apparatuur hebt.

[Reactie gewijzigd door Bor op 22 juli 2024 13:36]

AltijdHetzelfde @Bor3 april 2024 11:25
Als je al binnen het netwerk zit, ben je al door enkele firewalls gekomen, ik zie niet precies in hoe eenzelfde soort firewall dan nog werkt. Maar het verkoopt mooi, zulke praat, dat zeker.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @AltijdHetzelfde3 april 2024 11:28
"Door enkele firewalls" bij een thuisgebruiker? Je begrijpt hopelijk dat UXG Max-router een edge device is? Dus voor het koppelvlak richting Internet? Heb je ervaring met dit soort apparatuur?

[Reactie gewijzigd door Bor op 22 juli 2024 13:36]

kiang @AltijdHetzelfde3 april 2024 11:30
Als je een domme switch wilt, koop dan een goedkope domme switch, geen enterprise managed switch ;)
Als je slechts 1 managed switch wilt, koop dan een goedkope managed switch.
Als je echter een netwerk hebt met meerdere managed switches, en je wilt zowel je switches als je access points beheren vanuit 1 stuk software, dan is wat Unifi biedt een fantastische oplossing.
kiang @AltijdHetzelfde3 april 2024 11:27
De docker image is gewoon gratis. Als jij die niet lokaal wilt draaien, en je wilt de controller in de cloud draaien, tsja, dan kost het geld
RefriedNoodle @AltijdHetzelfde3 april 2024 13:50
Ja wat wil je nou? Dit is, zoals zoveel producten van Ubiquity, een managed product. Daarvoor heb je management software nodig. Je hebt de keuze om die op hardware van Ubiquity te kopen, of in de cloud te laten draaien, of zelf te hosten. De software is zelfs nog gratis ook. Keuze zat lijkt me.

Als dit allemaal geen optie voor je is, dan moet je misschien omkijken naar andere routers en unmanaged switches die gewoon hun eigen webinterface hebben. Beheer is wat omslachtiger en je levert wat in op functionaliteit, maar dat is de afweging die je maakt.

Maar dit klinkt gewoon als zeuren-om-'t-zeuren.
xirixiz @RefriedNoodle24 april 2024 16:07
Duidelijk toch, hij/zij wilt "altijdhetzelfde" reageren. Ik had het niet in de gaten maar deze persoon is zo overtuigd van zijn eigen omgeving dat de reacties van anderen niet serieus genomen worden en met eenvoudig oneliners zonder goede onderbouwing onderuit worden gehaald. Jammer.

Het zou gewoon leuk zijn om goede argumenten aan elkaar te delen zodat iedereen er wat aan heeft. Of Unifi dan geschikt of niet geschikt is voor iemand, dan is dat een keuze gebasseerd op de situatie van die persoon.
kiang @AltijdHetzelfde3 april 2024 15:59
1. Als je niet ergens in je netwerk al een servertje hebt staan (al is het maar een Raspberry pi 4) waarop je een extra docker container kan opstarten, dan ben jij waarschijnlijk niet het doelpubliek van Unifi gear.
2. Als de software draait op de Switch of Access point zelf, denk je dat dan geen stroom vreet? :+ Even ter vergelijking: mijn Unifi AP (een NanoHD) verbruikt in rust ongeveer 4W, bij maximaal verkeer ongeveer 10W. Vergelijk dat met een NetGear Orbi: die gebruikt in rust 10W, en bij maximale belasting 20 Watt. Ik heb thuis 3 access points, een heel jaar aan idle verbruikt bespaart mij tegenover een Netgear systeem 3 x 6W x 24h x 365 dagen = 157 kWh, aan 30c/kWh is dat 47 euro per jaar aan lager stroomverbruik, daar kan je al even een raspberry pi mee kopen ;)

Wederom: ik snap het helemaal als dit niet het juiste product is voor jou. Maar dan moet je niet proberen doen alsof het een absurd slecht product is :+ Er zijn talloze concurrenten waarbij de software wel op de devices zelf draait, kies die maar als jij dat fijner vindt, you do you!

[Reactie gewijzigd door kiang op 22 juli 2024 13:36]

Sharky 3 april 2024 09:11
Is de Cloud Gateway Ultra dan niet een betere bang for buck? Die heeft wel een ingebouwde controller, alleen geen 2,5 Gb-poorten, maar dan voor 100 euro minder.
DominoNL @Sharky3 april 2024 09:14
Als je 2,5 Gb-poorten nodig hebt dus niet, lijkt me...
the_shadow @Sharky3 april 2024 09:17
Hangt natuurlijk helemaal van je usecase af. Als je echt meer dan 1Gb/s voor een losse poort (en dus end-point) wilt halen, dan is de Gateway Ultra niet interessant (aangezien je vast zit aan 1Gb/s poorten). Throughput met IDS/IPS aan is op de Ultra 1Gb/s, waar dat voor de UXG Max 1.5Gb/s is.
Huisbewoner @Sharky3 april 2024 12:10
De Ultra kan alleen gemanaged worden door zichzelf. Heb je al een controller in huis dan kun je de Ultra niet adopten. De Max is dus beter geschikt voor iemand die al een Cloud Key o.i.d. heeft draaien.
CyBeR @Sharky3 april 2024 12:18
Is de Cloud Gateway Ultra dan niet een betere bang for buck? Die heeft wel een ingebouwde controller, alleen geen 2,5 Gb-poorten, maar dan voor 100 euro minder.
Als je 2.5G poorten nodig hebt dus niet, en als je geen ingebouwde controller wilt omdat je een al een andere controller hebt die je wilt gebruiken, ook niet. Helaas kunnen unifi-producten met ingebouwde controller niet aangesloten worden op een andere controller, namelijk.
gooos 3 april 2024 09:28
Ubiquiti is wel meester geworden in het totaal onbegrijpelijk benoemen van hun product lijnen. Er is nu dus een UXG Lite / Express / Ultra / Max en naar boven de UXG Pro... Hiernaast zijn ook de Dreammachines (deels/geheel) voor dezelfde functionaliteit in te zetten.

Aan de namen is de volgorde qua functionaliteit en performance niet af te leiden dus het is wel even opletten geblazen.
webside007 @gooos3 april 2024 09:41
inderdaad...
Ik heb nu een Edgerouter 4 die werkt heel goed en stabiel (al 90 dagen).
Ik zoek enkel nog een goed backup oplossing en hoe te implementeren?
TKroon @gooos3 april 2024 09:49
En nog erger: ze worden steeds weken na elkaar aangekondigd. Dus niet in één keer zodat consumenten een goede keuze kunnen maken. Zo kocht ik de Lite zodra die uit kwam, maar daarna kwamen nog andere apparaten uit welke misschien een betere keuze waren geweest. Beetje flauw.
spokje @TKroon3 april 2024 10:21
Eens. Hier ook de Lite gehaald en zijn erna nog drie apparaten aangekondigd die min of meer in dezelfde categorie vallen.
gooos @TKroon4 april 2024 01:06
Dat is inderdaad ook nog zoiets, het lijkt wel een bewuste keuze om de klant te pesten ofzo. Ik ben in ieder geval blij dat ik maar even de spreekwoordelijke kat uit de boom heb gekeken. Ondertussen heeft Chris van Crosstalk Solutions op YouTube ook al wat vergelijkingen gemaakt tussen de verschillende modellen (nog niet de Max) zodat dat je kan helpen om te bepalen welke variant het beste voor je situatie zou kunnen zijn.
Justin 3 april 2024 09:10
Ik zie staan;
- "Up to 1.5 Gbps routing with IDS/IPS"

Betekent dit dat 1,5GBs de maximale doorvoer is die je hebt wanneer je gebruik maakt van zeg maar de uitgebreide firewall functies van de UXG?
the_shadow @Justin3 april 2024 09:12
IDS/IPS is wel iets meer dan "uitgebreide firewall functies", maar inderdaad: zonder haalt hij snelheden tot 2.5Gb/s, met IDS/IPS aan haalt hij max 1.5Gb/s.
Justin @the_shadow3 april 2024 09:16
Thanks :) Ik ben zelf compleet nieuw met de Ubiquiti producten.

Heb nu 2x U7 pro achter mijn Delta modem draaien. Neem een 2gbps glasvezelabbo af. Verder intern het netwerk overal reeds op 2.5gbps gelegd qua bekabeling en switches.

Volgens mij dicht dit product een gat voor mij waarbij ik geen dream machine wil, maar me voor kan stellen dat ik dit apparaatje kan gebruiken in combinatie met een XGS-PON modem en daarmee afscheid kan nemen van het Delta modem.

Alleen eventueel in de toekomst nog een Cloud key en dan draait alles op zichzelf. Ik draai nu de Unifi app op mijn Macbook die ik af en toe aanslinger voor wat instellingen of updates.
the_shadow @Justin3 april 2024 09:19
Je zou ervoor kunnen kiezen om de Unifi Controller op een Raspberry Pi, container of op een virtuele machine te draaien. Als je geen NVR nodig hebt, dan scheelt dat toch behoorlijk in de kosten.
deSenna24 @the_shadow3 april 2024 09:24
Via container is zeer handig, had altijd mijn controller op een Pi draaien met Ubuntu Server en viel af en toe eens uit, tot mijn microSD corrupt raakte. In diezelfde periode ontdekte ik ContainerStation op mijn QNAP en dat er preconfigured Unifi controller images zijn voor ContainerStation. Sindsdien draai ik die op mijn NAS en is een pak stabieler.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @the_shadow3 april 2024 09:23
met IDS/IPS aan haalt hij max 1.5Gb/s.
Afgaande op ervaringen met andere Ubiquiti producten is die 1.5Gb/s inderdaad de "max" wat in de praktijk (behoorlijk) lager kan liggen.
dylan111111 @Bor3 april 2024 10:20
Dit is wel jammer, dan heb ik toch liever een Firewalla firewall die wel netjes 2.5Gb/s IDS/IPS doet met een gelikte app. Firewalla heeft nu ook een Gold Pro met 10Gb/s IDS/IPS, dan kan je zonder zorgen alles uit je glasvezel halen. :)
Caviatjuh @dylan1111113 april 2024 12:12
Die wil ik ook wel, maar dat zit toch in een compleet andere markt? Ik zie op de website dat de 2,5gbit optie $580 kost. Dat is bijna 3x zoveel als de router uit het nieuwsartikel.
dylan111111 @Caviatjuh3 april 2024 14:55
Klopt, maar daar krijg je ook gewoon veel meer voor terug.

1,5Gbit/s IDS/IPS speed, ubiquiti kennende is dat wel lager, en geen ingebouwde UniFi-controller. Ook nergens technische documentatie over hoe snel de wireguard VPN is bijvoorbeeld, bij de ubiquiti uxg lite is dat in de praktijk namelijk maar 40 mbps. ;(

Ubiquiti steekt meer moeite in de marketing en een gelikte website dan in simpele specificaties, dan moet je jezelf afvragen wat ze nou eigenlijk verkopen.
Verwijderd @dylan11111115 april 2024 13:49
Ik denk dat je die snelheden welt haalt met IDS/IPS maar zeker niet als je PPOE gebruikt (o.a. KPN).
Enige wat apart is dat de processor dezelfde lijkt als in de Ultra.. En die is weer minder dan de UDM base die ik heb.. Maar goed zal wel weer een variant op volgen.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 13:36]

Belgar 3 april 2024 20:18
Met die prijs en specs kom je heel dicht in de buurt van homebrew routers, die meer doorvoer, opslag en mogelijkheden hebben.

Dat is niet voor iedereen weggelegd, maar waar je met een doosje van rond de 100 euro, wat mij betreft, nog een redelijk alternatief kan bieden, zit je hier wel erg dicht op steeds beter wordende alternatieven.

Een x86 alternatief met 4 x 2,5 poorten kan ook de volledige 4 x 2,5 routen (10G), maar blijft deze oplossing steken op 1,5 (met ids/ips). Goed, je betaald ook voor de support en de software natuurlijk, maar het zou mij niet verbazen als een volgende ronde van x86 chips niet alleen de prestaties wegblaast van dit doosje, maar ook nog eens hetzelfde kan kosten.
Amanoo @Belgar3 april 2024 21:41
Als ik kijk naar tweedehandse minicomputers en wat netwerkkaarten kom ik wel rond de 200 euro uit. Ik weet alleen niet wat precies wel en niet werkt met bijvoorbeeld OpenWRT. Ik kwam er niet uit met OpenWRT en ik zit nu aan UniFi.
Belgar @Amanoo3 april 2024 23:31
OpenWRT is is niet het enige alternatief natuurlijk. Je hebt Vyos, pfsense, opnsense en nog redelijk wat meer. Overigens niets mis met deze oplossing als je het makkelijk in gebruik vind, maar ik vind de positionering van deze specifieke oplossing aan de hoge kant
ChielScape @Belgar4 april 2024 11:07
LTT liet een paar dagen geleden een bordje zien dat als NAS kan dienen, maar lijkt me dat je met m.2 naar ethernet uitbreidkaartjes er ook een router (of beiden!) van kan maken.
NLkaiser 3 april 2024 09:22
Ubiquiti heeft de laatste tijd wel heel veel nieuwe low-end gateways geïntroduceerd, ik vraag mij toch oprecht af of hier zo veel behoefte naar is, ik heb persoonlijk liever een vervanger voor de udm pro (se) maar dan met 10gbe poorten
cyclone @NLkaiser3 april 2024 09:35
Eens, ik zat boven op de lite ter vervanging van mijn oude USG, maar de gefragmenteerde release maakt nu dat ik baal dat ik de Lite heb gekocht en liever UXG express had gekocht maar toen kwam de Cloud gateway Ultra en nu weer de Max.

Ik vermoed dus dat er ook een Cloud gateway versie van de Max gaat komen, kortom we wachten het maar even 2 maandjes af.
tormentor1985 @NLkaiser3 april 2024 09:34
Ik voel die behoefte ook wel. Er mist ook simpelweg een apparaat in de line-up die met IPS en IDS aan 8gbit WAN kan routeren. Een UDM pro of zelfs de dreamwall van bijna 1k ondersteunen beide enkel een routing speed van 3,5 gbit/sec met IPS en IDS aan. Voor zover ik weet zijn er geen unifi apparaten die in deze vraag voldoen.
tcviper
@tormentor19853 april 2024 16:34
Zal niet lang meer duren.
webside007 3 april 2024 09:14
is een leuk apparaat.
Ik draai de network app op een Raspberry PI 4 (kan bijvoorbeeld ook in een container (op een Synology NAS bijvoorbeeld)).
Ivm backup WAN, is de enigste mogelijkheid de (dure) LTE backup oplossing van hun? Of is er een andere oplossing?
MR_VIPER @webside0073 april 2024 10:51
Je kunt 1 van de 4 LAN poorten als WAN (poort 4 als ik het goed heb) instellen en dan eraan koppelen wat je wil.
webside007 @MR_VIPER3 april 2024 11:06
wat je wil... .
Heb je voorbeelden aub?
En hoe dan de regels instellen (voor detectie dan WAN1 down is, dan moet WAN2 worden ingeschakeld, enz)?
MR_VIPER @webside0073 april 2024 11:14
Wat je wil... De poort is dan een op zich staande wan poort. Vergelijkbaar met de primaire wan poort. Dus je kunt daar een willekeurige provider aankoppelen. Bijvoorbeeld Ziggo, KPN, Odido, Delta etc etc. Verder kun je dan een failover instellen. De opties voor failover zitten verwerkt in de software. Bij instellen van je WAN poorten kun je dit allemaal kiezen. Je kunt ook kiezen voor load balancing etc.
webside007 @MR_VIPER3 april 2024 12:39
ok bedankt ;)
r0y89 3 april 2024 09:27
Mooi apparaat! Wanneer er een sfp module in kon had ik hem gelijk gekocht.
MrCuddles 3 april 2024 09:38
Het was eigenlijk wel handig geweest als er in ieder geval 1 aansluiting met PoE aanwezig was. Omdat hij zelf geen wifi heeft zullen de meeste mensen waarchijnlijk deze router te samen gebruiken met een ubiquiti Wifi AP dat PoE ondersteund.
tcviper
@MrCuddles3 april 2024 10:02
Imo een Router moet routeren, een switch moet switchen en POE regelen. Een simpele 5 of 8 poort POE switch erachter en je hebt het 😀
djneo-nl @tcviper3 april 2024 13:47
Helaas is er geen 2.5Gbps switch van ubiquiti binnen de prijs range
Dan zal je voor de Wifi 7 Accesspoint er een Poe injector bij moeten zetten of een Pro of Enterprise switch (Als je alles binnen Ubiquiti wilt houden)

[Reactie gewijzigd door djneo-nl op 22 juli 2024 13:36]

tcviper
@djneo-nl3 april 2024 14:24
Komt gegarandeerd snel meer als optie 😀
gooos @tcviper4 april 2024 01:09
En dat is zo vervelend de laatste tijd van Ubiquiti, ze brengen alles een voor een uit ipv een hele reeks gerelateerde producten ineens (of tenminste in een aankondiging).
Centurion183 3 april 2024 10:23
De Cloud Gateway Ultra heeft dezelfde processor, heeft 3 GB aan geheugen ipv de 2GB bij de uxg-Max.
Hoe kan het dan de IDS/IPS troughpout hier maar 1GB/S is en bij de max 1,5 GB/S?

Komt dat door de controller die de Ultra onboard heeft?
mdj84nl @Centurion1833 april 2024 11:14
wat dacht je van de gigabit vs 2,5 gigabit poorten... ?
1,5GB/s door een 1gbit poort drukken gaat niet he.
Centurion183 @mdj84nl3 april 2024 12:14
De WAN kan is 2,5 GB/S bij de Ultra, de LAN kant inderdaad maar 1GB/s.

Dus 1,5 GB/S door een 2,5 GB/S wan lukt wel toch?

[Reactie gewijzigd door Centurion183 op 22 juli 2024 13:36]


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