Ubiquiti introduceert UXG Max-router met 2,5Gbit/s-poorten voor 223 euro

Ubiquiti heeft de UXG Max-router aangekondigd. Het apparaat, door Ubiquiti ook Gateway Max genoemd, ondersteunt een maximale throughput van 2,5Gbit/s en heeft vier 2,5Gbit/s-lan-poorten. Het product is een uitgebreide versie van de Gateway Lite, die afgelopen november verscheen.

De UXG Max heeft naast de vier 2,5Gbit/s-lan-poorten een 2,5Gbit/s-wan-poort. Het product heeft een quadcore-Arm Cortex-A53-cpu en 2GB DDR4-geheugen, waarmee deze router ook krachtiger is dan de UXG Lite. De UXG Max heeft afmetingen van 141,8x127,6x30mm en weegt 520g. Overigens is de maximale snelheid bij gebruik van ids- of ips-threatdetection 1,5Gbit/s.

Net als de UXG Lite heeft de gateway geen ingebouwde UniFi-controller, waardoor het apparaat aangestuurd moet worden via UniFi Network. Dit kan met een losse Cloud Key, een Hosting-abonnement, of door de Network-applicatie lokaal te draaien. De router heeft ook geen ingebouwde wifi.

Het apparaat heeft een USB-C-stroomaansluiting en een maximaal verbruik van 9,6W. De Gateway Max is nu te koop voor 222,64 euro, inclusief btw.