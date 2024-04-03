Schiphol wil met algoritme meer informatie delen over bagagewachttijd

Schiphol zegt een zelflerend datamodel te hebben ontwikkeld waarmee de luchthaven reizigers meer informatie kan bieden over wanneer bagage op de band aankomt. Deze informatie wordt via de schermen, app en website gedeeld.

Het datamodel gebruikt volgens Schiphol dertien verschillende databronnen, waaronder het omdraaiproces van gelande vliegtuigen die geschikt worden gemaakt voor de volgende vlucht. Met deze databron weet de luchthaven in welke fase van dit proces het vliegtuig zich op een bepaald moment bevindt, zoals of het vliegtuig al geparkeerd is en of de bagage van het vliegtuig wordt gehaald. Deze databron verwerkt camerabeelden met kunstmatige intelligentie om zo te bepalen in welke fase van het omdraaiproces een vliegtuig zich bevindt.

"Doordat dit inzichtelijk is, kan de luchthaven deze informatie gebruiken om specifiek te voorspellen hoelang het duurt voordat de bagage op de band ligt, of deze nog in het vliegtuig zit of onderweg is naar de bagagehal." Schiphol zegt deze tussenstappen via de schermen, app of website ook met reizigers te delen.

Bagageschermen Schiphol

Een drie jaar oude Schiphol-video over Deep Turnaround, het AI-omdraaiprocessysteem

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 03-04-2024 10:01 154

03-04-2024 • 10:01

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Reacties (154)

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FJ Cruiser 3 april 2024 10:11
Ik vlieg veel en nergens duurt het langer voordat je de bagage hebt dan op Schiphol. Kunnen ze deze tijd niet beter gebruiken om de bagage daadwerkelijk uit het vliegtuig te halen en naar de banden te transporteren?

Schiphol was lange tijd het voorbeeld voor vele andere vliegvelden, maar zoals veel in Nederland blijft de laatste jaren in veel sectoren echte ontwikkeling uit en wordt het voorbijgestreefd door landen waar wel wordt geinvesteerd.
Tijgert @FJ Cruiser3 april 2024 10:20
Dit komt puur vanwege personeelstekort bij de afhandelingsbedrijven.
Ik klaag en vraag er vaak over (vlieg zelf), maar het antwoord is altijd hetzelfde “we doen het zo snel mogelijk, we hebben helaas te weinig mensen”.
foppe-jan @Tijgert3 april 2024 10:31
ook wel bekend als "we willen niet meer loon betalen"
Piemol @foppe-jan3 april 2024 10:36
Als ze vliegen nou eens duurder maken (het is véél te goedkoop) dan kan er ook fatsoenlijk loon betaald worden, maar de maatschappijen zijn dan (terecht) bang dat er minder mensen willen vliegen.
Juggernaut1987 @Piemol3 april 2024 10:39
In vergelijking met? En voor jou misschien, wellicht niet voor je buren, of mensen in de bijstand die ook een keertje op vakantie willen. Alles is relatief.

Bovendien gaat je argument gaat een beetje plat op het feit dat Schiphol een van de duurste luchthavens van Europa is en ook nog eens de luchthaven is waar je 9/10x het langst op je bagage staat te wachten. We zijn dus al duur. Duurder is dus niet per definitie beter.
Accretion @Juggernaut19873 april 2024 13:13
mensen in de bijstand die ook een keertje op vakantie willen.
Je krijgt bijstand omdat je niet genoeg geld hebt om jezelf te voorzien van basisbenodigdheden, niet om mee op vliegvakantie te gaan.

En het is al helemaal geen argument voor subsidie op vliegverkeer.
Juggernaut1987 @Accretion3 april 2024 13:50
Je mist het punt. Het gaat erom dat het argument "vliegen is te goedkoop" relatief is.
Je inkomen bepaalt immers of iets duur/goedkoop is. Wat voor persoon A "goedkoop" is kan voor persoon B "duur zijn".

Daarnaast hebben we het nergens over het subsidieren van vliegen.
EnigmA-X @Juggernaut19873 april 2024 15:01
Je inkomen bepaalt immers of iets duur/goedkoop is.
Als je het hebt over "reizen", kan je verschillende vervoersmiddelen naast elkaar zetten en de relatieve prijs van ieder vervoersmiddel bepalen. Dat heeft niets met inkomen te maken.

Over het algemeen is een treinkaartje van Amsterdam naar Groningen duurder dan een vliegreis naar Spanje. Zelfs met de auto van Amsterdam naar Maastricht is waarschijnlijk duurder.

Dus: vliegen is relatief goedkoop, omdat het minder geld kost voor een veel grotere reisafstand.
Daarnaast hebben we het nergens over het subsidieren van vliegen.
Jawel, want er is een reden dat vliegen zo goedkoop is en die hangt samen met een vorm van subsidie: vliegmaatschappijen betalen geen accijns op brandstof en heffen geen btw op vliegtickets.
JackBol @EnigmA-X3 april 2024 15:50
vliegmaatschappijen betalen geen accijns op brandstof en heffen geen btw op vliegtickets.
En dit houdt de trein ook tegen. Je kan prima met de trein naar Zurich, Parijs of London en de tijd die je erover doet is deur-tot-deur niet heel veel langer dan het vliegtuig. Het is milieubewuster. Toch is het 3 to 4x duurder dan een vliegticket.
Maxdehaas19 @JackBol3 april 2024 20:55
Exact wat Jack hier beschrijft is mijn probleem. Ik heb echt veel liever een goed hogesnelheidstrein netwerk door een groot deel van europa in plaats van 500+ cityhoppers welke elke dag tussen verschillende steden heen vliegen.

Het probleem is alleen dat deze treinen belachelijk duur zijn dus het vliegtuig is een beter alternatief.

Ik ga over 3 weken een weekend naar londen, hotel (2 nachten) plus vlucht is goedkoper dan retourtje met de trein.
cariolive23 @Juggernaut19873 april 2024 18:01
of mensen in de bijstand die ook een keertje op vakantie willen.
Wat houdt ze tegen? Spring op de fiets, tent op de bagagedrager en Go! Nederland, België, Duitsland, allemaal letterlijk om de hoek. En betaalt door de belastingbetaler.

Maar voordat ze op vakantie gaan, zouden ze ook eens kunnen overwegen om te gaan werken... Of doe ik nou een oneerbaar voorstel?
De_Daapse @Piemol3 april 2024 10:45
Ja, en dan heb je die extra mensen ook niet meer nodig waardoor het vliegen goedkoper kan worden. Met andere woorden: De beste manier om vliegen goedkoper te maken is door het duurder te maken.
Cowamundo @Piemol3 april 2024 15:08
Waarom niet “als de luchthaven nu eens wat minder winst pakt” ? Dan blijft er ook meer geld over voor salarissen.
Of de top minder bonus pakt of salaris inlevert.. nee laat de burger/consument het probleem maar weer oplossen.
cbr600f4i @Piemol3 april 2024 20:16
Alles uit China is goedkoop, koelkasten zijn goedkoop, tv’s zijn goedkoop…. Take your pick. Dat heet consumeren. Je kan ook stellen dat we met z’n allen teveel verdienen zodat we iets kunnen consumeren. Er zijn ongetwijfeld goedkope tickets op tijden naar bestemmingen waar niemand heen wil. Is een onderdeel van Yield Management en gaat het vliegtuig niet halfvol naar de bestemming. Je kan het licht in de ogen van een ander natuurlijk niet gunnen maar het vliegen in het algemeen is niet echt goedkoop. Daar bovenop gooien ze nog een zooitje toeslagen waar je niet goed van wordt. Laten we het comfort van vliegen nog even buiten beschouwing, ik ga in ieder geval niet voor mijn lol met het vliegtuig, alles bij mekaar vind ik het een klein drama. En dan inderdaad die bagage, het is een blamage voor Schiphol met hun zogenaamde meest geavanceerde bagagesysteem ter wereld.
bilaba70 @Piemol3 april 2024 20:22
Dat jij het kan betalen, betekent niet dat dit geldt voor anderen. Typische VVD-mentaliteit dit: ik heb er geen problemen mee, en dus niemand anders.
Milanobrotchen @Piemol4 april 2024 11:54
Ik vind vliegen helemaal niet goedkoop. Bedoel je vluchten binnen europa of in het algemeen?
Isiki @foppe-jan3 april 2024 10:34
Of natuurlijk "we willen niet investeren in betere werkomstandigheden".
Autisme_tech @foppe-jan3 april 2024 10:51
Dat komt dan weer omdat mensen zo goedkoop mogelijk willen vliegen
foppe-jan @Autisme_tech3 april 2024 10:56
schiphol kan prima zeggen "dan vlieg je maar via eindhoven". Maar dat willen ze niet, want alles draait om volume
Jorah_Newstone @foppe-jan3 april 2024 12:18
Eindhoven is totaal niet geschikt voor de long haul vluchten. Schiphol heeft een hub functie met overstappers van over de hele wereld. Eindhoven is ook een soort van hub maar dan Europese <3 uur vluchten.

Wilt Eindhoven, zo groot als schiphol worden dan moeten ze flink wat banen en terminals bij gaan bouwen. En dat willen Gemeente Eindhoven en de bewoners niet natuurlijk.
foppe-jan @Jorah_Newstone3 april 2024 12:45
geheel eens, maar dat bevestigt toch alleen maar dat Schiphol in een prima onderhandelingspositie zit? ;)
Juggernaut1987 @Autisme_tech3 april 2024 13:52
Niet helemaal waar. Schiphol is een van de duurste luchthavens van Europa. Winstmarges zijn alleen belangrijker dan fatsoenlijke lonen.

Daar zit het probleem. Niet bij het "zo goedkoop mogelijk" willen vliegen. Wil je goedkoop vliegen moet je immers uberhaupt niet op Schiphol zijn.
EnigmA-X @Juggernaut19873 april 2024 16:08
Niet helemaal waar. Schiphol is een van de duurste luchthavens van Europa. Winstmarges zijn alleen belangrijker dan fatsoenlijke lonen.
In 2023 draaide Schiphol een omzet van 1,8 miljard. De nettowinst was 22 miljoen, dat is een percentage van 1,2% op de omzet. Ja, dat is best wat geld, maar nee, qua marge is dat niet veel voor een commercieel bedrijf.

In 2022 draaide Schiphol 77 miljoen verlies.

Het lijkt mij dus niet dat "winstmarges belangrijker zijn", wellicht dat beter bestuur gewenst is. Maar is dat vindbaar/haalbaar? Verder ook niet vergeten dat 70% van Schiphol qua aandelen van de Nederlandse Staat is.
Andros @Juggernaut19873 april 2024 17:37
Ik vlieg op long haul vluchten doorgaans een stuk goedkoper van Schiphol dan bv Brussels Airport of Düsseldorf. Als ik ticketprijzen vergelijk vanaf concurrerende luchthavens als CDG of FRA kom ik meestal op dezelfde prijs uit. Voor vakantievluchten naar eilandjes in de Middellandse zee of de Turkse feest en zuipkust ben je vaak voordeliger vanuit kleinere luchthavens, dat klopt. Als het om lijnvluchten buiten Europa gaat is er weinig mis met Schiphol, daar merk ik vooral dat concurrentie op sommige routes de prijzen omlaag drukt.
cariolive23 @Andros3 april 2024 18:05
CDG mijd ik als de pest daar waar het aankomt op overstappen: Gegarandeerd zonder bagage aankomen op de eindbestemming... Voor mij alleen CDG wanneer ik in Parijs moet zijn, of alleen handbagage bij me heb.
evmmb @foppe-jan3 april 2024 10:35
ook wel bekend als "we willen zo goedkoop mogelijk vliegen"
AltijdHetzelfde @evmmb3 april 2024 10:37
Misschien bij RyanAir, maar als je met KLM vliegt, is het echt niet heel erg goedkoop.
JackBol @AltijdHetzelfde3 april 2024 15:51
Ryanair en KLM betalen dan ook evenveel voor baggage afhandeling op Schiphol. Daarom vliegen ULCC voornamelijk van regionale vliegvelden.
com2,1ghz @evmmb3 april 2024 10:40
Oh ja, als een bedrijf meer winst maakt betalen ze hun personeel ook beter. Dat zien we in praktijk ook regelmatig dat ze hun miljoenenbonus investeren in personeel 8)7
DigitalExorcist @com2,1ghz3 april 2024 11:03
Oh reken maar dat de hoge(re) managers meeprofiteren van die winsten hoor. Dat is óók personeel, zeggen ze dan 😑

Daarom wordt er ook veel ge-outsourced, dan is het niet het probleem van KLM meer dat die bedrijven te weinig betalen.
PjotterP @foppe-jan3 april 2024 12:54
Er zijn op allerlei terreinen personeelstekorten en dat los je niet altijd door betere beloning
Accretion @PjotterP3 april 2024 13:17
Zoals bij de politie, bagageafhandeling, in de bouw, zorg en kinderopvang?
Dat zijn echt niet de beroepen die goed beloond worden... zeker niet gezien de werkomstandigheden.
Met een kantoorbaantje in de IT/software verdien je veel meer.
foppe-jan @PjotterP3 april 2024 13:19
eh, kan je garanderen dat het grootste deel komt of door prut beloning of door bewuste onderbezetting en dus hoge werkdruk (ook een kwestie van loonkosten drukken), of beide. ;)
armageddon_2k1 @foppe-jan3 april 2024 13:52
Ook wel bekend als: "we willen voor 45 euro naar Milaan"
Luchtbakker @foppe-jan3 april 2024 15:00
Ook wel bekend als "De consument wilt voor maximaal 20 euro enkele reis naar Spanje kunnen vliegen".
foppe-jan @Luchtbakker3 april 2024 15:05
De consument kan willen wat hij wil, maar hij is prijsnemer, geen bepaler. het probleem is Schiphols verdienmodel. Zie ter vergelijking de trein: ik wil dat het ueberhaupt mogelijk is europabreed kaartjes te kopen, maar kan dat schudden, laat staan beginnen schappelijke prijs.
Luchtbakker @foppe-jan3 april 2024 15:10
Het is wel erg makkelijk wijzen naar Schiphol. Schiphol is slechts een gebouw vol stenen dat een aantal diensten te leveren heeft. Een daarvan is Bagage afhandeling wat weer uitbesteed is aan een aantal onderaannemers. Deze onderaannemers gaan de biedingen aan met luchtvaartmaatschappijen voor de prijzen.

Als de luchtvaartmaatschappijen roepen geen cent meer te willen betalen, dan heb je 2 keuzes als onderaannemer:

1. Je accepteert het en blijft je personeel te weinig betalen voor het fysiek zware werk
2. Je stopt als partij en laat het een andere partij doen.

Schiphol is als opdrachtgever enkel verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving, en zaken als tilliften. En dat laatste kan je Schiphol kwalijk nemen. Maar de lonen worden echt bepaald door de onderaannemers die via Schiphol betaald krijgen.

En zolang de consument voor €20,- Graag naar Spanje moet willen kunnen, blijft de marge voor alle andere zaken erg klein.

Kortom; alles is te wijten aan luchtvaartmaatschappijen die geen hogere afdracht willen betalen, en deze kosten ook niet wilt doorberekenen aan de consument.
foppe-jan @Luchtbakker3 april 2024 20:47
Sorry, maar wat is dit nou voor een onzin? Wie dwingt Schiphol bagageafhandeling aan te besteden ipv dit in eigen hand te houden en de kwaliteit te garanderen? Niemand toch? Is gewoon Schiphol zelf die uitsluitend kijkt naar het kostenplaatje plus de mogelijkheid vingertje te wijzen naar onderaannemers alsof die het probleem zijn. En daarmee faciliteren ze het "voor 20 euro naar spanje" waarvan iedereen zogenaamd vindt dat het fout is "van de consument" terwijl ze binnenlopen. Nogmaals, consument heeft zo goed als nul invloed op de prijs.
Luchtbakker @foppe-jan3 april 2024 21:28
Jazeker. Aanbestedingen zijn op dit soort schaal verplicht volgens de EU. Zelfde als dat Schiphol zelf geen bouwvakkers in dienst mag hebben om een terminal te bouwen.
foppe-jan @Luchtbakker3 april 2024 21:41
Uhuh. Alleen weten we ook allemaal dat de EU geen fuck kan doen als je die taken niet verzelfstandigt, en dat het gewoon wordt gedaan door bedrijven omdat dit een fantastische stok is om het personeel mee te slaan en ze te dwingen een kloteloon te accepteren.
Skit3000 @Tijgert3 april 2024 10:52
Er is personeel genoeg. Elke keer als je op koffers staat te wachten terwijl de crew langs de bagageband loopt, had de crew ook koffers uit het vliegtuig kunnen tillen. Dat klinkt vast niet heel populair, en ik weet dat de crew heel hard en lang werkt, maar als je reizigers een uur laat wachten omdat de mensen van de bagageafhandeling nog met andere vliegtuigen bezig zijn dan zouden die vijf minuten die langer nodig is om de koffers uit te laden gewoon onderdeel van de baan kunnen zijn. Een buschauffeur moet ook (de passagiers) helpen met in- en uitladen, en ik heb vaak genoeg gezien dat piloten op kleinere vliegvelden die het te lang vinden duren, zelf ook gewoon de koffers op konden pakken.
Arhan @Tijgert3 april 2024 23:46
Dit komt puur vanwege personeelstekort bij de afhandelingsbedrijven.
YES! Ik kan mijn laatste ervaring van Schiphol nog erg goed herinneren. Waarbij ik ook echt hardop heb lopen denken: 'Hoe kan dit nog niet geautomatiseerd zijn? Hoe kan het zijn data bagage-transport nog steeds mensenhanden nodig heeft?'

Hoe moeilijk is het om gelijk ff met andere luchthavens met een idee te komen om dit automatiseren....
Tijgert @Arhan4 april 2024 12:43
De moeilijke en riskante handelingen moeten nog steeds door mensen gedaan worden; containers uit het toestel halen, naar de terminal rijden, uitladen en op de band leggen.
Die dingen kunnen niet automatisch, zitten te veel dure risico's aan die niemand wil nemen.
dimdek @Tijgert4 april 2024 08:53
Op die borden, waarop straks uitgebreid te zien is hoe lang het nog duurt voordat je bagage komt en waarop je dus kunt zien hoeveel treinen je nog gaat missen, staat ook een enorme berg reclame en dat is natuurlijk weer goed voor de inkomsten van Schiphol. Er is dus een belang om mensen zo lang mogelijk naar die borden te laten kijken. Dat kan door de bagage te vertragen en door ze mogelijk interessante informatie te laten tonen.
PageFault @Tijgert3 april 2024 10:35
Dat is niet het geval, dit is al decennia. Ik heb heel veel gevlogen en letterlijk het enige vliegveld op deze planeet waar ik letterlijk elke keer ellende had met bagage, is Schiphol. Dat het nu drama is na COVID-19 snap ik wel, maar al die decennia ervoor is dat geen argument voor de ellende toen (de oorzaak zal wel verschillend zijn).
CivLord
@PageFault3 april 2024 13:56
Wanneer jij letterlijk elke keer ellende hebt met bagage op Schiphol, dan vrees ik dat je de oorzaak bij jezelf moet zoeken.
Ik vlieg ook veel en behalve over de wachttijd heb ik weinig tot niets te klagen met bagage op Schiphol. En de 'lange' wachttijd is meer iets psychologisch, dat het wachten op je bagage wanneer je bijna thuis bent altijd eindeloos lijkt te duren. Net als dat de retourvlucht, terug naar huis, tweemaal zo lang lijkt te duren als de heenvlucht. Op houtje-touwtje vliegvelden in Centraal-Azië, waar misschien maar een handvol internationale vluchten per dag landt, moet ik na een eindeloos lijkende wachttijd voor de douane paspoortcontrole vaak ook nog lang wachten bij de bagageband.

Ik heb slechts één keer gehad dat ik mijn bagage niet kreeg op Schiphol. Maar aangezien door de absolute chaos van de bagage-afhandeling op de luchthaven van vertrek mijn bagage (en die van de meeste van mijn medepassagiers) niet in het vliegtuig was geladen kan ik Schiphol daar niet de schuld van geven.

[Reactie gewijzigd door CivLord op 23 juli 2024 08:03]

Andros @CivLord3 april 2024 17:39
Jij passeert eerst langs de douane en mag daarna pas je bagage halen? Klinkt als een heerlijk land voor smokkelaars, in welke luchthaven doen ze dat :+ ?
CivLord
@Andros4 april 2024 09:10
Grapjas.
CivLord
@PageFault3 april 2024 15:40
Ik weet niet wat ik anders doe. Ik loop met de rest mee langs de paspoortcontrole en wacht op mijn bagage. Dat kan de ene keer wat langer duren dan de ander keer, maar uren heeft dat nooit geduurd.
En wanneer enkel wachten voor jou al genoeg is om het ellende te noemen, dan is jouw drempel voor ellende wel erg laag. Bij ellende denk ik eerder aan zoekgeraakte, vertraagde of zwaar beschadigde bagage.

Ik heb op verre bestemmingen op achenebbisj vliegvelden ook wel eens bij de bagageband/ -platform mijn bagage kunnen pakken, maar dat was dan nadat ik anderhalf uur in de rij voor de paspoortcontrole heb lopen schuifelen.
PageFault @CivLord3 april 2024 15:50
Tja, jij bent blijkbaar geduldiger dan alle andere mensen. Ik vind gemiddeld 3 a 4 uur wachten te lang, ook voor een prutsvliegveld zoals Schiphol. Letterlijk geen enkel ander vliegveld heeft dat, ook niet na corona tijd.

Bij paspoort controle heb ik nooit lang gestaan. Kijken, stempels erin en door. Vooruit: 1 keer in de VS iets langer omdat de 15 man voor mij moeilijk deden (altijd een goed plan bij douane beambtes....).

Zoekgeraakt en beschadigd nooit inderdaad (ik neem zelden kwetsbare zaken mee en vooral niet veel van waarde), maar wel op Schiphol verkeerde band op het scherm en altijd uren wachten.
CivLord
@PageFault4 april 2024 09:08
Ik vind 3 á 4 uur wachten op bagage ook veel te lang. Gelukkig heb ik dat nooit mee hoeven maken. Ook op Schiphol niet. Het langste dat ik ooit heb hoeven te wachten is misschien een half uur. Dat is in ruim 30 jaar vliegen naar tientallen landen op vijf verschillende continenten, waarbij de reis altijd op Schiphol begon en eindigde.

Met een wachttijd van uren verwacht ik dat je van een 100%-controle bestemming afkomt en alle bagage achter de schermen grondig gecontroleerd wordt.
PageFault @CivLord4 april 2024 09:17
Meestal kwam ik uit landen als Ijsland, VS, Canada, Australie. Soms van bestemmingen zoals Maleisie. Niet echt allemaal oorden met heel veel discutabele vliegreiszaken volgens mij. Ik snap het als je vanuit Colombia terug komt naar NL.

En ik snap niet dat ik dit nooit op de andere vliegvelden mee heb gemaakt.
CivLord
@PageFault4 april 2024 10:18
En ik snap niet dat ik dat vanuit dezelfde en andere bestemmingen op Schiphol nooit de door jou genoemde problemen heb gehad.
PageFault @CivLord4 april 2024 10:39
Wellicht toch de andere bestemmingen :+
dutchnltweaker @FJ Cruiser3 april 2024 10:56
Ligt er misschien aan welke tijd je aankomt of in welke seizoen je vliegt? Tijd terug aangekomen op Schiphol, alles verliep snel en de bagage kon ik zo van de band afpakken in 5 minuten. Maarja wat is lang? Ik ga niet klagen als ik 5 of 10 minuten moet wachten.
Alxndr @dutchnltweaker3 april 2024 11:12
5 minuten nadat je minstens een kwartier hebt moeten lopen, ik verdenk ze er van dat ze het expres zo ontworpen hebben om de wachttijd korter te laten lijken.

Als ik ingecheckte bagage heb blijf ik gewoon rustig op m'n stoel zitten totdat ik ongeveer als laatste het vliegtuig uit kan. Tegen die tijd ligt de bagage bijna altijd al op de band. Het is net als 10 km/u langzamer rijden, geen stress, geen gedruk en uiteindelijk scheelt het ongeveer niets qua tijd.
WaterFire @dutchnltweaker3 april 2024 11:52
Was het maar 10 minuten. Mijn laatste drie vluchten heb ik minstens anderhalf uur moeten wachten.
langestefan @FJ Cruiser3 april 2024 10:52
Kunnen ze deze tijd niet beter gebruiken om de bagage daadwerkelijk uit het vliegtuig te halen en naar de banden te transporteren?
Want de engineers die dit model hebben gemaakt zijn dezelfde mensen als die de bagage afhandelen? Of hoe zie je dat voor je?
kodak
@langestefan3 april 2024 12:54
Schiphol kiest er voor om budget wat ze kunnen uitgeven aan werkelijk verbeteren van de bagageafhandeling te investeren in laten ontwikkelen van informatie over de afhandeling. Die informatie lijkt daarbij niet direcr bedoeld om de afhandeling te verbeteren, eerder om mogelijk begrip op te wekken. Begrip opwekken bij nadelige dienstverlening heeft vaak als doel tot sussen van klachten en normaliseren, zodat men dat als excuus kan proberen te gebruiken om minder te hoeven investeren in verbetering van de service.

Die zelfde ontwikkelaars staan waarschijnlijk ook straks op hun bagage te wachten. Leuk dat ze even wat geld wisten te verdienen, maar op de lange termijn verliest men tijd en geld als ze die gegevens niet verplicht laten gebruiken om de bagageafhandeling zelf werkelijk te verbeteren.
langestefan @kodak3 april 2024 13:11
Het lijkt me juist een heel goed idee om inzichtelijk te maken hoe lang je nog moet wachten op je bagage. Als het een uur gaat duren dan kun je beter even naar een restaurant gaan ofzo. Het budget voor zo'n model zal een fractie zijn van wat het kost om de bagage afhandeling te automatiseren. Overigens heeft zo'n model ook nut als de bagage afhandeling wel vlot is, namelijk als er onvoorziene vertraging is bijvoorbeeld. Sta je daar voor niks op je bagage te wachten, nu weet je tenminste wat je kan verwachten
kodak
@langestefan3 april 2024 13:58
Het doel van bagageafhandeling is dat reizigers snel door kunnen. Als het afhandelen een uur gaat duren kun je beter klagen bij het management van Schiphol dat ze je onvoldoende waar voor je geld bieden en je kostbare tijd verspillen. Ga je naar een restaurant of winkel op Schiphol dan doe je precies wat ik al stelde: normaliseren en schiphol extra tijd en geld toeschuiven. Of denk je dat die winkels en restaurant daar als gulle gift staan?

Dat het budget een fractie van een alternatief als verdere automatisering is ben ik met je eens. Maar het gaat niet om het bedrag of automatisering, maar het doel. Het doel van de investering is niet duidelijk het willen verbeteren van de bagageafhandeling en de grote begatieve gevolgen van tijdverspilling en geldverkwanselen door passagiers, eerder het in stand houden en extra winst maken aan hun verspilling. Schiphol kan het geld dus beter in de verbetering van de bagageafhandeling zelf investeren en daar de winst vam accepteren als ze hun klanten werkelijk redelijk willen behandelen.
langestefan @kodak3 april 2024 15:33
Iedereen snapt dat de bagageafhandeling vlotter moet. Maar zoals schiphol zelf aangeeft zit het probleem vooral in het feit dat er niet genoeg mensen zijn. De lonen zijn inmiddels flink gestegen, maar nog is er een tekort. Het is gewoon zwaar, zeer fysiek rotwerk. De echte oplossing is om er gewoon een stel robots neer te zetten.
Het doel van de investering is niet duidelijk het willen verbeteren van de bagageafhandeling en de grote begatieve gevolgen van tijdverspilling en geldverkwanselen door passagiers,
Monitoring maakt de afhandeling niet direct beter nee. Maar het helpt wel degelijk in het optimaliseren van een proces. Ik denk dat schiphol erkent heeft dat het niet zomaar 123 opgelost is, en daarom is communiceren nu het beste wat er gedaan kan worden.

Aldus schiphol:
We doen regelmatig onderzoek onder passagiers om te weten waar ze behoefte aan hebben tijdens hun reis van of naar de luchthaven. Hieruit kwam een duidelijke behoefte naar voren: weten wanneer de bagage op de band aankomt. Dankzij onze nieuwe AI-gedreven functionaliteit kunnen we deze informatie nu op een heldere manier verstrekken.
Hier kan ik me heel goed in vinden. Ga er ook zeker gebruik van maken.

[Reactie gewijzigd door langestefan op 23 juli 2024 08:03]

kodak
@langestefan3 april 2024 16:25
Die behoefte te weten wanneer bagage eindelijk wel eens aankomt heeft een oorzaak: Schiphol heeft jaren lang zo min mogelijk geïnvesteerd in fatsoenlijk bagagewerk. En dat doen ze hiermee nog steeds niet, het informeren is symptoombestrijding.

Het is niet zwaar door de bagage maar door de jaren aan slechte werkomstandigheden. Dat, samen met absurde vergoeding en belabberde reputatie zorgt er voor dat er te weinig werknemers zijn. Ze hebben dat zelf veroorzaakt, in stand gehouden en houden het in stand door deze investering in symptoombestrijding.

Als je hier liever gebruik van maakt dan van Schiphol duidelijke aanpak van het probleem te eisen hou je de problemen mede in stand. En dat lijkt precies wat Schiphol liever heeft dan het probleem aanpakken, want jij levert op deze manier van tevreden zijn snel winst op. Het andere kost ze winst.
langestefan @kodak3 april 2024 16:29
Je valt in herhaling en je snapt het probleem niet. Gaaaaap
kodak
@langestefan3 april 2024 17:06
Het probleem is duidelijk: het bevalt reizigers meer om het over de eigen tijdelijke voordeeltjes te hebben dan op de argumenten van het onderliggende probleem in te gaan. En aangezien die niet weg gaan door verduidelijking vervelend te vinden geef je een nogal zwakke reactie.
Yankovic @kodak3 april 2024 14:45
Bijkomend voordeel voor Schiphol is dat ze zelf ook veel beter inzicht gaan krijgen in het afhandelingsproces zodat ze misschien ook gericht actie kunnen ondernemen om bepaalde aspecten te versnellen
Frame164 @FJ Cruiser3 april 2024 10:37
Ze zouden hetzelfde kunnen doen als op Berlijn Brandenburg: maakt niet uit bij welke gate je aankomt, het is altijd een takke-eind lopen naar de bagageband. Dan lijkt het vanzelf of de wachttijd korter is :-)

Als je op Schiphol "pech" hebt om op dichtbij uit te kunnen stappen ben je veel te snel bij de bagageband...
Jorah_Newstone @Frame1643 april 2024 12:22
Gewoon passagiers vanaf de polderbaan laten lopen, maak er een mooie tunnel van en zie hier, geen enkele klacht over de baggage :+
Emunator @Jorah_Newstone3 april 2024 14:35
Dat kost je een nieuwe monitor, ik proestte net al mijn bier uit.

Iets serieuzer, ik vlieg altijd via Brussel, goedkoper en mijn bagage is er veel sneller dan op Schiphol.
swtimmer @FJ Cruiser3 april 2024 10:50
Wat ook apart is dat het voor een Skyteam hub enorm slecht omgaat met de priority labels van AF-KLM.

Dat doen ze op een CDG of een Delta hub dan een stuk beter en sneller.
DNN!S @swtimmer3 april 2024 11:25
Mijn collega's en ik hebben er een soort dingetje van gemaakt om bij te houden hoevaak ze priority en non-priority verkeerd om hebben ingeladen. We schatten 30-40% van de keren. Altijd een spannend moment om te zien of de eerste koffer wel of geen label heeft.

Dan sta je op een mickeymouse-vliegveld te wachten bij de band maar komen éérst alle non-priority. Maar die mensen staan nog voor de douane in een hele lange rij en loopt de band helemaal vol en soms zelfs vast. Wordt het een gekkenhuis rondom de band waar mensen koffers er maar naast gaan gooien om de band draaiende te houden waardoor het alleen maar erger wordt met mensen die hun bagage daar tussen gaan zoeken etc.....

[Reactie gewijzigd door DNN!S op 23 juli 2024 08:03]

slowdive @DNN!S3 april 2024 12:10
Het is ook maar net hoe je priority uitlegt. Passagier eerst? Of bagage eerst? En is dat dan als eerste in het bagageruim of juist als eerste eruit?
Of als het de passagier is als die er als eerst in het vliegtuig mag, maar er is bij het uitstappen geen prioriteit meer geldig (wat in de praktijk zo is), maakt dat dan iets uit voor de bagageafhandeling?
Andros @slowdive3 april 2024 12:14
Doorgaans rekenen luchtvaartmaatschappijen extra kosten voor priority. De mensen die hier gebruik van maken hebben daar doorgaans wel een reden voor en ik zou me ook bekocht voelen als je bagage dan laat aan komt waardoor je een hoop tijd verliest op de luchthaven als je naar een afspraak moet oid. Biedt zo'n service dan niet aan...
DNN!S @slowdive3 april 2024 13:11
Bij het uitstappen is er wél volgorde van de reisklassen waar dan wel of geen priority-bagage aan hangt. Het gaat mij niet zozeer om de privilege, een keertje wachten is niet zo erg. Maar bij het afhalen van koffers moet er een reizigersstroming in zitten die dan verkeerd om is wat een puinhoop geeft op vooral kleine vliegvelden.

[Reactie gewijzigd door DNN!S op 23 juli 2024 08:03]

slowdive @DNN!S3 april 2024 19:59
Oh, dan heb ik altijd de verkeerd priority-soort geboekt. Toen was het wel eerst instappen, maar uitstappen was at random. In de volgorde waarin de koffers op de band dte recht kwamen heb ik nooit priority (als een van de eersten aan de beurt zijn) ervaren, maar misschien dat ik ook maar eens empirisch onderzoek moet gaan doen.
CyBeR @swtimmer3 april 2024 10:57
Wat ook apart is dat het voor een Skyteam hub enorm slecht omgaat met de priority labels van AF-KLM.

Dat doen ze op een CDG of een Delta hub dan een stuk beter en sneller.
Inderdaad, hoewel er ook op zich wat voor te zeggen is, gezien hoe traag ze al zijn hier, dat ze de boel niet ook nog extra vertragen om priority bagage eerder er uit te krijgen. Ik heb liever dat ze álles sneller maken dan dat ze kunstmatig zorgen dat mijn prio-tagged bagage sneller is.
GenomDalar @FJ Cruiser3 april 2024 10:42
Als ik vlieg die ik dat zonder extra bagage, dus alleen handbagage en een rugzak. Loop heerlijk de bagageband voorbij.
metalmania_666 @GenomDalar3 april 2024 10:45
Dan ga je zeker niet (lang) op vakantie?
Of koop je je kleding dan lokaal?
GenomDalar @metalmania_6663 april 2024 10:51
Niet lang extreem lang nee, maar ik zorg voor een AirBnB met wasmachine of een hotel waar ze dit bieden.
Andros @metalmania_6663 april 2024 11:12
Gewoon lokaal bij een wasserette binnen gooien, de volgende dag is alles weer schoon, gestreken en ruikt fris. En in veel landen is dat echt niet duur, dan ga ik ook niet hele hutkoffers vol kleding meesleuren, zeker niet in warmere oorden. Bevalt me al jaren prima :) .
Autonoesis @Andros3 april 2024 11:56
Juust, ik reis al jaren carry-on met een 40 liter rugzak (bevalt mij veel beter dan een rolkoffertje meeslepen) Ruim genoeg voor zeker een week kleding, helemaal als je geen spijkerbroeken meeneemt + nog wat andere zooi afhankelijk van het reisdoel. Bij langere reizen gewoon een keertje wassen. Wanneer er geen wasserette of wasservice wordt aangeboden, is reiswasmiddel ook nog een alternatief. Het verbaast mij ook altijd waarom een groot deel van de reizigers enorme hutkoffers meeslepen.
The Zep Man
@metalmania_6663 april 2024 11:51
Dan ga je zeker niet (lang) op vakantie?
Hier en daar lees ik dat mensen gewoon hun zware (minder waardevolle) bagage van te voren opsturen en op locatie aan het einde van hun vakantie terugsturen. Belangrijkste blijft dat je je handbagage de cabine in mag nemen, want anders biedt dit minder voordeel.

Je hebt sowieso niet het gesjouw van een grote zware koffer onderweg. Dat is al een win.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 23 juli 2024 08:03]

De_Daapse @GenomDalar3 april 2024 10:46
Ik hou wel van schone kleding af en toe.
GenomDalar @De_Daapse3 april 2024 10:50
Ik zorg voor AirBnB met wasmachine...
Left @FJ Cruiser3 april 2024 10:56
Het duurde 20 jaar geleden al vaak een eeuwigheid voor je in Schiphol je bagage had. Ik zou zeggen dat het eerder sneller is geworden vergeleken met vroeger.

Hoe lang het duurt hangt af van het afhandelingsbedrijf en van het aantal vluchten dat tegelijk met die van jou geland is. Als een afhandelingsbedrijf maar een beperkt aantal mensen aan het werk heeft, en er komen toevallig tegelijk een paar vluchten binnen die ze allemaal moeten uitladen, dan kan het gebeuren dat je flink lang moet wachten. En Schiphol is nou eenmaal een drukke luchthaven dus dan kan zoiets gebeuren.
CivLord
@Left3 april 2024 14:02
Het het lijkt al snel een eeuwigheid te duren wanneer je na een lange vlucht bijna tuis bent en alleen nog maar 'even' op je bagage moet wachten. En die eeuwigheid duurt nóg langer wanneer je dan ook nog een reisgenoot bij je hebt die om de halve minuut vraagt waar de bagage blijft. (Om over kinderen maar te zwijgen.)
Alxndr @FJ Cruiser3 april 2024 11:07
Want IT personeel zet je zomaar ff in als bagagesjouwer? 8)7

Het is gewoon beleid, ze willen goedkoop zijn om te concurreren, dus de kosten moeten omlaag, dus ze betalen zo weinig dat mensen wat anders gaan doen.

En ongeacht wat dit geinje kost, ook al is het een miljoen, het zal verwaarloosbaar zijn ten opzichte van hoeveel er voor extra bagagesjouwers nodig is.
B Tender @FJ Cruiser3 april 2024 13:08
De mensen die tijd zullen gaan steken in het ontwerpen van dit algoritme zijn waarschijnljk niet de mensen die de bagage naar de band sjouwen (en vice versa).
Luchtbakker @FJ Cruiser3 april 2024 13:57
Ik heb dat juist andersom. Nergens is het zo snel als op Schiphol. En ik vlieg dan 4x per jaar naar diverse bestemmingen in de wereld.

Schiphol is misschien niet direct het mooiste luchthaven, maar op gebied van bagage zijn ze echt wel een van de snelste.
Highlands @FJ Cruiser3 april 2024 22:11
Herkenbaar, zelfs in Afrika is het gemiddelde een stuk sneller dan hier in Nederland. Wat dat betreft zijn we soort ontwikkelingsland geworden. Vorige week een vlucht uit Noord-Afrika, bijna een uur en 10 minuten wachten op mijn koffer Terwijl er amper andere vluchten binnen kwamen om 1:00 uur ‘s nachts … dus ja leuk zo’n algoritme, doe er gewoon wat aan ……
Schway @FJ Cruiser4 april 2024 10:56
Ik denk niet dat de ontwikkelaars van dit algoritme dezelfde mensen zijn als de bagage uitladen.
Maar dat is een aanname.
Keypunchie
3 april 2024 10:54
Beter dan geld uitgeven aan het "beter informeren", besteedt het aan die bagage sneller op de band te krijgen!

Daar wordt iedereen beter van.
p0st @Keypunchie3 april 2024 11:57
Ja, laten we inderdaad stoppen met innovatie en gewoon meer handjes aannemen in de toch al overvolle bagagekelder waar de 6 afhandelaren elkaar dood-concurreren. Er wordt keihard gewerkt op Schiphol om de bagage zo snel als mogelijk vanuit de vliegtuigen naar de reclaim te krijgen, maar ook de capaciteit van het bagagesysteem heeft zo zijn beperkingen (nog los van de vele afhandelaren, de aankomende verplichting van tilhulpen bij het verwerken van bagage, etc)
Zoop @p0st3 april 2024 12:07
Tsja, je doet nu net alsof het niet beter kan, dat terwijl ik bij schiphol steevast het langste wacht op mijn bagage van alle vliegvelden waar ik ooit ben geweest. Iedereen kan het beter, maar in schiphol kan dat blijkbaar niet, dus blijven we geld in informatie steken ipv infrastructuur/personeel. Vind dit maar een rare redenatie hoor. Mensen zullen ongetwijfeld keihard werken, daar twijfel ik niet aan. Maar dat er iets te verbeteren valt mag toch wel duidelijk zijn (getuige ook dit nieuwsbericht).

[Reactie gewijzigd door Zoop op 23 juli 2024 08:03]

p0st @Zoop3 april 2024 13:55
Het kan zeker wel beter op Schiphol, en er wordt zeer veel geïnvesteerd in de infrastructuur (meer dan ooit, zowel qua uitbreiding van capaciteit als oplossen van technical debt). Personeel is tweeledig; enerzijds het Schiphol personeel dat (samen met contractors) verantwoordelijk is voor het technisch beheer van het gehele bagagegebied, dan nog alle mensen van operations die alle planningen maken en dan het personeel dat de koffers verwerkt (de afhandelaren). Arbeidsomstandigheden is daarbij de afgelopen jaren een kernthema, wat zowel om technische oplossingen gaat (zoals tilhulpen, powerstows) als om arbeidsvoorwaarden (zie recent nieuwsbericht dat er momenteel te veel concurrentie is tussen de afhandelaren). Kortom; er wordt op alle vlakken geïnvesteerd (infrastructuur, personeel, arbeidsomstandigheden en dus ook informatie)
Zoop @p0st3 april 2024 14:18
Absoluut, en het is natuurlijk ook stom om te denken dat niet-investeren in zoiets als dit dan automatisch zou betekenen dat het andere (personeel, infra etc) dan ineens beter zou worden, zo werkt dat natuurlijk niet.
Maar optics is ook een ding, hoe dingen over komen. En als men dan al jaren over zoiets klaagt zonder merkbare verbetering en dan komen ze met zoiets als dit, dat is dat een slap to the face. Alsof de klagende mensen niet serieus genomen worden.

Ondanks er wellicht prima aan de infrastructuur gewerkt wordt, maar dat is niet wat men ervaart of ziet. Wat wel gezien wordt, nog steeds lange wachttijden maar nu ondersteund door een filmpje dat bijna als een belediging voelt.
Notlupus 3 april 2024 10:20
Hoezo moet dit een "zelflerend datamodel" zijn? Elke koffer heeft toch een streepjescode, de eerste koffer die op de band komt scan je en het scherm geeft vervolgens aan "eerste koffer op de band"...
iAR @Notlupus3 april 2024 10:40
Ik denk omdat het hip is... en hoe langer je er over nadenkt, hoe treuriger het is. Je weet wanneer het vliegtuig is geland, je weet wie en wanneer de auto voor de koffers er is. Je zou de eerste en laatste koffer kunnen scannen in die wagen, en vervolgens op de band. Het enige dat je niet weet is of er vertraging is door personeelstekort of extreme drukte maar dat zou je zonder een zelflerend datamodel ook wel moeten kunnen weten.
HOXSEC @iAR3 april 2024 10:47
Je denkt veel te pessimistisch, dit model is veel meer dan alleen ' bagagewachttijd '. Ik snap als je de artikel leest, dit zo overkomt. Misschien geeft dit filmpje meer verduideling wat voor model het eigenlijk is en wat het kan kwa functionaliteit: https://www.youtube.com/watch?v=wtH6ZUno-iQ

Ik zal je minder pessimistisch willen maken door een demo te geven.
stylezzz @Notlupus3 april 2024 17:02
Ik snap ook niet waar die logica vandaan komt. Zodra de eerste passagiers uit het vliegtuig stappen zou je ook kunnen beginnen met het uitladen van de koffers. Desnoods hang je nog een scanner aan die vrachttreintjes, zodra die volgeladen word dat je op de monitor 'baggage verwacht over 15 minuten' kunt zetten. Zodra de eerste koffers van het treintje afgaan richting de banden schakel je naar 'eerste koffer op de band'..... Waarom dat schiphol daar zo verschrikkelijk traag in is weet ik ook niet. Geloof best dat er wat mensen keihard werken. Maar ergens zal een flinke vertraging optreden in het traject.....
Frame164 @Notlupus3 april 2024 10:39
Maar dan weet je nog niet wanneer de middelste of de laatste koffer aan komt. Het zou heel simpel zijn als alle koffers van het karretje direct op de betreffende band werden gegooid. Dan weet je dat binnen een paar minuten alles rond draait. Maar zo simpel werkt het niet. Het gaat allemaal op de grote hoop onder de grond en wordt dan weer uitgesorteerd naar de juiste band.
Groningerkoek @Frame1643 april 2024 11:55
Dat is logisch, je wilt natuurlijk niet dat passagiers die overstappen eerst hun bagage op moeten halen om het dan weer in te leveren. Dat kost veel te veel tijd.

Dat uitsorteren gebeurt trouwens op de band, dat is geen mensenwerk (op de betere luchthavens)
langestefan @Notlupus3 april 2024 10:53
Artikel wel gelezen? Het gaat over de wachttijd, en niet over 'ligt het al op de band'
yPop 3 april 2024 10:14
Ik vlieg een keer of wat iedere maand. Mijn tip : rustig bakkie koffie doen als je nog in de terminal bent. Bagage duurt altijd langer dan je denkt. En niets zo fijn als aan komen lopen en je koffer al op de band te zien. In plaats van als een stel wolven onrustig bij de band te staan zenuwen.
moonlander @yPop3 april 2024 10:20
Totdat je raar opkijkt en je koffer is meegenomen door iemand anders. Dus ik sta inderdaad ook als eerste in de rij om de koffer aan te pakken, of iig in de gaten houden zodat hij niet gepakt wordt door iemand anders.
SeenD @yPop3 april 2024 10:26
Ja doe ik ook altijd. Of al die mensen als eerste opspringen in het vliegtuig, staan bij het taxien. Dan denk ik, je moet nog lang wachten op je koffer. Chill.
la cucaracha @SeenD3 april 2024 10:47
Of die mensen hebben slechts cabine bagage mee, zou dat ook kunnen? 8-)
DJH @SeenD3 april 2024 11:14
Of ze zijn helemaal klaar met zitten in zo’n claustrofobische ruimte waar je je kont niet kan keren. Ik hoor mensen vaak klagen over mensen die gaan staan direct na de landing maar ik begrijp het wel, zeker als je boven de 190cm bent.
Groningerkoek @SeenD3 april 2024 12:00
Ja, echt. Van mij mogen ze die lui wel een vliegontheffing geven. Het kan zo simpel snel en efficient, maar nee je zit met 300 man in het vliegtuig en binnen luttele seconden staat men zelfs achterin al met hun trolleys en tassen in het gangpad klaar... zucht.

Doe toch zoiets als Oranje licht voor de even rijen links en oneven rijen rechts, spullen pakken en opdonderen, en dan de rest spullen pakken en opdonderen, maar daar zal de gemiddelde mens wel weer te dom en ongeduldig voor zijn.
Justice @yPop3 april 2024 11:11
hoe lang blijven the koffers op de bagageband staan dan? Kom je niet "te laat" aan?
Annan 3 april 2024 10:12
Ik zou veel liever hebben dat mijn bagage met zorg op en van het vliegtuig gehaald wordt. Dan wacht ik desnoods wel wat langer. Als je soms ziet in welke staat je je bagage terug krijgt (en de talloze video's die ervan bestaan)...

https://www.youtube.com/watch?v=VXZkCRdBHnE

[Reactie gewijzigd door Annan op 23 juli 2024 08:03]

moonlander @Annan3 april 2024 10:19
Je moet je koffer ook niet zien als pronk stuk, maar een koffer om je bagage veilig te vervoeren.
Zou jij als je honderden koffers moet pakken ze met fluwelen handschoentjes sjouwen? Nee, dat is net als pakketten versturen, je moet je spul degelijk inpakken zodat het tegen een stootje kan.
iAR @moonlander3 april 2024 10:37
Beetje vreemde reactie, en als aanvulling op wat @Annan zegt, ik weet niet wat jij allemaal meeneemt in je koffer, maar bij mij zit daar ook nog wel eens wat in dat stuk kan.

Daarnaast, tussen fluwelen handschoenen en smijten zit nogal een verschil.
Annan @moonlander3 april 2024 10:30
Wat voor een rare reactie is dat?

Met spullen van anderen hoor je altijd met zorg om te gaan, daar betaal je tenslotte ook voor. Als je die redenering doortrekt->
een auto moet je zien als een vervoersmiddel, niet als een pronkstuk. Deuk maar op.
een huis moet je zien als een dak boven je hoofd, niet als een pronkstuk. Poetsmedewerker, breek maar alles af

Nee sorry, koffers zijn vaak hele dure dingen die veel verder gaan dan enkel "veilig vervoer". Zo zijn bvb vele koffers voorzien van handige wieltjes, zodat je er gemakkelijker mee kan wandelen. Leuk als je merkt dat je wieltjes naar de vaantjes zijn na de vlucht door de onvoorzichtigheid van anderen.

Tenslotte laat het filmpje gewoon zien dat het ook anders kan, dus ja ik verwacht dat mensen die honderden koffers pakken dit met zorg doen (hetzelfde voor pakketjes).
Frame164 @Annan3 april 2024 10:41
De oplossing is simpel: meer geld zodat er meer tijd en middelen komen voor een zorgvuldige afhandeling van de bagage. Maar dan niet klagen dat tickets duurder worden.
Alxndr @Annan3 april 2024 11:25
Dit meen je toch niet serieus? De rare reactie is die van jou, want ergens lijk je het contact met de werkelijkheid kwijtgeraakt.

Een koffer is verpakking, niets meer niets minder. Als jij een koffer met breekbare wieltjes koopt die er niet af kunnen, dan moet je gewoon verwachten dat ze vroeger (of later, als je geluk hebt) stuk gaan, anders ben je gewoon heel erg naief?
Annan @Alxndr3 april 2024 11:30
Tuurlijk wel, ik verwacht dat men zorgvuldig omspringt met spullen van anderen. Is dat dan zo raar?
Dat de realiteit vaak anders, is spijtig genoeg zo, maar ik spreek dan ook een wens uit ;)

De wens wordt waarschijnlijk geen realiteit als iedereen het maar normaal vindt dat je met pakketjes en koffers smijt. Wederom: het kan ook anders
Alxndr @Annan3 april 2024 11:46
Sorry, het kwam meer over als een verwachting dan een wens.

Maar met vliegvervoer dat massaler en goedkoper dan ooit is, is het duidelijk (en logisch) waar de prioriteiten liggen - overal moet op bespaard worden, want anders gaan ze naar de concurrent.

Ik zou zeggen, probeer het anders eens vanaf Eindhoven of Maastricht, al zou het me verbazen als situatie daar heel veel beter is dan Schiphol - mensen willen gewoon goedkoop.
Andros @Annan3 april 2024 13:36
Het personeel dat dit soort dingen doet verwacht ook een baas die aan hun arbeidsvoorwaarden en werkdruk denkt. Doorgaans is dat niet het geval, gewichtslimieten worden veelvuldig overtreden en het moet altijd maar sneller, sneller en meer. Op een gegeven moment denkt zo'n persoon dan van "ok, dan maar zo, target is anders onhaalbaar". Hetzelfde probleem zie je in elke baan met een hoge werkdruk, of het nu bagage afhandelaars, pakjesbezorgers of amazon medewerkers zijn, geef die mensen fatsoenlijke werkomstandigheden en de mogelijkheid om hun werk netjes te doen en dan kan het ineens wel. Rotte appels ga je toch blijven houden maar het ligt lang niet altijd aan het personeel zelf. Waarom denk je dat er zoveel gestaakt wordt in sectoren met hoge werkdruk (OV, zorg, onderwijs etc etc) ?
n4m3l355 @Annan3 april 2024 11:32
Uiteindelijk is je baggage een onderdeel van het vliegen. Het aparte is dat in het Westen baggage in ieder opvlak slecht wordt behandeld, het gaat traag, de afhaal is ver weg, men mishandelt je baggage (zelf een keer meegemaakt dat een koffer met zwaar nylon kapot geragd was). Zelf zit ik in het Oosten en doet men gewoon hun werk. Echt helemaal niks te klagen en hoeft men zich hier niet te pronken zoals Schiphol met een of andere algoritme wat helemaal niet relevant is, sterker nog men doet dit nu pas?

Schiphol doe gewoon beter werk, betaal je personeel, tegelijkertijd zorg ervoor dat personeel fatsoenlijk met baggage omgaat. Beiden faalt Schiphol gewoon zwaar mee.
Woembah @n4m3l3553 april 2024 12:12
Niet om jouw argument te bestrijden, maar het is een misvatting dat Schiphol (financieel) verantwoordelijk is voor het bagagepersoneel. Dat zijn de afhandelbedrijven, en die sluiten alleen een contract met de luchtvaartmaatschappij. Het is dus je luchtvaartmaatschappij die voor een dubbeltje op de eerste rang wil zitten met onderbezette afhandelaars, daar heeft Schiphol niet veel mee te maken.

Schiphol gaat wel over de faciliteiten en werkomgeving, en ook daar is terecht een hoop kritiek op geweest.
jongetje 3 april 2024 10:58
Heb je AI nodig om te zien of de sluf is aangekoppelt of de bagagedeur openstaat? Er gaat toch een signaal dat een vliegtuig is geland en een bagagemedewerker start met het uitladen? Vervolgens kun je elke koffer adhv de barcode volgen.
r2504 @jongetje3 april 2024 11:07
Het is natuurlijk hip als je met termen als AI kan zwaaien.

Gewoon onderweg op de transportbanden wat barcode scanners zetten is inderdaad vermoedelijk te eenvoudig 8)7
Groningerkoek @r25043 april 2024 11:51
Moet je wel weten wanneer je zwik op de transportbanden terechtkomt :P
jongetje @Groningerkoek3 april 2024 11:55
Elke transportband heeft al jaren scanners om de koffers geautomatiseerd van en naar de vliegtuigen te brengen. Een filmpje van 11 jaar geleden: https://www.youtube.com/watch?v=Q-jQhbUgp3k
Groningerkoek @jongetje3 april 2024 12:07
Als in: Het heeft aangaande het weten wanneer je koffers op te halen zijn maar beperkt nut om de transportbanden vol te hangen met sensors, want dan weet je nog niet hoelang het duurt voordat ze op de band terechtkomen. Dan wil je ook weten wanneer ze bij je vliegtuig zijn om het op te halen en andere momenten.
jongetje @Groningerkoek3 april 2024 14:39
Dat is envoudig, elk vliegtuig heeft een transponder en geeft de aankomsttijd door. Is echt geen hogere wiskunde. Autoverhuur bedrijven en taxi's weten ze ook hoelaat je aankomt en ze klaar moeten staan.

Daarbij, als jij het vliegtuig uitstapt en voordat je bij de band bent staat het vliegtuig al aan de gate (anders stapt het lastig uit). Dus is ook al bekend wanneer er uitgeladen wordt door die partij.

[Reactie gewijzigd door jongetje op 23 juli 2024 08:03]

Groningerkoek @jongetje3 april 2024 18:06
Landen en lossen zijn twee totaal verschillende dingen...

Maar goed, Tweakers heeft al besloten dat wat Schiphol hier doet domme onzin is en wij weten het natuurlijk veel beter....
jongetje @Groningerkoek3 april 2024 21:07
Dat zeg ik niet, ik zeg alleen dat het geen AI is.
iDEOwen 3 april 2024 10:06
Tot nu toe is mijn ervaring dat wat op de schermen en in de Schiphol App staat vaak gewoon niet klopt met de werkelijkheid. Heel vaak gehad dat er inmiddels op de schermen of in de App stond dat 'laatste koffer op band' zou moeten zijn, terwijl de eerste koffer pas half uur later (of zelfs nog langer) op de band kwam.
Alxndr @iDEOwen3 april 2024 11:27
Weet je hoe lang zo'n band is ;)

Maar serieus, het is spelen met hoe mensen zijn. Geef ze info en ze worden geduldiger/afwachtender/toleranter, of die info nu klopt of niet. De volgende keer zijn ze het toch alweer vergeten en trappen ze er weer in.

[Reactie gewijzigd door Alxndr op 23 juli 2024 08:03]

downtime @Alxndr3 april 2024 12:14
Is dat het spelletje wat NS speelt? Ik word eerlijk gezegd niet echt geduldiger of toleranter van die informatieborden op het perron. Moedeloos misschien.
Alxndr @downtime3 april 2024 14:01
Ik bedoel dat het verschil tussen een station en een vliegveld is dat 'de volgende keer' maanden later is en niet de volgende dag.
bigbadbull @Alxndr3 april 2024 15:58
Hmm, dat weet ik zo nog niet.
Is natuurlijk n=1 verhaal,
maar als ik via Schiphol vlieg, dan ben ik stee vast mijn bagage kwijt.
Dus probeer ik Schiphol te vermijden.
maar ja in het vervolg kan ik dus sneller naar bagage verloren post gaan ipv. nog een half uur ijdel hoop te hebben dat ie alsnog toekomt.
riddles @iDEOwen3 april 2024 14:27
Dit dus inderdaad. Dat de voorspelling niet klopt vooraf is een ding, en wellicht kan een algoritme daar wat bij helpen. Maar als dat algoritme gebruik gaat maken van wat er nu op de borden staat, dan wordt het niet beter.
PsiTweaker 3 april 2024 13:09
Tja of daar de wachtende passagier blij van wordt?

Misschien moet Schiphol meer investeren in de bagage afhandeling op zich. Of meer personeel en/of betere apparatuur om die hoeveelheid bagage verplaatst te krijgen.

Dat een passagier nu weet, dat Schiphol verwacht wanneer zijn/haar bagage de band opgaat, dat zal niet zo'n probleem zijn. Meer dat e.e.a. vaak veel te lang duurt.

Dit lijkt mij meer op een poging, om de aansprakelijkheid af te wentelen dan een oplossing voor het bagage probleem.

[Reactie gewijzigd door PsiTweaker op 23 juli 2024 08:03]

jeanj 3 april 2024 15:57
Het enige waar ik in geïnteresseerd ben is dat mijn koffer aankomt op de band tegelijk met als ik er ook ben.

Alle andere data is niet echt relevant. Als hun algoritme ook betrouwbaar rekening houd met de conditie en andere factoren van de passagier, dan heb je pas echt wat bereikt. Vraag me wel af hoe het zit met de privacy....
trab_78 3 april 2024 18:34
Er staat al jaren op die schermen hoe lang het ongeveer gaat duren voordat de bagage komt. Waar is dat op gebaseerd dan? Ik dacht eigenlijk dat ze al lang allerlei status-informatie hadden over een vliegtuig. Het verbaast me zeer dat dat dus blijkbaar niet zo is en dat ze dat nu met video-analyse gaan doen!

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