Schiphol wil met algoritme meer informatie delen over bagagewachttijd

Schiphol zegt een zelflerend datamodel te hebben ontwikkeld waarmee de luchthaven reizigers meer informatie kan bieden over wanneer bagage op de band aankomt. Deze informatie wordt via de schermen, app en website gedeeld.

Het datamodel gebruikt volgens Schiphol dertien verschillende databronnen, waaronder het omdraaiproces van gelande vliegtuigen die geschikt worden gemaakt voor de volgende vlucht. Met deze databron weet de luchthaven in welke fase van dit proces het vliegtuig zich op een bepaald moment bevindt, zoals of het vliegtuig al geparkeerd is en of de bagage van het vliegtuig wordt gehaald. Deze databron verwerkt camerabeelden met kunstmatige intelligentie om zo te bepalen in welke fase van het omdraaiproces een vliegtuig zich bevindt.

"Doordat dit inzichtelijk is, kan de luchthaven deze informatie gebruiken om specifiek te voorspellen hoelang het duurt voordat de bagage op de band ligt, of deze nog in het vliegtuig zit of onderweg is naar de bagagehal." Schiphol zegt deze tussenstappen via de schermen, app of website ook met reizigers te delen.

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