Schiphol test jaar lang autonome rolstoelen voor verminderd mobiele reizigers

Luchthaven Schiphol gaat een jaar lang tien autonome rolstoelen testen voor mensen met verminderde mobiliteit. Het gaat om een vervolg van een eerdere pilot, die een week duurde. De luchthaven verkent of de dienst structureel kan worden.

De nieuwe test werkt met tien autonome rolstoelen van Whill, dezelfde fabrikant als bij de pilot in begin 2023. Deze rolstoelen bevatten een touchscreen waarmee de bestuurder kan aangeven naar welke gate de rolstoel moet. De Whill rijdt dan naar die gate via een vooraf geprogrammeerde route. Met sensors herkent de rolstoel blokkades, zoals mensen die in de weg staan. Als er mensen in de weg staan, stopt de rolstoel en vraagt de Whill in het Engels of die personen aan de kant kunnen. Als de reiziger bij aankomst is uitgestapt, rijdt de rolstoel zelfstandig terug naar het startpunt.

De rolstoelen zijn bedoeld voor bijvoorbeeld ouderen of mensen met lichamelijke klachten, en staan op drie locaties in Lounge 2 en 3, na de paspoortcontrole. Deze Lounges staan in het non-Schengengebied, waar voornamelijk intercontinentale vluchten plaatsvinden. De rolstoel heeft verder een noodknop, een gordel en een bagagerek. Reizigers kunnen om persoonlijke assistentie vragen.

Schiphol zegt dat de rolstoelen 'in eerste instantie' elke werkdag tussen 9.00 en 17.00 uur beschikbaar zijn. De komende maanden wil de luchthaven de pilot uitbreiden, zoals met de rolstoel de lift in, het beschikbaar stellen van een rolstoel voor aankomende reizigers, en een pauze- en tussenstopfunctie. Met deze langere test wil Schiphol bovendien onderzoeken 'hoe de rolstoelen passen in het luchthavenproces en hoe ze bijdragen aan de ervaring van de reizigers'. Schiphol wil ook verkennen of de rolstoelen structureel aangeboden kunnen worden. Hiervoor start 'binnenkort' een marktconsultatie 'om de markt en de daarin bestaande mogelijkheden verder te onderzoeken'.

Een video van de eerdere pilot uit 2023