Schiphol test autonome elektrische bussen voor werknemers

Luchthaven Schiphol test twee zelfrijdende bussen die op het vliegveld werknemers vervoeren op een vaste route. Met de test wil Schiphol onderzoeken wat de voordelen van autonoom vervoer zijn en hoe werknemers dit ervaren. De test loopt tot eind april.

Ohmio Lift SchipholDe luchthaven gebruikt twee Lift-bussen van Ohmio die op basis van gps en camera's rijden. De voertuigen rijden op het airsidedeel van Schiphol, dus het deel van de luchthaven achter de paspoort- en douanecontrole. De voertuigen pendelen werknemers tussen een ophaallocatie bij een securitycheckpoint bij Gate 60, en kantoren van schoonmaak- en grondafhandelingsbedrijven. De twee bussen vormen een alternatieve keuze voor de reguliere shuttlebusdienst en de circulaire route duurt vijf minuten.

De bussen kunnen dankzij de camera's versperringen herkennen en stoppen dan automatisch. Als de blokkade weg is, rijdt de bus weer verder. In de bus zit ook een bestuurder die in geval van nood de controle kan overnemen. De shuttlebussen rijden tussen ander verkeer en Schiphol zegt te experimenteren met verschillende verkeersniveaus zoals piekuren en rustige momenten. In de bus passen acht passagiers, die moeten zitten.

Schiphol test de bussen sinds oktober en zegt dat 89 procent van de deelnemende werknemers bereid is de dienst opnieuw te gebruiken. Werknemers zouden de dienst als veilig en positief ervaren. Schiphol overweegt de test uit te breiden na eind april. De luchthaven heeft als ambitie om tegen 2050 een volledig autonome en emissievrije voertuigenvloot te hebben.

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 27-03-2024 10:05 75

27-03-2024 • 10:05

75

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Reacties (75)

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Justevo 27 maart 2024 10:10
Ik weet nog goed dat een aantal jaren geleden Schiphol een hele lading elektrische auto's had aangeschaft, want dat was heel groen en goed voor het imago.

Wat niet werd verteld is dat ze er twee Mercedes ML diesels met een aggregaat op aanhang achteraan rond lieten rijden om alles snel op te kunnen laden. Wij leverden toen die ML's.

Hopelijk is dat nu anders ingericht.
multikoe
@Justevo27 maart 2024 11:09
Dat lijkt me gewoon een heel normale test: je kijkt of electrische auto's voldoen en als dat inderdaad zo is, dan breng je de laadstructuur op orde. Het zou helemaal een Telegraaf-artikel opleveren als je eerst alles in orde maakt en dan concludeert dat electrische auto's niet functioneren.
Skit3000 @Justevo27 maart 2024 10:17
Dan nog is het waarschijnlijk zuiniger om met een elektrische auto te rijden dan met een op diesel. Een elektrische auto (met de snelheden die op Schiphol gereden worden) gebruikt zo'n 15 kWh/100 km, een diesel 10 liter/100 km. Het brandstofverbruik van een dieselgenerator ligt tussen de 0.3 en 0.6 liter per kWh. Voor die 15 kWh van de elektrische auto, heb je dus tussen de 4,5 en 9 liter diesel nodig. Zelfs als je een onzuinigere elektrische auto en een zuinigere diesel pakt, heb je nog steeds minder energie nodig met de aggregaat dan met de dieselauto.

Het verhaal veranderd natuurlijk als je (zoals jij zegt) de aggregaat zelf ook nog eens constant gaat verplaatsen met een (andere) auto.

[dieselverbruik aangepast aan de hand van de reactie van @Nox]

[Reactie gewijzigd door Skit3000 op 23 juli 2024 13:15]

Justevo @Skit300027 maart 2024 10:30
Ja, dat laatste was dus het geval. Die ML's reden de hele dag van hot naar her om de auto's snel op te kunnen laden. Plus dat zoiets, logischerwijs, ook niet naar buiten werd gecommuniceerd.
Skit3000 @Justevo27 maart 2024 10:42
Het verhaal "we laden onze elektrische auto's op met een dieselgenerator" is sowieso natuurlijk al iets wat niet lekker bekt en volledig uitgebuit kan worden in de krantenkoppen, alleen maar omdat mensen die het lezen niet het idee hebben dat het zowaar zuiniger kan zijn.

Overigens toont jouw verhaal ook de kracht van elektrische auto's ten opzichte van brandstofauto's. Wanneer de benzine- of dieselprijs omhoog gaat heb je met je brandstofauto geen alternatief. Als de elektriciteitsprijs omhoog gaat, kun je nog een aggregaat laten draaien, (extra) zonnepanelen installeren, of met een dynamisch energiecontract je auto opladen op momenten dat de prijs op een lager punt staat.
Marve79 @Skit300027 maart 2024 16:24
Dat kan allemaal, zolang er een klein percentage elektrisch rijdt. Wanneer straks 80-90% elektrisch is kan dat allemaal niet meer. Want dan gaat iedereen op het goedkoopste moment laden en wordt dat ook duur. En die zonnepanelen doen in de winter vrij weinig, en het salderen is ook al dood.

Overigens is er nu ook blauwe diesel :) Daar zouden ze dan die aggregaten op kunnen laten lopen.
Skit3000 @Marve7927 maart 2024 16:39
Er blijft altijd een goedkoopste moment, maar je hebt gelijk dat er op dit moment niet genoeg aanbod van stroom is als iedereen elektrisch gaat rijden en het huis verwarmen.

Dat zonnepanelen in de winter weinig doen is bekend, maar over het algemeen wekken windturbines in de wintermaand juist meer op dan in de zomer. Zolang de verhouding tussen beide ongeveer in evenwicht blijft heb je bijna het hele jaar door wel leveringszekerheid. Zeker met dynamische prijzen kan dat zorgen dat mensen nú (terwijl het hard waait) hun auto op gaan laden voor x-cent per kWh, als ze weten dat het de komende vier dagen bewolkt en windstil gaat zijn (en de prijs per kWh dus een veelvoud daar van is).

En ja, dan heb je altijd nog de mensen die niet anders kunnen en op dag drie wel weer móeten laden en de hoofdprijs betalen, maar zolang dat uitzonderingen zijn moet dat ook wel lukken (of door terug te vallen op kolen/gascentrales, of door kortetermijnopslag).
Nox @Skit300027 maart 2024 11:26
Nee dat kan niet zuiniger zijn. Die 20L/100km voor een diesel klopt van geen kant, maak daar eerder 5L/100km van en anders pak je 10L. Als je dan die 0,45L/kWh pakt moet die aggregaat ook nog rondgereden worden door een auto op diesel. De motor in een aggregaat kan ook gewoon direct een voertuig aandrijven. Nu sleur je het ding rond (met een auto op diesel) en maak je er wisselspanning van, vervolgens gelijkspanning voor DC-fast-charging met de nodige laadverliezen. En je hebt een extra auto rond rijden die ook gemaakt moest worden.

Overigens snap ik voor een proef best wel dat je zoiets eerst met een aggregaat doet. Bevalt het? Dan een paar snelladers op eigen terrein maken met 150kW laders op een paar plekken. Of 11/22kW laders met een paar voertuigen reserve.
Armada651 @Nox27 maart 2024 18:09
Wat ook niet meegenomen wordt in de berekening is dat je nooit 100% van de energie die je in de lithium batterij stopt ook daadwerkelijk terug krijgt. Een gedeelte van de energie raak je kwijt aan hitte.

Bij lithium-ion ligt het rendement redelijk hoog, maar je verliest toch 10 tot 20 procent. Als je dat meeneemt in de berekening dan is in veel gevallen de diesel auto toch zuiniger dan de ev + aggregaat.
Ablaze @Armada65127 maart 2024 18:36
Li-ion cellen hebben een efficiëntie van 99,9%.

Als men een inverter gaat toevoegen of een DC/DC converter, dan gaat het rendement achteruit.
Het hangt van de architectuur af, hoe efficiënt de opslag in totaal is.

[Reactie gewijzigd door Ablaze op 23 juli 2024 13:15]

Verwijderd @Skit300027 maart 2024 22:39
Een moderne schone diesel rijd met gemak minstens 1 op 20 zonder daar veel moeite voor te moeten doen.
Skit3000 @Scrambler27 maart 2024 14:07
Lees het nog eens terug en zie dat ik er bij zet dat het natuurlijk niks zuiniger is als je de generator zelf achter de auto aan sleept. In andere gevallen is het dat wel. Het heeft niks met groene goden of wat je er ook bij haalt te maken; zuiniger rijden is economisch voordeliger.

Als je standvastig vast wilt houden aan de dingen die er al zijn, prima, maar trap dan alsjeblieft geen andere mensen de grond in die wél een poging ondernemen om iets te verbeteren (zoals hier Schiphol, die kijkt of autonoom vervoer een betere optie is dan zelf rijden, of in het verhaal van @Justevo dat ze elektrische auto's aan hadden geschaft om te kijken of dit de aanleg van een laadinfrastructuur zou rechtvaardigen).
Scrambler @Skit300027 maart 2024 17:41
Ik trap je helemaal niet in de grond, ik ben zelfs een grote voorstander van vooruitgang. Alleen is die vooruitgang er niet. Er is zelfs sprake van achteruitgang, en het kost mij alleen maar geld.

Het zal compleet nutteloos zijn dat ik dit hier uitleg maar laat ik het toch maar is doen.
Je gaat compleet voorbij aan het feit dat je:
  • Een extra auto aanschaft (een M-klasse, een prachtige auto maar heel duur en zwaar, het is tenslotte een SUV).
  • Een aanhanger aanschaft
  • Een dieselgenerator aanschaft.
Dat zijn al 3 dingen, die komen niet uit de lucht vallen. Er is geen M-klasse boom waar je ze kan plukken. Het kost heel veel energie om die 3 dingen te maken. Gigantisch veel energie.
Maar in je argumentatie gaat het om zuinig rijden want dat is economisch voordeliger. Dat je daarvoor een M-klasse, aanhangwagen en dieselgerator á 100.000 euro kwijt bent. Dat is een verkeerde manier van de zaken bekijken. Want dan trap ik mensen in de grond, terwijl die mensen juist zo hun best doen om de wereld een beetje groener te maken. Sorry, het spijt me. Ik wil je groene illusie niet beledigen en zeker niet je groen god. Ik trek me bij deze terug uit de discussie, maar ik was hier bij voorbaat kansloos. Heel veel succes ermee
Skit3000 @Scrambler27 maart 2024 20:15
Er stond duidelijk bij dat dit een situatie in het verleden was, niet dat er tot in de eeuwigheid een SUV met dieselgenerator op een aanhanger achter die EV's aan blijft rijden. Daar bovenop; er staan honderden, zo niet duizenden generatoren (die langzaamaan worden vervangen door een vaste stroomaansluiting) op Schiphol om geparkeerde vliegtuigen van stroom te voorzien zodat deze zelf niet de motoren hoeven te laten draaien.

Als je ergens in de laatste 5 jaar op Schiphol bent geweest, kun je ook zien dat ze enorme laadstations aan het bijbouwen zijn om te zorgen dat alle voertuigen kunnen laden. Dit zijn niet alleen auto's, maar ook bussen, vrachtwagens, en pushbacks. Als ze niet eerst op kleine schaal hadden getest, hoe hadden ze dan kunnen besluiten om die volgende stap te zetten? En voor de duidelijkheid; ze vervangen alleen materiaal dat aan vervanging toe is en geen gloednieuwe wagens.
Er is zelfs sprake van achteruitgang, en het kost mij alleen maar geld.
Ik ben benieuwd hoe een dieselgenerator op Schiphol jou persoonlijk geld kost.
Scrambler @Skit300027 maart 2024 21:52
Ik ben nu in de war. De argumenten die je aanhaalt is juist in het nadeel van Schiphol. Wat een goor bedrijf. En daar komt nog bovenop dat Schiphol twee miljard kilo kerosine verbruikt, dat is 2.000.000.000 kilo.
Het lijkt me toch wel overduidelijk dat Schiphol de grootste uitstoter is in heel Nederland. Maar op papier is Tata Steel de grootst uitstoter, want boven de 900m telt de uitstoot niet meer mee in Nederland. Dan is het een zogenaamde niemandsland. Dan ben je als regering toch echt aan het valsspelen.

Er is maar 1 ding dat echt helpt, gewoon niet vliegen. Ik snap ook mezelf niet, dat ik hierover discussieer. Dit is zo helder als water. Ik snap ook niet waar je mee bezig bent Skit3000, maar als je denkt dat je moeder natuur een handje helpt. Nee, absoluut niet. Je verergert het alleen maar.
Ik ben benieuwd hoe een dieselgenerator op Schiphol jou persoonlijk geld kost.
Ik bedoelde dat in het algemeen, neem bijv. de transitie met alle problemen op het elektriciteitsnet. Of 28 miljard uitgeven en als resultaat heb je 0,000036 graden minder opwarming. Ik ondervind echt de nadelen dat er te weinig huizen word gebouwd. En zo zijn er nog wel meer voorbeelden dat mij persoonlijk raakt.

[Reactie gewijzigd door Scrambler op 23 juli 2024 13:15]

Skit3000 @Scrambler27 maart 2024 22:07
We hebben het hier toch helemaal niet over uitstoot, maar over of het financieel rendabel is om van brandstofvoertuigen over te stappen op elektrische voertuigen. In dit geval heeft Schiphol in het verleden een test gedaan door de opladers achter de auto's aan te sturen, en ondertussen hebben ze honderden/duizenden laadpunten. Dit wordt overigens allemaal door Schiphol zelf bekostigd.

Dat Schiphol ondertussen enorm veel uitstoot en lucht, water, geluid, en grond vervuild is iedereen wel duidelijk.

Ik begrijp niet wat je bedoelt met 28 miljard uitgeven met als resultaat 0,000036 graden minder opwarming. Vind je dat er te veel geld uit is gegeven, of dat het tot een hoger resultaat had moeten leiden?
Nox @Skit300027 maart 2024 15:09
Zelfs met een aggregaat die op de plek blijft kom je in het meest gunstige geval uit tot 'vergelijkbaar' qua zuinigheid. Maar dan moet die aggregaat nog daarheen gesleept worden en gefabriceerd worden én getankt worden. Ev's die langzaam rijden gebruiken ook erg weinig en dieselauto's die langzaam rijden en veel korte stukjes rijden... Die juist veel.

Dus in bijna geen enkel scenario ben je met een diesel-elektrische aandrijving niet zuiniger uit dan een puur elektrische aandrijving, geladen aan het stopcontact. Maar voor een pilot prima te rechtvaardigen. Overigens kan het zijn dat die aggregaat op jet fuel liep, in dat geval... Ja, dat is spotgoedkoop daar.
IStealYourGun @Justevo27 maart 2024 10:30
Gse (ground service equipment) is anders toch iets dat al jaren aan het elektrificeren is omdat elektrische motoren oa een hoge torque hebben.

Bron: ik heb nog voor een gse lease bedrijf gewerkt.
Euronitwit @Justevo27 maart 2024 11:11
Schiphol barst van de laadpalen voor KLM voertuigen.
feelthepower 27 maart 2024 10:10
"Schiphol test de bussen sinds oktober en zegt dat 89 procent van de deelnemende werknemers bereid is de dienst opnieuw te gebruiken."

Dat maakt me zo benieuwd naar de ervaringen en de meningen van die andere 11 %...
Alxndr @feelthepower27 maart 2024 10:19
Het lijkt me ongeveer het percentage wat gewoon altijd tegen alle veranderingen is? Ik kan me niet voorstellen dat er daadwerkelijk reële problemen of bezwaren zijn. Anders zou de meerderheid daar wel over geklaagd hebben.

Of misschien vinden ze de luchtverfrisser niet lekker ofzo ;)
kodak
@Alxndr27 maart 2024 12:17
Er zijn duidelijk reële verschillen te verwachten, dus ook dat deze niet zomaar acceptabel zijn.

Een automatische systeem is gewoonlijk voorzichtig, bijvoorbeeld door minder snel te rijden of door gebrek aan menselijk contact en kennis verkeerssituaties als hoger risico te zien. Als chauffeurs al een halve eeuw prima dienst leveren met vlotter en minder voorzichtig gedrag dan zal een automatisch voertuig niet zomaar even goed bevallen.

Menselijk contact is vaak belangrijk voor service. Zie je een automatische systeem al oogcontact en menselijke gebaren maken voor gepaste service? De voertuigen zijn gewoonlijk meer van de strikte regels, gebrekkige inschattingen en beperkte mogelijkheden tot communiceren. Het zal me niets verbazen dat gebruikers er weinig voor voelen zich aan de machines te moeten aanpassen om dat als acceptabele service te ervaren.
Alxndr @kodak27 maart 2024 12:58
Ik heb het niet over reële verschillen, maar significante.

Als een bus nu voorzichtig half zo langzaam optrekt of dubbel zoveel afstand houdt is dat wel merkbaar, maar niet significant: Je stapt in bij A en uit bij B. Als dat ipv na 2 minuten na 2 minuten en 30 seconden is noem ik dat niet significant, zelfs al is het op papier een 25% langere reistijd.

En service en 'aanpassen aan de machines'? Dat is nu precies wat ik bedoel met mensen die tegen zijn om het tegen zijn. Het feit dat je 'acceptabel' en 'aanpassen' erbij haalt als we het over een pendelbus hebben waar je instapt en een paar minuten weer uit, illustreert in mijn ogen al hoezer je tegen iedere vorm van verandering bent.

Ik woon dan al 10 jaar niet meer in NL, maar vriendelijk goedemorgen tegen de chauffeur zeggen is iets wat zelfs Groningen toen al aan het uitsterven was, in Amsterdam werd ik er zelfs raar op aangekeken in de tram. Tuurlijk is het op zo'n lijntje jammer als je Koos of Mo na al die jaren niet meer zien, maar dat is het dan, jammer niets meer.

[Reactie gewijzigd door Alxndr op 23 juli 2024 13:15]

kodak
@Alxndr27 maart 2024 14:40
Je lijkt kritiek van de gebruikers op te vatten alsof het komt door perse maar negatief willen zijn over de verandering. Dat is te makkelijk. We stellen namelijk ook niet dat als iemand geen kritiek heeft dus maar perse voor verandering is of niet neutraal genoeg zou afwegen of de nieuwe situatie geen nadelen heeft.

Significante verschillen kunnen prima blijken uit de reële verschillende kenmerken. Het noemen van voorbeelden dat er geen verschil aantoonbaar is doet daar niets aan af. Je sluit er namelijk niet mee uit dat de verschillen tussen menselijk besturen en automatisch besturen kunnen bestaan. En aangezien de verschillen tussen mens en machine overduidelijk zijn kun je dus ook niet doen alsof dat geen aantoonbare verschillen in de praktijk zou geven of dat die verschillen perse maar neutraal of positief opgevat horen te worden. Die gebruikers die het niet bevalt kunnen dus prima redenen hebben zolang de verandering te groot zijn.
MrCuddles @Alxndr27 maart 2024 13:28
Ik vermoed dat het ongeveer overeenkomt met het percentage wat ook liever bij een normale kassa staat ipv een selfscan kassa.
Blasterxp @feelthepower27 maart 2024 10:51
die misten hem nét.
Z80 @feelthepower27 maart 2024 11:16
Dat was passagier nummer 9. Die mocht niet mee. Aangezien de passagiers moeten zitten en er maar 8 plaatsen beschikbaar zijn.
proatjeboksem @feelthepower27 maart 2024 10:35
Is er ook een alternatieve manier om van gate 60 naar de bestemming te komen?

Anders heeft die 11% misschien geen zin om domme vragen te beantwoorden.
Of eigenlijk geen zin hebben in het werk waar ze naartoe worden vervoerd.

Statistieken, je kunt er alle kanten mee op.
downtime @proatjeboksem27 maart 2024 13:11
Of de bussen rijden zo voorzichtig dat je net zo goed kunt lopen.
xzaz 27 maart 2024 10:10
Leuk maar dit gebeurt al sinds 1999 (!): https://www.transdev.nl/n...bieden/parkshuttle-rivium
Luchtbakker @xzaz27 maart 2024 10:16
Klopt, en sinds een jaar of 3 zie ik ze geregeld echt autonoom rijden en rijden ze passagiers van de G pier naar aankomsthal 4 toe. Dat gaat al erg goed.

Wel zit er altijd een medewerker bij voor het geval er ingegrepen moet worden.
anpat @xzaz27 maart 2024 10:16
Dat was ook mijn eerste gedachte, ook zo een mooi project wat niet gelukt is... Dingen stonden meer stil dan ze reden, zelfs voor een konijn stopte die dingen in storing.

Was nog in de tijd dat ik voor Pfizer werkte aldaar.
Alxndr @xzaz27 maart 2024 10:21
Schiphol is niet transdev maar een ander bedrijf.
Stiggy @xzaz27 maart 2024 11:31
Op P3 (Lang parkeren) van Schiphol reden er een eeuwigheid geleden (ik denk zo'n 20 jaar terug?) ook elektrische autonome shuttles die je vervoerden van een uithoek van het parkeerterrein naar de ingang.

Nooit gehoord waarom die er niet meer zijn eigenlijk. En ook bijzonder te zien dat we zoveel jaar later nog steeds proeven aan het doen zijn voor vergelijkbare autonome shuttles. Je zou verwachten dat dit al lang gemeengoed zou kunnen zijn na al die tijd.

Update: Link gevonden met meer info, deze bedoelde ik,

[Reactie gewijzigd door Stiggy op 23 juli 2024 13:15]

Z80 @Stiggy27 maart 2024 12:36
Het verschil is dat deze op een afgesloten stuk weg reden. Ver weg van alle overig verkeer.
Deze, van de test, rijden tussen al het andere verkeer door.
Tjeerd @xzaz27 maart 2024 18:04
Ik heb daar ook een aantal keren in gezeten/gereden rond 2020 denk ik. Was zoals verderop geroepen wordt wel een afgesloten stuk weg en volgens mij met één of andere ondergrondse geleiderail. Maar toen ik in die omgeving werkte was er het plan om de route te verlengen en wat meer complexere verkeerssituaties aan te kunnen. Heb ze wel volgens mij zien experimenteren door een (kinder?)pop op een driewieler oid te laten oversteken om te kijken en/of het systeem te trainen.

Het zal best ingewikkeld zijn om te maken, maar het systeem wat er was toen ik er mee reed voelde een beetje aan alsof het door fanatieke techneuten in elkaar is gezet. Van een heel ander niveau dan wat de afgelopen jaren voor zelfrijdende auto's en echt lerende systemen ontwikkeld wordt met camera's die echt de omgeving herkennen. Maar misschien mag ik die vergelijking niet maken.

[Reactie gewijzigd door Tjeerd op 23 juli 2024 13:15]

dixet 27 maart 2024 11:18
In de bus zit ook een bestuurder die in geval van nood de controle kan overnemen.
Dit is het lastigste aan de overgang tussen een menselijk bestuurde wagen en een volledig autonome. Als je zelf rijdt heb je de concentratie en alertheid om in te grijpen, je bent actief met het rijden bezig.
Als je niets zelf hoeft te doen wordt het lastig die concentratie en alertheid vast te houden, maar er wordt wel van je verwacht dat je kan ingrijpen als het nodig is.

Ik merk dat nu al met de verre van autonome rijhulpsystemen zoals rijbaanassistentie en adaptive cruise control. Hoe meer je die gebruikt hoe minder je zelf oplet.
digibaro @dixet27 maart 2024 11:29
Plus dat die systemen indien zij niet 100% goed werken ook irritatie opwekken. Die rijbaanassistentie gaat bij mij vaak al vrij snel uit omdat het "tegenwerkt" als je iets meer tegen de lijn wil aanrijden voor overzicht. Nu nog uitzoeken hoe ik adaptive cruise kan uitzetten die op vrij grote afstand al te fors begint af te remmen als je geen "10 x Boeing 747" afstand aanhoud.
themadone @digibaro27 maart 2024 11:39
Die adaptive cruise heeft als het goed is gewoon knopjes om de volgafstand in te stellen? In ieder geval in mijn auto wel, en de stand die het minst afstand houdt is op zich prima te doen op de snelweg, beetje anticiperen en op tijd van baan wisselen helpt ook een hoop.

Lane assist hier ook standaard uit, heeft me al een keer bijna vol wegwerkzaamheden in gemikt. Wat vooral irritant is is dat het niet uit blijft, lang leve europa en zijn regeltjes....
digibaro @themadone27 maart 2024 13:30
De minimale afstand wordt bepaald door de fabrikant (of overheid?) en is voor NL vaak te groot. Gevolg dat mensen in het te grote gat duiken en de auto flink afremt op motor of remmen. Baan wisselen wil ik persoonlijk later dan het system met als gevolg weer afremmen op de motor. Probleem is dat je als bestuurder onvoldoende dit soort systemen kan instellen.
themadone @digibaro27 maart 2024 13:41
afhankelijk van het merk, OBD dongeltje kopen en ECU aanpassen is daar ook nog een optie voor de tweaker natuurlijk.
helldogbe @digibaro27 maart 2024 12:21
Knopje voor de volgafstand ingedrukt houden maakt er weer een passieve cruise control van.
digibaro @helldogbe27 maart 2024 14:54
Als dat werkt ben ik je zeer dankbaar !
Steeffoon 27 maart 2024 10:18
Ben benieuwd. Bij het ziekenhuis in Den Haag Leyenburg hebben ze een paar jaar geleden ook geëxperimenteerd met een zelfrijdend busje. Om mensen te vervoeren van het busstation naar het ziekenhuis. Het wagentje kreeg een eigen 'parcours' en werd met bombarie gepresenteerd. Ding heeft maar paar keer gereden, nu nergens meer te bekennen.
langestefan @Steeffoon27 maart 2024 10:30
Tsja, dat gebeurt soms, dat testen niet slagen. Heeft verder vrij weinig met dit nieuwsartikel te maken.
Skit3000 27 maart 2024 10:10
Als alle passagiers moeten gaan zitten (volgens de meneer in het filmpje), waarom hangen er dan lussen aan het dak om je (tijdens het rijden) aan vast te houden? Wel netjes dat er gordels zijn, maar als het je om de veiligheid gaat wil je mensen niet het idee geven dát ze kunnen/mogen gaan staan.
Peatsmoke 27 maart 2024 11:33
Er waren daar in het verleden toch ook autonoom rijdende bussen tussen langparkeren en de terminals?
Piemol 27 maart 2024 11:35
In 2016-2017 waren er ook zelfrijdende bussen bij Schiphol:Jammer dat hier niet naar verwezen wordt, geen idee of deze proef gebruik maakt van de ervaringen uit het verleden.
Coolstart 27 maart 2024 11:39
Ohmio-bussen kennende zal het bij een test blijven. Zover ik weet zijn ze maar gedeeltelijk autonoom en rijden en moet de opzichter/bestuurder nog redelijk veel ingrijpen met als gevolg dat je geen kosten kan besparen.

Vorig jaar hebben ze in JFK New York Airport ook een test gedaan. Daar spraken ze van een technology showcase. In de persberichten krijgt het Ohmio merk ook al tijd veel aandacht.

Als je dat vergelijkt met de technologie Van Waymo en Tesla staan ze mijlen ver achter. Nog erger, dit lijkt op een jaren 2000 project terwijl Waymo effectief diensten aanbied in een drukke stad zonder chauffeur. Gewoon instappen, rijden en uitstappen. Bij Tesla is het nog een beta product waar de chauffeur nog verplicht is maar als je de filmpjes ziet zie je dat ze toch een heel eind verder komen.

Echt autonoom vervoer, ook Waymo, staat eigenlijk nog in zijn kinderschoenen maar het duidelijk dat Ohmio er niet in slaagt om echt autonoom vervoer in een gecontroleerde omgeving te voorzien. In mijn ogen is het product van Ohmio een marketing stunt.
GwnLars_ 27 maart 2024 12:12
Niet toekomstgericht, kleine capaciteit en mogelijk gevaarlijk door self-driving. (een airside is geen openbare weg, mocht dat elektrische hobbelhok op wielen in de toekomst besluiten een bocht te maken waar net een kist wordt gepushbackt of zelfstandig aan het taxiën is en het over het hoofd wordt gezien is het leed niet te overzien.) Ik hoop dat dit bij een proef blijft, en er serieus gekeken wordt naar betere oplossingen dan dit. Elektrische bussen, als het zonodig elektrisch moet zijn tussen alle kerosinedampen, zijn niet nieuw. Sterker nog: in het verleden heeft HTM Specials een aardig aantal bij BYD besteld die nogsteeds op de Airside als shuttlebussen voor de aprons rondrijden ;-)

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