Schiphol test autonome elektrische bussen voor werknemers

Luchthaven Schiphol test twee zelfrijdende bussen die op het vliegveld werknemers vervoeren op een vaste route. Met de test wil Schiphol onderzoeken wat de voordelen van autonoom vervoer zijn en hoe werknemers dit ervaren. De test loopt tot eind april.

De luchthaven gebruikt twee Lift-bussen van Ohmio die op basis van gps en camera's rijden. De voertuigen rijden op het airsidedeel van Schiphol, dus het deel van de luchthaven achter de paspoort- en douanecontrole. De voertuigen pendelen werknemers tussen een ophaallocatie bij een securitycheckpoint bij Gate 60, en kantoren van schoonmaak- en grondafhandelingsbedrijven. De twee bussen vormen een alternatieve keuze voor de reguliere shuttlebusdienst en de circulaire route duurt vijf minuten.

De bussen kunnen dankzij de camera's versperringen herkennen en stoppen dan automatisch. Als de blokkade weg is, rijdt de bus weer verder. In de bus zit ook een bestuurder die in geval van nood de controle kan overnemen. De shuttlebussen rijden tussen ander verkeer en Schiphol zegt te experimenteren met verschillende verkeersniveaus zoals piekuren en rustige momenten. In de bus passen acht passagiers, die moeten zitten.

Schiphol test de bussen sinds oktober en zegt dat 89 procent van de deelnemende werknemers bereid is de dienst opnieuw te gebruiken. Werknemers zouden de dienst als veilig en positief ervaren. Schiphol overweegt de test uit te breiden na eind april. De luchthaven heeft als ambitie om tegen 2050 een volledig autonome en emissievrije voertuigenvloot te hebben.