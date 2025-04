Nederland start EU-pilot met digitaal reisdocument op smartphone bij KLM-vlucht

De Nederlandse overheid is woensdag een pilot gestart met de DTC, ofwel het digitale reisdocument. Hierbij kunnen reizigers een digitaal reisdocument uploaden naar hun smartphone, wat uiteindelijk moet helpen met de doorstroming bij grenscontroles.

De Digital Travel Credential-pilot werkt met een smartphoneapp waarmee reizigers de paspoortchip kunnen scannen. Daarna moeten ze een selfie maken met hun smartphone. Die selfie wordt vergeleken met de foto die is opgeslagen in de paspoortchip. Zo controleert de app dat de persoon die de DTC wil aanmaken, ook de rechtmatige houder is van het paspoort.

Reizigers kunnen die DTC voor hun reis delen met de overheid en de luchtvaartmaatschappij. Pilotdeelnemers kunnen dan bij speciale poorten bij de grenscontroles een foto laten maken. Het DTC-systeem vergelijkt die foto met de foto van zijn of haar DTC. Als deze overeenkomt, moet de reiziger zijn of haar paspoort gesloten op een lezer op het poortje leggen. Als dit paspoort overeenkomt met de DTC, wordt het poortje geopend. De DTC is dus geen vervanger van het paspoort, maar vervangt handmatige controles die nu bij grenspassages worden uitgevoerd door bijvoorbeeld de Koninklijke Marechaussee. Als die controles via de DTC verlopen, moet de doorstroming aan de grens sneller gaan.

De DTC kan ook bij het boarden van een vliegtuig worden gebruikt. Nu controleert een medewerker van een luchtvaartmaatschappij nog of de paspoorthouder en de persoon op het reisdocument overeenkomen. De DTC kan deze visuele controle bij de pilot vervangen en weer voor snellere doorstroming zorgen.

De Nederlandse overheid zegt dat de DTC voldoet aan de AVG, onder meer doordat pilotdeelnemers voorafgaand om toestemming wordt gevraagd en omdat toestemming op elk moment kan worden ingetrokken. Naast de gezichtsfoto worden geen andere biometrische gegevens gedeeld met het DTC-systeem, ook de handtekening niet. De gegevens worden 'niet langer bewaard dan noodzakelijk'; die bewaartermijnen zijn volgens de overheid afgestemd op één reis. 24 uur nadat de reiziger de grens is gepasseerd, worden de gegevens verwijderd. De Autoriteit Persoonsgegevens gaat de pilot nog onderzoeken.

De pilot duurt maximaal drie maanden en de overheid streeft ernaar dat duizend tot vijfduizend reizigers meedoen. Alleen Nederlandse, Belgische en Canadese paspoorthouders van 18 jaar of ouder kunnen aan de pilot meedoen. De pilot geldt bovendien alleen voor reizigers met een KLM-vlucht van Canada naar Nederland. Deelname is vrijwillig; reizigers kunnen ook zonder DTC met handmatige controles reizen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werkt voor de pilot samen met het ministerie van Justitie en Veiligheid, de Koninklijke Marechaussee, de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, KLM, Schiphol en technologieleverancier Idemia. De pilot is onderdeel van een conceptverordening van de Europese Commissie.

Het ministerie kondigde eind 2022 aan dat Nederland mee zou doen aan de pilot. Aanvankelijk moest die pilot begin vorig jaar aanvangen, maar dit bleek 'te ambitieus' te zijn. Daarom is de pilot uitgesteld en begint hij woensdag 10 januari.