Valve versoepelt Steam-beleid en gaat meeste games met AI-tech toestaan

Valve gaat de verkoop van games die gebruikmaken van AI-technologie in de meeste gevallen toestaan op Steam. Het bedrijf wil wel dat ontwikkelaars aangeven dat AI is toegepast, zodat gebruikers hier inzicht in krijgen. Eerder werden dergelijke games nog van het platform geweerd.

De Steam-uitbater legt in een blogpost uit in de afgelopen maanden gesprekken te hebben gevoerd met ontwikkelaars en tot de conclusie te zijn gekomen dat 'de meeste games die AI-technologie gebruiken, uitgebracht moeten kunnen worden'. Valve wil op de productpagina van een betreffende game vermelden op welke manier een ontwikkelaar AI heeft toegepast.

Het gameplatform heeft enkele nieuwe eisen en systemen met betrekking tot AI-generatie voor games. Zo moeten ontwikkelaars bij het indienen van een gamereleaseverzoek aangeven of er AI is gebruikt. Is dat het geval, dan gelden er in ieder geval enkele algemene regels die ook in de Steam Distribution Agreement staan. Content mag bijvoorbeeld nooit inbreuk maken op beschermd materiaal en games moeten ongeacht de gebruikte technologie overeenkomen met het aangeleverde marketingmateriaal.

Ontwikkelaars kunnen bij het opgeven van informatie over gebruikte AI uit twee brede categorieën kiezen: Pre-Generated en Live-Generated. In het eerste geval zijn bijvoorbeeld assets of geluiden met kunstmatige intelligentie gegenereerd. Valve zegt dat deze gameonderdelen zoals altijd gecontroleerd worden. In het tweede geval wordt AI live gebruikt. In zo'n situatie moet de ontwikkelaar verduidelijken op welke manier er maatregelen getroffen zijn om te voorkomen dat er illegale content gegenereerd wordt.

De enige uitzondering die Valve bij voorbaat maakt op het nieuwe AI-beleid, is seksuele content. 'Adult-only sexual content' mag geen gebruikmaken van generatie op basis van kunstmatige intelligentie. Het bedrijf licht niet toe waarom dergelijke games geweerd worden. Tot slot krijgt Steam een nieuw reportsysteem waarbij gebruikers via de gebruikelijke Steam-overlay een game kunnen rapporteren als er binnen het spel illegale, live gegenereerde content verschijnt.