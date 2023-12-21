Valve komt met Steam-functie om individuele games te verbergen voor vrienden

Valve heeft bevestigd dat er een functie aan Steam wordt toegevoegd waarmee individuele games verborgen kunnen worden voor vrienden. Vooralsnog is deze functie enkel beschikbaar in de bèta van de Steam-client.

Gebruikers kunnen de games voordat ze zijn afgerekend al als 'privé' markeren, schrijft Valve. Ook naderhand is dat mogelijk, via de gamelijst in de webversie van Steam of via de bibliotheek in de Steam-client. Tot dusver was het enkel mogelijk om alle games te verbergen, of alle games te openbaren aan vrienden of alle Steam-gebruikers. Het bestaan van de functie om individuele games te verbergen, werd een maand geleden al ontdekt door SteamDB-maker Pavel Djundik.

Daarnaast zijn er in dezelfde bèta nog enkele andere veranderingen doorgevoerd met betrekking tot de winkelwagen van Steam. Zo is het nu mogelijk om games aan meerdere gebruikers tegelijk te schenken, zonder dat hiervoor aparte aankopen gedaan hoeven te worden. Hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk om drie games voor drie verschillende gebruikers tegelijk af te rekenen.

Tot slot zijn de winkelwagens op alle apparaten waarop gebruikers zijn ingelogd op Steam, nu aan elkaar gekoppeld. Als een gebruiker op het ene apparaat een game aan zijn winkelwagen toevoegt, wordt die dus ook automatisch toegevoegd aan de winkelwagens op zijn andere apparaten. Het is nog niet duidelijk wanneer deze nieuwe functies voor alle Steam-gebruikers beschikbaar komen.

Steam-games als privé markeren

Door Kevin Krikhaar

Redacteur

Feedback • 21-12-2023 12:13 90

21-12-2023 • 12:13

90

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Reacties (90)

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cracking cloud 21 december 2023 13:54
je kan nu toch ook al games verbergen in je bibliotheek? Of zien je vrienden die dan nog steeds?
Dan zou het enige nieuwe zijn dat je nu tijdens aanschaf de game al op verborgen kan zetten.
Wolfos
@cracking cloud21 december 2023 14:17
Verbergen in je bibliotheek is puur voor jezelf ja. Je gespeelde uren en andere overzichten blijven nog op je profiel staan.
Rinyuu @cracking cloud21 december 2023 14:19
Je kon inderdaad games verbergen in je bibliotheek, maar dat is alleen voor jezelf / je lokale machine. Je vrienden zien deze games nog steeds, en krijgen melding wanneer je deze speelt.
Magic Power @cracking cloud21 december 2023 14:31
Wat je al kunt is je profiel op Invisible zetten. Dat wordt voor iedereen verborgen dat je online bent, en wat je aan het spelen bent, terwijl je gewoon online bent.

Dit gaat over de mogelijkheid om gewoon online te zijn, te kunnen zien wat anderen spelen, maar een selecte groep spellen verbergen alsof je die niet hebt en/of niet speelt.
Lieftalig 21 december 2023 12:24
Wel gaaf dat hier zoveel vraag naar is dat de functie wordt ingeschakeld.
raro007 @Lieftalig21 december 2023 12:28
Toen met hogwarts legacy kan ik het wel begrijpen.
Speel je een spel waar je niks van hebt gekregen.. Word je aangevallen van transfoob of bigot..
Mizgala28 @raro00721 december 2023 12:36
Of CS:GO, scheelt irritante vriendverzoeken en gezeik of je het wil spelen.
JDx @Mizgala2821 december 2023 12:49
Sinds CS2 heb ik het na een paar potjes uninstalled, hoe kan dat dan?
Mizgala28 @JDx21 december 2023 12:51
Die vriendverzoeken komen ook via Steam zelf, vaak sturen die mensen ook nog een bericht achterna.

Niet iedereen verbergt hun games namelijk (soms vanwege bepaalde redenen) en dan kan iemand zien welke games je hebt, inclusief CS:GO.
JDx @Mizgala2821 december 2023 12:57
Hmmm vind het raar dat je nog kunnen uitnodigen voor een game die je niet meer hebt.
Mizgala28 @JDx21 december 2023 13:03
Deïnstalleren verwijderd het spel niet uit je bibliotheek.

Daarnaast ik heb het hier niet over uitnodigen voor de game, maar een vriendverzoek sturen omdat je de game hebt (en zo iemand die dan wil dat je het speelt) en dat kan altijd.
JDx @Mizgala2821 december 2023 13:07
Ah ok, nja mijn hele "clan" (vriendengroep) is er mee gekapt sinds CS2, dus het is nog sporadisch.
penthadix @Mizgala2822 december 2023 09:10
klopt, dan kan je het nog wel apart "verwijderen uit bibliotheek"
TheVivaldi @JDx21 december 2023 17:56
Hoezo zou dat raar zijn? Als je niet meer naar de kerk gaat, dan kun je ook nog steeds worden uitgenodigd voor de kerk door je vrienden of willekeurige mensen via zo'n flyer op straat.

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 23 juli 2024 04:40]

JDx @TheVivaldi21 december 2023 18:24
Omdat die invites vaak ingame zijn, waar je alleen mensen zie die online zijn en de game hebben, maar blijkbaar is de game in je library hebben genoeg. Voor kerk hoef je geen game te kopen of installeren.

Daar kan iedereen naar binnen, niet alleen mensen met een kerkpas.

[Reactie gewijzigd door JDx op 23 juli 2024 04:40]

!GN!T!ON @JDx21 december 2023 20:18
Daar kan iedereen naar binnen, niet alleen mensen met een kerkpas.
Ligt heel erg aan de kerk hoor. :+
TheVivaldi @!GN!T!ON22 december 2023 11:10
Inderdaad. Er zijn ook besloten kerkgenootschappen waar je niet zomaar naar binnen mag.
mr_evil08 @Mizgala2821 december 2023 15:40
Ik heb mijn profiel alleen zichtbaar voor mensen in mijn vrienden lijst dat lost al een hoop op.

(En vrienden die gaan irriteren gaan bij mij uit de lijst).

[Reactie gewijzigd door mr_evil08 op 23 juli 2024 04:40]

raro007 @Mizgala2821 december 2023 12:37
Idd elke keer opnieuw gezeur ben je gelijk vanaf.
Inverted_World @raro00721 december 2023 12:42
Als je wordt aangevallen omdat je Hogwarts Legacy speelt, - een goed spel met een trans karakter erin notabene -, dan zou ik mijn steam-vrienden eens heroverwegen...
Mizgala28 @Inverted_World21 december 2023 12:48
Je moet je voorstellen, ik ken een transgender die het speelt en de hele Harry Potter wereld geweldig vindt, diegene koppelt J.K Rowling gewoon los van die wereld, want zij is het probleem en niet de franchise zelf.

Kreeg diegene 2 aanvallen via Steam van "vrienden" (als je meer dan 100 mensen op je lijst hebt, dan vraag ik mij af hoeveel daarvan echt vriend zijn)

Maar die mensen wisten niet dat diegene transgender was, dus toen diegene dat zei explodeerde de boel helemaal.

De ene vond dat het onmogelijk is dat een transgender zoiets zou doen en dat spel zou spelen (lekker hokjes denken door mensen die beweren niet aan hokjes denken te doen)

Andere noemde diegene een nep transgender, want een echte zou het spel boycotten (in feite weer hokjes denken)

Het is triest en hilarisch tegelijk, maar aan de andere kant of je nou gekleurd bent, trans, buitenlander, alien of wat dan ook, er zijn altijd mensen die ergens een probleem van maken en vinden dat hun denk manier de enige is die bestaat.

Gewoon negeren dus.
CyBeR @Mizgala2821 december 2023 17:28
Je moet je voorstellen, ik ken een transgender die het speelt en de hele Harry Potter wereld geweldig vindt, diegene koppelt J.K Rowling gewoon los van die wereld, want zij is het probleem en niet de franchise zelf.
Ja, maar heel veel mensen kunnen dat dus niet. Die zijn een mening aangepraat (meestal) en hebben die mening tot hun complete identiteit gemaakt, dus als ze dan iemand vinden die iets anders doet dan móeten ze daar tegenin want dat is onbestaanbaar voor ze.

Komt veel voor onder Twitteraars.
raro007 @Inverted_World21 december 2023 12:48
Tuurlijk maar weetje hoeveel vrienden sommige hebben?
Tk55 @raro00721 december 2023 13:28
Verwijderen/blokkeren is niet moeilijk, toch? Als je (Steam) vrienden je geen energie geven moet je ze dumpen.
glennoo @Tk5521 december 2023 13:42
Dan voorkomt deze functie nog steeds narigheid ipv er naderhand op te moeten acteren, toch?
Martinez- @raro00721 december 2023 12:44
Maar je verbergt het toch voor vrienden? Of heb je zo'n grote lijst van 'vrienden' in Steam die hiervoor de moeite nemen?

In mijn ogen een waardeloze functie, maar er zal vast wel vraag naar zijn :X .
LunarEagle @raro00721 december 2023 14:57
Harry Potter loskoppelen van J.K. Rowling is simpelweg niet mogelijk in dit geval. Ze staat nog steeds aan het hoofd van de franchise die sterk wordt geassocieerd met haar, ze profiteert hiervan in populariteit en ook financieel. Deze populariteit gebruikt ze al een lange tijd om trans mensen aan te vallen en te demoniseren.

Natuurlijk zeggen we niet dat iedereen een transfoob is omdat ze een spelletje willen spelen. We willen alleen meer begrip en erkenning creëren, de uitspraken van Rowling zijn namelijk heel schadelijk voor trans mensen.

[Reactie gewijzigd door LunarEagle op 23 juli 2024 04:40]

jaapzb @LunarEagle21 december 2023 15:30
Dit is al tot in den treure uitgediscussieerd. Misschien moeten beide kanten van deze discussie eens bedenken dat jullie elkaar toch niet gaan overtuigen en er mee ophouden er telkens weer over te beginnen
LunarEagle @jaapzb21 december 2023 16:09
Inderdaad, ik hoop dat het nu dan ook echt klaar is over dit onderwerp.
Tweakez @LunarEagle21 december 2023 19:40
Maar toch nog een keer je mening delen. Lekker hypocriet vent. :')

Dit onderwerp gaat nooit klaar zijn. Er zullen altijd voor- en tegenstanders zijn/blijven net als Zwarte Piet en geen Zwarte Piet.

[Reactie gewijzigd door Tweakez op 23 juli 2024 04:40]

Remzi1993 @jaapzb21 december 2023 15:50
Inderdaad! Mensen moeten zich niet met anderen bemoeien en accepteren dat andere een andere mening hebben en/of niet kan overtuigen. Echt tijdverspilling, zulke mensen kunnen zich beter druk maken over de enorme wereldwijde corruptie van overheden en de gevestigde orde die goed verdient aan al die oorlogen en misdaden tegen de menselijkheid. Zie Palestine als voorbeeld en de oorlog die is uitgebroken in Gongo (Afrikaans land waar al het Cobalt vandaan komt wat ik al onze elektronica zit).
Verwijderd @LunarEagle21 december 2023 16:30
Alsof die gemeenschap zelf geen boter op hun hoofd heeft.
Tweakez @LunarEagle21 december 2023 19:40
Zal nog een keer mijn mening delen over mensen zoals jij die het niet los van elkaar kunnen zien.

Allemaal ezels

Gejank steeds, van de bovenste plank. Aanstelleritus noemen we dat.
Netrunner @Lieftalig21 december 2023 12:40
er zijn ook adult games
SuperSonicFreak @Netrunner21 december 2023 13:00
En niet zo’n beetje ook. Ik schrok er van toen ik tussen populaire VR-game-lijst zat te neuzen. Ja, bij aardig wat games kan ik zeker begrijpen dat je wilt verbergen.
Blorgg @SuperSonicFreak21 december 2023 14:27
Het is begrijpelijk dat je het privé wilt houden als je dat soort games speelt. Dat gaat immers niemand wat aan en iedereen (18+) mag lekker zelf weten wat voor games ze spelen. Om vergissingen te voorkomen zou ik mensen toch aanraden om een apart Steam account te gebruiken welke gekoppelt is aan een apart email adres die niet in dezelfde inbox als je main account terecht komt.

Hoe goed een functie om bepaalde games op je account te verbergen ook is, een foutje is snel gemaakt. Al is het maar een bug in Steam zelf. Zeker in deze tijd waarin veel mensen onbegrip hebben voor andere mensen zou ik iedereen aanraden om gepaste maatregelen te treffen om je privé zaken privé te houden.
Remzi1993 @Blorgg21 december 2023 15:51
Inderdaad! En je weet maar nooit of die games er ook niet voor zorgen dat je een van krijgt. Beter voorkomen dan genezen, want Valve staat erom bekend dat je lang kan wachten totdat je een medewerker hebt kunnen bereiken.
Ayporos @Blorgg21 december 2023 16:16
Of.. laat staan dat er wat data bij Valve gelekt of gehackt wordt... ligt in eens heel je library, 'prive' of niet, gekoppeld aan je e-mail adres op straat. :+
Waterbeesje @Netrunner21 december 2023 14:22
Of "my little pony" :')

Ik snap het wel, als je een guilty pleasure hebt en dat binnen de kring niet 'past' of dat je bang bent erop te worden aangekeken/uitgelachen.
Netrunner @Waterbeesje21 december 2023 15:11
weet jij of het mogelijk is om mijn hele steam library per default af te schermen, ook bij nieuwe aankopen?
Waterbeesje @Netrunner21 december 2023 15:19
Werkelijk geen idee, ik gebruik steam zelf niet. Een tiener neefje heeft voor de lol wat kinderlijke meisjes spellen in zijn bieb gezet met van die absurd-veel-kortingsacties. Heeft hij ook best wat lollige reacties op gehad van vrienden, maar in zijn kring is dit leuke zelfspot. Vandaar dat ik de link hiernaar leg ;)
weakbanana @Netrunner21 december 2023 23:00
Dat kan zeker. Ik geloof dat dit standaard al het geval is bij Steam, je moet het bewust open zetten als je je games openbaar wilt hebben.
Remzi1993 @Lieftalig21 december 2023 15:44
Inderdaad, er zijn nu games die laten we zeggen 18+ zijn en een soort van gymnastiek simulatie zijn als je begrijpt wat ik bedoel en dan snap ik wel dat je zulke games wilt verbergen voor je profiel 😂
Linksquest Moderator Spielerij
21 december 2023 13:19
Geen verkeerde zet, nu heb ik dat niet bij Steam, maar ik heb soms dat op moment dat ik een game opstart, en ik single player wil spelen, ik de ene naar de andere uitnodiging krijg voor online te gamen.
JDx @Linksquest21 december 2023 13:27
Haha dat heb ik bij PUBG, log ik even in voor de daily claim ofzo of m'n inventory op te schonen *plop* ineens zit je in een squad en iedereen staat op ready.
sderooij @Linksquest21 december 2023 13:36
"wat ga je doen? Mag ik joinen"
"Ik dacht dat je niet meer zou spelen?"

and the list goes on :P
SgtElPotato @Linksquest21 december 2023 14:28
Een van de redenen dat ik standaard op Offline inlog op o.a. Steam en Discord.
MeltedForest @Linksquest21 december 2023 15:15
Het heeft weinig met individuele games verbergen te maken. En zulke vrienden heb ik gelukkig niet, maar als je even relaxed single player wil spelen kan je toch gewoon je friends status op offline zetten?
mr_evil08 @Linksquest21 december 2023 15:56
Friendsnetwork gewoon tijdelijk offline zetten?
JerX 21 december 2023 12:21
Mooi zo, kreeg soms al opmerkingen over mijn Hentai games :/
Mizgala28 @JerX21 december 2023 12:36
Kreeg ik ook eens, want sommige mensen denken dat alles wat japans is meteen hentai is (want Legend of Heroes Trails in the Sky of YS games zijn absoluut "hentai")

nou heb ik ook veel visual novels, maar ook die vallen daar niet onder (niet die ik speel), echter daar kreeg ik weer nooit commentaar over

Ik ken paar mensen die graag hun CS:GO verbergen, je wil niet weten hoe vaak ze "vriendverzoeken" krijgen van mensen die vaak alleen die game spelen, en dan meteen irritant doen of je meedoet, want ook al heb je 500 games op Steam, sommige mensen denken dat je de overige 499 negeert omdat je CS:GO hebt in je lijst.
youridv1 @Mizgala2821 december 2023 12:56
Je krijgt als je je inventory public hebt staan sowieso meerdere berichten per dag van profielen met mooie vrouwen als foto om te proberen je skins bij je weg te scammen. Gelukkig kon dat al op private

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 23 juli 2024 04:40]

Mizgala28 @youridv121 december 2023 12:59
Ik heb daar gelukkig nog nooit last van gehad (sowieso geen enkele type scam of vage vriend verzoeken)

Maar ik speel ook geen CS:GO en heb deze niet gelukkig, lijkt wel alsof je meteen een doelwit bent op het moment dat je dat spel hebt.

Mijn partner kreeg deze wel ooit van iemand, ondanks dat mijn partner nul komma nul interesse heeft in dat type FPS shooters (die speelt liever Doom), nog geen scams meegemaakt maar wel vaker vriendverzoeken gehad van mensen die soms alleen CS:GO hebben, paar keer zelfs nog een bericht gehad van "waarom je het niet speelt"
youridv1 @Mizgala2821 december 2023 13:02
Je bent doelwit omdat je skins hebt. CS skins zijn feitelijk gewoon minder mislukte NFT's. Ze zijn, bijna, ondupliceerbaar, verhandelbaar en je kunt ze verkopen voor conventioneel geld.

Ik heb al heel lang een redelijke verzameling CS skins. Sinds Covid is de waarde van CS skins de lucht in geschoten dus tegenwoordig zit ik op 2000 euro ofzo. (323 op moment dat ik de laatste kocht). Voor dat soort bedragen komen de zielige internet scammertjes wel uit bed

Als je je inventory op private zet stopt het direct, maar dan werken alle websites die met je inventory integreren, zoals csgobackpack bijvoorbeeld, niet meer.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 23 juli 2024 04:40]

Nielless @JerX21 december 2023 13:13
"I swear this hentai game was a gift" is de naam van een zo'n hentai game :')
MeltedForest @Nielless21 december 2023 13:52
Nice, en voor die prijs kan het mijn vrienden cadeau doen!
Nielless @MeltedForest21 december 2023 13:57
Jep! Heb er ook al een paar cadeau gedaan :9~
SinergyX
21 december 2023 12:23
Toegegeven, we hebben gelachen toen we opeens bij 1 uit onze groep een .... bepaalde achievement voor een .... bepaalde activiteit langs zagen komen :D

Maar voor welk doel, welke reden, het is goed dat je enigzins controle krijgt over hetgeen je koopt.

Al vraag ik me af, wordt deze dan ook direct afgeschermt in 'playing <game>' status, zoals in bv Discord of consorten?
youridv1 @SinergyX21 december 2023 12:28
Al vraag ik me af, wordt deze dan ook direct afgeschermt in 'playing <game>' status, zoals in bv Discord of consorten?
Ik neem aan van wel. Volgensmij gaat het meeste van die integraties via steam, dus dat kunnen ze in de API oplossen denk ik.

Als het niet via steam gaat moet je accepteren dat je discord vrienden kunnen zien dat je naar anime tiddies zit te kwijlen, of die feature helemaal uitzetten.
watercoolertje @youridv121 december 2023 13:50
Ik neem aan van wel. Volgens mij gaat het meeste van die integraties via steam, dus dat kunnen ze in de API oplossen denk ik.
Volgens mij scannen ze gewoon alles af op je PC wat er op dat moment draait, zo pikken ze in ieder geval alle non-steam games op. En gezien mijn steam niet aan discord is gekoppeld (en ook niet andersom) zouden die van elkaar ook niet zomaar dingen weten lijkt me (al kan er een lokale publieke API zijn om dat te detecteren).

Wat je altijd nog kan doen is iets anders starten en dat als game aanmerken in discord, dan kan je daarna een andere game starten zonder dat iemand dat ziet, of de functie gewoon uitzetten.

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 23 juli 2024 04:40]

SgtElPotato @watercoolertje21 december 2023 14:26
Huh? Steam laat echt niet alles zien wat je speelt buiten Steam om. Je kunt gemakkelijk een niet Steam spel toevoegen zodat je vrienden het zien en je de overlay hebt, maar standaard laat Steam dat niet zien als het geen spel op Steam is.

Discord pakt inderdaad veel op qua games als je iets speelt, maar ook dat is met één vinkje uit te zetten :)
watercoolertje @SgtElPotato21 december 2023 15:03
Huh? Steam laat echt niet alles zien wat je speelt buiten Steam om.
Huh? Het gaat hier over discord (of of discord dus steamgames laat zien die 'verborgen' zijn in steam)...
Je kunt gemakkelijk een niet Steam spel toevoegen zodat je vrienden het zien en je de overlay hebt, maar standaard laat Steam dat niet zien als het geen spel op Steam is.
Daar ging het dus helemaal niet over :)
Discord pakt inderdaad veel op qua games als je iets speelt, maar ook dat is met één vinkje uit te zetten
Klopt dat zei ik dus ook al: 'of de functie gewoon uitzetten'.

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 23 juli 2024 04:40]

Tortelli @SinergyX21 december 2023 12:25
Ik ben benieuwd naar de achievement en activiteit? :D

[Reactie gewijzigd door Tortelli op 23 juli 2024 04:40]

Noob_Saibot @Tortelli21 december 2023 12:43
"Finish the level" in 9 seconds :D
prop_dynamic @SinergyX21 december 2023 15:49
"Romance the Emperor" Zeker? :D
SinergyX
@prop_dynamic21 december 2023 17:30
Haha nee, het was ene Mia en een 'verrassing' :P
Peoplen 21 december 2023 13:13
Is het ook mogelijk om ergens alleen het aantal uur uit te zetten, ipv de hele game te verbergen?
MeltedForest @Peoplen21 december 2023 15:13
Google zegt: Edit Profile > Privacy Settings > My Profile > Always keep my total playtime private even if users can see my game details.
Wraldpyk @MeltedForest21 december 2023 15:37
Maar dat zal wel voor de hele library gelden, niet voor 1 game.
rmk_ 21 december 2023 13:30
Ik heb in ieder geval waarschijnlijk één steam friend die hier gebruik van zal maken. Halve bibliotheek staat vol met furry dingen. :+
Wraldpyk @rmk_21 december 2023 15:38
Grote kans dat die persoon 't dan gewoon laat zoals 't nu is. Er zijn talloze mensen die 2 accounts hebben om die games te verbergen, en dat zal nu niet meer hoeven
Antenne Bayern 21 december 2023 12:18
Valve komt met Steam-functie om individuele games te verbergen voor vrienden

Dit zou voor een studentenhuis een goede uitvinding kunnen zijn.. :P
Hansie9999 21 december 2023 12:24
Dit zal zeker de verkoop van een bepaalde category games een boost geven :) :)
WokBoy @Hansie999921 december 2023 18:19
Allicht, maar om eerlijk te zijn vind ik het ook prettig dat bijvoorbeeld al te bloederige games uit het zicht van kleinere kinderen kan blijven. Los van de reden vind ik het een topactie van Steam om de keuze te krijgen.
Oon 21 december 2023 12:30
Logisch gevolg nadat ze de NSFW-deuren hebben geopend.

Moet zeggen dat ik me er zelf niet zo druk om maak, ik heb heel wat pikante puzzelspelletjes in mijn library (uit verschillende bundles, ik vind de pikante spelletjes niet zo erg maar hou niet zo van Bejeweled clones) en genoeg achievements en speeltijd waar veel mensen zich wél voor zouden schamen (zoals mijn duizenden uren in Factorio :+ ), maar ik heb totaal niet de behoefte om dit te verbergen van mijn profiel. Al mijn 5 Steam-vrienden mogen dat gewoon zien, en verder staat mijn profiel op volledig privé voor de buitenwereld.

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