Valve komt met Steam-functie om individuele games te verbergen voor vrienden

Valve heeft bevestigd dat er een functie aan Steam wordt toegevoegd waarmee individuele games verborgen kunnen worden voor vrienden. Vooralsnog is deze functie enkel beschikbaar in de bèta van de Steam-client.

Gebruikers kunnen de games voordat ze zijn afgerekend al als 'privé' markeren, schrijft Valve. Ook naderhand is dat mogelijk, via de gamelijst in de webversie van Steam of via de bibliotheek in de Steam-client. Tot dusver was het enkel mogelijk om alle games te verbergen, of alle games te openbaren aan vrienden of alle Steam-gebruikers. Het bestaan van de functie om individuele games te verbergen, werd een maand geleden al ontdekt door SteamDB-maker Pavel Djundik.

Daarnaast zijn er in dezelfde bèta nog enkele andere veranderingen doorgevoerd met betrekking tot de winkelwagen van Steam. Zo is het nu mogelijk om games aan meerdere gebruikers tegelijk te schenken, zonder dat hiervoor aparte aankopen gedaan hoeven te worden. Hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk om drie games voor drie verschillende gebruikers tegelijk af te rekenen.

Tot slot zijn de winkelwagens op alle apparaten waarop gebruikers zijn ingelogd op Steam, nu aan elkaar gekoppeld. Als een gebruiker op het ene apparaat een game aan zijn winkelwagen toevoegt, wordt die dus ook automatisch toegevoegd aan de winkelwagens op zijn andere apparaten. Het is nog niet duidelijk wanneer deze nieuwe functies voor alle Steam-gebruikers beschikbaar komen.