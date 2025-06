Valve brengt SteamOS-update met kleurinstellingen voor Steam Deck uit

Valve heeft SteamOS versie 3.5.5 uitgebracht voor alle Steam Deck-gebruikers. De nieuwe versie maakt onder meer hdr mogelijk, biedt vrr-ondersteuning voor externe schermen en laat gebruikers de kleurenbalans instellen.

De update, die sinds half september in bèta was, geeft gebruikers toegang tot kleureninstellingen. Volgens Valve emuleert de Steam Deck met lcd voortaan het srgb-kleurenspectrum, wat moet resulteren in iets warmere en levendigere kleuren. Verder maakt de update beelden in hdr mogelijk, is er ondersteuning voor een variabele verversingssnelheid via de Dock en zijn er instellingen voor voltage offset toegevoegd. Ook moet de update bluetoothverbindingen stabieler maken en zijn er prestatieverbeteringen doorgevoerd. SteamOS 3.5.5 is de eerste update aan het besturingssysteem die compatibel is met de onlangs uitgebrachte Steam Deck OLED.