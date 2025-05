Valve stelt SteamVR 2.0 algemeen beschikbaar

Valve heeft SteamVR 2.0 voor alle gebruikers beschikbaar gesteld. Deze update moet ervoor zorgen dat de meeste functies van Steam en Steam Deck ook onderdeel zijn van de user interface van SteamVR. Vorige maand werd de update al in bèta uitgebracht.

Volgens Valve is deze update de eerste stap om het Steam-ecosysteem voor alle gebruikers gelijk te trekken, zodat de ervaring op verschillende apparaten, zoals pc's, Steam Decks en VR-headsets, 'consistenter' wordt. Valve belooft dat nieuwe Steam-functies hierdoor sneller en frequenter voor SteamVR zullen worden uitgebracht.

Tot dusver moesten SteamVR-gebruikers veel standaardfuncties missen in de native interface, maar de meeste daarvan zijn in de nieuwe UI toegevoegd. Zo zijn de chat- en voicechatfuncties voortaan native in SteamVR te gebruiken. Ook moet het onder meer eenvoudiger zijn om games te starten, waarbij VR-titels uitgelicht worden, en om bijvoorbeeld te navigeren naar de vriendenlijst, downloadsectie en opgeslagen screenshots.

Daarnaast moet het makkelijker zijn om toegang te krijgen tot notificaties en om de desktop van de pc te openen. Verder laat Valve weten dat het virtuele toetsenbord na de update onder meer ondersteuning biedt voor typen met twee cursors tegelijk, nieuwe talen, emoji's en thema's. Het gamebedrijf bracht deze update vorige maand al als opt-inbètaversie uit.