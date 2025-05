Geheugenmaker SK hynix verzet zich tegen fusie Western Digital en Kioxia

SK hynix wil momenteel niet akkoord gaan met de fusie van concurrenten Kioxia en Western Digital. De Zuid-Koreaanse chipmaker is via een consortium een indirecte aandeelhouder in Kioxia. Volgens SK hynix wordt zijn belang in Kioxia ondergewaardeerd in de beoogde deal.

SK hynix 'gaat op dit moment niet akkoord met de deal, in het licht van de totale impact op de waarde van de investering van het bedrijf', vertelt cfo Kim Woohyun tijdens een teleconferentie aan journalisten en analisten. De Zuid-Koreaanse geheugenmaker werd aandeelhouder van Kioxia toen een consortium onder leiding van Bain Capital een meerderheidsbelang in Toshiba Group nam. Het is niet duidelijk in hoeverre de bezwaren van SK hynix de mogelijke fusie in de weg zitten, schrijft ook persbureau Bloomberg.

Kioxia en Western Digital werken al jaren aan een eventuele fusie. Volgens eerdere berichten willen de twee bedrijven deze maand nog een overeenkomst afsluiten en aankondigen. Mogelijk doen WD en Kioxia dat nog steeds. Kioxia en Bain Capital werken momenteel aan een oplossing, melden ingewijden aan Bloomberg. Verscheidene mensen zeiden tegen dat persbureau dat SK hynix geen vetorecht over de deal heeft, maar anderen zeiden dat de toestemming van de chipmaker nodig is, omdat het een grote investeerder in Kioxia is.