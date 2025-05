'Western Digital en Kioxia willen deze maand deal bereiken over fusie'

De fusieonderhandelingen tussen Western Digital en Kioxia bevinden zich in de afrondende fase. Dat schrijven Nikkei en The Japan Times op basis van ingewijden. De bedrijven zouden deze maand nog tot een overeenkomst willen komen.

Momenteel wordt er nog gepraat met financiële instellingen om de investeringen rond te krijgen, schrijft Nikkei. Grote Japanse banken zouden mogelijk leningen willen verstrekken van omgerekend tussen de 10 en 12 miljard euro. Volgens The Japan Times krijgen aandeelhouders van het Amerikaanse Western Digital iets meer dan vijftig procent van het bedrijf in handen, terwijl aandeelhouders van het Japanse Kioxia 49,9 procent krijgen.

Er zijn desondanks nog enkele uitdagingen die de afronding van de fusie bemoeilijken, laat Nikkei weten. Zo zou de Zuid-Koreaanse chipfabrikant SK hynix, een indirecte aandeelhouder van Kioxia, zich nog tegen de deal verzetten, en ook is er een aanzienlijke kans dat de antitrustautoriteiten van China de fusie niet goed gaan keuren. Er wordt namelijk gevreesd dat het, door de Amerikaanse exportrestricties op het gebied van halfgeleidertechnologie, na de fusie moeilijker wordt voor Kioxia om te leveren aan Chinese klanten.

Het is de bedoeling dat de nandafdeling van Western Digital gefuseerd wordt met Kioxia. Hiermee zouden de bedrijven gezamenlijk de grootste nandgeheugenproducent ter wereld worden. Ze hebben dan namelijk een marktaandeel van 35,4 procent, terwijl de huidige koploper, Samsung, momenteel een aandeel heeft van 34,3 procent. Het nieuwe bedrijf moet op de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq genoteerd komen te staan, beweert The Japan Times.

Er gaan al langer geruchten rond over dat Western Digital mogelijk Kioxia, het voormalige Toshiba Memory, wil inlijven. WD zou de fusie willen bekostigen met aandelen ter waarde van 20 miljard dollar, omgerekend zo'n 19 miljard euro. Kort na de initiële berichtgeving in 2021 werd daarentegen gesuggereerd dat de onderhandelingen stillagen, onder meer vanwege onenigheid over de waardebeoordeling van de respectievelijke bedrijven. Begin januari werden de onderhandelingen naar verluidt hervat. De fabrikanten werken al decennia samen als joint venture voor de productie van nandgeheugen. In 2017 werd de bestaande samenwerking tussen de twee bedrijven verlengd tot 2029.