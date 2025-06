Kioxia komt met PCIe 5.0-ssd met 10GB/s-leessnelheid en nieuwe Phison-controller

Kioxia heeft de Exceria Plus G4 geïntroduceerd. Het betreft een PCIe 5.0-x4-NVMe-ssd met M.2-2280-formfactor en de nieuwe Phison PS5031-E31T-controller. De ssd is beschikbaar in een 1TB- en 2TB-variant en haalt sequentiële leessnelheden van 10.000MB/s.

Op de productpagina van de Exceria Plus G4 staat dat de 1TB-variant van de ssd een sequentiële schrijfsnelheid van 7900MB/s haalt. De sequentiële schrijfsnelheid van de 2TB-variant ligt volgens de fabrikant op 8200MB/s. De willekeurige snelheden worden ook gedeeld. De willekeurige schrijfsnelheid ligt op 1,3 miljoen iops en de schrijfsnelheid is 1,4 miljoen iops. Uit het persbericht van Kioxia blijkt dat de Exceria Plus G4 uit 218-laags BiCS-3d-nandgeheugen is opgebouwd. Volgens de fabrikant is de ssd gericht op gamers en video-editors. Het bedrijf heeft geen prijzen gedeeld.