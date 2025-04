Gerucht: Kioxia stopt met 30 jaar oude ssd- en optischedrivefabrikant Plextor

Kioxia stopt naar verluidt met het meer dan dertig jaar oude merk Plextor. Laatstgenoemde was tot 2010 een zelfstandig merk dat onder meer optische drives ontwierp. Daarna maakte het ssd's als onderdeel van Philips & Lite-On en, sinds 2020, Kioxia.

De site van Plextor verwijst sinds begin dit jaar naar de site van Solid State Storage Technology, ontdekte het Chinese Hkepc. Ssstc is een dochteronderneming van Kioxia, voorheen Toshiba Memory, die eveneens ssd's maakt, al zijn die in tegenstelling tot de producten van Plextor enkel bedoeld voor de zakelijke markt. Ssstc gaat volgens Hkepc de garanties van de reeds uitgebrachte ssd's van het opgedoekte merk afhandelen.

Plextor werd in 1985 opgericht en heeft een groot scala aan producten ontwikkeld, waaronder flashgeheugen, harde schijven, floppydiskdrives, digitale videorecorders en cd-dvd-branders. Het bedrijf werd in 2010 verkocht aan de joint venture Philips & Lite-On Digital Solutions Corporation. In 2019 nam Kioxia de ssd-divisie van Lite-On over voor omgerekend 149 miljoen euro, waardoor het onder meer toegang kreeg tot het merk Ssstc en de ssd-afdeling van Plextor. De laatste ssd die onder laatstgenoemde naam werd uitgebracht, was de M10P uit 2021.