Toetsenborden van veel komende Windows 11-pc's krijgen Copilot-toets

Microsoft laat weten dat de toetsenborden van veel Windows 11-pc's die dit jaar worden uitgebracht, voorzien zullen worden van een Copilot-toets. De techgigant noemt dit de eerste significante verandering van het Windows-pc-toetsenbord in bijna dertig jaar.

Microsoft schrijft dat de eerste pc's met een Copilot-toets in aanloop naar de CES-beurs aangekondigd zullen worden en vanaf eind februari beschikbaar moeten zijn. Ook wordt deze toets toegevoegd aan toekomstige Surface-laptops. In de aankondigingsvideo is te zien dat de toets naast de rechter alttoets wordt geplaatst en de menutoets vervangt, al kan de precieze locatie per fabrikant verschillen.

Met de Microsoft Copilot-toets wordt de gelijknamige Windows-applicatie geopend. Daarmee krijgen gebruikers toegang tot een AI-assistent die ze vragen kunnen stellen en opdrachten kunnen geven. Met een eigen toets voor deze tool is het voor gebruikers makkelijker om 'mee te doen aan de AI-transformatie', aldus Microsoft. Als gebruikers geen toegang hebben tot Copilot, wordt Windows Zoeken geopend als de toets wordt ingedrukt.

Microsoft heeft wel vaker nieuwe toetsen toegevoegd aan zijn eigen toetsenborden, zoals een Office- en emojiknop, maar de Copilot-toets moet ook beschikbaar komen op hardware van derden. Het bedrijf noemt dit daarmee de eerste significante verandering van het Windows-pc-toetsenbord sinds bijna dertig jaar geleden de Windows-toets werd toegevoegd.